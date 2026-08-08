Зеленски в Сърбия: Историческа среща и икономически пакт

В събота, 8 август, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Сърбия на първото си официално посещение в страната от началото на мандата си и след пълномащабната руска инвазия през 2022 година.

Историческата визита премина под засилени мерки за сигурност и постави началото на нов етап в дипломатическия баланс на Балканите.

Програма на визитата и срещи на четири очи

Официалната програма на украинската делегация започна в петък вечерта с предварителни разговори, а в събота сутринта президентът Александър Вучич посрещна Володимир Зеленски с официална церемония пред Палатата на Сърбия в Белград. Програмата включваше среща на четири очи между двамата държавни глави, последвана от разширени пленарни разговори между делегациите. В ранния следобед украинският лидер проведе ключова среща и с премиера на Сърбия Джуро Мацут. Официалната част от днешната програма завърши с работен обяд, даден от сръбския министър-председател в чест на гостите от Киев.

Икономически решения и договорки: Зона за свободна търговия

Въпреки традиционно близките отношения на Белград с Москва и отказа на Сърбия да наложи санкции на Русия, икономическият прагматизъм надделя по време на разговорите. Двете страни официално подписаха меморандум за сътрудничество в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и безопасността на храните.

Най-важната новина от срещата е решението за стартиране на подготовка за Споразумение за свободна търговия между Украйна и Сърбия. Според официалния Телеграм канал на Володимир Зеленски, цитиран от информационната агенция Интерфакс-Украйна, експертните екипи ще работят ускорено, за да може документът да бъде готов за подписване до края на 2026 година. Президентът на Украйна допълни, че двете държави ще модернизират съвместната си железопътна и пристанищна инфраструктура, за да улеснят логистиката.

Енергийно сътрудничество и хуманитарна помощ

С оглед на тежката ситуация с украинската енергийна мрежа преди настъпващата зима, енергетиката се превърна в централна тема. Зеленски изрази дълбока благодарност към Вучич за одобрения нов пакет от сръбска хуманитарна помощ, насочен конкретно към здравеопазването и поддръжката на енергийния сектор на Украйна. От своя страна сръбският премиер Джуро Мацут декларира, че Сърбия ще продължи да оказва солидарност и постоянна подкрепа за цивилното население, за да помогне за смекчаване на хуманитарните последици от конфликта.

Дипломатически баланс и евроинтеграция

По време на съвместната пресконференция двамата лидери демонстрираха взаимно уважение по деликатните политически въпроси. Александър Вучич категорично подчерта, че Сърбия подкрепя териториалния интегритет на Украйна в рамките на ООН без никакви условности. Той благодари на Киев, че заема същата принципна позиция по отношение на суверенитета на Сърбия и непризнаването на независимостта на Косово.

По отношение на европейската интеграция Зеленски отбеляза, че напълно разбира скептицизма на Сърбия относно темповете на разширяване на Европейския съюз, но допълни, че "Украйна е във война и няма време за скептицизъм". Сръбският президент потвърди, че Белград твърдо подкрепя европейския път на Украйна.

Какво НЕ беше договорено в Белград?

За да тушира спекулациите на международните наблюдатели, Александър Вучич изрично посочи пред медиите, че по време на визитата не е обсъждано военно сътрудничество с Киев. Държавният глава отрече слуховете за планове за съвместно производство на дронове между Сърбия и Украйна, като уточни, че Сърбия ще отвори собствена фабрика за безпилотни апарати в партньорство с Израел в средата на септември. Настоящото посещение съвпада и с по-широкия регионален контекст, включващ бъдещото стартиране на т.нар. „Карпатска инициатива“ през есента на 2026 г., целяща икономическото възстановяване на региона.