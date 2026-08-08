Андраш Бака е номиниран за президент на Унгария

Управляващата партия „Тиса“ в Унгария номинира бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за следващ президент на страната, съобщи парламентарната група на формацията. Очаква се той да бъде избран от парламента във вторник за предимно церемониалния държавен пост.

Номинацията се разглежда като символична стъпка в опита на премиера Петер Мадяр да ограничи влиянието на структурите, изградени по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Мадяр заявява, че има силен обществен мандат за подобни промени след убедителната победа на „Тиса“ на изборите през април.

От партията подчертават, че Бака последователно е защитавал принципа на разделение на властите, върховенството на закона и независимостта на съдебната система. Според „Тиса“ неговият професионален опит и независимост са особено важни в момент, когато управляващите подготвят основите на нов конституционен ред.

Андраш Бака е бивш съдия в Европейския съд по правата на човека. През 2011 г. той беше отстранен предсрочно от поста председател на Върховния съд от правителството на Орбан, три години преди изтичането на мандата му. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови, че отстраняването му е било свързано с негови критики към правителството и е засегнало демократичните свободи. Кабинетът на Орбан отхвърли тези обвинения.

Смяната на президента Тамаш Шуйок беше сред основните цели на Мадяр, който го определяше като близък до Орбан. Миналия месец Шуйок подписа конституционна поправка, приета от новото управляващо мнозинство, която прекрати собствения му президентски мандат.

Съгласно поправката новият президент ще остане на поста до влизането в сила на нова конституция, но за не повече от пет години. По действащата унгарска конституция държавният глава има ограничени правомощия, включително възможност да връща закони или да ги изпраща за конституционен контрол.

Опозиционната партия „Фидес“ обяви, че няма да участва в процедурата по избора на президент. От формацията обвиняват „Тиса“ в авторитарни практики, твърдения, които управляващата партия отхвърля.