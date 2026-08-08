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Зеленски е постигнал споразумение със САЩ за доставките на ракети
  Тема: Украйна

Зеленски е постигнал споразумение със САЩ за доставките на ракети

8 Август, 2026 16:37 2 318 121

  • украйна-
  • сащ-
  • договор-
  • ракети-
  • володимир зеленски

Според него, Украйна ще има по-малко от тези ракети през тази спрямо миналата година

Зеленски е постигнал споразумение със САЩ за доставките на ракети - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски твърди, че Киев е постигнал споразумение с Вашингтон за месечни доставки на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна.

„Кой има противобалистични ракети и системи? Производителят, предимно Съединените щати. Могат ли те да помогнат? Работим. Те ще ни разпределят ракети всеки месец. Имаме споразумения. Ще бъдат ли достатъчни тези ракети? Не“, каза Зеленски на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич в Белград.

Според Зеленски, Украйна ще има по-малко от тези ракети през 2026 г., отколкото през 2025 г. Той също така посочи наличието на ракети за противовъздушна отбрана в Германия и Полша и заяви, че Холандия и северноевропейските страни предоставят ракети на Украйна.

По-рано украинските въоръжени сили признаха, че не са успели да прехванат нито една ракета „Циркон“ или „Искандер“, изстреляна от руските въоръжени сили през нощта на 5 август.

Недостиг на противовъздушна отбрана

По-рано британският вестник „Financial Times“ съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на среща със Зеленски, е отказал да достави стотици ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Зеленски от своя страна се оплака от недостига на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана и обвини западните партньори, че са поразили няколко цели в Украйна поради забавяне в доставките им.

Европейската комисия призова всички страни от ЕС, които все още притежават ракети за противовъздушна отбрана, да ги доставят на режима в Киев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи подобно изявление, обещавайки в телефонен разговор със Зеленски да потърси допълнителни ракети за противовъздушна отбрана от страните от НАТО за режима в Киев.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опаа

    19 8 Отговор
    Веднага след срещата с Вучич !?

    16:40 08.08.2026

  • 2 сащисан кравар

    37 19 Отговор
    Ще му ги доставят на върба😅

    Коментиран от #11

    16:40 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Янко

    30 12 Отговор
    Вчера бай Дончо каза че и на нас ни трябват ракети след като го питаха дали ще даде ракети на зеле.

    Коментиран от #13

    16:43 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да питам

    15 28 Отговор
    Как се разбират ошанките с кимчовците ? На английски ? Едва ли ..

    Коментиран от #10, #49

    16:44 08.08.2026

  • 8 Тва е

    30 11 Отговор
    Като: ше ти купим колело, ама друг път!

    16:45 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Навремето

    27 13 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    половин Европа говореше руски. Глупав въпрос.

    Коментиран от #15, #30

    16:46 08.08.2026

  • 11 Дуся

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "сащисан кравар":

    Нашите краварки - най- сексапилни ! От 100 кила , нагоре

    16:47 08.08.2026

  • 12 Овчар

    32 14 Отговор
    Ракети няма да има не разбрахте ли..! Зеления е жертва изоставиха го вече не им е нужен..!

    Коментиран от #14

    16:47 08.08.2026

  • 13 Ние нямаме такива системи.

    12 38 Отговор

    До коментар #5 от "Янко":

    Тепърва държавите от НАТО започваме да се въоръжаваме и да произвеждаме все повече и повече оръжия. Накрая Русия и Северна Корея ще изглеждат като миролюбиви хамстери пред нас :)))

    Коментиран от #107

    16:48 08.08.2026

  • 14 Ще има

    13 9 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    Ирански

    Коментиран от #17

    16:49 08.08.2026

  • 15 да питам

    13 9 Отговор

    До коментар #10 от "Навремето":

    Въпроса не е глупав ... Сам го казваш - "навремето" . А и кимчовците не са в Европа . Що не учите , бе ?

    Коментиран от #38

    16:49 08.08.2026

  • 16 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    11 12 Отговор
    Отново ще взривяват братска раша вече 5 години🤬😈😫👹 Аз ги чакам на Дунава да ги посрещна и станат всички зле като мене ,а те се бият още за Вовчанск на 5 км.от границата си👺😿🤡

    16:51 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха-ха

    11 18 Отговор
    Русийката пак нямаше късмет. Лоша работа.!

    16:53 08.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хаха

    18 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ирански ПВО та няма.":

    Нищо не се видя, снн не предава от място, а само преразкази по картинки!
    Чуват се обаче разни неща, а има и кадри с фойрверки по всички краварски бази в Близкия изток, щото явно им е "безаналогово" певеото...

    16:55 08.08.2026

  • 25 Топчията

    15 11 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    16:55 08.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    18 7 Отговор
    От Пентагона казаха че ракети няма.
    И в склада няма.
    Оправяйте се.

    16:56 08.08.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 9 Отговор

    До коментар #17 от "Ирански ПВО та няма.":

    И като говорим за руското ПВО, Аз в Москва взривове нямам.А за Киев нещо знаеш ли?

    16:57 08.08.2026

  • 29 Лука2232

    14 7 Отговор
    Янките свършиха джепането ,ракети няма !Да пускат спецбригадата от Куевските баби с буркани с краставички да ги свалят .

    16:58 08.08.2026

  • 30 Някой

    8 14 Отговор

    До коментар #10 от "Навремето":

    Не ми е ясно. Тези хора защо не искат да бягат в Русия? Троловете у нас непрекъснато я хвалят колко хубаво и евтино било там.
    А в същото време не ходят в Русия даже на екскурзия.

    16:59 08.08.2026

  • 31 Люпче

    12 8 Отговор
    Окраинци ,ракети нема действайте !

    16:59 08.08.2026

  • 32 пешо

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пхахти":

    те всичките в факти са под наркоза

    17:00 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    14 6 Отговор

    До коментар #17 от "Ирански ПВО та няма.":

    Те иранците и ракети нямат.
    В нета само че има снимки и клипове какво остана
    от американските бази в Близкия Изток.

    17:01 08.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дара

    15 11 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Киев ще има отново гореща Пачанга !

    17:02 08.08.2026

  • 38 Щото

    21 6 Отговор

    До коментар #15 от "да питам":

    Европа вече е към Африка. Всеки 3-ти европеец е чер..кож. А в Азия и досега си учат и говорят руски. Погледни колко републики от Руската Федерация са в Азия, което ме навежда на въпроса защо Израел участва в евротурнирите и Евровизия? А не споделя никакви евроатлантически ценности?

    17:02 08.08.2026

  • 39 Мишел

    13 6 Отговор
    Новото е, че в Киев вече управлява режим.

    17:03 08.08.2026

  • 40 Добра новина все пак

    15 8 Отговор
    Това означава че Зеленски няма да вдига белия байряк, а ще продължава да побеждава до последния украинец и затриването на измислената държава.

    17:03 08.08.2026

  • 41 Антирашист 2230

    8 20 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    От 1918г крим е украйнски ,фалшив референдум не го прави рашистки !

    17:04 08.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Коментар

    13 12 Отговор
    Фашистите на Кремъл ще имат още 1 месец време да тероризират градовете на Украйна и след това ще има брутален отговор с украински балистики.

    17:05 08.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Механик

    9 4 Отговор
    Ми браво. Само да не ревнеш утре пак, че вече стана досаден?!

    17:06 08.08.2026

  • 46 Отец Дионисий

    7 12 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    17:06 08.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гошо

    6 5 Отговор
    -"...да ги доставят на РЕЖИМА в Киев". !!!!
    Нещо сте се объркали! В Киев е демокрация!...Или нещо бъркам?

    Коментиран от #86

    17:08 08.08.2026

  • 49 Каат

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    брадчеди!

    17:08 08.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Механик

    6 8 Отговор

    До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Яко с и се възпалил. Кефиш ме. Так держат!
    Утре ще си пишем за поредните детонации в Киеф и прелестта да се спи в метрото.

    17:14 08.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мишел

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ирански ПВО та няма.":

    Иран има само ПВО собствена разработка,ниво С300Е, и стари американски системи. Ще получат първите С400Е до края на 2026, а от 2027 ще ги произвеждат. Договорът предвижда по нататък да произвеждат по лиценз С400Е, С450Е итн.

    17:20 08.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Превзеха на Тръмпоча голф игрището":

    Самолетоносачите на САЩ, които щяха да осигурят въздушната подкрепа при нахлуване в Иран, не се доближават до обсега 1700км на китайските противокорабни ракети на Иран и са безполезни.

    17:27 08.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хи хи

    3 2 Отговор
    Да направят пейтриът ракетите по един трилион долара всяка, и ще им достатъчна наличност !!

    17:38 08.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Елементарно , бе Уотсън !

    11 3 Отговор

    До коментар #48 от "Гошо":

    Украйна ? При 14 забранени партии и без избори ? Не е просто "режим" в Украйна , а е Диктатура !

    17:41 08.08.2026

  • 87 ИЛЛСКИЙ МПЗ

    3 3 Отговор
    Как е?

    СИЗРАН НПЗто

    Гори ли ?

    Давай давай

    Хочится Движуха

    17:42 08.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Соваж бейби

    11 1 Отговор
    Черен аман вече от тези украинци ,какво става с взривения дрон в България на обяд гледах новини по bfmtv тук няма информация?Наркомана да не вкара България в война ,гонете ги тези украинци най после.

    17:46 08.08.2026

  • 92 Зеления път

    7 1 Отговор
    Това Зеленото сега на къде ще бяга от Украйна след Сърбия. На къде ще го носят охраната му.

    17:46 08.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 тошо сливата

    3 6 Отговор
    русия има всичко, вкл. и башибозуци, ама като си не могат! сега тръпнат в очакване какъв заяц ще измъкне Зелето от ръкава! ТРЕПЕРЕТЕ ВAТЕНКИ! БАНДЕРА ИДВА!

    17:51 08.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #94 от "Розовото пони зеля":

    Е тва лошо ли е според тебе че всичко в Укр. е Натовско?Ами и Пари Украйна- угажда си,да му мисли Русия!

    Коментиран от #109

    18:06 08.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Кирил

    0 8 Отговор
    На Украйна да й нужни балистични ракети с които да отговарят по Москва.
    Тогава агресорът десет пъти ще си помисли дали да тероризира Украинските градове.

    Коментиран от #108

    18:20 08.08.2026

  • 106 ВАМПИРИ

    0 0 Отговор
    Кръвопийци.

    18:26 08.08.2026

  • 107 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ние нямаме такива системи.":

    Кой те ритна в безказармената Розова тиква

    18:37 08.08.2026

  • 108 Доставш ги

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Кирил":

    Бе уйгур

    18:38 08.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Хазарчето не лъже, просто не казва цялата истина, а тя е - по една ракета месечно, но ако има у склада! -)))))))

    19:24 08.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    2 0 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    19:41 08.08.2026

  • 118 Никакво споразумение не е постигнал

    1 0 Отговор
    По данните на Пентагона. Щатите са имали до началото на войната с Иран 2 330 ракети Патриот.
    Сега са им останали 800 броя, или 2\3 са изразходвани.допустимо е да имат на склад 2/3 от ракетите.
    В момента прихващат ракети, платени от Европа като връщат парите

    20:11 08.08.2026

  • 119 хахаха

    0 0 Отговор
    ха ха ха - режима в киев - на гол тумбак чифте пищови и то взети назаем

    20:57 08.08.2026

  • 120 8478

    0 0 Отговор
    Госпожо Богданова,това еправителство и държава,а не режим.

    Коментиран от #121

    21:48 08.08.2026

  • 121 верваш

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "8478":

    лу си ?!........

    22:59 08.08.2026

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