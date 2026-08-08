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Ванс: Има напредък в преговорите с Иран

Ванс: Има напредък в преговорите с Иран

8 Август, 2026 17:43 1 128 21

  • сащ-
  • иран-
  • джей ди ванс-
  • преговори

В момента САЩ са фокусирани върху максимизиране на потоците от петрол и газ през Ормузкия проток

Ванс: Има напредък в преговорите с Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вашингтон е постигнал известен напредък в преговорите с Иран, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Те искат този конфликт да приключи. Въпросът е дали тяхната система е способна да достави необходимото, така че да сме доволни и да чувстваме, че сме получили всичко необходимо от това взаимодействие. Това предстои да видим, но вярвам, че постигнахме известен напредък през последните няколко дни“, каза той по Fox News.

„Водим преговори с Иран, опитвайки се да увеличим максимално обемите на петрол и газ, преминаващи през Ормузкия проток. Това е нашият фокус в момента“, каза Ванс, добавяйки, че Вашингтон също „се опитва да разбере дали Техеран е готов да направи дългосрочните промени, необходими за подобряване на отношенията със Съединените щати“.

Американският вицепрезидент съобщи, че през последната седмица „Иран и държавите от Персийския залив, по-специално Оман, са обсъждали как да гарантират безопасното корабоплаване“ в Ормузкия проток. Според Ванс това изисква разработването на схема на движение, която би позволила на корабите да преминават безопасно поради предполагаемо поставени мини във водния път.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    13 1 Отговор
    САЩ искат да се отдръпнат, но ако може така,че да не личи, че САЩ загубиха и тази война.

    17:47 08.08.2026

  • 2 хехе

    14 0 Отговор
    Има един начин как да се гарантира безопасността на корабоплаването. Краварите се омитат от протока и те ти булка спасов ден безопастното корабоплаването е гарантирано.

    Коментиран от #9

    17:49 08.08.2026

  • 3 разбирай

    7 0 Отговор
    Краварите тупат топка докато направят малко патрони и към края на Септември ще пуцат пак 2-3 седмици по Иран. Въпроса е къде ще пуца Иран. Най-скорошните удари бяха основно по краварски бози в Йордания, щото там изнесоха всичко, което оцеля от ударите Март месец. Сега би трябвало да им и останало само в Израел, така че очаквам на есен масово дупчене на железния гевгир. Пък и ционистчето скоро се хвалеше че запасите им от ПВО са непокътнати, щото краварите ги спасиха, значи иранците трябва да проверят това твърдение.

    17:50 08.08.2026

  • 4 За кой ли път, за кой ли път

    5 0 Отговор
    един ли сто ли?3

    17:51 08.08.2026

  • 5 мдааааа

    1 7 Отговор
    Нашите ошанки са най-информирани ...

    17:52 08.08.2026

  • 6 ХА!,,ХА???

    9 0 Отговор
    Тези двамцата всеки ден имат напредък, пък той всеки ден си е назадък!!!

    17:53 08.08.2026

  • 7 Макето

    11 0 Отговор
    Като ви натрошиха канчето, започнахте да напредвате, а ВанСка?

    17:56 08.08.2026

  • 8 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Ама и тоя е такъв реднек, все едно е избирател на Тръмп, а не вицепрезидент.

    17:57 08.08.2026

  • 9 Да де

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Ако Израел им разреши.

    17:58 08.08.2026

  • 10 Има

    6 0 Отговор
    ДРЪЖКИ. КРАВАРИТЕ реват че пак са в кереча.

    17:58 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 съгласен съм

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защита на българските деца":

    Затова ДАНС защити обществото и децата ни от ПетроханскитеПедофили.

    18:01 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Велики български деца":

    Защитник на убийци!

    18:05 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТО ТАКА Е И СЕ

    3 0 Отговор
    СЛУЧВА ВЕЧЕ ОТ ТРИ ДЪЛГИ МЕСЕЦА. САМО ЛЪЖИ И ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ОБЛАГИ ЗА ВСИЧКИ ВАС НА ГЪРБА НА БЕДНИТЕ ПО СВЕТА.ИМА САМО ЗА ЛЕКАРСТВА И МАЛКО ХРАНА А ЗА ДРЕХИ И ГОРИВО НЯМА

    18:16 08.08.2026

  • 19 Тръмп

    3 0 Отговор
    Се измори да говори за сделки, а и никой вече не му вярва и прехвърли топката на Ванс

    18:54 08.08.2026

  • 20 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Чезни ве, досадник! И вашите не могат да те траят вече! Има сделка , няма сделка? Ти нормален ли си, хъмпи такова?

    19:32 08.08.2026

  • 21 Иван

    2 0 Отговор
    Едните говорят че преговорите напредват а другите не знаят за какво иде реч голям смях

    19:35 08.08.2026