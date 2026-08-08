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Русия атакува Одеса и Николаев, екологична криза в Киев
  Тема: Украйна

Русия атакува Одеса и Николаев, екологична криза в Киев

8 Август, 2026 18:50, обновена 8 Август, 2026 18:58 4 077 84

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ЕС отпуска нови милиони за енергетиката на Украйна. Турция налага спешни ограничения в Черно море

Русия атакува Одеса и Николаев, екологична криза в Киев - 1
Снимка: РБК
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна достигна нова критична точка вечерта на 8 август 2026 г. Руските въоръжени сили нанесоха серия от масирани удари с прецизно оръжие и дронове по ключова портова инфраструктура в Одеса и Николаев.

Според официални съобщения, цитирани от агенция Ройтерс, в Одеса са поразени военни складове с комуникационна техника, докато в пристанището на Николаев е ударен товарен кораб, превозващ западно военно оборудване.

Паралелно с това, назначените от Москва власти в окупираните територии обявиха „повратна точка“ в логистиката след интензивен обстрел на стратегическата сухопътна магистрала „Новорусия“, свързваща Ростов на Дон с Крим. Напрежението се пренесе и в столицата – екологичните инспекции в Киев алармираха, че след поредна вълна от руски удари по инфраструктурата, Кириловското езеро в града е повторно и сериозно замърсено с нефтопродукти.

Турция блокира Черно море, Bloomberg предупреждава за тежки преговори

На заден план се разгръща мащабна геополитическа маневра. Bloomberg разкри, че правителството на Турция е започнало неофициално да ограничава преминаването на търговски кораби през проливите към Черно море. Главната дирекция за безопасност на крайбрежието в Анкара забавя или отказва разрешителни за плавателни съдове, насочени към руското пристанище Новоросийск и украинските портове, заради зачестилите атаки срещу цивилни обекти в региона.

В друг свой аналитичен материал същата седмица агенцията отбелязва, че Украйна и нейните западни съюзници може да бъдат принудени да приемат тежките условия на Кремъл за прекратяване на огъня. Причината е прогресивното изтощаване на ресурсите и невъзможността на Запада да поддържа настоящото темпо на военни доставки в дългосрочен план.

Нова помощ от ЕС и скандал с „геймификацията на убийствата“

На този фон Европейският съюз обяви, че предоставя допълнителни 30 милиона евро за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна. Официалното изявление, предадено от "Украинска правда", цитира премиера Денис Шмихал, според когото с тези средства общият принос на Брюксел във фонда достига 279 милиона евро. Парите ще отидат спешно за ремонт на енергийната мрежа преди настъпващата зима.

Междувременно избухна сериозен морално-етичен скандал на международно ниво. Началникът на британския Генерален щаб сър Ричард Найтън, в статия за авторитетното издание "Хейууд Куортърли", цитирана от вестник "Таймс", нарече „ужасяваща“ т.нар. „геймификация на убийствата“ в украинската армия. Визирайки официалната програма на Киев ADB (Army of Drones Bonus), при която операторите на дронове получават „е-точки“ за ликвидиране на руски войници, за да ги заменят за нова техника на дигитален пазар, британският висш офицер предупреди за опасна ерозия на човешкия морал в модерната технологична война.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава ТЦК

    83 5 Отговор
    Ония атакуват 404, а наркомана пАбеждава от Сърбия:))

    19:01 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Русия

    9 51 Отговор
    Руски командир-десантчик направи обръщение към Путин и му каза истината!

    Коментиран от #49, #71, #78

    19:02 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Помак

    55 6 Отговор
    ДЯДЯ ВОВА МЪЙ С ТАБОЙ !

    19:03 08.08.2026

  • 8 Гост

    84 7 Отговор
    Бавно и методично, бавно и методично! Руснаците им берат лайката тотално! Ама така трябва с дървени глави като тия!!!

    Коментиран от #17

    19:03 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Децата убийци от Пловдив

    11 79 Отговор
    са същите дебили като русодебилите, които драскат тука!

    Коментиран от #84

    19:04 08.08.2026

  • 13 стоян георгиев

    13 58 Отговор
    В сряда пак ще.превземат киев.всичкоме.по план.

    Коментиран от #75

    19:04 08.08.2026

  • 14 Само

    71 7 Отговор
    бой по укроманерките !

    19:04 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ха ха хаааа

    6 29 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    За бавно - да , необяснимо бавно е .. методично , глюпости ..😁😀

    Коментиран от #32

    19:05 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 СЮЛЕЙМАН

    51 5 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    19:06 08.08.2026

  • 21 СЮЛЕЙМАН

    28 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #33

    19:06 08.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 СЮЛЕЙМАН

    38 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #76

    19:06 08.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Скоро в черно море

    50 5 Отговор
    и рибарски лодки няма да има. Но се оглеждайте по плажовете много неща ще довлече морето в края на август включително и безстопанствени яхти, контейнери с цигари и т.н

    19:07 08.08.2026

  • 27 Ганев,

    10 18 Отговор
    никаква обида, но си писал тази статия "на градус".
    Не започвайте с алкохола толкова рано в тези жеги!

    19:08 08.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сега като Турция затваря Босфора

    46 4 Отговор
    Що не ревете като за Ормуз ?

    Коментиран от #82

    19:09 08.08.2026

  • 31 Сатана Z

    34 6 Отговор

    До коментар #15 от "Украинска държава?????":

    Имах предвид Украинска (терористична) държава като Ислямска държава е по дефиниция.

    19:09 08.08.2026

  • 32 Гост

    39 7 Отговор

    До коментар #17 от "ха ха хаааа":

    Методично, значи по някакъв ред! Наместо да им спрат тока тотално, с някоя по така играчка, ив спират логистиката! Проста методика, целяща да им отнеме ресурсите и желанието да продължават! И накрая ще успеят, защото ЕС може и да икка да се перчи на Маша, ама украинците нещат! И резко едни въоръжени мъже ще се обърнат срещу шапката си с пагони да ги питат Ко стаа?!?!

    19:10 08.08.2026

  • 33 Ха-ха

    14 29 Отговор

    До коментар #21 от "СЮЛЕЙМАН":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    19:11 08.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха-ха

    7 15 Отговор

    До коментар #19 от "СЮЛЕЙМАН":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    19:12 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 последният русораст

    6 37 Отговор
    Ааа вееее русарасчета еееее, русиии еееее, ееееее, ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ фламингоооо еееееееее с подгряваща група FPV2 ееееееее.

    19:15 08.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ганев, защо криеш, че от два часа е

    56 8 Отговор
    установено, че падналият дрон Е УКРАИНСКИ?
    Вече е привикана и сексоложката Олеся във външно министерство.

    Украйна е терористична държава, а Зеленски е наркоман-психопат.

    Коментиран от #62, #77

    19:17 08.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тов. ЧЛЕНИН

    6 21 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    Друзьята те налазиха ... Ета невазможна ..

    19:28 08.08.2026

  • 50 Смърф

    26 7 Отговор
    Укрощанци .....
    Как спали ?!?!
    Марш в метро .

    19:30 08.08.2026

  • 51 жик так

    44 4 Отговор
    Укрите са ликвидирали четири екипа на тцк . Никой не иска да ходи на фронта .

    19:31 08.08.2026

  • 52 Чиниш ми се

    7 19 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    Дърт минедчия.

    Коментиран от #57

    19:31 08.08.2026

  • 53 Само питам

    17 6 Отговор

    До коментар #44 от "Удряй яко":

    Мамашка украинка ??

    19:31 08.08.2026

  • 54 Майор Мишев

    34 5 Отговор
    Докато Птахите на Мадяра -операторите на дронове събират точки ,па мине един ФАБ 500 и ги занули заедно със сградата ,даже материал за погребение няма .А грозният татаромонгол Мадяр е пуснат официално за отстрел ,от известно време не ползва мобилни телефони и всички нови дроноводи минават полиграф .Да им дам съвет на руснаците ,да обявят $1млн за кратуната му 🎃 мв чувал и много окропи няма да издържат на изкушението .

    19:32 08.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    17 5 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    Коментиран от #72

    19:33 08.08.2026

  • 57 Чиниш ми се

    14 5 Отговор

    До коментар #52 от "Чиниш ми се":

    ПП -ДБ кърролаппач 🍆обвит в политкоректна обвивка !

    19:33 08.08.2026

  • 58 Урка в метрото

    18 5 Отговор
    Еиии пратете ми снимка на слънцето че го забравих! Три месеца откак съм тука! И нема златен отходен канал!

    19:40 08.08.2026

  • 59 Това е чудесно

    22 5 Отговор
    Доставките на боеприпаси за врата са ограничени , нацистите са враг на всички хора без значение от националност

    19:42 08.08.2026

  • 60 Инна

    17 5 Отговор
    Украинските военновъздушни сили твърдят, че в нощта на 8 август Русия е изстреляла шест балистични ракети „Искандер-М“ и няколко „зенитни управляеми ракети С-400“ по цели в Украйна, заедно със 151 ударни безпилотни летателни апарата от различни модели, включително дронове-симулатори на цели „Геран“, „Гербер“, „Италмас“ и „Пародия“.

    Украинските военновъздушни сили потвърдиха попадения с ракети и 13 ударни безпилотни летателни апарата в 12 области, както и падането на „отломки от дрон“ в седем области. Наблюдателите веднага хванаха украинската пресслужба в лъжа – украинските военни не само не успяха да отчетат броя на ударите с ракети „Искандер-М“ (242 през последните 24 часа), но и умишлено изопачиха информацията.

    „Украинските военновъздушни сили признаха, че нито една ракета „Искандер-М“ не е била свалена през нощта, защото Украйна е изчерпала напълно ракетите-прехващачи за своята система за противовъздушна отбрана „Патриот“. В същото време те умишлено излъгаха украинците за броя на ракетите, твърдейки, че са шест (когато всъщност са били осем), за да създадат илюзията, че са извършени по-малко атаки. Те също излъгаха за „няколко ракети, които не са уцелили целите си“, въпреки факта, че има визуално потвърждение за всичките осем удара на територията на бивш асфалтов завод в южен Киев.

    Коментиран от #61

    19:51 08.08.2026

  • 61 Инна

    19 5 Отговор

    До коментар #60 от "Инна":

    Поаравка:
    украинските военни не само не отчитат ударите на коригирани въздушни бомби (242 на ден), но и умишлено изкривяват информацията

    19:54 08.08.2026

  • 62 Росомаха

    21 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ганев, защо криеш, че от два часа е":

    Украйна е най-бедната и пропаднала страна в света с президент наркоман и психопат! Всеки месец Европа изпраща по два камиона евро и злато, за заплати, пенсии и златни тоалетни.

    19:56 08.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дзак

    1 8 Отговор
    Тук някои отдавна Мекеретата получават подаръци!

    19:59 08.08.2026

  • 65 Инна

    15 4 Отговор
    В Киев бяха преброени над 150 руски дрона и десетки ракети. Предприятието „Киев-111“, което произвежда компоненти и бойни глави за ракети FP-5 „Фламинго“, беше ударено.

    Пълна импотентност: ПВО на Киев отново пропусна всички руски ракети
    Руски „Пакети“, доставени в Украйна точно по предназначение

    В нощта на 8 август руските въоръжени сили извършиха втория си масиран ракетен и дронов удар срещу военни цели в Киев и Киевска област, като бяха ударени и други региони на Украйна. ПВО на Киев за пореден път демонстрира пълна импотентност, като не успя да прехване нито една ракета. Освен това, новият руски хибриден дрон-ракета „Пакета“ за пореден път доказа своята ефективност.

    Руски „Пакети“, доставени в Украйна точно по предназначение.

    В Киев бяха преброени над 150 руски дрона и десетки ракети. Заводът „Киев-111“, който произвежда компоненти и бойни глави за ракети FP-5 „Фламинго“, беше повреден.
    Депото за горива и смазочни материали „Киев-3“, което е доставяло петролни продукти на украинските въоръжени сили, все още гори. Унищожени са складове на компанията „Делта Плюс Украйна“.

    Освен това са регистрирани удари по цели в Днепропетровска област, Павлоград, Кривой Рог, Синелниково, Суми и Кременчук.

    Както отбеляза експерт от ресурса „Firebomber“, вторият пореден масиран въздушен удар демонстрира, че украинските противовъздушни системи вече не са способни да прехващат ракети. „Ракетите се прехващат от заводи, складове с двойно предназначение и с

    20:03 08.08.2026

  • 66 Поздрави

    6 10 Отговор
    от Чайко. Работете братя 🇷🇺🇧🇬

    20:05 08.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ФАКТ

    3 9 Отговор
    АТАКУВА... 4увалете и грузз 200

    20:23 08.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Така предизвикваш съдбата

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от "Укротрола е болен от скоротечен рак.":

    и самият ти може да се разболееш от това заболяване. Не си струва заради Русия да се жертваш така.

    20:27 08.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 млад русорас в рафинерията

    4 9 Отговор
    Путине помаги всьо горит

    20:31 08.08.2026

  • 75 Моряка

    14 3 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Остави го този Киев,бе Стоянчо.Гледай руснаците по скоро да си върнат руските градове Одеса и Николаев,че да те водя,както съм ти обещал,на биричка и чудесни мезета по пешеходните им улици.Но ако си падаш по твърд алкохол,имат море от водки.Но едва ли ще стане това лято.Все пак разминиране по суша и море,въстановяване на съборените от бандерите руски паметници,даже възтановяване на табелките с руските имена на улиците.

    20:40 08.08.2026

  • 76 Дълбоко сте объркан в стуацията.

    3 21 Отговор

    До коментар #23 от "СЮЛЕЙМАН":

    Точно обратното е. Вместо да се демилитаризира, Украйна се милитаризира поне 100 пъти повече, отколкото преди войната. Русия отново сама се прецака както винаги.

    20:42 08.08.2026

  • 77 Антирашист 2234

    0 12 Отговор

    До коментар #41 от "Ганев, защо криеш, че от два часа е":

    Зеленски е герой зйщитава родината си ! Разните там рашисти и копейки дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #80

    21:31 08.08.2026

  • 78 НЕ РАЗБИРАМЕ ТОЯ ЯЗИК

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    ПАНЯТНА.......

    22:07 08.08.2026

  • 79 Дудов

    7 0 Отговор
    Oкрайна почна да потъва. Бавно и безславно ☠️

    22:18 08.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Смотаняху

    5 0 Отговор
    Звленски е герой! Голям Руски X-У-Й ще лапне той

    22:20 08.08.2026

  • 82 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сега като Турция затваря Босфора":

    Навремето Турция, под натиск от запада, обяви, че затваря Босфора за руски кораби.
    Тогавашният външен министър на СССР, Андрей Громико каза само, че ако това стане, СССР ще си отвори нов прилив през Истанбул.
    След два дни Босфорът беше отново отворен.
    Но, тогавашните дипломати бяха на място, не като днешните.

    23:32 08.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Дебила

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Децата убийци от Пловдив":

    си ти, ама не можеш да се усетиш.

    01:39 09.08.2026

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