Aston Martin го закъса и продаде част от името си

Aston Martin се намира в центъра на корпоративна драма, след като тихо преотстъпи мажоритарен контрол върху правата си за използване на марката извън автомобилния сектор, за да поддържа финансовата си стабилност. Легендарната британска марка се съгласи да продаде 50,1-процентен дял от интелектуалната си собственост извън автомобилния сектор на американския конгломерат „Authentic Brands“, собственик на Reebok и Brooks Brothers, като част от спасителен пакет на стойност 550 милиона лири (738 милиона долара), воден от „HPS Investment Partners“. Макар сделката да разделя идентичността на марката, като запазва дейностите, свързани с пътните автомобили и Formula 1, под пряк контрол на Гейдън, тя преотстъпва мажоритарното право на собственост върху името Aston Martin за продукти, свързани с начина на живот, луксозни стоки и глобални лицензионни споразумения на външен собственик.

Финансовата структура на сделката предизвика бурна реакция от страна на съществуващите кредитори, които държат дългове на стойност около 1,3 милиарда лири (1,75 милиарда долара). Финансовият пакет се състои от обезпечен срочен заем в размер на 450 милиона лири, както и от кредитна линия с отложено теглене на стойност 100 милиона лири, която изрично зависи от прехвърлянето на правата върху интелектуалната собственост към Authentic Brands. Облигационерите са връчили на борда на директорите на Aston Martin официално „предупредително писмо“, с което заплашват със съдебен процес за отмяна на сделката. Те твърдят, че прехвърлянето на основното обезпечение на марката към дъщерно дружество на Каймановите острови, което е извън техния обхват, отслабва гаранциите им и потенциално нарушава съществуващите облигационни клаузи.

Спорът се усложнява допълнително от плетеницата от припокриващи се корпоративни взаимоотношения. HPS не само организира дълговия пакет, но и притежава инвестиционен дял в Authentic Brands, докато съоснователят на HPS Скот Френч е член на управителните съвети както на Aston Martin, така и на Authentic Brands. Тъй като кредиторите сравняват правните си действия с искане за съдебна заповед за замразяване на активите, 113-годишният производител на автомобили се оказва в ситуация, в която се бори на два фронта: да стабилизира производството чрез свеж капитал и в същото време да предотврати пълномащабна съдебна битка за най-ценния си актив.