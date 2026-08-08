Близо 175 000 жители в Южна Япония са евакуирани

Около 175 000 жители на островите Амами и най-южната префектура на Япония, Окинава, са получили заповед за евакуация поради заплахата от наводнения и свлачища, причинени от мощния тайфун „Делфин“. Според синоптиците, там се очакват до 300 мм валежи в рамките на 24 часа, съобщава агенция Kyodo News Agency.
Поривите на вятъра в океанската зона на тайфуна достигат 60 м/с, като поривите достигат 30 м/с в Наха, столицата на Окинава, според Националното обществено радиоразпръскване. Според агенцията до 44 000 домакинства в района на бедствието са без ток, а светофарите не работят.
В момента делфинът се отдалечава от Окинава със скорост от приблизително 10 км/ч и се движи към брега на Китай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Една велика нация като Япония, няма къде да живее, а едни блатници са окупирали 1/6 от земното кълбо!
17:08 08.08.2026
2 Тов. ЧЛЕНИН
17:09 08.08.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #5
17:10 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатанизирания
До коментар #3 от "Сатана Z":Не бързай , що Медведья иска да постигне още по-голяма температура .. Затуй , не бързай .
17:18 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Алекс
17:23 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатанизирания
До коментар #8 от "Сатана Z":Това е за Пърл Харбър .. що се прайте
17:26 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.