97-годишна британка счупи собствения си рекорд на Гинес за полет върху крилото на самолет (ВИДЕО)

Британката Бети Бромидж доказа, че приключенският дух няма възраст. На 97 години тя отново се качи върху крилото на самолет и подобри собствения си световен рекорд като най-възрастната жена, извършила т.нар. wing walking (ходене по крило).

Бромидж изпълни рекордния полет на 4 август на летище Rendcomb край Сайрънсестър, Великобритания. Това е шестото подобно приключение в живота ѝ, а първият си полет върху крило тя прави едва на 87 години. Предишният ѝ официален рекорд на Guinness World Records е поставен през 2022 г., когато е на 93 години и 145 дни.

За да бъде признат новият опит, Бети Бромидж е трябвало да остане във въздуха най-малко пет минути, включително излитането и кацането. Преди полета тя се изкачва на около 4,5 метра върху конструкцията на самолета, където е обезопасена със специални ремъци. По време на демонстрацията машината изпълнява и въздушна акробатика.

„Иначе просто бих се отегчила от живота. Не мога да шофирам, не виждам много добре и това понякога ме разочарова. Затова искам да правя нещата, които все още мога“, разказва 97-годишната британка.

Този път рекордът има и лична благотворителна кауза. Бети Бромидж събира средства за отделението за инсулти на Cheltenham General Hospital, където е лекувана след инсулт през 2025 г. Болницата потвърди инициативата и посочи, че средствата са предназначени именно за екипа, който се е грижил за нея.

„Грижиха се прекрасно за мен. Инсултът засегна малко думите ми, но всичко останало е наред“, казва Бромидж.

Приключенията ѝ обаче не започват с амбиция за рекорд. Според Guinness World Records интересът на Бети Бромидж към wing walking се появява, след като вижда телевизионна реклама на шоколадов десерт Crunchie, в която е показан подобен номер. На 87 години тя решава просто да опита. След първия полет поискала следващият да бъде „малко по-интересен“, което постепенно я отвежда до въздушни лупинги и световен рекорд.

Всички нейни предишни полети също са били свързани с благотворителни инициативи, включително събиране на средства за хосписа Sue Ryder Leckhampton Court в Глостършър.

След последното приземяване Бромидж описва преживяването лаконично: „Беше страхотно. Малко друсаше, но беше великолепно“. А когато я питат дали на 97 години изпитва страх, тя отговаря: „От какво има да се страхува човек на 97?“.

И изглежда не планира да приключва дотук. Бети Бромидж вече допуска нов опит след две години и дори говори за предизвикателство около своя 100-годишен юбилей.

Нейният съвет е също толкова кратък, колкото и отношението ѝ към риска: „Не трябва да казвате „не мога“. Казвайте: „Ще опитам, ако мога“. Думата „не мога“ не съществува в моя речник“.