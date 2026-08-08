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Посещението на Нетаняху в Ню Йорк ще e кошмар за полицията

Посещението на Нетаняху в Ню Йорк ще e кошмар за полицията

8 Август, 2026 19:30 1 358 14

  • сащ-
  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • посещение

Служителите на реда се опасяват, че острите критики на кмета Зохран Мамдани към израелския премиер могат да предизвикат мащабни протести

Посещението на Нетаняху в Ню Йорк ще e кошмар за полицията - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Ню Йорк за участие в Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН през септември заплашва да се превърне в кошмар за метрополиса и полицейските служители, които осигуряват неговата сигурност. Това съобщава New York Post, позовавайки се на източници.

Служителите на реда се опасяват, че острите критики на кмета Зохран Мамдани към Нетаняху могат да предизвикат мащабни протести, представлявайки заплаха както за израелската делегация, така и за нюйоркчани и самата полиция. „С изявленията си Мамдание превръща това, което може да се счита за годишен ураган от категория 1, в ураган от категория 5“, каза полицейски източник пред изданието.

Нетаняху е планиран да се обърне към Общото събрание на ООН на 26 септември. Графикът му за посещението все още не е окончателно определен, така че не е известно колко полицаи ще са необходими за неговата сигурност. Според източници, оповестени пред New York Post, може да са необходими 60 или повече служители.

По-рано Мамдани заяви, че Правният отдел на Ню Йорк проучва възможността за арест на Нетаняху по заповед на Международния наказателен съд (МНС), ако той посети Общото събрание на ООН за седмица на високо ниво през септември. В отговор президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта, че никой няма да може да задържи Нетаняху по никакъв начин по време на посещенията му в Съединените щати. По-късно Мамдани призна, че градът няма собствени законови правомощия да прилага заповедта.

През ноември 2024 г. МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с конфликта в Газа. Израел и САЩ не признават юрисдикцията на съда.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Кметът на Ню Йорк каза че ще арестува Хитлерняху.

    19:34 08.08.2026

  • 2 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    3 4 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    Коментиран от #11

    19:35 08.08.2026

  • 3 Овчар

    1 1 Отговор
    Самоизяждат се ...!

    19:37 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да бе!

    2 5 Отговор
    И в Америка уж няма селяни, а има много русо-роби! Иначе, Натаняху е герой.

    19:52 08.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Трябва да е кошмар за всеки еврейски крак където стъпи

    20:19 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Укротрола е болен от скоротечен рак.":

    Кой е Укротрола?

    20:44 08.08.2026

  • 12 ЦРУ

    3 1 Отговор
    Няма проблем. Слагаме го у един страйкър и го развеждаме като панаирджийска мечка из Голямата ябълка.

    20:49 08.08.2026

  • 13 Чукча писател

    2 1 Отговор
    Да го арестуват и при Мадуро, да играят санатасе в килията.

    22:04 08.08.2026

  • 14 1111

    2 0 Отговор
    Ами, Шефът ша оди в Ню-Йорк. Обаче, никой няма да разбере...

    23:22 08.08.2026