Близо 175 000 жители в Южна Япония са евакуирани

Около 175 000 жители на островите Амами и най-южната префектура на Япония, Окинава, са получили заповед за евакуация поради заплахата от наводнения и свлачища, причинени от мощния тайфун „Делфин“. Според синоптиците, там се очакват до 300 мм валежи в рамките на 24 часа, съобщава агенция Kyodo News Agency.

Поривите на вятъра в океанската зона на тайфуна достигат 60 м/с, като поривите достигат 30 м/с в Наха, столицата на Окинава, според Националното обществено радиоразпръскване. Според агенцията до 44 000 домакинства в района на бедствието са без ток, а светофарите не работят.

В момента делфинът се отдалечава от Окинава със скорост от приблизително 10 км/ч и се движи към брега на Китай.