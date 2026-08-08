Протест на Крит срещу кораб с израелски туристи

Напрежението около конфликта в Близкия изток се пренесе директно на територията на гръцките курорти.

Мащабен протест срещу пристигането на круизен кораб, превозващ стотици израелски туристи, блокира ключово пристанище на остров Крит и предизвика сериозни сблъсъци с органите на реда, съобщават международните информационни агенции.

Демонстрантите се събраха на пристанището с палестински флагове и транспаранти с антивоенни лозунги, настоявайки за незабавно спиране на военните действия в Ивицата Газа. Протестиращите направиха опит физически да спрат туристите да слязат на сушата и да се качат на организираните за тях автобуси, което наложи спешната намеса на гръцката полиция за борба с безредиците.

За да разпръснат тълпата и да осигурят безопасен коридор за чуждестранните граждани, силите на реда използваха сълзотворен газ. Според официална информация от местната полиция, цитирана от световни медии, трима души са били арестувани по време на безредиците, но по-късно са освободени. Пътниците от плавателния съд, сред които е имало възрастни хора и семейства с деца, са били принудени да изчакат с часове на борда на кораба и в автобусите поради съображения за сигурност.

Това не е изолиран случай в Южна Европа. През последните месеци гръцките острови Родос, Самос и Сирос също станаха арена на подобни антиизраелски прояви, насочени основно срещу луксозния лайнер „Crown Iris“ и други съдове на компанията „Mano Maritime“. Местни синдикати и активисти открито призовават работещите в сферата на туризма и пристанищните услуги да бойкотират и да не обслужват кораби от Израел, твърдейки, че пътуванията се използват за „легитимиране на случващото се в палестинските територии“.

Ситуацията предизвиква сериозни притеснения в Атина, тъй като туризмът е основен стълб на гръцката икономика. Израелските граждани са сред най-многобройните посетители в Гърция, а официалните власти вече предупредиха, че всякакви прояви на насилие и антисемитизъм ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона, включително по антирасисткото законодателство на страната.