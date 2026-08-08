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97-годишна британка счупи собствения си рекорд на Гинес за полет върху крилото на самолет (ВИДЕО)

97-годишна британка счупи собствения си рекорд на Гинес за полет върху крилото на самолет (ВИДЕО)

8 Август, 2026 18:27 1 394 9

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  • самолет-
  • британка-
  • летене

Бети Бромидж вече се готви за нов опит след две години, както и за своя 100-годишен юбилей

97-годишна британка счупи собствения си рекорд на Гинес за полет върху крилото на самолет (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британката Бети Бромидж доказа, че приключенският дух няма възраст. На 97 години тя отново се качи върху крилото на самолет и подобри собствения си световен рекорд като най-възрастната жена, извършила т.нар. wing walking (ходене по крило).

Бромидж изпълни рекордния полет на 4 август на летище Rendcomb край Сайрънсестър, Великобритания. Това е шестото подобно приключение в живота ѝ, а първият си полет върху крило тя прави едва на 87 години. Предишният ѝ официален рекорд на Guinness World Records е поставен през 2022 г., когато е на 93 години и 145 дни.

За да бъде признат новият опит, Бети Бромидж е трябвало да остане във въздуха най-малко пет минути, включително излитането и кацането. Преди полета тя се изкачва на около 4,5 метра върху конструкцията на самолета, където е обезопасена със специални ремъци. По време на демонстрацията машината изпълнява и въздушна акробатика.

„Иначе просто бих се отегчила от живота. Не мога да шофирам, не виждам много добре и това понякога ме разочарова. Затова искам да правя нещата, които все още мога“, разказва 97-годишната британка.

Този път рекордът има и лична благотворителна кауза. Бети Бромидж събира средства за отделението за инсулти на Cheltenham General Hospital, където е лекувана след инсулт през 2025 г. Болницата потвърди инициативата и посочи, че средствата са предназначени именно за екипа, който се е грижил за нея.

„Грижиха се прекрасно за мен. Инсултът засегна малко думите ми, но всичко останало е наред“, казва Бромидж.

Приключенията ѝ обаче не започват с амбиция за рекорд. Според Guinness World Records интересът на Бети Бромидж към wing walking се появява, след като вижда телевизионна реклама на шоколадов десерт Crunchie, в която е показан подобен номер. На 87 години тя решава просто да опита. След първия полет поискала следващият да бъде „малко по-интересен“, което постепенно я отвежда до въздушни лупинги и световен рекорд.

Всички нейни предишни полети също са били свързани с благотворителни инициативи, включително събиране на средства за хосписа Sue Ryder Leckhampton Court в Глостършър.

След последното приземяване Бромидж описва преживяването лаконично: „Беше страхотно. Малко друсаше, но беше великолепно“. А когато я питат дали на 97 години изпитва страх, тя отговаря: „От какво има да се страхува човек на 97?“.

И изглежда не планира да приключва дотук. Бети Бромидж вече допуска нов опит след две години и дори говори за предизвикателство около своя 100-годишен юбилей.

Нейният съвет е също толкова кратък, колкото и отношението ѝ към риска: „Не трябва да казвате „не мога“. Казвайте: „Ще опитам, ако мога“. Думата „не мога“ не съществува в моя речник“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    10 1 Отговор
    Следващата е Лили Иванова.

    18:28 08.08.2026

  • 2 СтърМър

    10 5 Отговор
    97 годишно Англосаксонко куко!

    Коментиран от #6

    18:30 08.08.2026

  • 3 Да пробва

    6 0 Отговор
    Полет върху дрон, поне сега те са на мода

    18:33 08.08.2026

  • 4 Малиии

    2 2 Отговор
    Ако бвше Дуся , горко му на самальота ...😁

    18:35 08.08.2026

  • 5 Цвете

    7 2 Отговор
    ЕХ, ЗАТОВА СЕ ИСКА НАИСТИНА СМЕЛОСТ.КАТО И Е КЕФ, ДА ПОДОБРЯВА " РЕКОРДИ " ЯВНО ГО ПРАВИ С УДОВОЛСТВИЕ. ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ. 🌹👏💐

    18:37 08.08.2026

  • 6 СтъръМъри

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "СтърМър":

    Казваш , руzкото куку още е маладьош ?

    18:37 08.08.2026

  • 7 ИВАН

    3 7 Отговор
    Побъркаха се вече, само хабят бензина, какви умения се иска за това ... да иде да кара ундсърф и да се бори с вятъра и вълните, поне, по малко бензин ще хаби.

    18:37 08.08.2026

  • 8 123

    7 3 Отговор
    Рекорди на иди0тизма.

    18:53 08.08.2026

  • 9 Дзак

    0 1 Отговор
    Звездите на Спорта!

    19:15 08.08.2026