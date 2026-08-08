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Протест на Крит срещу кораб с израелски туристи

Протест на Крит срещу кораб с израелски туристи

8 Август, 2026 20:06, обновена 8 Август, 2026 20:09 2 869 53

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  • газа

Сблъсъци на гръцкия остров заради войната в Газа

Протест на Крит срещу кораб с израелски туристи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението около конфликта в Близкия изток се пренесе директно на територията на гръцките курорти.

Мащабен протест срещу пристигането на круизен кораб, превозващ стотици израелски туристи, блокира ключово пристанище на остров Крит и предизвика сериозни сблъсъци с органите на реда, съобщават международните информационни агенции.

Демонстрантите се събраха на пристанището с палестински флагове и транспаранти с антивоенни лозунги, настоявайки за незабавно спиране на военните действия в Ивицата Газа. Протестиращите направиха опит физически да спрат туристите да слязат на сушата и да се качат на организираните за тях автобуси, което наложи спешната намеса на гръцката полиция за борба с безредиците.

За да разпръснат тълпата и да осигурят безопасен коридор за чуждестранните граждани, силите на реда използваха сълзотворен газ. Според официална информация от местната полиция, цитирана от световни медии, трима души са били арестувани по време на безредиците, но по-късно са освободени. Пътниците от плавателния съд, сред които е имало възрастни хора и семейства с деца, са били принудени да изчакат с часове на борда на кораба и в автобусите поради съображения за сигурност.

Това не е изолиран случай в Южна Европа. През последните месеци гръцките острови Родос, Самос и Сирос също станаха арена на подобни антиизраелски прояви, насочени основно срещу луксозния лайнер „Crown Iris“ и други съдове на компанията „Mano Maritime“. Местни синдикати и активисти открито призовават работещите в сферата на туризма и пристанищните услуги да бойкотират и да не обслужват кораби от Израел, твърдейки, че пътуванията се използват за „легитимиране на случващото се в палестинските територии“.

Ситуацията предизвиква сериозни притеснения в Атина, тъй като туризмът е основен стълб на гръцката икономика. Израелските граждани са сред най-многобройните посетители в Гърция, а официалните власти вече предупредиха, че всякакви прояви на насилие и антисемитизъм ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона, включително по антирасисткото законодателство на страната.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Крива паланка

    33 15 Отговор
    Крит е руски ,!!!

    20:10 08.08.2026

  • 2 Каде

    110 5 Отговор
    са нашите еврейски подлоги, дето плюха по нашите деца? Да ходят сега да защитават тези дет им плащат заплатите.

    20:12 08.08.2026

  • 3 ма що така бе

    95 5 Отговор
    те добрички, кашерни нацисти, пуснете ги на плажче

    20:12 08.08.2026

  • 4 Гост

    115 6 Отговор
    Я, и там не ги харесват! Мислех че е само в Банско...

    Коментиран от #49

    20:12 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    70 7 Отговор
    И ОТ ТУК ТРЯБВА ДА ГИ ИЗГОНИМ!С ВЛАКОВИ КОМПОЗИЦИИ И В АУШВИЦ!

    Коментиран от #29

    20:14 08.08.2026

  • 8 ДойчеЗеле

    41 5 Отговор
    с репортаж срещу ксенофобията, директно от газовата камера!

    20:14 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ддд

    90 4 Отговор
    Браво на гърците. В техните хотели еврейски тарикатчета не вандалстват.

    20:15 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Защото

    48 1 Отговор

    До коментар #9 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":

    и те не обичат никого... Даже себе си!

    20:16 08.08.2026

  • 14 Шута на всички чфути

    68 2 Отговор
    И от Крит, и от всякъде

    20:17 08.08.2026

  • 15 Култура Миянко

    75 2 Отговор
    Не е това проблема ,масово израелци изкупуват земи в Кипър ,Крит и т.н. и строят комплекси и селища с ограничен достъп на външни хора ,с тяхна си охрана в района .Болгарино сознайся докле е време ,да не ривьеш и ти после от алчност !

    20:18 08.08.2026

  • 16 Ватманяк

    36 1 Отговор
    Чули са за Банско. В крит, при гърците, за 15 000 евра щета си вечен многовековен враг, като цар Симеон заради минвиците.

    Коментиран от #48

    20:18 08.08.2026

  • 17 Боруна Лом

    40 2 Отговор

    До коментар #9 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":

    ЗАЩОТО СА И ПО НАГЛИ И ОТ НАШИТЕ,,ЖЕРМАНЦИ,,!

    20:18 08.08.2026

  • 18 Целият

    73 3 Отговор
    свят трябва да се опълчи на евреите! Те се превърнаха в свирепи убийци не само на възрастни но и на деца! Време е ционизмът да бъде заклеймен като престъпен за човечеството.

    20:18 08.08.2026

  • 19 Боклуци бе ги пишете

    48 2 Отговор
    А не "стотици израелски туристи" !

    20:19 08.08.2026

  • 20 лицемерие

    59 1 Отговор
    Тези, които ВИНАГИ поставят парите над морала и живота на хората, се опитват да ни учат на "евроатлантически ценности".

    Коментиран от #30

    20:19 08.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЕЕе... дойчовци???

    53 2 Отговор
    ЕЕее.. сега и гърците ли са фашисти и нацисти? Нямат ли право да не искат в държавата си хора от най-расистката религия в света - юдейската?

    Коментиран от #28

    20:26 08.08.2026

  • 23 ЗОРО

    51 3 Отговор
    Хората от Кипър, Крит, Гърция и България трябва да си опичат акъла, защото купени те им управници превръщат тези държави в израелски колонии!!! Да не стане така, че да разберем от първо лице какво им е на палестинците в окупирана Палестина!!!

    20:27 08.08.2026

  • 24 протести на няколко гръцки острова

    47 0 Отговор
    както в Сирос, Родос и Ираклион и т.н имаше също. Протестиращите скандираха, чфутите не са добре дошли ! Като цяло този кораб Crown Iris е много дразнещ в региона и навсякъде само проблеми създава но политиците и там са олигофрени като нашите

    20:30 08.08.2026

  • 25 Десен Баровец

    29 0 Отговор
    И КВО МУСТАКА БЕШЕ ПРАВ А?

    Коментиран от #26

    20:34 08.08.2026

  • 26 Ветеран от протеста

    18 0 Отговор

    До коментар #25 от "Десен Баровец":

    Чичо Ади художника ли имаш предвид ?

    20:38 08.08.2026

  • 27 хитлер

    27 1 Отговор

    До коментар #9 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":

    Има документи че още Тутанкамон е гонел евреите и синът му дори.

    20:39 08.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Шопо

    38 2 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Лорер и Паси няма да ми липсват.

    Коментиран от #33

    20:40 08.08.2026

  • 30 Боруна Лом

    28 1 Отговор

    До коментар #20 от "лицемерие":

    А СЕГА КЪДЕ СА ,, ЦИОНИСТИТЕМЪРШИ,,И ДА СЕ КАРАТ НА ГЪРЦИТЕ?

    20:43 08.08.2026

  • 31 Гьонсурат

    3 33 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    Е,чак пък навсякъде да правят проблеми и това,че се изхождали в сридата на хотелските си стаи не е вярно.Просто сега смазват Хамас напълно,това е.Арабите по Европа правят пропаганда против тях си мисля.

    Коментиран от #34

    20:44 08.08.2026

  • 32 Навсякъде

    35 0 Отговор
    Където отидат израелските туристи се ползват с ,,всенародната любов "на населението само нашите подлоги не го разбират

    Коментиран от #38

    20:44 08.08.2026

  • 33 Боруна Лом

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "Шопо":

    ИЗОБЩО И ЩЕ Е РАДОСТ ЗА ДУШАТА, СЪЩО И ОНЯ ЖЪЛТИЯТ С ,, ОСКАРИТЕ,,

    20:45 08.08.2026

  • 34 Не мисли

    12 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гьонсурат":

    Не ти се получава в жегата, само се потиш.

    Коментиран от #36

    20:52 08.08.2026

  • 35 Пешо

    6 14 Отговор
    Всички обичат евреите.

    Коментиран от #39

    20:57 08.08.2026

  • 36 Гьонсурат

    2 16 Отговор

    До коментар #34 от "Не мисли":

    Отговаряй ми по същество,но не можеш.След като приключат Хамас ще видят и кои ги поддържат.

    Коментиран от #42

    21:03 08.08.2026

  • 37 Значи полицаите пръскат с газ тези

    34 0 Отговор
    Които им плащат заплатите със своите данъци за да угодят на убийците на хиляди жени и деца , явно тези евреи са много опасни

    21:06 08.08.2026

  • 38 Защо юдейте ги мрази

    15 2 Отговор

    До коментар #32 от "Навсякъде":

    целият свят, не намирам причини???

    21:17 08.08.2026

  • 39 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пешо":

    Някога не се деляхме. Не мисля да се променям заради някого си!

    21:20 08.08.2026

  • 40 безпартиен

    9 0 Отговор
    За проведените на антисемитизъм разбрахме,а за проявите на СЕМИТИЗЪМ не!Или няма такива?

    21:27 08.08.2026

  • 41 Държавата

    15 0 Отговор
    срещу собственото си население в защита на чуждите. Браво на гърците.

    21:52 08.08.2026

  • 42 Хилядолетно

    11 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гьонсурат":

    Еvrеите и арабите са все семити - езиците им като славянските и германските са от една езикова група. И едните , и другите са генетично неfелни. Разликата е,че ислямът е една идея по-малко raсистки от юdаизма.Арабите поне са осъзнали,че за да си подобрят гЕна трябва да се омешат с други етноси. При еvреите има хилядолетно генетично.израждане.

    Коментиран от #47

    21:55 08.08.2026

  • 43 Така Така

    4 0 Отговор
    А бе накила рюбов не се ражда това, Пък ако искате използвайте каквото ви е кеф законодателство.

    22:06 08.08.2026

  • 44 Така Така

    7 0 Отговор
    А бе насила любов не се ражда, това е. Пък вие си използвайте каквито искате измислени закони в защита на тия същества

    22:15 08.08.2026

  • 45 ХАРОН

    7 1 Отговор
    Ще стане пандемична обстановката в присъствието на "ционистки протекторат". И ще забравят за Европа! Няма как да се толерира тази наглост по "исторически причини"!

    22:33 08.08.2026

  • 46 То да беше само Газа…

    10 1 Отговор
    Евреи има всякакви. И много заслужават уважението ни. Но има нещо в Израел, държавата, която набързо са сглобили. Повечето пристигащи оттам предизвикват неприязън с поведението си.

    22:36 08.08.2026

  • 47 Мнозинството жители на Израел

    9 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хилядолетно":

    не са семити, а хазари. Преселили се от територията на Русия, Украйна, Полша.

    22:39 08.08.2026

  • 48 Ти да видиш

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ватманяк":

    Оказа се, че гамените от Банско някой ги готви за ръководни кадри в ЕС. Мероприятието е за млади лидери. Наглостта и алчността водят до мисловно затъмнение . Но те се считат за "богоизбрани" и това не ги притеснява.

    22:56 08.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Арена Арменец

    4 1 Отговор
    National Bank Greece
    e собственост на ЕВРЕЙте хазари РОТШИЛДС и сие.
    Премиера Митцотакис е италиански(Венециански) еврей.
    СОЛУН през 1900 година е бил НАЙ-големия ЕВРЕЙски град в света.
    Премиера на Гърция
    Алексис ЦИПРАС по вайка туркиня от Кърклаерлии и баща ЕВРЕЙН романьот от района на Тесалия.
    Бащата на ЦИПРАС е бил перач на Ротшилдовите пари в Гърция строейки скъпи крайбрежни имоти .
    ЦИПРАС еврейска фамилия,а заради турско-еврейския си произход и слуга на Ротшилд е анатемосан от православните монаси в Атон и НЕ е допускан на свещената Атонска обител

    23:20 08.08.2026

  • 52 Неа Перамос

    2 2 Отговор
    Премиера на Гърция от остров КРИТ (300 години Венецианска ЕВРЕЙска колония( МИТЦОТАКИС
    на еврейски МИТЦО/МИТЦВО-Омесен,Забъркан в...
    и ТАКИе-на иврит МЕНТЕ, ФАЛШ,Лицемерие,Имитация

    23:25 08.08.2026

  • 53 Израел извърши геноцид в Палестина!

    5 1 Отговор
    Тъкмо убийците ще бъдат оплювани и заклеймявани по улиците за назидание!

    23:33 08.08.2026

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