Ванс: Има напредък в преговорите с Иран

Вашингтон е постигнал известен напредък в преговорите с Иран, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.
„Те искат този конфликт да приключи. Въпросът е дали тяхната система е способна да достави необходимото, така че да сме доволни и да чувстваме, че сме получили всичко необходимо от това взаимодействие. Това предстои да видим, но вярвам, че постигнахме известен напредък през последните няколко дни“, каза той по Fox News.
„Водим преговори с Иран, опитвайки се да увеличим максимално обемите на петрол и газ, преминаващи през Ормузкия проток. Това е нашият фокус в момента“, каза Ванс, добавяйки, че Вашингтон също „се опитва да разбере дали Техеран е готов да направи дългосрочните промени, необходими за подобряване на отношенията със Съединените щати“.
Американският вицепрезидент съобщи, че през последната седмица „Иран и държавите от Персийския залив, по-специално Оман, са обсъждали как да гарантират безопасното корабоплаване“ в Ормузкия проток. Според Ванс това изисква разработването на схема на движение, която би позволила на корабите да преминават безопасно поради предполагаемо поставени мини във водния път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
17:47 08.08.2026
2 хехе
Коментиран от #9
17:49 08.08.2026
3 разбирай
17:50 08.08.2026
4 За кой ли път, за кой ли път
17:51 08.08.2026
5 мдааааа
17:52 08.08.2026
6 ХА!,,ХА???
17:53 08.08.2026
7 Макето
17:56 08.08.2026
8 Наблюдател
17:57 08.08.2026
9 Да де
До коментар #2 от "хехе":Ако Израел им разреши.
17:58 08.08.2026
10 Има
17:58 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 съгласен съм
До коментар #11 от "Защита на българските деца":Затова ДАНС защити обществото и децата ни от ПетроханскитеПедофили.
18:01 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 чиниш ми се
До коментар #15 от "Велики български деца":Защитник на убийци!
18:05 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ТО ТАКА Е И СЕ
18:16 08.08.2026
19 Тръмп
18:54 08.08.2026
20 Лопата Орешник
19:32 08.08.2026
21 Иван
19:35 08.08.2026