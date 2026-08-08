Протест на Крит срещу кораб с израелски туристи

Напрежението около конфликта в Близкия изток се пренесе директно на територията на гръцките курорти.
Мащабен протест срещу пристигането на круизен кораб, превозващ стотици израелски туристи, блокира ключово пристанище на остров Крит и предизвика сериозни сблъсъци с органите на реда, съобщават международните информационни агенции.
Демонстрантите се събраха на пристанището с палестински флагове и транспаранти с антивоенни лозунги, настоявайки за незабавно спиране на военните действия в Ивицата Газа. Протестиращите направиха опит физически да спрат туристите да слязат на сушата и да се качат на организираните за тях автобуси, което наложи спешната намеса на гръцката полиция за борба с безредиците.
За да разпръснат тълпата и да осигурят безопасен коридор за чуждестранните граждани, силите на реда използваха сълзотворен газ. Според официална информация от местната полиция, цитирана от световни медии, трима души са били арестувани по време на безредиците, но по-късно са освободени. Пътниците от плавателния съд, сред които е имало възрастни хора и семейства с деца, са били принудени да изчакат с часове на борда на кораба и в автобусите поради съображения за сигурност.
Това не е изолиран случай в Южна Европа. През последните месеци гръцките острови Родос, Самос и Сирос също станаха арена на подобни антиизраелски прояви, насочени основно срещу луксозния лайнер „Crown Iris“ и други съдове на компанията „Mano Maritime“. Местни синдикати и активисти открито призовават работещите в сферата на туризма и пристанищните услуги да бойкотират и да не обслужват кораби от Израел, твърдейки, че пътуванията се използват за „легитимиране на случващото се в палестинските територии“.
Ситуацията предизвиква сериозни притеснения в Атина, тъй като туризмът е основен стълб на гръцката икономика. Израелските граждани са сред най-многобройните посетители в Гърция, а официалните власти вече предупредиха, че всякакви прояви на насилие и антисемитизъм ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона, включително по антирасисткото законодателство на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Крива паланка
20:10 08.08.2026
2 Каде
20:12 08.08.2026
3 ма що така бе
20:12 08.08.2026
4 Гост
Коментиран от #49
20:12 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
Коментиран от #29
20:14 08.08.2026
8 ДойчеЗеле
20:14 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ддд
20:15 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Защото
До коментар #9 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":и те не обичат никого... Даже себе си!
20:16 08.08.2026
14 Шута на всички чфути
20:17 08.08.2026
15 Култура Миянко
20:18 08.08.2026
16 Ватманяк
Коментиран от #48
20:18 08.08.2026
17 Боруна Лом
До коментар #9 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":ЗАЩОТО СА И ПО НАГЛИ И ОТ НАШИТЕ,,ЖЕРМАНЦИ,,!
20:18 08.08.2026
18 Целият
20:18 08.08.2026
19 Боклуци бе ги пишете
20:19 08.08.2026
20 лицемерие
Коментиран от #30
20:19 08.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЕЕе... дойчовци???
Коментиран от #28
20:26 08.08.2026
23 ЗОРО
20:27 08.08.2026
24 протести на няколко гръцки острова
20:30 08.08.2026
25 Десен Баровец
Коментиран от #26
20:34 08.08.2026
26 Ветеран от протеста
До коментар #25 от "Десен Баровец":Чичо Ади художника ли имаш предвид ?
20:38 08.08.2026
27 хитлер
До коментар #9 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":Има документи че още Тутанкамон е гонел евреите и синът му дори.
20:39 08.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Шопо
До коментар #7 от "Боруна Лом":Лорер и Паси няма да ми липсват.
Коментиран от #33
20:40 08.08.2026
30 Боруна Лом
До коментар #20 от "лицемерие":А СЕГА КЪДЕ СА ,, ЦИОНИСТИТЕМЪРШИ,,И ДА СЕ КАРАТ НА ГЪРЦИТЕ?
20:43 08.08.2026
31 Гьонсурат
До коментар #21 от "Хохо Бохо":Е,чак пък навсякъде да правят проблеми и това,че се изхождали в сридата на хотелските си стаи не е вярно.Просто сега смазват Хамас напълно,това е.Арабите по Европа правят пропаганда против тях си мисля.
Коментиран от #34
20:44 08.08.2026
32 Навсякъде
Коментиран от #38
20:44 08.08.2026
33 Боруна Лом
До коментар #29 от "Шопо":ИЗОБЩО И ЩЕ Е РАДОСТ ЗА ДУШАТА, СЪЩО И ОНЯ ЖЪЛТИЯТ С ,, ОСКАРИТЕ,,
20:45 08.08.2026
34 Не мисли
До коментар #31 от "Гьонсурат":Не ти се получава в жегата, само се потиш.
Коментиран от #36
20:52 08.08.2026
35 Пешо
Коментиран от #39
20:57 08.08.2026
36 Гьонсурат
До коментар #34 от "Не мисли":Отговаряй ми по същество,но не можеш.След като приключат Хамас ще видят и кои ги поддържат.
Коментиран от #42
21:03 08.08.2026
37 Значи полицаите пръскат с газ тези
21:06 08.08.2026
38 Защо юдейте ги мрази
До коментар #32 от "Навсякъде":целият свят, не намирам причини???
21:17 08.08.2026
39 Дзак
До коментар #35 от "Пешо":Някога не се деляхме. Не мисля да се променям заради някого си!
21:20 08.08.2026
40 безпартиен
21:27 08.08.2026
41 Държавата
21:52 08.08.2026
42 Хилядолетно
До коментар #36 от "Гьонсурат":Еvrеите и арабите са все семити - езиците им като славянските и германските са от една езикова група. И едните , и другите са генетично неfелни. Разликата е,че ислямът е една идея по-малко raсистки от юdаизма.Арабите поне са осъзнали,че за да си подобрят гЕна трябва да се омешат с други етноси. При еvреите има хилядолетно генетично.израждане.
Коментиран от #47
21:55 08.08.2026
43 Така Така
22:06 08.08.2026
44 Така Така
22:15 08.08.2026
45 ХАРОН
22:33 08.08.2026
46 То да беше само Газа…
22:36 08.08.2026
47 Мнозинството жители на Израел
До коментар #42 от "Хилядолетно":не са семити, а хазари. Преселили се от територията на Русия, Украйна, Полша.
22:39 08.08.2026
48 Ти да видиш
До коментар #16 от "Ватманяк":Оказа се, че гамените от Банско някой ги готви за ръководни кадри в ЕС. Мероприятието е за млади лидери. Наглостта и алчността водят до мисловно затъмнение . Но те се считат за "богоизбрани" и това не ги притеснява.
22:56 08.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Арена Арменец
e собственост на ЕВРЕЙте хазари РОТШИЛДС и сие.
Премиера Митцотакис е италиански(Венециански) еврей.
СОЛУН през 1900 година е бил НАЙ-големия ЕВРЕЙски град в света.
Премиера на Гърция
Алексис ЦИПРАС по вайка туркиня от Кърклаерлии и баща ЕВРЕЙН романьот от района на Тесалия.
Бащата на ЦИПРАС е бил перач на Ротшилдовите пари в Гърция строейки скъпи крайбрежни имоти .
ЦИПРАС еврейска фамилия,а заради турско-еврейския си произход и слуга на Ротшилд е анатемосан от православните монаси в Атон и НЕ е допускан на свещената Атонска обител
23:20 08.08.2026
52 Неа Перамос
на еврейски МИТЦО/МИТЦВО-Омесен,Забъркан в...
и ТАКИе-на иврит МЕНТЕ, ФАЛШ,Лицемерие,Имитация
23:25 08.08.2026
53 Израел извърши геноцид в Палестина!
23:33 08.08.2026