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Пентагонът разсекрети пети архив с файлове за НЛО

Пентагонът разсекрети пети архив с файлове за НЛО

8 Август, 2026 07:31, обновена 8 Август, 2026 07:35 2 439 30

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  • досиета

Нови 41 документа, видеоклипове и свидетелства на пилоти разкриват мистериозни триъгълни обекти и светещи кълба

Пентагонът разсекрети пети архив с файлове за НЛО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на САЩ публикува петата си поредна партида от разсекретени архивни данни, свързани с Неидентифицираните аномални явления (UAP), известни в обществото като НЛО.

Новият пакет съдържа общо 41 досиета, включващи текстови документи, секретни грами, автентични видеоклипове и изображения. Материалите обхващат период от повече от седем десетилетия, като най-ранните доклади датират от 1950 г., а най-актуалните са от настоящата година.

Според официално изявление на Пентагона, цитирано от CNN, разсекретяването е извършено под прекия натиск на администрацията на президента Доналд Тръмп. Специфична заповед, подписана по-рано тази година, задължава разузнавателните и военните структури в САЩ да осигурят максимална прозрачност по темата за извънземен разум и аномални феномени.

Огромни триъгълници и светещи сфери в небето

Сред най-обсъжданите материали в петия транш е доклад на военен пилот от 2002 г. за инцидент над Баграм, Афганистан. Пилотът описва огромен, напълно безшумен обект с формата на равностранен триъгълник с размери около 150 метра, който буквално е „заличил“ звездите на небето, движейки се със скорост от 150 възела. Федералното бюро за разследване (ФБР) е изготвило официална художествена визуализация по преките показания на очевидците.

В публикувания архив, достъпен на специализирания правителствен портал, са налични и видеозаписи от военни сензори. Данните показват бързо движещи се кълба над Близкия изток и Тихия океан, както и необичайни светлинни феномени, докладвани от цивилни пилоти по маршрута между Бостън и Дъблин през 2023 г.. Както съобщава CBS News, обектите са променяли своята яркост и траектория по начин, който свидетелите описват като „недопустим за познатите природни явления“.

Има ли доказателства за извънземен разум?

Въпреки засиления обществен интерес и над 1 милиард посещения в новия архив, Службата за решаване на аномалии във всички домейни (AARO) към Пентагона запазва скептицизъм. Държавните служители и учените подчертават, че до момента няма категорични и неоспорими доказателства за съществуването на извънземни технологии или чуждопланетен живот. Много от случаите остават в графата „неразрешени“ поради липса на достатъчно чисти сензорни данни, докато други се обясняват с оптични илюзии, атмосферни аномалии или чужди шпионски дронове.

Някои пасажи в документите остават заличени. От Министерството на отбраната поясняват, че редакциите целят единствено защита на личната идентичност на пилотите и сигурността на класифицирани военни бази, без да се променя същината на разказите.

От Пентагона увериха, че разсекретяването на досиетата за НЛО ще продължи на регулярни интервали през следващите седмици, докато целият наличен масив от данни не стане публично достояние.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    15 32 Отговор
    Споко бе....
    В Русия има 140млн извънземни !!!
    Любители на водката, мизерията и движухата 👈

    Коментиран от #2, #16

    07:37 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Грешиш

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кирил Петков е извънземен. 👽

    07:56 08.08.2026

  • 7 Епс Тийн

    14 1 Отговор
    мане те ги тия глупусти за нло дайте файловете другото е измама

    07:56 08.08.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    8 7 Отговор
    За летящи баклави разбрахме, а нещо летящи толумби да са виждали да фърчат над Беля Дом ?

    07:58 08.08.2026

  • 9 Краварски неволи

    25 4 Отговор
    В Обора си имат шегичка, че краварското правителство е готово да разкрие всички тайни за извънземните, но няма да разкрие всички тайни за политиците замесени с бай ви Епщайн

    07:59 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Другари "умни и красиви"

    3 2 Отговор
    Дано фактолозите да ви публикуват и снимка на Тръмпи с неговия "приятел" от Розуел публикувана в социалната мрежа на Тръмпи.

    08:17 08.08.2026

  • 12 Мюмюн

    4 3 Отговор
    и аз го гледам този сериал, на 5-та серия съм

    08:30 08.08.2026

  • 13 Киру Мотиката

    2 3 Отговор
    фиууууууу-у-у, от вчера съм наквасен, нормалноооооо е, петък беше

    08:33 08.08.2026

  • 14 Пич

    17 5 Отговор
    Това е притеснително!!! Не е притеснително, че има извънземни, защото единствено много слабите умове могат да си мислят, че има нещо уникално в тяхното плюскане и посещение на тоалетната!!! Притеснително е, че сякаш ни подготвят постепенно за преки срещи с тях! Има много наивници, които с блеснали очички си въобразяват, че извънземните са добрички, и ден и нощ мислят как да дойдат и да им помагат!!! За да схванете колко е нелепо, такива си мислят как Бойко ще ги спаси от Царя, Киро ще ги спаси от Бойко, Радев ще ги спаси от Киро, и всички денонощно мислят как да им дадат нещо!!!
    Ее.......греда!!!
    По развитата цивилизация винаги идва да пороби по низшата!!! Ако не - да я избие до крак!!! Помислете си, как белите са се отнесли с индианците, и ще разберете!!!

    Коментиран от #19, #23, #24

    08:55 08.08.2026

  • 15 голямо криене голяма работа

    18 5 Отговор
    незнам колко трябва да е глупав един човек за да си мисли че сме единствените живи същества в тая незнайно колко огромна вселена…

    08:57 08.08.2026

  • 16 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣,😂😂😂😂😂😂😂😂

    09:02 08.08.2026

  • 17 Рускиня

    2 7 Отговор
    Извън
    земни има само в САШ щото само те могат да халюцинират! Бялата къща има сериозни разисквания по този много важен проблем.
    “Втасала Мара и под нея бара” бг. поговорка!

    Коментиран от #18

    09:10 08.08.2026

  • 18 Адмирирах

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Рускиня":

    Те заради остроумно поднесения шеговит коментар, а не защото съм съгласен с тебе!
    НЛО съществува, и лично съм виждал!

    09:20 08.08.2026

  • 19 Летописец

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Или както се казваше в един съветски сборник със статии за извънземни : " Нищо не е изключено . Извънземните може да имат и гастрономически интереси към нас "

    09:34 08.08.2026

  • 20 Тръмплин

    7 1 Отговор
    - Чудя се с какво шоу да ви отвличам вниманието, докато ви обирам парите на борсата.

    09:35 08.08.2026

  • 21 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Ще пуснат фалшиво нло генерирано с аи да подчинят хората

    09:51 08.08.2026

  • 22 Сикрет сървис

    2 1 Отговор
    Бай Дън е гумен👽, а Бай Дончо е просто грешка на природата!

    10:11 08.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Баба Ванга ще излезе права ,извънземните ще ни помогнат ако не се намесят ще се затрием сами като вид и планетата ни също.Не виждаш ли какво става ,четеш новини всеки ден .Ако извънземните имаха за цел да ни избият да го бяха сторили до сега.

    11:26 08.08.2026

  • 25 Само оскотели

    0 4 Отговор
    атлантици вярват в извънземни.
    Някои даже говорят с тях.
    Всеки ден чета коментарите им тук

    12:03 08.08.2026

  • 26 Пришелец

    0 0 Отговор
    Досиета,като досиета!
    И нашите са така,"максимално" раз-се-кретени.

    12:25 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 звездите ми говорят

    1 0 Отговор
    Тези със светещите триъгълни кораби се навъртат наоколо и питат за трола с псевдоним "Мъж". Казаха, че ще си правят сексуални експерименти с него.;)🖖🏿👽

    13:18 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Преминаващ само

    0 0 Отговор
    "Браво" фАКТИ! Вие сте върха! ВаШТе модератори са каймака на нета!
    По дъ бест аф дъ бест не съм виждАл! Шапки долу!

    15:13 08.08.2026