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САЩ подготвят почвата за евентуална агресия към Куба

САЩ подготвят почвата за евентуална агресия към Куба

8 Август, 2026 10:30 2 383 105

  • куба-
  • сащ-
  • агресия

Вашингтон води политическа и информационна кампания, за да оправдае колективното наказание на кубинския народ, заяви постоянният представител на Куба в ООН

САЩ подготвят почвата за евентуална агресия към Куба - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските власти водят политическа и информационна кампания, за да оправдаят колективното наказание на кубинския народ и евентуална военна агресия срещу страната, заяви постоянният представител на Куба в ООН Ернесто Соберон Гусман.

„Като част от очевидна политическа и медийна дезинформационна кампания, държавният секретар, прессекретарят на Белия дом и говорителят на Държавния департамент, както и други високопоставени американски служители, публично лъжат и си противоречат, опитвайки се да оправдаят неоправданото – колективното наказание, наложено от правителството на САЩ на кубинския народ, и евентуалната военна агресия срещу кубинска територия“, заяви дипломатът.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    20 12 Отговор
    И България е агресор, да знаете.

    10:33 08.08.2026

  • 2 Овчар

    36 5 Отговор
    Сащ нищо не подготвя ..! Светът подготвя края на величието на вампирите..!

    Коментиран от #15

    10:37 08.08.2026

  • 3 Йеронимус БОШ

    48 7 Отговор
    ПРи това положение , ще се засили ли целия "демократичен" , "либерален " , "свободомислещ" и "прогресивен свят" , да помага на нападнатите от САЩ държави ?
    Било то Куба , Виетнам , Иран , Ирак , Афганистан ? !
    Каква е разликата между тях и Украйна , където се изливат милиарди , които излизат од джоба на всички обикновени хора ?

    Коментиран от #9, #10

    10:37 08.08.2026

  • 4 Тръмплин

    35 7 Отговор
    - Трябва да паля войни по света, за да въртя далавери на борсата и да топя чудовищен външен дълг.

    Коментиран от #14

    10:40 08.08.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    13 33 Отговор
    Русия ще защити Куба.
    Така както защити Югославия, Либия, Ирак, Сирия, Венецуела, Иран, Херсон, Изюм, Красни Лиман и 71 ученички в Старобелск !!! Русия СИЛА. Кво знаете вие, ехехеееейййй.....😄😄😄

    Коментиран от #28

    10:42 08.08.2026

  • 6 възрожденеца

    6 17 Отговор
    костадин, ще им събира орУжие, на кубинците.

    Коментиран от #30

    10:43 08.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    11 4 Отговор
    И някой чу ли гго ,тази организация е пълен абсурд за мен

    10:43 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пачему

    0 8 Отговор
    Ани умирающие !

    Коментиран от #32

    10:47 08.08.2026

  • 12 Евродепутат

    20 2 Отговор
    Не ви чувам. Губя обхват. Зает съм. Лепя си паунови пера за един парад.

    10:48 08.08.2026

  • 13 мис ирка

    1 2 Отговор
    богданова

    10:49 08.08.2026

  • 14 Пит ин

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмплин":

    Само пали войни,без далавери на борсата!

    10:49 08.08.2026

  • 15 По скоро

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    ще дойдат извъземните!

    10:50 08.08.2026

  • 16 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    6 19 Отговор
    комунизма трябва да бъде победен отново!

    Коментиран от #29

    10:50 08.08.2026

  • 17 Нещо

    15 1 Отговор
    като Венецуела?

    10:51 08.08.2026

  • 18 И кво ще правят

    10 2 Отговор
    Ще ги поробват ли?

    10:52 08.08.2026

  • 19 Оня с коня

    4 24 Отговор
    След като Крим е Руски,значи че и Куба е Американска.

    Коментиран от #22, #26

    10:52 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вова

    10 4 Отговор
    ще изпрати Митя с един Орешкин!

    10:53 08.08.2026

  • 22 да питам

    6 14 Отговор

    До коментар #19 от "Оня с коня":

    Крим като е руски що нямат ток, вода и бензин?! това ли е светлото бъдеще на "новорусия"?!

    Коментиран от #58

    10:53 08.08.2026

  • 23 "Колективното наказание на кубинския

    20 3 Отговор
    народ" ама за какво? Че са нападнали САЩ или Иран?

    10:54 08.08.2026

  • 24 Цончо

    16 2 Отговор
    В кубинските джугли ще е Виетнам 2 !

    10:55 08.08.2026

  • 25 Ами

    22 2 Отговор
    На САЩ им трябва някаква победа след резилът с окраина и Иран .
    Куба е удобна плячка, друг е въпросът дали ще успеят САЩ.
    Ако и там се издънят, ще е голямо шоу :)
    Между другото какво става с Мадуро?

    Коментиран от #34

    10:55 08.08.2026

  • 26 В Куба много ли американци

    19 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оня с коня":

    има? А? Сигурно и правата са им нарушени нали?

    Коментиран от #55

    10:56 08.08.2026

  • 27 В Куба

    7 3 Отговор
    е бъкано с руски ,,специалисти" !

    10:57 08.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Преди това демокрацията

    10:58 08.08.2026

  • 30 Аеееее

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "възрожденеца":

    Кресливите олигофрени марш на фронта

    10:58 08.08.2026

  • 31 В Белия дом

    12 3 Отговор
    и Държавния департамент всички са луди. Дано балната зала по скоро да им направят, че барем мирясат

    10:59 08.08.2026

  • 32 Как

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пачему":

    Окраине

    10:59 08.08.2026

  • 33 Умно село

    3 10 Отговор
    Във всяка бедна страна,първо идват руски ,,специалисти",след тях американци да ги гонят!

    10:59 08.08.2026

  • 34 Бай Тръмпата

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    И там бой ще яде ще гризне кубинската пура

    11:00 08.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Няма да е първата

    13 3 Отговор
    евентуалната военна агресия срещу кубинска територия. Списъка с военнопрестъпления и терористични дейности на САЩ е много дълъг

    Коментиран от #41

    11:02 08.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Феята на зъбките

    2 0 Отговор
    Уф, пак ще ми отворят извънредна работа. Но пък колежката Фея на ако-то горката ще затъне до уши .

    11:04 08.08.2026

  • 40 Раул

    4 5 Отговор
    Где Орбан?Где Мадуро ?

    11:04 08.08.2026

  • 41 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬

    9 6 Отговор

    До коментар #37 от "Няма да е първата":

    Дървото на свободата е необходимо да се полива периодично с кръв

    11:04 08.08.2026

  • 42 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    3 11 Отговор

    До коментар #38 от "Мънръсано тлантиче":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    11:05 08.08.2026

  • 43 И после и едни

    11 1 Отговор
    италиански "младежи" от еврейски произход като дойдат и ще им натрошат всички хотели

    Коментиран от #48

    11:05 08.08.2026

  • 44 Oня с коня

    7 1 Отговор
    Не е важна бройката на янките в Куба,важното е Президента да е Американец.

    11:05 08.08.2026

  • 45 Крепостен на Хартиената мечка

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "Мънръсано тлантиче":

    НИКОГА няма да имаме магистрали като ЕС🙄

    Коментиран от #87

    11:06 08.08.2026

  • 46 Костя

    2 7 Отговор
    С Цончо остро осъждаме агресия срещу Куба!

    11:06 08.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Майнички

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "И после и едни":

    ще пазят хотелите!

    11:07 08.08.2026

  • 49 Робот

    3 1 Отговор
    Тази статия може да види бял свят от смел журналист...! Ако те остави съпругът ти ще те взема аз...!

    11:07 08.08.2026

  • 50 дискотека укрия

    5 4 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    11:08 08.08.2026

  • 51 Орк на тротинетка 🧌🛴

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "последната укра":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    11:08 08.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Доналд може да освободи Куба като Иран

    10 3 Отговор
    Като я обстрелва с ракети.

    11:10 08.08.2026

  • 54 Розовото пони зеля

    11 2 Отговор
    Тръмполино, не се занимавай с тея Кубинци, че па ша та праят разноглед, вземи си Гренландия, там няма армия, няма много хора, няма и къде да се скрият, еврастите ша помрънкат малко, ша направят няколко много мощни седянки и ша са закротят и ша си голям победител, мани ги тия кубета.

    11:12 08.08.2026

  • 55 Американското малцинство в Куба

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "В Куба много ли американци":

    Различни източници твърдят че кубинското правителството репресира цивилни янки миньори и им забранява да говорят на янкаджийски език...има дни за убити и ранени в териториите с етнически янки!

    11:12 08.08.2026

  • 56 Куба е цъфнала и вързала

    7 7 Отговор
    Не толкова заради социализма, колкото заради пословичния мързел. Пеят, танцуват, а няма кой да им събере даже боклуците от улиците.

    Коментиран от #60, #70

    11:12 08.08.2026

  • 57 Абсурдистан

    5 9 Отговор
    Куба -христоматиен пример за възможностите на комунизма.

    Коментиран от #67

    11:13 08.08.2026

  • 58 Руснак без крак...

    3 9 Отговор

    До коментар #22 от "да питам":

    "..що немат ток в Крим.."

    Немаме ток, вода, бензин щот Крим е руски !!!
    Руски навсегда. На русняка враг му не требе, сам се трепе, сам избива, сам мори.

    11:14 08.08.2026

  • 59 Гном зеля

    7 5 Отговор
    Превзех Москва!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #66

    11:15 08.08.2026

  • 60 878877

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "Куба е цъфнала и вързала":

    Пуснете си в тубата клипове разходка по улиците на хавана...

    В Багдад е по добре!!!

    11:16 08.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Нема лошо!

    6 8 Отговор
    Брадатите комунисти на диктатора Кастро тормозят кубинския народ от 1959 година и трябва да бъдат наказани.Никой не се съмнява, че Тръмп ще свърши тази работа, така както се случи на убиеца Мадуро.

    11:17 08.08.2026

  • 63 Кривоверен алкаш

    6 8 Отговор
    Може ли да е толкова наивен кубинският народ.Да живееш в мизерия като през 60те да ти изглежда ландшафта,да имаш алтернатива да започнеш нов живот и шепа закостенели комунистически мозъчета,да определят скапаното бъдеще на милиони.Да направят един Референдум,да видим кой иска такъв дискотечен живот...

    11:18 08.08.2026

  • 64 Розовото пони зеля

    9 5 Отговор
    Нямаме ток, вода, канализация, гориво, от 55 милиона вече сме 20, държавата ни унищожена щот ни казаха, че ще победим Русия.

    11:20 08.08.2026

  • 65 последната укра

    10 5 Отговор
    Нямаме ток, вода, канализация, гориво, спим в мазетата, от 55 милиона вече сме 20, държавата ни унищожена щот ни казаха, че ще победим Русия.

    11:21 08.08.2026

  • 66 Герги

    9 3 Отговор

    До коментар #59 от "Гном зеля":

    Статията е за Куба...смени плочата.

    11:21 08.08.2026

  • 67 В Куба

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Абсурдистан":

    тока е безплатен!

    Коментиран от #75, #76

    11:22 08.08.2026

  • 68 млад еврас

    7 4 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    11:22 08.08.2026

  • 69 Пинко

    3 0 Отговор
    Тая бабичка определено отглежда 3 саксийки съгласно закона 😀

    11:23 08.08.2026

  • 70 Погледни

    13 6 Отговор

    До коментар #56 от "Куба е цъфнала и вързала":

    от колко години са под американски санкции и блокада от военноморския им флот! На тоя хал са, защото САЩ са им съседи. Погледни в Латинска Америка и Карибския басейн има ли държава с независима национална политика?

    Коментиран от #74

    11:24 08.08.2026

  • 71 Леонсио

    5 1 Отговор
    Всички на тръстиката!

    11:25 08.08.2026

  • 72 Да.....

    10 2 Отговор
    Като не знаем путлер и тръмп какво са се договорили в Аласка, ще чакаме изненада след изненада. Новата подялба на света е в действие. Къде ли попадаме ние в тези договорки!? Никой не ни казва, а "и смееш ли да питаш"

    Коментиран от #78

    11:28 08.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Герги

    8 6 Отговор

    До коментар #70 от "Погледни":

    Това исках да кажа,гледаш къде си геополитически...от повече от 60 год. си под санкции,нямаш алтернатива,освен това се видя колко устойчив е комунизма.Обръщай кормилото на 180 градуса,започвай нов живот и няма да има санкции а само инвестиции.Ама трябва да има нещо в черепната кутия.

    Коментиран от #82

    11:28 08.08.2026

  • 75 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "В Куба":

    И заплатите по15-20 долара.

    11:31 08.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Е с Куба поне ще ви е лесно...!

    5 3 Отговор
    За разлика от ,,костеливият орех"-Иран...!

    Коментиран от #79

    11:33 08.08.2026

  • 78 Дааа

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Да.....":

    Донбас за Куба и Иран!

    Коментиран от #88

    11:34 08.08.2026

  • 79 СВО Иран

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Е с Куба поне ще ви е лесно...!":

    Всичко е по план!

    11:35 08.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Инвестиции

    12 5 Отговор

    До коментар #74 от "Герги":

    като в България? Чужди фирми изнасят златото от земята НИ, чужди фирми притежават водата НИ, чужди ЕРП-та продават тока от АЕЦ-а НИ, чужди хранителни вериги рекетират бизнеса НИ, евреи притежават земеделието НИ??

    Коментиран от #84, #92

    11:39 08.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 и чужди

    8 3 Отговор

    До коментар #82 от "Инвестиции":

    НПО-та плащат на политиците ни

    11:40 08.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Вова

    4 3 Отговор
    Куба ли?Къде е Куба?

    11:41 08.08.2026

  • 87 Ба бааааа

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Аве сельо ти магистрала виждал ли си

    11:42 08.08.2026

  • 88 Да.....

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Дааа":

    Ако е само това - бива. Да не са ни спазарили и нас, това е важното.

    11:43 08.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Крепостен на Хартиената мечка

    5 6 Отговор

    До коментар #81 от "Дон Корлеоне":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    Коментиран от #101

    11:45 08.08.2026

  • 92 Герги

    1 8 Отговор

    До коментар #82 от "Инвестиции":

    Така е навсякъде,като не можеш сам да го добиеш го даваш на друг и оня си плаща каквото е договорено,но имаш ток,имаш кола,.живееш нормално,не си като кубинец,при всички случаи няма да е както до сега.

    11:45 08.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 5 Отговор

    До коментар #80 от "Ба бааааа":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #102

    11:47 08.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Сега е моментът

    5 1 Отговор
    Куба да нанесе превантивен удар.

    11:58 08.08.2026

  • 99 Знайко

    7 4 Отговор
    Щатите влизат в Куба. Китай глътва Тайван. А Русия - Украйна. Почти е договорено. Тръмп само се дърпа опитвайки се да метне останалите двама. И да добави Гренландия. Но до година ще е ясно кой ще надцака.Питате а къде е ЕУ. Ами нея никой не я отразява за жив организъм.

    12:00 08.08.2026

  • 100 правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Т Живков":

    Не на кум, брат и сват. Само на родата по сестринска линия, че да не ни налази НАП!

    12:03 08.08.2026

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Аз от Москва, по канализацията ли Ви пиша, жълтур? Знаем, че обичате канализацията, ама недей така

    12:22 08.08.2026

  • 102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Що не вярваш бе жълтур? Да не би да наближавате Москва?

    Коментиран от #103

    12:24 08.08.2026

  • 103 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    13:17 08.08.2026

  • 104 Просто за осъзнаване като фасул

    0 2 Отговор
    Куба е под комунистическо кърваво робство. Съответно войната срещу нея няма да бъде агресия, а освобождение.

    13:22 08.08.2026

  • 105 Янко

    1 0 Отговор
    А ФАЩ дали знаят какво се крие в Куба.Иначе до сега отдавна щяха да влязат там а не да мъчат народа със санкции.Не е лошо да пробват

    13:51 08.08.2026