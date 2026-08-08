Зеленски в Сърбия: Историческа среща и икономически пакт

В събота, 8 август, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Сърбия на първото си официално посещение в страната от началото на мандата си и след пълномащабната руска инвазия през 2022 година.
Историческата визита премина под засилени мерки за сигурност и постави началото на нов етап в дипломатическия баланс на Балканите.
Програма на визитата и срещи на четири очи
Официалната програма на украинската делегация започна в петък вечерта с предварителни разговори, а в събота сутринта президентът Александър Вучич посрещна Володимир Зеленски с официална церемония пред Палатата на Сърбия в Белград. Програмата включваше среща на четири очи между двамата държавни глави, последвана от разширени пленарни разговори между делегациите. В ранния следобед украинският лидер проведе ключова среща и с премиера на Сърбия Джуро Мацут. Официалната част от днешната програма завърши с работен обяд, даден от сръбския министър-председател в чест на гостите от Киев.
Икономически решения и договорки: Зона за свободна търговия
Въпреки традиционно близките отношения на Белград с Москва и отказа на Сърбия да наложи санкции на Русия, икономическият прагматизъм надделя по време на разговорите. Двете страни официално подписаха меморандум за сътрудничество в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и безопасността на храните.
Най-важната новина от срещата е решението за стартиране на подготовка за Споразумение за свободна търговия между Украйна и Сърбия. Според официалния Телеграм канал на Володимир Зеленски, цитиран от информационната агенция Интерфакс-Украйна, експертните екипи ще работят ускорено, за да може документът да бъде готов за подписване до края на 2026 година. Президентът на Украйна допълни, че двете държави ще модернизират съвместната си железопътна и пристанищна инфраструктура, за да улеснят логистиката.
Енергийно сътрудничество и хуманитарна помощ
С оглед на тежката ситуация с украинската енергийна мрежа преди настъпващата зима, енергетиката се превърна в централна тема. Зеленски изрази дълбока благодарност към Вучич за одобрения нов пакет от сръбска хуманитарна помощ, насочен конкретно към здравеопазването и поддръжката на енергийния сектор на Украйна. От своя страна сръбският премиер Джуро Мацут декларира, че Сърбия ще продължи да оказва солидарност и постоянна подкрепа за цивилното население, за да помогне за смекчаване на хуманитарните последици от конфликта.
Дипломатически баланс и евроинтеграция
По време на съвместната пресконференция двамата лидери демонстрираха взаимно уважение по деликатните политически въпроси. Александър Вучич категорично подчерта, че Сърбия подкрепя териториалния интегритет на Украйна в рамките на ООН без никакви условности. Той благодари на Киев, че заема същата принципна позиция по отношение на суверенитета на Сърбия и непризнаването на независимостта на Косово.
По отношение на европейската интеграция Зеленски отбеляза, че напълно разбира скептицизма на Сърбия относно темповете на разширяване на Европейския съюз, но допълни, че "Украйна е във война и няма време за скептицизъм". Сръбският президент потвърди, че Белград твърдо подкрепя европейския път на Украйна.
Какво НЕ беше договорено в Белград?
За да тушира спекулациите на международните наблюдатели, Александър Вучич изрично посочи пред медиите, че по време на визитата не е обсъждано военно сътрудничество с Киев. Държавният глава отрече слуховете за планове за съвместно производство на дронове между Сърбия и Украйна, като уточни, че Сърбия ще отвори собствена фабрика за безпилотни апарати в партньорство с Израел в средата на септември. Настоящото посещение съвпада и с по-широкия регионален контекст, включващ бъдещото стартиране на т.нар. „Карпатска инициатива“ през есента на 2026 г., целяща икономическото възстановяване на региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:10 08.08.2026
2 Дрът пръч
Коментиран от #22
18:13 08.08.2026
3 осраински
Генерал-майор Сергей Липовой, председател на Президиума на Всеруската организация „Офицери на Русия“, Герой на Русия, говори ексклузивно за целта на удара и тайната зад операцията.
18:13 08.08.2026
4 Слава ТЦК
18:13 08.08.2026
5 То държава няма
Д e Y б а и просяка...
Коментиран от #29
18:13 08.08.2026
6 Факт
Досега българските русофили бяха и сърбофили, но от днес вече са сърбофоби!!!!!!
18:14 08.08.2026
7 и Одеса е руска
Коментиран от #10
18:15 08.08.2026
8 друско просяка
18:15 08.08.2026
9 Пак е излъган горкия
И не му е за първи път да лъже под въздействие на двете бели линии.
18:15 08.08.2026
10 Сашко
До коментар #7 от "и Одеса е руска":Това на кой го обясняваш и защо ? Щото никой нищо не те пита 🤫
18:16 08.08.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #15
18:17 08.08.2026
12 пешо
18:18 08.08.2026
13 Следователя
Коментиран от #21
18:18 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ганю- простия
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аз вярно малко трудно схващам, ама от твоето пък хептен нищо, това някакъв диалект ли е?
18:21 08.08.2026
16 Крали Марко
Коментиран от #33
18:22 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 1111
18:23 08.08.2026
19 БЛА БЛА БЛА
18:23 08.08.2026
20 Гоце Делчев
Коментиран от #27
18:24 08.08.2026
21 Град Козлодуй
До коментар #13 от "Следователя":Дано се отправят хората.
18:24 08.08.2026
22 2554
До коментар #2 от "Дрът пръч":И за какво да го арестуват Зелю? Той си обикаля из целия свят като свободен човек. Ей, на - и Вучич му се прикланя.
Да му мисли Пусю - не смее да си покаже носа извън бункера. Даже и до арест няма да се стигне ... Братушките сами ще го оправят
Коментиран от #43
18:25 08.08.2026
23 Какво
18:28 08.08.2026
24 Рамбо
18:30 08.08.2026
25 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЩЕ РЕВЕ
ЧЕ ВУЧИЧ Е ПРЕДАТЕЛ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:32 08.08.2026
26 Да го светнат дано
18:33 08.08.2026
27 Нещо по умно
До коментар #20 от "Гоце Делчев":Не можа ли да измислиш
Заблуденяк ?
18:34 08.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Путлер
До коментар #5 от "То държава няма":проси от жълтите за войници, че няма кой да опложда мамашите.
18:35 08.08.2026
30 Смешки
18:38 08.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Алъоша Галоша
До коментар #16 от "Крали Марко":А Блатен Руснак
Още повече.
Коментиран от #38
18:40 08.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кажи бе
До коментар #33 от "Алъоша Галоша":Монголоиден татаропомак
18:49 08.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ние с гайдите
18:53 08.08.2026
42 Укротрола е болен от скоротечен рак.
19:37 08.08.2026
43 Прав си
До коментар #22 от "2554":Жида обикаля като недобито куче да проси 🤣
19:43 08.08.2026
44 Препоръка
Защо така не го канят?
Е поне с Панев да се срещне или с Атанасов за да му засвидетелстват вярност.
20:09 08.08.2026
45 Зеления
20:53 08.08.2026