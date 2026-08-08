Ванс: Има напредък в преговорите с Иран

Вашингтон е постигнал известен напредък в преговорите с Иран, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Те искат този конфликт да приключи. Въпросът е дали тяхната система е способна да достави необходимото, така че да сме доволни и да чувстваме, че сме получили всичко необходимо от това взаимодействие. Това предстои да видим, но вярвам, че постигнахме известен напредък през последните няколко дни“, каза той по Fox News.

„Водим преговори с Иран, опитвайки се да увеличим максимално обемите на петрол и газ, преминаващи през Ормузкия проток. Това е нашият фокус в момента“, каза Ванс, добавяйки, че Вашингтон също „се опитва да разбере дали Техеран е готов да направи дългосрочните промени, необходими за подобряване на отношенията със Съединените щати“.

Американският вицепрезидент съобщи, че през последната седмица „Иран и държавите от Персийския залив, по-специално Оман, са обсъждали как да гарантират безопасното корабоплаване“ в Ормузкия проток. Според Ванс това изисква разработването на схема на движение, която би позволила на корабите да преминават безопасно поради предполагаемо поставени мини във водния път.