Пентагонът разсекрети пети архив с файлове за НЛО

Министерството на отбраната на САЩ публикува петата си поредна партида от разсекретени архивни данни, свързани с Неидентифицираните аномални явления (UAP), известни в обществото като НЛО.

Новият пакет съдържа общо 41 досиета, включващи текстови документи, секретни грами, автентични видеоклипове и изображения. Материалите обхващат период от повече от седем десетилетия, като най-ранните доклади датират от 1950 г., а най-актуалните са от настоящата година.

Според официално изявление на Пентагона, цитирано от CNN, разсекретяването е извършено под прекия натиск на администрацията на президента Доналд Тръмп. Специфична заповед, подписана по-рано тази година, задължава разузнавателните и военните структури в САЩ да осигурят максимална прозрачност по темата за извънземен разум и аномални феномени.

Огромни триъгълници и светещи сфери в небето

Сред най-обсъжданите материали в петия транш е доклад на военен пилот от 2002 г. за инцидент над Баграм, Афганистан. Пилотът описва огромен, напълно безшумен обект с формата на равностранен триъгълник с размери около 150 метра, който буквално е „заличил“ звездите на небето, движейки се със скорост от 150 възела. Федералното бюро за разследване (ФБР) е изготвило официална художествена визуализация по преките показания на очевидците.

В публикувания архив, достъпен на специализирания правителствен портал, са налични и видеозаписи от военни сензори. Данните показват бързо движещи се кълба над Близкия изток и Тихия океан, както и необичайни светлинни феномени, докладвани от цивилни пилоти по маршрута между Бостън и Дъблин през 2023 г.. Както съобщава CBS News, обектите са променяли своята яркост и траектория по начин, който свидетелите описват като „недопустим за познатите природни явления“.

Има ли доказателства за извънземен разум?

Въпреки засиления обществен интерес и над 1 милиард посещения в новия архив, Службата за решаване на аномалии във всички домейни (AARO) към Пентагона запазва скептицизъм. Държавните служители и учените подчертават, че до момента няма категорични и неоспорими доказателства за съществуването на извънземни технологии или чуждопланетен живот. Много от случаите остават в графата „неразрешени“ поради липса на достатъчно чисти сензорни данни, докато други се обясняват с оптични илюзии, атмосферни аномалии или чужди шпионски дронове.

Някои пасажи в документите остават заличени. От Министерството на отбраната поясняват, че редакциите целят единствено защита на личната идентичност на пилотите и сигурността на класифицирани военни бази, без да се променя същината на разказите.

От Пентагона увериха, че разсекретяването на досиетата за НЛО ще продължи на регулярни интервали през следващите седмици, докато целият наличен масив от данни не стане публично достояние.