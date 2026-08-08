Дронове на ВСУ подпалиха ключова руска рафинерия в Сизран

В нощта срещу 8 август 2026 г. руският енергиен сектор понесе пореден удар. Ключовата нефтена рафинерия на компанията „Роснефт“ в град Сизран, Самарска област, стана обект на нова масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).
Според информация на местни жители и регионални мониторингови канали, в района на промишлената зона са отекнали серия от силни експлозии малко след полунощ. Непосредствено след прилетите на територията на завода е избухнал мащабен пожар, а гъст черен дим е обвил производствените мощности.
Към 7:20 ч. българско време на 8 август 2026 г., руските местни власти и Министерството на отбраната на РФ запазват официално мълчание относно размера на щетите. Въпреки това, международната платформа за термичен мониторинг на НАСА – FIRMS – регистрира сериозни топлинни аномалии в реално време точно върху координатите на предприятие Clear. Инцидентът съвпада с обявената в полунощ въздушна тревога за ракетна и дронова опасност в цялата Самарска област.
Хронология на ударите и стратегическо значение
Това е поредната успешна операция срещу рафинерията в Сизран, която се намира на повече от 800 километра от границата с Украйна. Обектът вече беше атакуван на два пъти през изминалия месец – на 12 юли и на 4 август 2026 г., като предишните удари доведоха до временно цялостно спиране на преработката на суровини.
Заводът има критично значение за руската военна логистика, тъй като:
- Притежава капацитет за преработка от близо 8,9 милиона тона петрол годишно (около 3% от общия капацитет на РФ).
- Осигурява основните количества дизелово гориво и бензин за Централния и Южния военен окръг на Русия.
- Захранва директно с авиационен керосин няколко стратегически военни летища.
Паралелно с инцидента в Сизран, украински източници съобщават и за едновременна среднощна атака срещу Илската рафинерия в Краснодарския край, което потвърждава засилващия се натиск на Киев върху енергийната инфраструктура на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Владимир Путин, президент
Кво толкоз е станало ? 😁
Коментиран от #4
07:27 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Имаш вънгалки
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Налупи ниско феса и дигай патурете
07:31 08.08.2026
5 Верно ли бе
До коментар #3 от "Друсано русначе":редакторчето,не се обиждай че скоро ще търсите работа като крайната настъпи пак мотиката
07:32 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хм...
07:38 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 непосредствено след кое
07:46 08.08.2026
10 Мишел
07:50 08.08.2026
11 Атина Палада
Коментиран от #12, #14
07:52 08.08.2026
12 върна го
До коментар #11 от "Атина Палада":от днес обозначаването на цените в лева вече не е задължително.
07:53 08.08.2026
13 Майор Чернобаев
Само за последните седмици са покушени производителите на дронове Владимир Ткачук и Андрей Черезов. Разплатата ще стигне всички печелили от войната.
07:54 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДЕТРОЙТА
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ТИ СИ РУСОФОБ - ОТГОВОРИ
07:56 08.08.2026
16 то и сега е така
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хубав официален курс Евро-рубли, но никоя банка не иска да ти продаде Евро. Само изкупуват срещу рубли. Не знам защо така.
07:57 08.08.2026
17 Кривоверен алкаш
08:03 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Монетарист
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Официалният евро-рубла е супер изгоден, защото реалният пазар - на черно е впъти в полза на еврото и долара. Ако долар е 90-100 рубли официално, то неофициално е 300 рубли за долар и нагоре. Не знам, как виждаш нещо положително в официалния курс?
Коментиран от #25
08:15 08.08.2026
20 Да ти отговоря
До коментар #1 от "Само да попитам":Копейка кВо правиш в сайта със затихване функции?
Гледай си в Туба Соловьов, Скабеева, Симонян.Там всеки ден е пАбеда.Или ходи чакай на пресъхнали Дунав може да се покаже някоя ушанка от съветско време.
А иначе Матушката ти пак гори.Это хорошо.
08:19 08.08.2026
21 Мухахаха
Коментиран от #26
08:25 08.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Аеееее
08:26 08.08.2026
24 Лукойл - Нефтохим
08:26 08.08.2026
25 Ба бааааа
До коментар #19 от "Монетарист":Един съвет купувай рубли
08:28 08.08.2026
26 Заправочная станция
До коментар #21 от "Мухахаха":Когато и българския ти е труден, транслейтъра няма да ти помогне, да изглеждаш по-умен.
Коментиран от #28, #30
08:29 08.08.2026
27 Пияна окраинка
08:29 08.08.2026
28 Ба бааааа
До коментар #26 от "Заправочная станция":Пашьол знаеш где
08:30 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дръта чанта
До коментар #26 от "Заправочная станция":Учи РУСКИ ще ти трябва
08:32 08.08.2026
31 дядо дръмпир
Коментиран от #42
08:32 08.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Антиватник
08:36 08.08.2026
34 няма край
08:41 08.08.2026
35 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ
Коментиран от #38
08:41 08.08.2026
36 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #37
08:42 08.08.2026
37 Оня с парчето
До коментар #36 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Като ти го намаам в дъртият πъррдялниk ще запелтечиш на монголски.
08:44 08.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 защото
08:52 08.08.2026
40 стоян георгиев
09:06 08.08.2026
41 Гост
До тук станаха около стотина подпалени ключови руски рафинерии, а ситуацията в Украйна е все същата.
Коментиран от #45, #46, #49
09:41 08.08.2026
42 Гост
До коментар #31 от "дядо дръмпир":Към август 2026, бензинът в русия е 0,80 €, а дизелът е 0,90 €.
Никак не ми прилича дори на лек намек за дефицит или пък инфлация.
Коментиран от #44
09:45 08.08.2026
43 подпалили ууукрите
10:13 08.08.2026
44 МДАМ
До коментар #42 от "Гост":Е па вземи си, ей го Крим къде е. Има-няма два месеца, и ще ти дойде реда за 20 литра😂💩😂
10:32 08.08.2026
45 Гошо
До коментар #41 от "Гост":Защото запада са калъфи, вместо да харчат пари да им дават скъпи самолети, ракети, танкове и бронирани машини, да бяха похарчили тия пари за евтини далекобойни дронове, и да ги засипват не с по 500 дрона, а с по 2500-3000 дрона на нощ, и мира щеше да настъпи след максимум 6 месеца!
11:11 08.08.2026
46 ми не е същата
До коментар #41 от "Гост":Защо до преди нова година нямаше подпалени руски рафинерии? Защо сега никой не забранява на Украйна да удря обекти в РФ?
11:42 08.08.2026
47 Ами
11:57 08.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Констатиращ
До коментар #41 от "Гост":Не е същата Русия гори.От днес лимузината на Путин се зарежда с купони.
Няма бензин,няма картошки.Русолявите девачки са гладни и ефтини.
15:20 08.08.2026
50 Отново и отново
15:20 08.08.2026
51 Питам
15:25 08.08.2026