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Андраш Бака е номиниран за президент на Унгария

Андраш Бака е номиниран за президент на Унгария

8 Август, 2026 17:35 1 039 8

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  • унгария-
  • номинация

Бившият председател на Върховния съд е фаворит за поста, а изборът му се очаква във вторник

Андраш Бака е номиниран за президент на Унгария - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Управляващата партия „Тиса“ в Унгария номинира бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за следващ президент на страната, съобщи парламентарната група на формацията. Очаква се той да бъде избран от парламента във вторник за предимно церемониалния държавен пост.

Номинацията се разглежда като символична стъпка в опита на премиера Петер Мадяр да ограничи влиянието на структурите, изградени по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Мадяр заявява, че има силен обществен мандат за подобни промени след убедителната победа на „Тиса“ на изборите през април.

От партията подчертават, че Бака последователно е защитавал принципа на разделение на властите, върховенството на закона и независимостта на съдебната система. Според „Тиса“ неговият професионален опит и независимост са особено важни в момент, когато управляващите подготвят основите на нов конституционен ред.

Андраш Бака е бивш съдия в Европейския съд по правата на човека. През 2011 г. той беше отстранен предсрочно от поста председател на Върховния съд от правителството на Орбан, три години преди изтичането на мандата му. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови, че отстраняването му е било свързано с негови критики към правителството и е засегнало демократичните свободи. Кабинетът на Орбан отхвърли тези обвинения.

Смяната на президента Тамаш Шуйок беше сред основните цели на Мадяр, който го определяше като близък до Орбан. Миналия месец Шуйок подписа конституционна поправка, приета от новото управляващо мнозинство, която прекрати собствения му президентски мандат.

Съгласно поправката новият президент ще остане на поста до влизането в сила на нова конституция, но за не повече от пет години. По действащата унгарска конституция държавният глава има ограничени правомощия, включително възможност да връща закони или да ги изпраща за конституционен контрол.

Опозиционната партия „Фидес“ обяви, че няма да участва в процедурата по избора на президент. От формацията обвиняват „Тиса“ в авторитарни практики, твърдения, които управляващата партия отхвърля.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    При Орбан нямаше режим на тока в Унгария и заводите на Мерцедес се преместиха от Германия в Унгария.

    Коментиран от #7

    17:38 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хммм

    2 0 Отговор
    По-добре да е друг

    17:45 08.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Бака значи Редник

    17:47 08.08.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    2 1 Отговор
    " Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП “Кардам”, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили."

    П От. Украински дрон бомби балкански газопровод , по който от Турция идва руски газ към Балканите . И не било умишлено ? А Член 5ти ?

    Коментиран от #8

    17:55 08.08.2026

  • 7 При Орбан

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Будапеща се превърна

    В Европейска Столица на Порното.

    18:01 08.08.2026

  • 8 Хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":

    Верно ли бре Капей Издухан?

    18:02 08.08.2026

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