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Сенатът на САЩ одобри правителствено финансиране до декември

Сенатът на САЩ одобри правителствено финансиране до декември

8 Август, 2026 16:10 1 062 0

  • сенат-
  • сащ-
  • бюджет-
  • одобрен

Решението ще избегне спиране на работата на правителството преди междинните избори през ноември

Сенатът на САЩ одобри правителствено финансиране до декември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ прие пакет за финансиране на федералните агенции до 11 декември, предотвратявайки частично спиране на работата на правителството поради липса на средства, съобщи Асошиейтед прес (AP).

Агенцията описва гласуването като необичайно. Обикновено Сенатът или Камарата на представителите саботират приемането на бюджета до началото на фискалната година (1 октомври), за да изтръгнат отстъпки. Този път Сенатът одобри финансирането почти два месеца предварително и го направи почти единодушно - с 90 гласа „за“ срещу 6 „против“.

Агенцията обяснява, че решението на Сената ще избегне спиране на работата на правителството преди междинните избори през ноември. През последната година федералното правителство два пъти се сблъска с безпрецедентно дълги периоди на недостиг на финансиране. Предвид този опит, сенаторите от двете партии може би са решили да не дразнят избирателите преди важни избори, пише агенцията.

Сред отстъпките, спечелени от опозиционните демократи, са липсата на ясни гаранции за ново финансиране на Граничния патрул и отказът да се отпуснат 1 милиард долара за разработването на военноморски кораби от клас „Тръмп“, както иска Белият дом. Законопроектът за бюджет на Сената трябва да бъде одобрен от Камарата на представителите, която се завръща от лятната си ваканция на 31 август. Очаква се одобрението в долната камара на Конгреса да бъде лесно поради почти единодушното му одобрение в Сената и предстоящите междинни избори.


САЩ
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