Бившият унгарски министър Петер Сиярто е заплашен от 3 години затвор

Ситуацията с бившия унгарски министър на външните работи Петер Сиярто претърпя ключов обрат, след като Централната следствена прокуратура в Будапеща официално прехвърли материалите по преписката на Будапещенската полиция.
Разследващите органи потвърдиха, че събраните данни съдържат сериозни индикации за извършено престъпление, класифицирано като „приемане на неправомерни облаги или подкуп в интерес на бизнес организация“.
Тъй като Сиярто вече не е депутат и не се ползва с парламентарен имунитет, той е заплашен от ефективна присъда лишаване от свобода за срок до три години, ако вината му бъде доказана в съда.
Китайската връзка и обвиненията в корупция
Разследването срещу дългогодишния първи дипломат на кабинета „Орбан“ започна на 16 юли 2026 г. след официална жалба, подадена от гражданския активист Ищван Тени. Повод за правните действия станаха публични разкрития на новия унгарски премиер Петер Мадяр. Според Мадяр, бързото назначение на Сиярто на ръководна позиция в китайския автомобилен гигант BYD е форма на „публична благодарност“ за лобирането и държавните субсидии, които той е осигурил за изграждането на завода на компанията в град Сегед.
Сиярто подаде оставка от парламента на 15 юли тази година, за да поеме управлението на външните връзки и бизнес развитието в BYD. Този ход обаче го лиши от имунитет срещу наказателно преследване и отвори вратите за правоприлагащите органи.
Поредица от скандали бележи края на кариерата му
Настоящото разследване за корупция допълва дългия списък от правни проблеми за бившия министър:
- Връзки с Кремъл: По-рано през годината изтекли записи и публикации в „The Washington Post“ разкриха, че Сиярто редовно е докладвал в реално време на руския външен министър Сергей Лавров за конфиденциални дискусии по време на срещите на върха на ЕС.
- Унищожаване на документи: През април премиерът Петер Мадяр обвини Сиярто, че спешно е унищожавал секретни документи, свързани с европейските санкции срещу Русия, непосредствено след изборната загуба на партията ФИДЕС.
- Национална сигурност: Комисията по национална сигурност към унгарския парламент паралелно проверява дали новата роля на Сиярто в китайската корпорация не застрашава държавните интереси.
Случаят продължава да се развива динамично, като унгарското общество очаква първите официални разпити от страна на столичната полиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 до кога
Коментиран от #7
07:32 08.08.2026
2 Владимир Путин, президент
Всеки съюзник и симпатизант на Русия винаги свършват по един начин - без ток, без вода, в пълна мизария и в затвора. Запомнете и не правете така в къщи 👈😁
07:33 08.08.2026
3 При Сталин
07:38 08.08.2026
4 Хей ми@ш@ки,
Техните коли са по-евтини а и осигуриха работа за много хора но не за сегашните ми@ш@ки !!
07:38 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1234
Коментиран от #8
07:44 08.08.2026
7 Москва е тук завинаги
До коментар #1 от "до кога":ГЕРБ, ПБ, БСП, ДПС, Възраждане, МЕЧ, Величие, а преди това Атака и много други такива по-незначими проекти произхождат от БКП и Държавна сигурност по инструктаж от КГБ.
В България не е имало нито ден, в който икономическата и политическата власт да не е била държана от докараните на власт от Червената армия комунисти и техните наследници.
Първото нещо, което руснаците правят, когато завладеят територия е да избият местния елит и да го заместят с подготвени свои подлоги. Това е схема, която прилагат от Иван Грозни до сега.
Когато САЩ освобождава Корея, Италия или дори Германия не избиват поголовно всички които са работели за нацистката власт, а руснаците ликвидират всички от физическо избиване, до депортации и отнемане на собствеността - така зануляват народите и ги преформатират в послушне роби.
Днешната територия на Бивша България играе роля на троянски кон в Европа и нищо повече. Оскотяло население, което или бяга или пие и чака някой да го спасява.
07:46 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Васил
08:51 08.08.2026
10 ЕДГАР КЕЙСИ
09:01 08.08.2026
11 Маринов
Бил унищожил документи. Даже да е вярно, те не са в един екземпляр и да възстановим. И той го знае Тева. Тогава? Обвинението е безсмислено.
За китайското назначение. Хората са го оценили и избрали. Важен е потенциалът му и какво ще е добре за Унгария, освен за него.
По тази логика Шрьодер трябва отдавна да е в затвора. А той работеше за евтини газови доставки за Германия. И за себе си, разбира се.
Подобни завистливи и омразни обвинения са патент на злобни противници
11:13 08.08.2026