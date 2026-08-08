Нов щурм на Сеута? Испания на нокти за 15 август

Испанските служби за сигурност и Гражданската гвардия са в състояние на максимална бдителност заради реална опасност от нова безпрецедентна миграционна вълна към испанския ексклав в Северна Африка – Сеута.

Разузнавателният доклад, базиран на анализ на източници от открити мрежи, сочи 15 август като дата за следващ масов опит за щурм на границата.

Социалните мрежи координират „офанзива“

Според официално разследване, цитирано от испанския телевизионен канал Mañaneros и информационната агенция EFE, групи във Facebook, WhatsApp, Instagram и TikTok, наброяващи стотици хиляди членове в Мароко, активно координират логистиката за ново пресичане. Публикациите масово съдържат хаштагове като „15/08“ и арабската дума „al-hajma“ (офанзива), придружени с инструкции за плуване около граничния вълнолом Тарахал.

Европейският съюз също следи ситуацията. Говорителят по вътрешните работи на ЕС Гийом Мерсие потвърди пред медиите, че Брюксел поддържа пълна бдителност около средата на август заради онлайн мобилизацията.

Дипломатически трусове в Шенген и Европа

Новата заплаха идва само седмица след като над 72 000 нелегални мигранти щурмуваха Сеута между 30 юли и 1 август, оставяйки след себе си над 100 жертви и препълнени приемни центрове. Въпреки че по-голямата част от хората вече се завърнаха доброволно в Мароко, кризата предизвика сериозно политическо напрежение в рамките на ЕС.

Италия временно суспендира правилата на Шенген спрямо Испания – ход, подкрепен от Дания и Финландия. В отговор Мадрид наложи спешен граничен контрол за пристигащите от Италия граждани от трети страни.

Мадрид с ясен апел: „Няма да останете в Европа“

Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес излезе с остро предупреждение в мрежата X. Той призова мигрантите да не се поддават на дезинформацията, разпространявана от трафикантските мрежи. Албарес подчерта, че незаконното преминаване в Сеута или Мелиля по никакъв начин не дава право за престой в Испания или възможност за достигане до континентална Европа.

За засилване на сигурността по море, испанските власти вече започнаха инсталирането на 500-метрова плаваща заградителна бариера на границата с Мароко. Успехът на операцията обаче ще зависи до голяма степен от превантивните мерки и логистичното сътрудничество от страна на мароканските правоохранителни органи на сушата.