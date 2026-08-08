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Дронове на ВСУ подпалиха ключова руска рафинерия в Сизран
  Тема: Украйна

Дронове на ВСУ подпалиха ключова руска рафинерия в Сизран

8 Август, 2026 07:19, обновена 8 Август, 2026 07:24 2 107 51

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  • рафинерия

Нови взривове и мащабен пожар в Самарска област блокираха поредно руско предприятие

Дронове на ВСУ подпалиха ключова руска рафинерия в Сизран - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 8 август 2026 г. руският енергиен сектор понесе пореден удар. Ключовата нефтена рафинерия на компанията „Роснефт“ в град Сизран, Самарска област, стана обект на нова масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Според информация на местни жители и регионални мониторингови канали, в района на промишлената зона са отекнали серия от силни експлозии малко след полунощ. Непосредствено след прилетите на територията на завода е избухнал мащабен пожар, а гъст черен дим е обвил производствените мощности.

Още новини от Украйна

Към 7:20 ч. българско време на 8 август 2026 г., руските местни власти и Министерството на отбраната на РФ запазват официално мълчание относно размера на щетите. Въпреки това, международната платформа за термичен мониторинг на НАСА – FIRMS – регистрира сериозни топлинни аномалии в реално време точно върху координатите на предприятие Clear. Инцидентът съвпада с обявената в полунощ въздушна тревога за ракетна и дронова опасност в цялата Самарска област.

Хронология на ударите и стратегическо значение

Това е поредната успешна операция срещу рафинерията в Сизран, която се намира на повече от 800 километра от границата с Украйна. Обектът вече беше атакуван на два пъти през изминалия месец – на 12 юли и на 4 август 2026 г., като предишните удари доведоха до временно цялостно спиране на преработката на суровини.

Заводът има критично значение за руската военна логистика, тъй като:

  • Притежава капацитет за преработка от близо 8,9 милиона тона петрол годишно (около 3% от общия капацитет на РФ).
  • Осигурява основните количества дизелово гориво и бензин за Централния и Южния военен окръг на Русия.
  • Захранва директно с авиационен керосин няколко стратегически военни летища.

Паралелно с инцидента в Сизран, украински източници съобщават и за едновременна среднощна атака срещу Илската рафинерия в Краснодарския край, което потвърждава засилващия се натиск на Киев върху енергийната инфраструктура на Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    24 10 Отговор
    Движуха, най-обикновена движуха.
    Кво толкоз е станало ? 😁

    Коментиран от #4

    07:27 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Имаш вънгалки

    9 20 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Налупи ниско феса и дигай патурете

    07:31 08.08.2026

  • 5 Верно ли бе

    12 17 Отговор

    До коментар #3 от "Друсано русначе":

    редакторчето,не се обиждай че скоро ще търсите работа като крайната настъпи пак мотиката

    07:32 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм...

    11 14 Отговор
    Войната ще приключи само и единствено при уреждане на директни преговори между путин и кадафи.

    07:38 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 непосредствено след кое

    15 3 Отговор
    Знам че ви е труден българския, ама си намерете по-кадърна преводачка.

    07:46 08.08.2026

  • 10 Мишел

    20 0 Отговор
    Една боя и рафинерията е като нова.

    07:50 08.08.2026

  • 11 Атина Палада

    18 9 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #12, #14

    07:52 08.08.2026

  • 12 върна го

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    от днес обозначаването на цените в лева вече не е задължително.

    07:53 08.08.2026

  • 13 Майор Чернобаев

    7 14 Отговор
    Известният Майор Чернобаев се включи в сесия на руския военпром. И им зададе въпроса "А пари за ПВО има ли?" След това любезно им обясни, че всички те са известни на СБУ, с всичките си данни и ще си получат разплатата рано или късно. Руските военпромаджии бързо прекратиха сесията.


    Само за последните седмици са покушени производителите на дронове Владимир Ткачук и Андрей Черезов. Разплатата ще стигне всички печелили от войната.

    07:54 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДЕТРОЙТА

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТИ СИ РУСОФОБ - ОТГОВОРИ

    07:56 08.08.2026

  • 16 то и сега е така

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хубав официален курс Евро-рубли, но никоя банка не иска да ти продаде Евро. Само изкупуват срещу рубли. Не знам защо така.

    07:57 08.08.2026

  • 17 Кривоверен алкаш

    13 9 Отговор
    Бий руската зараза...

    08:03 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Монетарист

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Официалният евро-рубла е супер изгоден, защото реалният пазар - на черно е впъти в полза на еврото и долара. Ако долар е 90-100 рубли официално, то неофициално е 300 рубли за долар и нагоре. Не знам, как виждаш нещо положително в официалния курс?

    Коментиран от #25

    08:15 08.08.2026

  • 20 Да ти отговоря

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Само да попитам":

    Копейка кВо правиш в сайта със затихване функции?
    Гледай си в Туба Соловьов, Скабеева, Симонян.Там всеки ден е пАбеда.Или ходи чакай на пресъхнали Дунав може да се покаже някоя ушанка от съветско време.
    А иначе Матушката ти пак гори.Это хорошо.

    08:19 08.08.2026

  • 21 Мухахаха

    4 4 Отговор
    А заправки где

    Коментиран от #26

    08:25 08.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Аеееее

    1 1 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    08:26 08.08.2026

  • 24 Лукойл - Нефтохим

    4 8 Отговор
    Вече за трети път ги палят и унищожават тези "руски рафинерии", някакви много опасни дронове трябва да са.

    08:26 08.08.2026

  • 25 Ба бааааа

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "Монетарист":

    Един съвет купувай рубли

    08:28 08.08.2026

  • 26 Заправочная станция

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мухахаха":

    Когато и българския ти е труден, транслейтъра няма да ти помогне, да изглеждаш по-умен.

    Коментиран от #28, #30

    08:29 08.08.2026

  • 27 Пияна окраинка

    5 13 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    08:29 08.08.2026

  • 28 Ба бааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Заправочная станция":

    Пашьол знаеш где

    08:30 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дръта чанта

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "Заправочная станция":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    08:32 08.08.2026

  • 31 дядо дръмпир

    8 8 Отговор
    В просия е унищожен около 60% от капацитета на просиянците да произвеждат горива.в момента внасят от беларус ,китай и индия огромни количества ,а ракетно и самолетно гориво само от беларус.ИИ ще ги занули ,а аз отивам нагоре ,нагоре и ще си бера боровинки..ще чакам някой да извика дядо дръмпир....

    Коментиран от #42

    08:32 08.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Антиватник

    10 6 Отговор
    Пали азиатската Кавказко степната из мет.Приматите не заслужават да дишат.

    08:36 08.08.2026

  • 34 няма край

    11 7 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    08:41 08.08.2026

  • 35 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ

    7 7 Отговор
    Защо няма опашки по бензиностанциите в бандерия?

    Коментиран от #38

    08:41 08.08.2026

  • 36 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    9 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #37

    08:42 08.08.2026

  • 37 Оня с парчето

    5 6 Отговор

    До коментар #36 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялниk ще запелтечиш на монголски.

    08:44 08.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 защото

    9 4 Отговор
    Защото си имат бензин, за разлика от гов няшка

    08:52 08.08.2026

  • 40 стоян георгиев

    6 8 Отговор
    Нищо им няма.влизат в киев в понеделник.

    09:06 08.08.2026

  • 41 Гост

    7 5 Отговор
    Нещо странно има.
    До тук станаха около стотина подпалени ключови руски рафинерии, а ситуацията в Украйна е все същата.

    Коментиран от #45, #46, #49

    09:41 08.08.2026

  • 42 Гост

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "дядо дръмпир":

    Към август 2026, бензинът в русия е 0,80 €, а дизелът е 0,90 €.
    Никак не ми прилича дори на лек намек за дефицит или пък инфлация.

    Коментиран от #44

    09:45 08.08.2026

  • 43 подпалили ууукрите

    5 5 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    10:13 08.08.2026

  • 44 МДАМ

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    Е па вземи си, ей го Крим къде е. Има-няма два месеца, и ще ти дойде реда за 20 литра😂💩😂

    10:32 08.08.2026

  • 45 Гошо

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Защото запада са калъфи, вместо да харчат пари да им дават скъпи самолети, ракети, танкове и бронирани машини, да бяха похарчили тия пари за евтини далекобойни дронове, и да ги засипват не с по 500 дрона, а с по 2500-3000 дрона на нощ, и мира щеше да настъпи след максимум 6 месеца!

    11:11 08.08.2026

  • 46 ми не е същата

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Защо до преди нова година нямаше подпалени руски рафинерии? Защо сега никой не забранява на Украйна да удря обекти в РФ?

    11:42 08.08.2026

  • 47 Ами

    1 3 Отговор
    Позора няма край. Безаналогова руска работа какво да се прави

    11:57 08.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Констатиращ

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    Не е същата Русия гори.От днес лимузината на Путин се зарежда с купони.
    Няма бензин,няма картошки.Русолявите девачки са гладни и ефтини.

    15:20 08.08.2026

  • 50 Отново и отново

    1 1 Отговор
    Рафинерии и тръбопроводи са вече основната цел. До пълно унищожаване.

    15:20 08.08.2026

  • 51 Питам

    1 0 Отговор
    Вие правите ли разлика между думата подпали и думата унищожи ? Русия има над 280 петролни рафинерии . И почти всички работят . Украйна имаше 5 петролни рафинерии и всичките 5 са унищожени. Черноморските пристанища на Украйна са блокирани и през тях не могат да се внасят гориво смазочни материали . Около 300 бензиностанции в Украйна са унищожени и продължават да се унищожават . Така , че бензиновозите возещи гориво от Европа , нямат къде да го разговарят. А руските удари по украинската логистика се увеличават .

    15:25 08.08.2026

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