Тод Бланш е избран за главен прокурор на САЩ

Сенатът на САЩ утвърди Тод Бланш за главен прокурор с минимално мнозинство от 50 срещу 49 гласа, с което приключи един от най-оспорваните кадрови сблъсъци през втория мандат на президента Доналд Тръмп. Двама републикански сенатори – Сюзън Колинс и Лиса Мъркауски – гласуваха против кандидатурата му.

Решаващ се оказа вотът на републиканеца Бил Касиди, който ден по-рано обяви, че според него Бланш е най-приемливият кандидат, който Тръмп би предложил за поста. До този момент номинацията беше поставена под сериозно напрежение заради опасения както сред демократи, така и сред част от републиканците относно независимостта на бъдещия главен прокурор.

Бланш изпълняваше длъжността главен прокурор от април, а преди това беше вторият по ранг служител в Министерството на правосъдието и отговаряше за ежедневното му управление. Преди да влезе в администрацията той беше и личен адвокат на Тръмп.

Сред най-сериозните критики към него бяха начинът, по който ведомството е разглеждало публикуването на документи, свързани с Джефри Епстийн, както и ролята му в създаването на фонд за 1,8 млрд. долара, представян като мярка срещу „политическото използване“ на държавните институции. Критиците твърдят, че механизмът може да облагодетелства съюзници на Тръмп.

Спор предизвика и данъчно споразумение, което ограничава възможността на американската данъчна служба IRS да извършва проверки на предишни декларации на Тръмп, неговите синове и семейния бизнес. В опит да спечели подкрепата на колебаещите се сенатори Бланш се ангажира писмено да стесни обхвата на това споразумение и да прекрати плащанията по спорния фонд.

Въпреки това остават въпроси доколко тези обещания са правно обвързващи и дали Белият дом би могъл по-късно да поиска възстановяване на подобна схема под друга форма. Именно съмненията дали Бланш ще бъде способен да се противопоставя на натиск от администрацията бяха сред основните аргументи на сенатор Лиса Мъркауски да гласува против него.

Бланш поема Министерството на правосъдието след период на сериозни промени. Reuters отбелязва, че при досегашното му ръководство ведомството е предприело действия срещу лица, възприемани като политически противници на Тръмп, а редица кариерни прокурори са напуснали. Федерални съдии също са критикували някои обвинения като недостатъчно убедителни.

Поддръжниците на Бланш обаче го определят като опитен и твърд прокурор. Председателят на правната комисия в Сената Чък Грасли заяви, че той е отдаден на върховенството на закона и на основната мисия на Министерството на правосъдието – сигурността на страната.