Пашинян и Тръмп вярват, че срещата на върха във Вашингтон е довела до мир между Ереван и Баку

По време на телефонен разговор арменският премиер Никол Пашинян и президентът на САЩ Доналд Тръмп изразиха мнение, че срещата на върха във Вашингтон е довела до реален мир между Ереван и Баку. Това съобщи пресслужбата на арменското правителство.

„Пашинян благодари на Тръмп за организирането на срещата на върха за мир на 8 август 2025 г. във Вашингтон, в Белия дом, и за подписването като свидетел на Декларацията за мир, приета от лидерите на Армения и Азербайджан, като подчерта решаващото значение на личните усилия на президента Тръмп за установяване на мир“, се казва в изявлението.

Освен това Пашинян и Тръмп потвърдиха решимостта си да започнат изграждането на проекта „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ в близко бъдеще.

На 8 август 2025 г., след тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, арменският премиер Никол Пашинян и президентът на Азербайджан Илхам Алиев подписаха съвместна декларация за мирно уреждане на конфликта между Баку и Ереван и създаване на транспортна връзка между континенталната част на Азербайджан и Нахчиван. Този проект беше наречен „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.