Зеленски е постигнал споразумение със САЩ за доставките на ракети

Володимир Зеленски твърди, че Киев е постигнал споразумение с Вашингтон за месечни доставки на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна.
„Кой има противобалистични ракети и системи? Производителят, предимно Съединените щати. Могат ли те да помогнат? Работим. Те ще ни разпределят ракети всеки месец. Имаме споразумения. Ще бъдат ли достатъчни тези ракети? Не“, каза Зеленски на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич в Белград.
Според Зеленски, Украйна ще има по-малко от тези ракети през 2026 г., отколкото през 2025 г. Той също така посочи наличието на ракети за противовъздушна отбрана в Германия и Полша и заяви, че Холандия и северноевропейските страни предоставят ракети на Украйна.
По-рано украинските въоръжени сили признаха, че не са успели да прехванат нито една ракета „Циркон“ или „Искандер“, изстреляна от руските въоръжени сили през нощта на 5 август.
Недостиг на противовъздушна отбрана
По-рано британският вестник „Financial Times“ съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на среща със Зеленски, е отказал да достави стотици ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Зеленски от своя страна се оплака от недостига на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана и обвини западните партньори, че са поразили няколко цели в Украйна поради забавяне в доставките им.
Европейската комисия призова всички страни от ЕС, които все още притежават ракети за противовъздушна отбрана, да ги доставят на режима в Киев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи подобно изявление, обещавайки в телефонен разговор със Зеленски да потърси допълнителни ракети за противовъздушна отбрана от страните от НАТО за режима в Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опаа
16:40 08.08.2026
2 сащисан кравар
Коментиран от #11
16:40 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Янко
Коментиран от #13
16:43 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 да питам
Коментиран от #10, #49
16:44 08.08.2026
8 Тва е
16:45 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Навремето
До коментар #7 от "да питам":половин Европа говореше руски. Глупав въпрос.
Коментиран от #15, #30
16:46 08.08.2026
11 Дуся
До коментар #2 от "сащисан кравар":Нашите краварки - най- сексапилни ! От 100 кила , нагоре
16:47 08.08.2026
12 Овчар
Коментиран от #14
16:47 08.08.2026
13 Ние нямаме такива системи.
До коментар #5 от "Янко":Тепърва държавите от НАТО започваме да се въоръжаваме и да произвеждаме все повече и повече оръжия. Накрая Русия и Северна Корея ще изглеждат като миролюбиви хамстери пред нас :)))
Коментиран от #107
16:48 08.08.2026
14 Ще има
До коментар #12 от "Овчар":Ирански
Коментиран от #17
16:49 08.08.2026
15 да питам
До коментар #10 от "Навремето":Въпроса не е глупав ... Сам го казваш - "навремето" . А и кимчовците не са в Европа . Що не учите , бе ?
Коментиран от #38
16:49 08.08.2026
16 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
16:51 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха-ха
16:53 08.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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24 Хаха
До коментар #17 от "Ирански ПВО та няма.":Нищо не се видя, снн не предава от място, а само преразкази по картинки!
Чуват се обаче разни неща, а има и кадри с фойрверки по всички краварски бази в Близкия изток, щото явно им е "безаналогово" певеото...
16:55 08.08.2026
25 Топчията
16:55 08.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами
И в склада няма.
Оправяйте се.
16:56 08.08.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Ирански ПВО та няма.":И като говорим за руското ПВО, Аз в Москва взривове нямам.А за Киев нещо знаеш ли?
16:57 08.08.2026
29 Лука2232
16:58 08.08.2026
30 Някой
До коментар #10 от "Навремето":Не ми е ясно. Тези хора защо не искат да бягат в Русия? Троловете у нас непрекъснато я хвалят колко хубаво и евтино било там.
А в същото време не ходят в Русия даже на екскурзия.
16:59 08.08.2026
31 Люпче
16:59 08.08.2026
32 пешо
До коментар #4 от "Пхахти":те всичките в факти са под наркоза
17:00 08.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
До коментар #17 от "Ирански ПВО та няма.":Те иранците и ракети нямат.
В нета само че има снимки и клипове какво остана
от американските бази в Близкия Изток.
17:01 08.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дара
17:02 08.08.2026
38 Щото
До коментар #15 от "да питам":Европа вече е към Африка. Всеки 3-ти европеец е чер..кож. А в Азия и досега си учат и говорят руски. Погледни колко републики от Руската Федерация са в Азия, което ме навежда на въпроса защо Израел участва в евротурнирите и Евровизия? А не споделя никакви евроатлантически ценности?
17:02 08.08.2026
39 Мишел
17:03 08.08.2026
40 Добра новина все пак
17:03 08.08.2026
41 Антирашист 2230
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":От 1918г крим е украйнски ,фалшив референдум не го прави рашистки !
17:04 08.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Коментар
17:05 08.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Механик
17:06 08.08.2026
46 Отец Дионисий
17:06 08.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гошо
Нещо сте се объркали! В Киев е демокрация!...Или нещо бъркам?
Коментиран от #86
17:08 08.08.2026
49 Каат
До коментар #7 от "да питам":брадчеди!
17:08 08.08.2026
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58 Механик
До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Яко с и се възпалил. Кефиш ме. Так держат!
Утре ще си пишем за поредните детонации в Киеф и прелестта да се спи в метрото.
17:14 08.08.2026
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63 Мишел
До коментар #17 от "Ирански ПВО та няма.":Иран има само ПВО собствена разработка,ниво С300Е, и стари американски системи. Ще получат първите С400Е до края на 2026, а от 2027 ще ги произвеждат. Договорът предвижда по нататък да произвеждат по лиценз С400Е, С450Е итн.
17:20 08.08.2026
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73 Мишел
До коментар #23 от "Превзеха на Тръмпоча голф игрището":Самолетоносачите на САЩ, които щяха да осигурят въздушната подкрепа при нахлуване в Иран, не се доближават до обсега 1700км на китайските противокорабни ракети на Иран и са безполезни.
17:27 08.08.2026
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84 Хи хи
17:38 08.08.2026
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86 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #48 от "Гошо":Украйна ? При 14 забранени партии и без избори ? Не е просто "режим" в Украйна , а е Диктатура !
17:41 08.08.2026
87 ИЛЛСКИЙ МПЗ
СИЗРАН НПЗто
Гори ли ?
Давай давай
Хочится Движуха
17:42 08.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Соваж бейби
17:46 08.08.2026
92 Зеления път
17:46 08.08.2026
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94 Този коментар е премахнат от модератор.
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96 тошо сливата
17:51 08.08.2026
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102 Оня с коня
До коментар #94 от "Розовото пони зеля":Е тва лошо ли е според тебе че всичко в Укр. е Натовско?Ами и Пари Украйна- угажда си,да му мисли Русия!
Коментиран от #109
18:06 08.08.2026
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105 Кирил
Тогава агресорът десет пъти ще си помисли дали да тероризира Украинските градове.
Коментиран от #108
18:20 08.08.2026
106 ВАМПИРИ
18:26 08.08.2026
107 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Ние нямаме такива системи.":Кой те ритна в безказармената Розова тиква
18:37 08.08.2026
108 Доставш ги
До коментар #105 от "Кирил":Бе уйгур
18:38 08.08.2026
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115 Теслатъ
19:24 08.08.2026
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117 Укротрола е болен от скоротечен рак.
19:41 08.08.2026
118 Никакво споразумение не е постигнал
Сега са им останали 800 броя, или 2\3 са изразходвани.допустимо е да имат на склад 2/3 от ракетите.
В момента прихващат ракети, платени от Европа като връщат парите
20:11 08.08.2026
119 хахаха
20:57 08.08.2026
120 8478
Коментиран от #121
21:48 08.08.2026
121 верваш
До коментар #120 от "8478":лу си ?!........
22:59 08.08.2026