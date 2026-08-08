Бившият унгарски министър Петер Сиярто е заплашен от 3 години затвор

Ситуацията с бившия унгарски министър на външните работи Петер Сиярто претърпя ключов обрат, след като Централната следствена прокуратура в Будапеща официално прехвърли материалите по преписката на Будапещенската полиция.

Разследващите органи потвърдиха, че събраните данни съдържат сериозни индикации за извършено престъпление, класифицирано като „приемане на неправомерни облаги или подкуп в интерес на бизнес организация“.

Тъй като Сиярто вече не е депутат и не се ползва с парламентарен имунитет, той е заплашен от ефективна присъда лишаване от свобода за срок до три години, ако вината му бъде доказана в съда.

Китайската връзка и обвиненията в корупция

Разследването срещу дългогодишния първи дипломат на кабинета „Орбан“ започна на 16 юли 2026 г. след официална жалба, подадена от гражданския активист Ищван Тени. Повод за правните действия станаха публични разкрития на новия унгарски премиер Петер Мадяр. Според Мадяр, бързото назначение на Сиярто на ръководна позиция в китайския автомобилен гигант BYD е форма на „публична благодарност“ за лобирането и държавните субсидии, които той е осигурил за изграждането на завода на компанията в град Сегед.

Сиярто подаде оставка от парламента на 15 юли тази година, за да поеме управлението на външните връзки и бизнес развитието в BYD. Този ход обаче го лиши от имунитет срещу наказателно преследване и отвори вратите за правоприлагащите органи.

Поредица от скандали бележи края на кариерата му

Настоящото разследване за корупция допълва дългия списък от правни проблеми за бившия министър:

Връзки с Кремъл: По-рано през годината изтекли записи и публикации в „The Washington Post“ разкриха, че Сиярто редовно е докладвал в реално време на руския външен министър Сергей Лавров за конфиденциални дискусии по време на срещите на върха на ЕС.

По-рано през годината изтекли записи и публикации в „The Washington Post“ разкриха, че Сиярто редовно е докладвал в реално време на руския външен министър Сергей Лавров за конфиденциални дискусии по време на срещите на върха на ЕС. Унищожаване на документи: През април премиерът Петер Мадяр обвини Сиярто, че спешно е унищожавал секретни документи, свързани с европейските санкции срещу Русия, непосредствено след изборната загуба на партията ФИДЕС.

През април премиерът Петер Мадяр обвини Сиярто, че спешно е унищожавал секретни документи, свързани с европейските санкции срещу Русия, непосредствено след изборната загуба на партията ФИДЕС. Национална сигурност: Комисията по национална сигурност към унгарския парламент паралелно проверява дали новата роля на Сиярто в китайската корпорация не застрашава държавните интереси.

Случаят продължава да се развива динамично, като унгарското общество очаква първите официални разпити от страна на столичната полиция.