Демократите готвят мащабни разследвания срещу Тръмп

Демократите в Камарата на представителите на САЩ подготвят широка стратегия за разследвания срещу компании, финансови институции и други структури, свързани с президента Доналд Тръмп, ако си върнат контрола над долната камара на Конгреса след междинните избори през ноември. Според четирима източници на аг. Reuters непосредствен импийчмънт не е основният им план.

Вместо това водещи демократи и сътрудници на ключови комисии обсъждат използването на изслушвания, призовки и искания за документи, за да съберат информация за решенията на администрацията и евентуални случаи, при които президентските правомощия може да са били използвани в полза на Тръмп, негови съюзници или донори.

Подходът е резултат и от опита по време на първия мандат на Тръмп. Тогава Камарата на представителите два пъти гласува за импийчмънт, но Сенатът го оправда и в двата случая. Част от демократите сега смятат, че нов опит за импийчмънт още в началото на евентуалното им мнозинство би могъл да се превърне в политически риск и да измести фокуса от самите разследвания.

Ако демократите спечелят Камарата, те ще получат възможност да издават призовки, да изискват документи и показания, да организират публични изслушвания и да започват процедури при отказ за сътрудничество. Републиканците в момента разполагат с крехко мнозинство, а според Reuters социологическите проучвания дават предимство на демократите в борбата за контрол над Камарата през ноември.

Сред компаниите, чиито имена са били обсъждани в контекста на бъдещи проверки, са Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock, както и компании на Илон Мъск, включително Tesla. Причината са техни договори с федералната власт, регулаторни отношения или други взаимодействия с администрацията. Reuters подчертава, че окончателен списък няма и към момента срещу тези компании не са започнати официални разследвания.

Демократите обмислят още проверки на договори на Министерството на вътрешната сигурност, финансирането на планираната бална зала в Белия дом, корпоративни дарения и евентуални схеми тип „услуга срещу услуга“. В полезрението им са и финансови структури, свързани със семейството на Тръмп, включително 1789 Capital, където партньор е Доналд Тръмп-младши, както и инвестиции на чуждестранни суверенни фондове.

Подготовката вече е започнала. Демократи изпращат писма до компании и организации с искания за информация, които засега могат да бъдат пренебрегнати, тъй като партията е в малцинство. Ако обаче контролът над Камарата се смени, същите документи могат да бъдат изискани чрез официални призовки.

Сред вече адресираните компании са Paramount Skydance, YouTube и Alphabet, както и операторът на частни затвори GEO Group, охранителната компания Salus Worldwide Solutions и търговците на суровини Vitol и Trafigura. Част от тях са били потърсени във връзка с договори с администрацията или сделки, които демократите искат да проучат по-подробно.

Белият дом отхвърли политическата рамка на подготвяните разследвания и заяви, че администрацията е готова да отговаря на искания за надзор независимо коя партия контролира Конгреса.

Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис вече заяви, че импийчмънтът на Тръмп не е изключен, но не е и първият приоритет. Според източниците на Reuters той би се превърнал в реална опция само ако разследванията съберат доказателства за действия, които според демократите покриват конституционния праг за импийчмънт.