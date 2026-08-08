Посещението на Нетаняху в Ню Йорк ще e кошмар за полицията

Посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Ню Йорк за участие в Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН през септември заплашва да се превърне в кошмар за метрополиса и полицейските служители, които осигуряват неговата сигурност. Това съобщава New York Post, позовавайки се на източници.

Служителите на реда се опасяват, че острите критики на кмета Зохран Мамдани към Нетаняху могат да предизвикат мащабни протести, представлявайки заплаха както за израелската делегация, така и за нюйоркчани и самата полиция. „С изявленията си Мамдание превръща това, което може да се счита за годишен ураган от категория 1, в ураган от категория 5“, каза полицейски източник пред изданието.

Нетаняху е планиран да се обърне към Общото събрание на ООН на 26 септември. Графикът му за посещението все още не е окончателно определен, така че не е известно колко полицаи ще са необходими за неговата сигурност. Според източници, оповестени пред New York Post, може да са необходими 60 или повече служители.

По-рано Мамдани заяви, че Правният отдел на Ню Йорк проучва възможността за арест на Нетаняху по заповед на Международния наказателен съд (МНС), ако той посети Общото събрание на ООН за седмица на високо ниво през септември. В отговор президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта, че никой няма да може да задържи Нетаняху по никакъв начин по време на посещенията му в Съединените щати. По-късно Мамдани призна, че градът няма собствени законови правомощия да прилага заповедта.

През ноември 2024 г. МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с конфликта в Газа. Израел и САЩ не признават юрисдикцията на съда.