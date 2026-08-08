САЩ подготвят почвата за евентуална агресия към Куба

Американските власти водят политическа и информационна кампания, за да оправдаят колективното наказание на кубинския народ и евентуална военна агресия срещу страната, заяви постоянният представител на Куба в ООН Ернесто Соберон Гусман.
„Като част от очевидна политическа и медийна дезинформационна кампания, държавният секретар, прессекретарят на Белия дом и говорителят на Държавния департамент, както и други високопоставени американски служители, публично лъжат и си противоречат, опитвайки се да оправдаят неоправданото – колективното наказание, наложено от правителството на САЩ на кубинския народ, и евентуалната военна агресия срещу кубинска територия“, заяви дипломатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
10:33 08.08.2026
2 Овчар
Коментиран от #15
10:37 08.08.2026
3 Йеронимус БОШ
Било то Куба , Виетнам , Иран , Ирак , Афганистан ? !
Каква е разликата между тях и Украйна , където се изливат милиарди , които излизат од джоба на всички обикновени хора ?
Коментиран от #9, #10
10:37 08.08.2026
4 Тръмплин
Коментиран от #14
10:40 08.08.2026
5 Владимир Путин, президент
Така както защити Югославия, Либия, Ирак, Сирия, Венецуела, Иран, Херсон, Изюм, Красни Лиман и 71 ученички в Старобелск !!! Русия СИЛА. Кво знаете вие, ехехеееейййй.....😄😄😄
Коментиран от #28
10:42 08.08.2026
6 възрожденеца
Коментиран от #30
10:43 08.08.2026
7 Kaлпазанин
10:43 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пачему
Коментиран от #32
10:47 08.08.2026
12 Евродепутат
10:48 08.08.2026
13 мис ирка
10:49 08.08.2026
14 Пит ин
До коментар #4 от "Тръмплин":Само пали войни,без далавери на борсата!
10:49 08.08.2026
15 По скоро
До коментар #2 от "Овчар":ще дойдат извъземните!
10:50 08.08.2026
16 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
Коментиран от #29
10:50 08.08.2026
17 Нещо
10:51 08.08.2026
18 И кво ще правят
10:52 08.08.2026
19 Оня с коня
Коментиран от #22, #26
10:52 08.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Вова
10:53 08.08.2026
22 да питам
До коментар #19 от "Оня с коня":Крим като е руски що нямат ток, вода и бензин?! това ли е светлото бъдеще на "новорусия"?!
Коментиран от #58
10:53 08.08.2026
23 "Колективното наказание на кубинския
10:54 08.08.2026
24 Цончо
10:55 08.08.2026
25 Ами
Куба е удобна плячка, друг е въпросът дали ще успеят САЩ.
Ако и там се издънят, ще е голямо шоу :)
Между другото какво става с Мадуро?
Коментиран от #34
10:55 08.08.2026
26 В Куба много ли американци
До коментар #19 от "Оня с коня":има? А? Сигурно и правата са им нарушени нали?
Коментиран от #55
10:56 08.08.2026
27 В Куба
10:57 08.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мухахаха
До коментар #16 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Преди това демокрацията
10:58 08.08.2026
30 Аеееее
До коментар #6 от "възрожденеца":Кресливите олигофрени марш на фронта
10:58 08.08.2026
31 В Белия дом
10:59 08.08.2026
32 Как
До коментар #11 от "Пачему":Окраине
10:59 08.08.2026
33 Умно село
10:59 08.08.2026
34 Бай Тръмпата
До коментар #25 от "Ами":И там бой ще яде ще гризне кубинската пура
11:00 08.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Няма да е първата
Коментиран от #41
11:02 08.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Феята на зъбките
11:04 08.08.2026
40 Раул
11:04 08.08.2026
41 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬
До коментар #37 от "Няма да е първата":Дървото на свободата е необходимо да се полива периодично с кръв
11:04 08.08.2026
42 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #38 от "Мънръсано тлантиче":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
11:05 08.08.2026
43 И после и едни
Коментиран от #48
11:05 08.08.2026
44 Oня с коня
11:05 08.08.2026
45 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #38 от "Мънръсано тлантиче":НИКОГА няма да имаме магистрали като ЕС🙄
Коментиран от #87
11:06 08.08.2026
46 Костя
11:06 08.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Майнички
До коментар #43 от "И после и едни":ще пазят хотелите!
11:07 08.08.2026
49 Робот
11:07 08.08.2026
50 дискотека укрия
11:08 08.08.2026
51 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #47 от "последната укра":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
11:08 08.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Доналд може да освободи Куба като Иран
11:10 08.08.2026
54 Розовото пони зеля
11:12 08.08.2026
55 Американското малцинство в Куба
До коментар #26 от "В Куба много ли американци":Различни източници твърдят че кубинското правителството репресира цивилни янки миньори и им забранява да говорят на янкаджийски език...има дни за убити и ранени в териториите с етнически янки!
11:12 08.08.2026
56 Куба е цъфнала и вързала
Коментиран от #60, #70
11:12 08.08.2026
57 Абсурдистан
Коментиран от #67
11:13 08.08.2026
58 Руснак без крак...
До коментар #22 от "да питам":"..що немат ток в Крим.."
Немаме ток, вода, бензин щот Крим е руски !!!
Руски навсегда. На русняка враг му не требе, сам се трепе, сам избива, сам мори.
11:14 08.08.2026
59 Гном зеля
Коментиран от #66
11:15 08.08.2026
60 878877
До коментар #56 от "Куба е цъфнала и вързала":Пуснете си в тубата клипове разходка по улиците на хавана...
В Багдад е по добре!!!
11:16 08.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Нема лошо!
11:17 08.08.2026
63 Кривоверен алкаш
11:18 08.08.2026
64 Розовото пони зеля
11:20 08.08.2026
65 последната укра
11:21 08.08.2026
66 Герги
До коментар #59 от "Гном зеля":Статията е за Куба...смени плочата.
11:21 08.08.2026
67 В Куба
До коментар #57 от "Абсурдистан":тока е безплатен!
Коментиран от #75, #76
11:22 08.08.2026
68 млад еврас
11:22 08.08.2026
69 Пинко
11:23 08.08.2026
70 Погледни
До коментар #56 от "Куба е цъфнала и вързала":от колко години са под американски санкции и блокада от военноморския им флот! На тоя хал са, защото САЩ са им съседи. Погледни в Латинска Америка и Карибския басейн има ли държава с независима национална политика?
Коментиран от #74
11:24 08.08.2026
71 Леонсио
11:25 08.08.2026
72 Да.....
Коментиран от #78
11:28 08.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Герги
До коментар #70 от "Погледни":Това исках да кажа,гледаш къде си геополитически...от повече от 60 год. си под санкции,нямаш алтернатива,освен това се видя колко устойчив е комунизма.Обръщай кормилото на 180 градуса,започвай нов живот и няма да има санкции а само инвестиции.Ама трябва да има нещо в черепната кутия.
Коментиран от #82
11:28 08.08.2026
75 Механик
До коментар #67 от "В Куба":И заплатите по15-20 долара.
11:31 08.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Е с Куба поне ще ви е лесно...!
Коментиран от #79
11:33 08.08.2026
78 Дааа
До коментар #72 от "Да.....":Донбас за Куба и Иран!
Коментиран от #88
11:34 08.08.2026
79 СВО Иран
До коментар #77 от "Е с Куба поне ще ви е лесно...!":Всичко е по план!
11:35 08.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Инвестиции
До коментар #74 от "Герги":като в България? Чужди фирми изнасят златото от земята НИ, чужди фирми притежават водата НИ, чужди ЕРП-та продават тока от АЕЦ-а НИ, чужди хранителни вериги рекетират бизнеса НИ, евреи притежават земеделието НИ??
Коментиран от #84, #92
11:39 08.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 и чужди
До коментар #82 от "Инвестиции":НПО-та плащат на политиците ни
11:40 08.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Вова
11:41 08.08.2026
87 Ба бааааа
До коментар #45 от "Крепостен на Хартиената мечка":Аве сельо ти магистрала виждал ли си
11:42 08.08.2026
88 Да.....
До коментар #78 от "Дааа":Ако е само това - бива. Да не са ни спазарили и нас, това е важното.
11:43 08.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #81 от "Дон Корлеоне":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
Коментиран от #101
11:45 08.08.2026
92 Герги
До коментар #82 от "Инвестиции":Така е навсякъде,като не можеш сам да го добиеш го даваш на друг и оня си плаща каквото е договорено,но имаш ток,имаш кола,.живееш нормално,не си като кубинец,при всички случаи няма да е както до сега.
11:45 08.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #80 от "Ба бааааа":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???
Коментиран от #102
11:47 08.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Сега е моментът
11:58 08.08.2026
99 Знайко
12:00 08.08.2026
100 правилно
До коментар #95 от "Т Живков":Не на кум, брат и сват. Само на родата по сестринска линия, че да не ни налази НАП!
12:03 08.08.2026
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #91 от "Крепостен на Хартиената мечка":Аз от Москва, по канализацията ли Ви пиша, жълтур? Знаем, че обичате канализацията, ама недей така
12:22 08.08.2026
102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #94 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Що не вярваш бе жълтур? Да не би да наближавате Москва?
Коментиран от #103
12:24 08.08.2026
103 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
13:17 08.08.2026
104 Просто за осъзнаване като фасул
13:22 08.08.2026
105 Янко
13:51 08.08.2026