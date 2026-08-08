Володимир Зеленски твърди, че Киев е постигнал споразумение с Вашингтон за месечни доставки на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна.

„Кой има противобалистични ракети и системи? Производителят, предимно Съединените щати. Могат ли те да помогнат? Работим. Те ще ни разпределят ракети всеки месец. Имаме споразумения. Ще бъдат ли достатъчни тези ракети? Не“, каза Зеленски на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич в Белград.

Според Зеленски, Украйна ще има по-малко от тези ракети през 2026 г., отколкото през 2025 г. Той също така посочи наличието на ракети за противовъздушна отбрана в Германия и Полша и заяви, че Холандия и северноевропейските страни предоставят ракети на Украйна.

По-рано украинските въоръжени сили признаха, че не са успели да прехванат нито една ракета „Циркон“ или „Искандер“, изстреляна от руските въоръжени сили през нощта на 5 август.

Недостиг на противовъздушна отбрана

По-рано британският вестник „Financial Times“ съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на среща със Зеленски, е отказал да достави стотици ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Зеленски от своя страна се оплака от недостига на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана и обвини западните партньори, че са поразили няколко цели в Украйна поради забавяне в доставките им.

Европейската комисия призова всички страни от ЕС, които все още притежават ракети за противовъздушна отбрана, да ги доставят на режима в Киев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи подобно изявление, обещавайки в телефонен разговор със Зеленски да потърси допълнителни ракети за противовъздушна отбрана от страните от НАТО за режима в Киев.