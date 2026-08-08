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Нов щурм на Сеута? Испания на нокти за 15 август

Нов щурм на Сеута? Испания на нокти за 15 август

8 Август, 2026 20:01, обновена 8 Август, 2026 20:04 1 486 14

  • испания-
  • сеута-
  • мигранти-
  • мароканци-
  • разузнаване

Разузнаването предупреждава за втора масова мигрантска вълна, организирана в социалните мрежи

Нов щурм на Сеута? Испания на нокти за 15 август - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанските служби за сигурност и Гражданската гвардия са в състояние на максимална бдителност заради реална опасност от нова безпрецедентна миграционна вълна към испанския ексклав в Северна Африка – Сеута.

Разузнавателният доклад, базиран на анализ на източници от открити мрежи, сочи 15 август като дата за следващ масов опит за щурм на границата.

Социалните мрежи координират „офанзива“

Според официално разследване, цитирано от испанския телевизионен канал Mañaneros и информационната агенция EFE, групи във Facebook, WhatsApp, Instagram и TikTok, наброяващи стотици хиляди членове в Мароко, активно координират логистиката за ново пресичане. Публикациите масово съдържат хаштагове като „15/08“ и арабската дума „al-hajma“ (офанзива), придружени с инструкции за плуване около граничния вълнолом Тарахал.

Европейският съюз също следи ситуацията. Говорителят по вътрешните работи на ЕС Гийом Мерсие потвърди пред медиите, че Брюксел поддържа пълна бдителност около средата на август заради онлайн мобилизацията.

Дипломатически трусове в Шенген и Европа

Новата заплаха идва само седмица след като над 72 000 нелегални мигранти щурмуваха Сеута между 30 юли и 1 август, оставяйки след себе си над 100 жертви и препълнени приемни центрове. Въпреки че по-голямата част от хората вече се завърнаха доброволно в Мароко, кризата предизвика сериозно политическо напрежение в рамките на ЕС.

Италия временно суспендира правилата на Шенген спрямо Испания – ход, подкрепен от Дания и Финландия. В отговор Мадрид наложи спешен граничен контрол за пристигащите от Италия граждани от трети страни.

Мадрид с ясен апел: „Няма да останете в Европа“

Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес излезе с остро предупреждение в мрежата X. Той призова мигрантите да не се поддават на дезинформацията, разпространявана от трафикантските мрежи. Албарес подчерта, че незаконното преминаване в Сеута или Мелиля по никакъв начин не дава право за престой в Испания или възможност за достигане до континентална Европа.

За засилване на сигурността по море, испанските власти вече започнаха инсталирането на 500-метрова плаваща заградителна бариера на границата с Мароко. Успехът на операцията обаче ще зависи до голяма степен от превантивните мерки и логистичното сътрудничество от страна на мароканските правоохранителни органи на сушата.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    В Испания и Франция заловиха 300 подпалвачи наети от Мосад в интернет.

    Коментиран от #6

    20:06 08.08.2026

  • 2 Гост

    8 0 Отговор
    Да пращат Армадата и Светата инквизиция да им набере лайката на тия !

    20:11 08.08.2026

  • 3 Правителството на пед роса Санчес

    10 1 Отговор
    е пагубно за Испания но Урсула и розовите понита го държат. За съжаление целият Европейски съюз се намира в тази пагубна ситуация.

    20:12 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    15 2 Отговор
    Само идиот би повярвал ,че тези току така от нищото се юрнаха ,след отказа на Испания да помага на говедата да бомбят Иран

    Коментиран от #9

    20:17 08.08.2026

  • 6 случаен

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Твоята кръчма ли ще палят?

    20:18 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 и пак случаен

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    Ти да не повярва, че Испания не е помагала на САЩ срещи Иран?

    20:19 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 баче Колю

    9 0 Отговор
    Въпроса е кой ги организира тези мутанти.Това са организирани акции.Света върви към тотална война за редуциране на населението и възтановяване на граничен контрол както си беше.Населението не може да се увеличава до безкрайност.Друг огромен проблем е неграмотността.Всички тези от Сеута до един са неграмотни.Както и тезикоито заляха Българската граница в близките години.Виновни са единствено политиците.Целта е да се ислямизира Европа което и става.А всичко започна от г-жа Меркел.Тя даде началото и на деня си се пенсионира.Не стоя нито ден.Днес дори не се чува.Като ,че ли не е съществувала.Това е заговор на сатанинските зли сили.Германия днес е "превзета" и нама нищо общо с онази Германия която беше.Франция също.

    20:36 08.08.2026

  • 13 Павел Пенев

    7 2 Отговор
    Наскоро имаше коментари защо няма построен мост между Гибралтар и Мароко. Ами точно заради нашествието на маврите,които се плодят като скакалци и искат да живеят в Европа. Да но така пък европейците не искат да живеят в Европа. Нека Урсула каже какво да правим, тя разбира от политики,миграция и ваксини.

    22:17 08.08.2026

  • 14 Луд Скайуокър

    4 0 Отговор
    Нека дойдат - спирам ток, вода и телекомуникации , изпразване складове и магазини въвеждам вечерен час и ако е нужно обявявам военно положение изкарвам войската а по улиците само водни оръдия и сълзотворен газ ако се наложи се стреля на месо срещи инвазорите ! Поне това би се случило при Франко.

    23:58 08.08.2026

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