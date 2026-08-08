Новини
Свят »
САЩ »
Демократите готвят мащабни разследвания срещу Тръмп

Демократите готвят мащабни разследвания срещу Тръмп

8 Август, 2026 18:15 1 620 11

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • разследване

Ако спечелят Камарата на представителите през ноември, те планират проверки на компании, донори и финансови структури, свързани с президента

Демократите готвят мащабни разследвания срещу Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Демократите в Камарата на представителите на САЩ подготвят широка стратегия за разследвания срещу компании, финансови институции и други структури, свързани с президента Доналд Тръмп, ако си върнат контрола над долната камара на Конгреса след междинните избори през ноември. Според четирима източници на аг. Reuters непосредствен импийчмънт не е основният им план.

Вместо това водещи демократи и сътрудници на ключови комисии обсъждат използването на изслушвания, призовки и искания за документи, за да съберат информация за решенията на администрацията и евентуални случаи, при които президентските правомощия може да са били използвани в полза на Тръмп, негови съюзници или донори.

Подходът е резултат и от опита по време на първия мандат на Тръмп. Тогава Камарата на представителите два пъти гласува за импийчмънт, но Сенатът го оправда и в двата случая. Част от демократите сега смятат, че нов опит за импийчмънт още в началото на евентуалното им мнозинство би могъл да се превърне в политически риск и да измести фокуса от самите разследвания.

Ако демократите спечелят Камарата, те ще получат възможност да издават призовки, да изискват документи и показания, да организират публични изслушвания и да започват процедури при отказ за сътрудничество. Републиканците в момента разполагат с крехко мнозинство, а според Reuters социологическите проучвания дават предимство на демократите в борбата за контрол над Камарата през ноември.

Сред компаниите, чиито имена са били обсъждани в контекста на бъдещи проверки, са Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock, както и компании на Илон Мъск, включително Tesla. Причината са техни договори с федералната власт, регулаторни отношения или други взаимодействия с администрацията. Reuters подчертава, че окончателен списък няма и към момента срещу тези компании не са започнати официални разследвания.

Демократите обмислят още проверки на договори на Министерството на вътрешната сигурност, финансирането на планираната бална зала в Белия дом, корпоративни дарения и евентуални схеми тип „услуга срещу услуга“. В полезрението им са и финансови структури, свързани със семейството на Тръмп, включително 1789 Capital, където партньор е Доналд Тръмп-младши, както и инвестиции на чуждестранни суверенни фондове.

Подготовката вече е започнала. Демократи изпращат писма до компании и организации с искания за информация, които засега могат да бъдат пренебрегнати, тъй като партията е в малцинство. Ако обаче контролът над Камарата се смени, същите документи могат да бъдат изискани чрез официални призовки.

Сред вече адресираните компании са Paramount Skydance, YouTube и Alphabet, както и операторът на частни затвори GEO Group, охранителната компания Salus Worldwide Solutions и търговците на суровини Vitol и Trafigura. Част от тях са били потърсени във връзка с договори с администрацията или сделки, които демократите искат да проучат по-подробно.

Белият дом отхвърли политическата рамка на подготвяните разследвания и заяви, че администрацията е готова да отговаря на искания за надзор независимо коя партия контролира Конгреса.

Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис вече заяви, че импийчмънтът на Тръмп не е изключен, но не е и първият приоритет. Според източниците на Reuters той би се превърнал в реална опция само ако разследванията съберат доказателства за действия, които според демократите покриват конституционния праг за импийчмънт.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО

    8 2 Отговор
    Роми и полицаи избиват населението по схема създадена от прокуратурата и ГЕРБ!

    18:19 08.08.2026

  • 2 ТОВА Е МНОГО ДОБРЕ

    12 0 Отговор
    Но дали ще стане. Колко той разследва бай дрън синът му и около около него. Гарвану гарван око не вади.

    18:19 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Свобода за българските деца

    5 12 Отговор
    Само едно нещо ме радва в цялата трагична ситуация с убийството на Младежкия хълм в Пловдив - че педофилите ще се стреснат и поне известно време ще ги е страх да ходят на срещи с малолетни и непълнолетни момичета. От полицията не ги беше страх, защото знаеха, че нищо няма да им направят, но перспективата на мястото на срещата да ги чака тълпа озверели тийнейджъри би ги озаптила малко. За известно време. Но ако полицията не започне да си върши адекватно работата, а съдът не започне да издава адекватни присъди за подобен род престъпления, тези случаи ще зачестят. И няма да са само деца, ще започнат да го правят и възрастни. Вкарайте извратеняците по затворите и психиатриите, за наша и тяхна безопасност. Защото ако си бяхте свършили работата с този 37г мъж, той още щеше да е жив.

    Коментиран от #5

    18:24 08.08.2026

  • 5 Български деца герои победители

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Свобода за българските деца":

    Само едно нещо ме радва в цялата трагична ситуация с убийството на Младежкия хълм в Пловдив - че педофилите ще се стреснат и поне известно време ще ги е страх да ходят на срещи с малолетни и непълнолетни момичета. От полицията не ги беше страх, защото знаеха, че нищо няма да им направят, но перспективата на мястото на срещата да ги чака тълпа озверели тийнейджъри би ги озаптила малко. За известно време. Но ако полицията не започне да си върши адекватно работата, а съдът не започне да издава адекватни присъди за подобен род престъпления, тези случаи ще зачестят. И няма да са само деца, ще започнат да го правят и възрастни. Вкарайте извратеняците по затворите и психиатриите, за наша и тяхна безопасност. Защото ако си бяхте свършили работата с този 37г мъж, той още щеше да

    18:26 08.08.2026

  • 6 сащисан кравар

    5 1 Отговор
    Бай Дончо, ще се помолва за минали, настоящи и бъдещи престъпления по примера на демократичното семейство Бай Дънови!

    18:34 08.08.2026

  • 7 Цвете

    7 0 Отговор
    ДА ГИ ПОКАНИМ И У НАС ДА РАЗСЛЕДВАТ ,ДАЛИ СЛУЧАЙНО НЯКОЙ Е ЗАБОГАТЯЛ НЕПРАВОМЕРНО ОТ 2014 ГОДИНА, НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП?!

    18:40 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    3 0 Отговор
    ДА ГИ ПОКАНИМ И У НАС ДА РАЗСЛЕДВАТ ,ДАЛИ СЛУЧАЙНО НЯКОЙ Е ЗАБОГАТЯЛ НЕПРАВОМЕРНО ОТ 2014 ГОДИНА, НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП?! И ОЩЕ НЕЩО, ДА РАЗСЛЕДВАТ БОГАТСТВАТА НА " ДЕМОКРАТИЧНАТА БСП И ГЕОРГИ ГЕРГОВ, ПРИМЕРНО "?????? ТАМ СА ДОСТА НАВЪРЗАНИ ,НО ДА КАРАТ ПО РЕД. БЕЛКИМ, НЯКОЙ ГИ ОПРОВЕРГАЕ.🌹

    18:44 08.08.2026

  • 10 Констатация

    7 0 Отговор
    Останаха по-малко от два месеца и на Рижавото пони шъ му сложат "Юздата"! -))))) Той измами надеждите на десетки милиони американци гласували за него и на стотици милиони по Света, които го подкрепяха!

    19:40 08.08.2026

  • 11 А дано го разкарат тоя пергиш!

    2 1 Отговор
    Дано най-после изгонят кгб. агент Краснов от Белия дом, защото тоя ку..чи син изостави не само Украйна, но и Европа. Тръмп и Меркел излязоха най-подлите руски шпиони...

    21:30 08.08.2026