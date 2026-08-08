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Зеленски в Сърбия: Историческа среща и икономически пакт

Зеленски в Сърбия: Историческа среща и икономически пакт

8 Август, 2026 18:04, обновена 8 Август, 2026 18:08 1 745 45

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Украинският президент Володимир Зеленски и сръбският държавен глава Александър Вучич договориха зона за свободна търговия и засилиха енергийното сътрудничество по време на първата официална визита на Зеленски в Белград

Зеленски в Сърбия: Историческа среща и икономически пакт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В събота, 8 август, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Сърбия на първото си официално посещение в страната от началото на мандата си и след пълномащабната руска инвазия през 2022 година.

Историческата визита премина под засилени мерки за сигурност и постави началото на нов етап в дипломатическия баланс на Балканите.

Програма на визитата и срещи на четири очи

Официалната програма на украинската делегация започна в петък вечерта с предварителни разговори, а в събота сутринта президентът Александър Вучич посрещна Володимир Зеленски с официална церемония пред Палатата на Сърбия в Белград. Програмата включваше среща на четири очи между двамата държавни глави, последвана от разширени пленарни разговори между делегациите. В ранния следобед украинският лидер проведе ключова среща и с премиера на Сърбия Джуро Мацут. Официалната част от днешната програма завърши с работен обяд, даден от сръбския министър-председател в чест на гостите от Киев.

Икономически решения и договорки: Зона за свободна търговия

Въпреки традиционно близките отношения на Белград с Москва и отказа на Сърбия да наложи санкции на Русия, икономическият прагматизъм надделя по време на разговорите. Двете страни официално подписаха меморандум за сътрудничество в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и безопасността на храните.

Най-важната новина от срещата е решението за стартиране на подготовка за Споразумение за свободна търговия между Украйна и Сърбия. Според официалния Телеграм канал на Володимир Зеленски, цитиран от информационната агенция Интерфакс-Украйна, експертните екипи ще работят ускорено, за да може документът да бъде готов за подписване до края на 2026 година. Президентът на Украйна допълни, че двете държави ще модернизират съвместната си железопътна и пристанищна инфраструктура, за да улеснят логистиката.

Енергийно сътрудничество и хуманитарна помощ

С оглед на тежката ситуация с украинската енергийна мрежа преди настъпващата зима, енергетиката се превърна в централна тема. Зеленски изрази дълбока благодарност към Вучич за одобрения нов пакет от сръбска хуманитарна помощ, насочен конкретно към здравеопазването и поддръжката на енергийния сектор на Украйна. От своя страна сръбският премиер Джуро Мацут декларира, че Сърбия ще продължи да оказва солидарност и постоянна подкрепа за цивилното население, за да помогне за смекчаване на хуманитарните последици от конфликта.

Дипломатически баланс и евроинтеграция

По време на съвместната пресконференция двамата лидери демонстрираха взаимно уважение по деликатните политически въпроси. Александър Вучич категорично подчерта, че Сърбия подкрепя териториалния интегритет на Украйна в рамките на ООН без никакви условности. Той благодари на Киев, че заема същата принципна позиция по отношение на суверенитета на Сърбия и непризнаването на независимостта на Косово.

По отношение на европейската интеграция Зеленски отбеляза, че напълно разбира скептицизма на Сърбия относно темповете на разширяване на Европейския съюз, но допълни, че "Украйна е във война и няма време за скептицизъм". Сръбският президент потвърди, че Белград твърдо подкрепя европейския път на Украйна.

Какво НЕ беше договорено в Белград?

За да тушира спекулациите на международните наблюдатели, Александър Вучич изрично посочи пред медиите, че по време на визитата не е обсъждано военно сътрудничество с Киев. Държавният глава отрече слуховете за планове за съвместно производство на дронове между Сърбия и Украйна, като уточни, че Сърбия ще отвори собствена фабрика за безпилотни апарати в партньорство с Израел в средата на септември. Настоящото посещение съвпада и с по-широкия регионален контекст, включващ бъдещото стартиране на т.нар. „Карпатска инициатива“ през есента на 2026 г., целяща икономическото възстановяване на региона.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 6 Отговор
    "Балканаци, сър"- хахахаах

    18:10 08.08.2026

  • 2 Дрът пръч

    24 8 Отговор
    Е ся е момента зеления да бъде арестуван и в каторга

    Коментиран от #22

    18:13 08.08.2026

  • 3 осраински

    25 8 Отговор
    Целенасочен удар по вражески железопътен влак в Днепропетровска област лиши украинските въоръжени сили от техника на НАТО.

    Генерал-майор Сергей Липовой, председател на Президиума на Всеруската организация „Офицери на Русия“, Герой на Русия, говори ексклузивно за целта на удара и тайната зад операцията.

    18:13 08.08.2026

  • 4 Слава ТЦК

    27 7 Отговор
    Ония бомбят 404, наркоманс избягал в Сърбия.:))

    18:13 08.08.2026

  • 5 То държава няма

    28 5 Отговор
    той тръгнал по обиколки.
    Д e Y б а и просяка...

    Коментиран от #29

    18:13 08.08.2026

  • 6 Факт

    14 10 Отговор
    И ти ли Вучиче(Бруте)!!!!!
    Досега българските русофили бяха и сърбофили, но от днес вече са сърбофоби!!!!!!

    18:14 08.08.2026

  • 7 и Одеса е руска

    22 9 Отговор
    Боевете в района на Харков ескалират. Руските сили нанасят системни удари срещу военно-промишления комплекс на Украйна и разширяват зоната си за сигурност, докато украинските въоръжени сили търпят колосални загуби при безплодните си опити да преминат Северски Донец. Военният експерт и полковник в оставка Анатолий Матвийчук оцени ситуацията в ексклузивен коментар

    Коментиран от #10

    18:15 08.08.2026

  • 8 друско просяка

    23 6 Отговор
    превъртя километража няколко пъти за 5 години.... само на луната не е ходил

    18:15 08.08.2026

  • 9 Пак е излъган горкия

    23 4 Отговор
    а той ще прилъже и целият украински народ че е постигнал нещо. Някой му е дал курабия и на него му е харесала и така ще вкара цялата нация в кашата.
    И не му е за първи път да лъже под въздействие на двете бели линии.

    18:15 08.08.2026

  • 10 Сашко

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "и Одеса е руска":

    Това на кой го обясняваш и защо ? Щото никой нищо не те пита 🤫

    18:16 08.08.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 12 Отговор
    Опят удар в спину, онова от бункера ли, че пак надули и кинули!

    Коментиран от #15

    18:17 08.08.2026

  • 12 пешо

    15 7 Отговор
    просяка наркоман

    18:18 08.08.2026

  • 13 Следователя

    8 10 Отговор
    Намериха ли главата на Йерусалимов! Кракът на Чайко откри ли се?

    Коментиран от #21

    18:18 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ганю- простия

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аз вярно малко трудно схващам, ама от твоето пък хептен нищо, това някакъв диалект ли е?

    18:21 08.08.2026

  • 16 Крали Марко

    13 5 Отговор
    На сърбин и турчин вяра да нямаш.

    Коментиран от #33

    18:22 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1111

    15 4 Отговор
    И ква му е работата на тоз Дзилен Пуяк у Сърбия?

    18:23 08.08.2026

  • 19 БЛА БЛА БЛА

    7 2 Отговор
    Ля ля ля.

    18:23 08.08.2026

  • 20 Гоце Делчев

    3 12 Отговор
    В този свят само англосаксонците трябва да бъдат обединени и сплотени. За всички други, особенно за славянските народи, камък върху камък нетрябва да остане.

    Коментиран от #27

    18:24 08.08.2026

  • 21 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Следователя":

    Дано се отправят хората.

    18:24 08.08.2026

  • 22 2554

    8 16 Отговор

    До коментар #2 от "Дрът пръч":

    И за какво да го арестуват Зелю? Той си обикаля из целия свят като свободен човек. Ей, на - и Вучич му се прикланя.

    Да му мисли Пусю - не смее да си покаже носа извън бункера. Даже и до арест няма да се стигне ... Братушките сами ще го оправят

    Коментиран от #43

    18:25 08.08.2026

  • 23 Какво

    6 11 Отговор
    Се случва и там ли се попуква Руската сфера на влияние? Мито останаха само аятоласите и Кимчо. Да не би плъховете да усещат какво следва скоро

    18:28 08.08.2026

  • 24 Рамбо

    7 12 Отговор
    Нашите рашистки боташисти кво квичат сега. Излезе, че сръбския прецидент е по далновиден от наш Мунчо зеления чорап.

    18:30 08.08.2026

  • 25 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    7 7 Отговор
    СОЛОВЬОВ ПАК

    ЩЕ РЕВЕ

    ЧЕ ВУЧИЧ Е ПРЕДАТЕЛ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:32 08.08.2026

  • 26 Да го светнат дано

    10 3 Отговор
    сърболяците

    18:33 08.08.2026

  • 27 Нещо по умно

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гоце Делчев":

    Не можа ли да измислиш
    Заблуденяк ?

    18:34 08.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Путлер

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "То държава няма":

    проси от жълтите за войници, че няма кой да опложда мамашите.

    18:35 08.08.2026

  • 30 Смешки

    9 2 Отговор
    Сърбия подкрепяла "териториалния интегритет" на Украйна в рамките на ООН .

    18:38 08.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Алъоша Галоша

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "Крали Марко":

    А Блатен Руснак
    Още повече.

    Коментиран от #38

    18:40 08.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кажи бе

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Алъоша Галоша":

    Монголоиден татаропомак

    18:49 08.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ние с гайдите

    9 4 Отговор
    След украинския удар по критична българска инфраструктура днес - Най-добре украинските ПеПерасти-" дипломати" , да си събират чемоданите за Киив. А Радев , ако има чест , да поиска от Вучич да ни достави дребното Зеленски за удар по критична българска инфраструктора - Трансбалканския газопровод .

    18:53 08.08.2026

  • 42 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    3 3 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    19:37 08.08.2026

  • 43 Прав си

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "2554":

    Жида обикаля като недобито куче да проси 🤣

    19:43 08.08.2026

  • 44 Препоръка

    3 4 Отговор
    След изключително успешна и историческа среща с Вучич , добре ще му бъде на Зеленски да навести и София за да се срещне със соло мон па си . За обмяна на доза кока ин . Ще получи самочувствие и ще демонстрира желаната международна партньорска подкрепа .
    Защо така не го канят?
    Е поне с Панев да се срещне или с Атанасов за да му засвидетелстват вярност.

    20:09 08.08.2026

  • 45 Зеления

    2 3 Отговор
    Чуди се от къде да отмъкне още пари

    20:53 08.08.2026

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