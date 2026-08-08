Дронове на ВСУ подпалиха ключова руска рафинерия в Сизран

В нощта срещу 8 август 2026 г. руският енергиен сектор понесе пореден удар. Ключовата нефтена рафинерия на компанията „Роснефт“ в град Сизран, Самарска област, стана обект на нова масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Според информация на местни жители и регионални мониторингови канали, в района на промишлената зона са отекнали серия от силни експлозии малко след полунощ. Непосредствено след прилетите на територията на завода е избухнал мащабен пожар, а гъст черен дим е обвил производствените мощности.

Още новини от Украйна

Към 7:20 ч. българско време на 8 август 2026 г., руските местни власти и Министерството на отбраната на РФ запазват официално мълчание относно размера на щетите. Въпреки това, международната платформа за термичен мониторинг на НАСА – FIRMS – регистрира сериозни топлинни аномалии в реално време точно върху координатите на предприятие Clear. Инцидентът съвпада с обявената в полунощ въздушна тревога за ракетна и дронова опасност в цялата Самарска област.

Хронология на ударите и стратегическо значение

Това е поредната успешна операция срещу рафинерията в Сизран, която се намира на повече от 800 километра от границата с Украйна. Обектът вече беше атакуван на два пъти през изминалия месец – на 12 юли и на 4 август 2026 г., като предишните удари доведоха до временно цялостно спиране на преработката на суровини.

Заводът има критично значение за руската военна логистика, тъй като:

Притежава капацитет за преработка от близо 8,9 милиона тона петрол годишно (около 3% от общия капацитет на РФ).

(около 3% от общия капацитет на РФ). Осигурява основните количества дизелово гориво и бензин за Централния и Южния военен окръг на Русия.

Захранва директно с авиационен керосин няколко стратегически военни летища.

Паралелно с инцидента в Сизран, украински източници съобщават и за едновременна среднощна атака срещу Илската рафинерия в Краснодарския край, което потвърждава засилващия се натиск на Киев върху енергийната инфраструктура на Москва.