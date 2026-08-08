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Близо 175 000 жители в Южна Япония са евакуирани

Близо 175 000 жители в Южна Япония са евакуирани

8 Август, 2026 17:05 1 366 10

  • долфи-
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  • време-
  • евакуация

Поривите на вятъра в океанската зона на тайфуна достигат 60 м/с

Близо 175 000 жители в Южна Япония са евакуирани - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Около 175 000 жители на островите Амами и най-южната префектура на Япония, Окинава, са получили заповед за евакуация поради заплахата от наводнения и свлачища, причинени от мощния тайфун „Делфин“. Според синоптиците, там се очакват до 300 мм валежи в рамките на 24 часа, съобщава агенция Kyodo News Agency.

Поривите на вятъра в океанската зона на тайфуна достигат 60 м/с, като поривите достигат 30 м/с в Наха, столицата на Окинава, според Националното обществено радиоразпръскване. Според агенцията до 44 000 домакинства в района на бедствието са без ток, а светофарите не работят.

В момента делфинът се отдалечава от Окинава със скорост от приблизително 10 км/ч и се движи към брега на Китай.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    Няма справедливост на този свят!
    Една велика нация като Япония, няма къде да живее, а едни блатници са окупирали 1/6 от земното кълбо!

    17:08 08.08.2026

  • 2 Тов. ЧЛЕНИН

    2 3 Отговор
    Таваришчи , не е по темата , но утре е тъжен ден за нас .. нема лев , нема рубла . Само Евра ..

    17:09 08.08.2026

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    На днешния ден преди 81 години в японският град Нагасаки е измерена най-високата температура в Япония благодарение на американските технологии за масово убийство на хора ,което Краварите умеят най-добре.

    Коментиран от #5

    17:10 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатанизирания

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Не бързай , що Медведья иска да постигне още по-голяма температура .. Затуй , не бързай .

    17:18 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Алекс

    5 1 Отговор
    Япония е неприятелска на Русия държава, която подпомага нацистите в Украйна, затова м.айната им, не ги съжалявайте.

    17:23 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатанизирания

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Това е за Пърл Харбър .. що се прайте

    17:26 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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