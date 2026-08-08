САЩ подготвят почвата за евентуална агресия към Куба

Американските власти водят политическа и информационна кампания, за да оправдаят колективното наказание на кубинския народ и евентуална военна агресия срещу страната, заяви постоянният представител на Куба в ООН Ернесто Соберон Гусман.

„Като част от очевидна политическа и медийна дезинформационна кампания, държавният секретар, прессекретарят на Белия дом и говорителят на Държавния департамент, както и други високопоставени американски служители, публично лъжат и си противоречат, опитвайки се да оправдаят неоправданото – колективното наказание, наложено от правителството на САЩ на кубинския народ, и евентуалната военна агресия срещу кубинска територия“, заяви дипломатът.