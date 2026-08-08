Девет са вече жертвите при стрелбата в училище в Тайланд

Девет души загинаха, а други 23 бяха ранени при масова стрелба в училище край Банкок – най-тежкият подобен инцидент в Тайланд от 2022 г. насам. Нападението е извършено от 14-годишен ученик, който преди да пристигне в училището е застрелял баба си и дядо си в дома им, съобщиха властите.

Трагедията се разиграва в училището Debsirin Nonthaburi в района Банг Круай, в покрайнините на тайландската столица. По данни на Reuters нападателят е пристигнал с автобус и е започнал да стреля малко преди 10 часа сутринта местно време. В продължение на около 40 минути той се е придвижвал из сградите на училището, преди да насочи оръжието срещу себе си.

Сред жертвите са трима учители и двама служители на училището. В събота броят на загиналите нарасна до девет, след като 12-годишно момиче почина от раните си.

Ученици, оказали се блокирани в класните стаи, са барикадирали вратите с чинове, изгасили са осветлението и са се скрили край прозорците, докато полицията обезопасява сградата. 14-годишна ученичка, представена от Reuters с прякора Ким, разказва, че първоначално учениците помислили изстрелите за шум от строителна площадка. След серия от нови гърмежи учител ги прибрал в класната стая и потвърдил, че в училището има въоръжен нападател.

Ким поддържала връзка със своята майка и по-голямата си сестра, която се намирала в съседна сграда. Тя помолила майка си да не ѝ звъни, за да не се задейства мелодията на телефона и да издаде местоположението ѝ. В ученически чатове междувременно започнали да се разпространяват снимки на предполагаемия нападател.

Майката на двете момичета, 52-годишна медицинска сестра, разказва, че докато била на работа в болница, получила паническо обаждане от по-голямата си дъщеря. Тя я помолила да брои изстрелите, за да прецени кога нападателят може да остане без боеприпаси, и паралелно уведомила полицията.

Според разследващите нападателят е изстрелял най-малко 26 патрона, а още 34 са били открити у него. Училището има повече от 3000 ученици и близо 150 учители.

Инцидентът отново поставя на дневен ред проблема с контрола върху огнестрелните оръжия в Тайланд, която е сред страните с най-висока степен на притежание на оръжие в Югоизточна Азия.