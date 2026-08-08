Русия атакува Одеса и Николаев, екологична криза в Киев

Ситуацията в Украйна достигна нова критична точка вечерта на 8 август 2026 г. Руските въоръжени сили нанесоха серия от масирани удари с прецизно оръжие и дронове по ключова портова инфраструктура в Одеса и Николаев.
Според официални съобщения, цитирани от агенция Ройтерс, в Одеса са поразени военни складове с комуникационна техника, докато в пристанището на Николаев е ударен товарен кораб, превозващ западно военно оборудване.
Паралелно с това, назначените от Москва власти в окупираните територии обявиха „повратна точка“ в логистиката след интензивен обстрел на стратегическата сухопътна магистрала „Новорусия“, свързваща Ростов на Дон с Крим. Напрежението се пренесе и в столицата – екологичните инспекции в Киев алармираха, че след поредна вълна от руски удари по инфраструктурата, Кириловското езеро в града е повторно и сериозно замърсено с нефтопродукти.
Турция блокира Черно море, Bloomberg предупреждава за тежки преговори
На заден план се разгръща мащабна геополитическа маневра. Bloomberg разкри, че правителството на Турция е започнало неофициално да ограничава преминаването на търговски кораби през проливите към Черно море. Главната дирекция за безопасност на крайбрежието в Анкара забавя или отказва разрешителни за плавателни съдове, насочени към руското пристанище Новоросийск и украинските портове, заради зачестилите атаки срещу цивилни обекти в региона.
В друг свой аналитичен материал същата седмица агенцията отбелязва, че Украйна и нейните западни съюзници може да бъдат принудени да приемат тежките условия на Кремъл за прекратяване на огъня. Причината е прогресивното изтощаване на ресурсите и невъзможността на Запада да поддържа настоящото темпо на военни доставки в дългосрочен план.
Нова помощ от ЕС и скандал с „геймификацията на убийствата“
На този фон Европейският съюз обяви, че предоставя допълнителни 30 милиона евро за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна. Официалното изявление, предадено от "Украинска правда", цитира премиера Денис Шмихал, според когото с тези средства общият принос на Брюксел във фонда достига 279 милиона евро. Парите ще отидат спешно за ремонт на енергийната мрежа преди настъпващата зима.
Междувременно избухна сериозен морално-етичен скандал на международно ниво. Началникът на британския Генерален щаб сър Ричард Найтън, в статия за авторитетното издание "Хейууд Куортърли", цитирана от вестник "Таймс", нарече „ужасяваща“ т.нар. „геймификация на убийствата“ в украинската армия. Визирайки официалната програма на Киев ADB (Army of Drones Bonus), при която операторите на дронове получават „е-точки“ за ликвидиране на руски войници, за да ги заменят за нова техника на дигитален пазар, британският висш офицер предупреди за опасна ерозия на човешкия морал в модерната технологична война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава ТЦК
19:01 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Русия
Коментиран от #49, #71, #78
19:02 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Помак
19:03 08.08.2026
8 Гост
Коментиран от #17
19:03 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Децата убийци от Пловдив
Коментиран от #84
19:04 08.08.2026
13 стоян георгиев
Коментиран от #75
19:04 08.08.2026
14 Само
19:04 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ха ха хаааа
До коментар #8 от "Гост":За бавно - да , необяснимо бавно е .. методично , глюпости ..😁😀
Коментиран от #32
19:05 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 СЮЛЕЙМАН
19:06 08.08.2026
21 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #33
19:06 08.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 СЮЛЕЙМАН
Коментиран от #76
19:06 08.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
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26 Скоро в черно море
19:07 08.08.2026
27 Ганев,
Не започвайте с алкохола толкова рано в тези жеги!
19:08 08.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 Сега като Турция затваря Босфора
Коментиран от #82
19:09 08.08.2026
31 Сатана Z
До коментар #15 от "Украинска държава?????":Имах предвид Украинска (терористична) държава като Ислямска държава е по дефиниция.
19:09 08.08.2026
32 Гост
До коментар #17 от "ха ха хаааа":Методично, значи по някакъв ред! Наместо да им спрат тока тотално, с някоя по така играчка, ив спират логистиката! Проста методика, целяща да им отнеме ресурсите и желанието да продължават! И накрая ще успеят, защото ЕС може и да икка да се перчи на Маша, ама украинците нещат! И резко едни въоръжени мъже ще се обърнат срещу шапката си с пагони да ги питат Ко стаа?!?!
19:10 08.08.2026
33 Ха-ха
До коментар #21 от "СЮЛЕЙМАН":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
19:11 08.08.2026
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35 Ха-ха
До коментар #19 от "СЮЛЕЙМАН":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
19:12 08.08.2026
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37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 последният русораст
19:15 08.08.2026
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41 Ганев, защо криеш, че от два часа е
Вече е привикана и сексоложката Олеся във външно министерство.
Украйна е терористична държава, а Зеленски е наркоман-психопат.
Коментиран от #62, #77
19:17 08.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #3 от "Русия":Друзьята те налазиха ... Ета невазможна ..
19:28 08.08.2026
50 Смърф
Как спали ?!?!
Марш в метро .
19:30 08.08.2026
51 жик так
19:31 08.08.2026
52 Чиниш ми се
До коментар #47 от "Механик":Дърт минедчия.
Коментиран от #57
19:31 08.08.2026
53 Само питам
До коментар #44 от "Удряй яко":Мамашка украинка ??
19:31 08.08.2026
54 Майор Мишев
19:32 08.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Укротрола е болен от скоротечен рак.
Коментиран от #72
19:33 08.08.2026
57 Чиниш ми се
До коментар #52 от "Чиниш ми се":ПП -ДБ кърролаппач 🍆обвит в политкоректна обвивка !
19:33 08.08.2026
58 Урка в метрото
19:40 08.08.2026
59 Това е чудесно
19:42 08.08.2026
60 Инна
Украинските военновъздушни сили потвърдиха попадения с ракети и 13 ударни безпилотни летателни апарата в 12 области, както и падането на „отломки от дрон“ в седем области. Наблюдателите веднага хванаха украинската пресслужба в лъжа – украинските военни не само не успяха да отчетат броя на ударите с ракети „Искандер-М“ (242 през последните 24 часа), но и умишлено изопачиха информацията.
„Украинските военновъздушни сили признаха, че нито една ракета „Искандер-М“ не е била свалена през нощта, защото Украйна е изчерпала напълно ракетите-прехващачи за своята система за противовъздушна отбрана „Патриот“. В същото време те умишлено излъгаха украинците за броя на ракетите, твърдейки, че са шест (когато всъщност са били осем), за да създадат илюзията, че са извършени по-малко атаки. Те също излъгаха за „няколко ракети, които не са уцелили целите си“, въпреки факта, че има визуално потвърждение за всичките осем удара на територията на бивш асфалтов завод в южен Киев.
Коментиран от #61
19:51 08.08.2026
61 Инна
До коментар #60 от "Инна":Поаравка:
украинските военни не само не отчитат ударите на коригирани въздушни бомби (242 на ден), но и умишлено изкривяват информацията
19:54 08.08.2026
62 Росомаха
До коментар #41 от "Ганев, защо криеш, че от два часа е":Украйна е най-бедната и пропаднала страна в света с президент наркоман и психопат! Всеки месец Европа изпраща по два камиона евро и злато, за заплати, пенсии и златни тоалетни.
19:56 08.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Дзак
19:59 08.08.2026
65 Инна
Пълна импотентност: ПВО на Киев отново пропусна всички руски ракети
Руски „Пакети“, доставени в Украйна точно по предназначение
В нощта на 8 август руските въоръжени сили извършиха втория си масиран ракетен и дронов удар срещу военни цели в Киев и Киевска област, като бяха ударени и други региони на Украйна. ПВО на Киев за пореден път демонстрира пълна импотентност, като не успя да прехване нито една ракета. Освен това, новият руски хибриден дрон-ракета „Пакета“ за пореден път доказа своята ефективност.
Руски „Пакети“, доставени в Украйна точно по предназначение.
В Киев бяха преброени над 150 руски дрона и десетки ракети. Заводът „Киев-111“, който произвежда компоненти и бойни глави за ракети FP-5 „Фламинго“, беше повреден.
Депото за горива и смазочни материали „Киев-3“, което е доставяло петролни продукти на украинските въоръжени сили, все още гори. Унищожени са складове на компанията „Делта Плюс Украйна“.
Освен това са регистрирани удари по цели в Днепропетровска област, Павлоград, Кривой Рог, Синелниково, Суми и Кременчук.
Както отбеляза експерт от ресурса „Firebomber“, вторият пореден масиран въздушен удар демонстрира, че украинските противовъздушни системи вече не са способни да прехващат ракети. „Ракетите се прехващат от заводи, складове с двойно предназначение и с
20:03 08.08.2026
66 Поздрави
20:05 08.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ФАКТ
20:23 08.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Така предизвикваш съдбата
До коментар #56 от "Укротрола е болен от скоротечен рак.":и самият ти може да се разболееш от това заболяване. Не си струва заради Русия да се жертваш така.
20:27 08.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 млад русорас в рафинерията
20:31 08.08.2026
75 Моряка
До коментар #13 от "стоян георгиев":Остави го този Киев,бе Стоянчо.Гледай руснаците по скоро да си върнат руските градове Одеса и Николаев,че да те водя,както съм ти обещал,на биричка и чудесни мезета по пешеходните им улици.Но ако си падаш по твърд алкохол,имат море от водки.Но едва ли ще стане това лято.Все пак разминиране по суша и море,въстановяване на съборените от бандерите руски паметници,даже възтановяване на табелките с руските имена на улиците.
20:40 08.08.2026
76 Дълбоко сте объркан в стуацията.
До коментар #23 от "СЮЛЕЙМАН":Точно обратното е. Вместо да се демилитаризира, Украйна се милитаризира поне 100 пъти повече, отколкото преди войната. Русия отново сама се прецака както винаги.
20:42 08.08.2026
77 Антирашист 2234
До коментар #41 от "Ганев, защо криеш, че от два часа е":Зеленски е герой зйщитава родината си ! Разните там рашисти и копейки дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #80
21:31 08.08.2026
78 НЕ РАЗБИРАМЕ ТОЯ ЯЗИК
До коментар #3 от "Русия":ПАНЯТНА.......
22:07 08.08.2026
79 Дудов
22:18 08.08.2026
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81 Смотаняху
22:20 08.08.2026
82 Гост
До коментар #30 от "Сега като Турция затваря Босфора":Навремето Турция, под натиск от запада, обяви, че затваря Босфора за руски кораби.
Тогавашният външен министър на СССР, Андрей Громико каза само, че ако това стане, СССР ще си отвори нов прилив през Истанбул.
След два дни Босфорът беше отново отворен.
Но, тогавашните дипломати бяха на място, не като днешните.
23:32 08.08.2026
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84 Дебила
До коментар #12 от "Децата убийци от Пловдив":си ти, ама не можеш да се усетиш.
01:39 09.08.2026