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Пашинян и Тръмп вярват, че срещата на върха във Вашингтон е довела до мир между Ереван и Баку

Пашинян и Тръмп вярват, че срещата на върха във Вашингтон е довела до мир между Ереван и Баку

8 Август, 2026 18:30 2 380 3

  • баку-
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  • мир-
  • доналд тръмп

Арменският премиер и американският лидер потвърдиха решимостта си да започнат изграждането на проекта „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ в близко бъдеще

Пашинян и Тръмп вярват, че срещата на върха във Вашингтон е довела до мир между Ереван и Баку - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По време на телефонен разговор арменският премиер Никол Пашинян и президентът на САЩ Доналд Тръмп изразиха мнение, че срещата на върха във Вашингтон е довела до реален мир между Ереван и Баку. Това съобщи пресслужбата на арменското правителство.

„Пашинян благодари на Тръмп за организирането на срещата на върха за мир на 8 август 2025 г. във Вашингтон, в Белия дом, и за подписването като свидетел на Декларацията за мир, приета от лидерите на Армения и Азербайджан, като подчерта решаващото значение на личните усилия на президента Тръмп за установяване на мир“, се казва в изявлението.

Освен това Пашинян и Тръмп потвърдиха решимостта си да започнат изграждането на проекта „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ в близко бъдеще.

На 8 август 2025 г., след тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, арменският премиер Никол Пашинян и президентът на Азербайджан Илхам Алиев подписаха съвместна декларация за мирно уреждане на конфликта между Баку и Ереван и създаване на транспортна връзка между континенталната част на Азербайджан и Нахчиван. Този проект беше наречен „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 веско

    2 2 Отговор
    Как така --ако е вярно --Путин за повече от 20 години не е постигнал никакъв напредък като отношенията на Русия с Армения или Азербайджан никак не са блестящи..? Излиза ,че Англосаксонските за няколко часа решават това което Путин не е могъл да го реши за толкова много време може и да са прави .

    Коментиран от #3

    21:19 08.08.2026

  • 3 Клеско

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "веско":

    Решават го с крадене на арменска пара !
    Чудно , па тия са по стиснати от еврейте !

    02:37 09.08.2026

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