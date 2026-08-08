Демократите готвят мащабни разследвания срещу Тръмп

Демократите в Камарата на представителите на САЩ подготвят широка стратегия за разследвания срещу компании, финансови институции и други структури, свързани с президента Доналд Тръмп, ако си върнат контрола над долната камара на Конгреса след междинните избори през ноември. Според четирима източници на аг. Reuters непосредствен импийчмънт не е основният им план.
Вместо това водещи демократи и сътрудници на ключови комисии обсъждат използването на изслушвания, призовки и искания за документи, за да съберат информация за решенията на администрацията и евентуални случаи, при които президентските правомощия може да са били използвани в полза на Тръмп, негови съюзници или донори.
Подходът е резултат и от опита по време на първия мандат на Тръмп. Тогава Камарата на представителите два пъти гласува за импийчмънт, но Сенатът го оправда и в двата случая. Част от демократите сега смятат, че нов опит за импийчмънт още в началото на евентуалното им мнозинство би могъл да се превърне в политически риск и да измести фокуса от самите разследвания.
Ако демократите спечелят Камарата, те ще получат възможност да издават призовки, да изискват документи и показания, да организират публични изслушвания и да започват процедури при отказ за сътрудничество. Републиканците в момента разполагат с крехко мнозинство, а според Reuters социологическите проучвания дават предимство на демократите в борбата за контрол над Камарата през ноември.
Сред компаниите, чиито имена са били обсъждани в контекста на бъдещи проверки, са Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock, както и компании на Илон Мъск, включително Tesla. Причината са техни договори с федералната власт, регулаторни отношения или други взаимодействия с администрацията. Reuters подчертава, че окончателен списък няма и към момента срещу тези компании не са започнати официални разследвания.
Демократите обмислят още проверки на договори на Министерството на вътрешната сигурност, финансирането на планираната бална зала в Белия дом, корпоративни дарения и евентуални схеми тип „услуга срещу услуга“. В полезрението им са и финансови структури, свързани със семейството на Тръмп, включително 1789 Capital, където партньор е Доналд Тръмп-младши, както и инвестиции на чуждестранни суверенни фондове.
Подготовката вече е започнала. Демократи изпращат писма до компании и организации с искания за информация, които засега могат да бъдат пренебрегнати, тъй като партията е в малцинство. Ако обаче контролът над Камарата се смени, същите документи могат да бъдат изискани чрез официални призовки.
Сред вече адресираните компании са Paramount Skydance, YouTube и Alphabet, както и операторът на частни затвори GEO Group, охранителната компания Salus Worldwide Solutions и търговците на суровини Vitol и Trafigura. Част от тях са били потърсени във връзка с договори с администрацията или сделки, които демократите искат да проучат по-подробно.
Белият дом отхвърли политическата рамка на подготвяните разследвания и заяви, че администрацията е готова да отговаря на искания за надзор независимо коя партия контролира Конгреса.
Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис вече заяви, че импийчмънтът на Тръмп не е изключен, но не е и първият приоритет. Според източниците на Reuters той би се превърнал в реална опция само ако разследванията съберат доказателства за действия, които според демократите покриват конституционния праг за импийчмънт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО
18:19 08.08.2026
2 ТОВА Е МНОГО ДОБРЕ
18:19 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Свобода за българските деца
Коментиран от #5
18:24 08.08.2026
5 Български деца герои победители
До коментар #4 от "Свобода за българските деца":Само едно нещо ме радва в цялата трагична ситуация с убийството на Младежкия хълм в Пловдив - че педофилите ще се стреснат и поне известно време ще ги е страх да ходят на срещи с малолетни и непълнолетни момичета. От полицията не ги беше страх, защото знаеха, че нищо няма да им направят, но перспективата на мястото на срещата да ги чака тълпа озверели тийнейджъри би ги озаптила малко. За известно време. Но ако полицията не започне да си върши адекватно работата, а съдът не започне да издава адекватни присъди за подобен род престъпления, тези случаи ще зачестят. И няма да са само деца, ще започнат да го правят и възрастни. Вкарайте извратеняците по затворите и психиатриите, за наша и тяхна безопасност. Защото ако си бяхте свършили работата с този 37г мъж, той още щеше да
18:26 08.08.2026
6 сащисан кравар
18:34 08.08.2026
7 Цвете
18:40 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цвете
18:44 08.08.2026
10 Констатация
19:40 08.08.2026
11 А дано го разкарат тоя пергиш!
21:30 08.08.2026