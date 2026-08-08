Пентагонът разсекрети пети архив с файлове за НЛО

Министерството на отбраната на САЩ публикува петата си поредна партида от разсекретени архивни данни, свързани с Неидентифицираните аномални явления (UAP), известни в обществото като НЛО.
Новият пакет съдържа общо 41 досиета, включващи текстови документи, секретни грами, автентични видеоклипове и изображения. Материалите обхващат период от повече от седем десетилетия, като най-ранните доклади датират от 1950 г., а най-актуалните са от настоящата година.
Според официално изявление на Пентагона, цитирано от CNN, разсекретяването е извършено под прекия натиск на администрацията на президента Доналд Тръмп. Специфична заповед, подписана по-рано тази година, задължава разузнавателните и военните структури в САЩ да осигурят максимална прозрачност по темата за извънземен разум и аномални феномени.
Огромни триъгълници и светещи сфери в небето
Сред най-обсъжданите материали в петия транш е доклад на военен пилот от 2002 г. за инцидент над Баграм, Афганистан. Пилотът описва огромен, напълно безшумен обект с формата на равностранен триъгълник с размери около 150 метра, който буквално е „заличил“ звездите на небето, движейки се със скорост от 150 възела. Федералното бюро за разследване (ФБР) е изготвило официална художествена визуализация по преките показания на очевидците.
В публикувания архив, достъпен на специализирания правителствен портал, са налични и видеозаписи от военни сензори. Данните показват бързо движещи се кълба над Близкия изток и Тихия океан, както и необичайни светлинни феномени, докладвани от цивилни пилоти по маршрута между Бостън и Дъблин през 2023 г.. Както съобщава CBS News, обектите са променяли своята яркост и траектория по начин, който свидетелите описват като „недопустим за познатите природни явления“.
Има ли доказателства за извънземен разум?
Въпреки засиления обществен интерес и над 1 милиард посещения в новия архив, Службата за решаване на аномалии във всички домейни (AARO) към Пентагона запазва скептицизъм. Държавните служители и учените подчертават, че до момента няма категорични и неоспорими доказателства за съществуването на извънземни технологии или чуждопланетен живот. Много от случаите остават в графата „неразрешени“ поради липса на достатъчно чисти сензорни данни, докато други се обясняват с оптични илюзии, атмосферни аномалии или чужди шпионски дронове.
Някои пасажи в документите остават заличени. От Министерството на отбраната поясняват, че редакциите целят единствено защита на личната идентичност на пилотите и сигурността на класифицирани военни бази, без да се променя същината на разказите.
От Пентагона увериха, че разсекретяването на досиетата за НЛО ще продължи на регулярни интервали през следващите седмици, докато целият наличен масив от данни не стане публично достояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
В Русия има 140млн извънземни !!!
Любители на водката, мизерията и движухата 👈
Коментиран от #2, #16
07:37 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Грешиш
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кирил Петков е извънземен. 👽
07:56 08.08.2026
7 Епс Тийн
07:56 08.08.2026
8 Бесен - Язовец
07:58 08.08.2026
9 Краварски неволи
07:59 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Другари "умни и красиви"
08:17 08.08.2026
12 Мюмюн
08:30 08.08.2026
13 Киру Мотиката
08:33 08.08.2026
14 Пич
Ее.......греда!!!
По развитата цивилизация винаги идва да пороби по низшата!!! Ако не - да я избие до крак!!! Помислете си, как белите са се отнесли с индианците, и ще разберете!!!
Коментиран от #19, #23, #24
08:55 08.08.2026
15 голямо криене голяма работа
08:57 08.08.2026
16 Мнение
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣,😂😂😂😂😂😂😂😂
09:02 08.08.2026
17 Рускиня
земни има само в САШ щото само те могат да халюцинират! Бялата къща има сериозни разисквания по този много важен проблем.
“Втасала Мара и под нея бара” бг. поговорка!
Коментиран от #18
09:10 08.08.2026
18 Адмирирах
До коментар #17 от "Рускиня":Те заради остроумно поднесения шеговит коментар, а не защото съм съгласен с тебе!
НЛО съществува, и лично съм виждал!
09:20 08.08.2026
19 Летописец
До коментар #14 от "Пич":Или както се казваше в един съветски сборник със статии за извънземни : " Нищо не е изключено . Извънземните може да имат и гастрономически интереси към нас "
09:34 08.08.2026
20 Тръмплин
09:35 08.08.2026
21 Исторически парк
09:51 08.08.2026
22 Сикрет сървис
10:11 08.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соваж бейби
До коментар #14 от "Пич":Баба Ванга ще излезе права ,извънземните ще ни помогнат ако не се намесят ще се затрием сами като вид и планетата ни също.Не виждаш ли какво става ,четеш новини всеки ден .Ако извънземните имаха за цел да ни избият да го бяха сторили до сега.
11:26 08.08.2026
25 Само оскотели
Някои даже говорят с тях.
Всеки ден чета коментарите им тук
12:03 08.08.2026
26 Пришелец
И нашите са така,"максимално" раз-се-кретени.
12:25 08.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 звездите ми говорят
13:18 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Преминаващ само
По дъ бест аф дъ бест не съм виждАл! Шапки долу!
15:13 08.08.2026