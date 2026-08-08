Втора родственица на ген. Чайко издъхна след взрива в Москва

Броят на жертвите от мистериозния взрив в елитния московски ресторант „Балзи Росси“ (Balzi Rossi) се увеличава.

Нови разкрития в руските държавни регистри показват, че още една близка родственица на главнокомандващия на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко е починала вследствие на сериозните си наранявания. Информационна агенция „Вьорстка“ (Verstka), цитирана от редица независими медии като „Медуза“ (Meduza), съобщи в събота, че става въпрос за 30-годишната Юлия Кирилова. Тя е съпруга на Даниил Кирилов, който е племенник на съпругата на генерал Чайко.

Инцидентът, определен от кмета на руската столица Сергей Собянин като терористичен акт, се случи вечерта на 1 август по време на частно парти в чест на 55-годишния юбилей на генерала. Тогава жена-куриер опита да внесе самоделно взривно устройство, маскирано като подарък, което се взриви на входа. По първоначални данни от публикациите на правоприлагащите органи в Телеграм, Юлия е била приета в болница с „множествени рани в областта на гърдите и корема“. Справка в официалните държавни регистри показва, че Кирилова е починала на 4 август, три дни след фаталната експлозия.

Черната статистика за семейството на генерал Чайко

Журналистическото разследване на Deutsche Welle и The Insider потвърждава присъствието на най-малко шестима членове на семейството и приятели на висшия руски командващ в момента на атентата. Освен Кирилова, при взрива на място загина зетят на генерал Чайко – Даниил Передрий, както и неговият колега генерал-майор Валерий Плохотнюк. Сред ранените и настанени в болница остават дъщерята на генерала Мария Передрий, друга негова племенница – Евдокия Кирилова, и неговият сват Александър Передрий. Сам по себе си, генерал Чайко не е пострадал при атаката, твърдят руски източници.

Въпреки сериозността на случая и факта, че Националният антитерористичен комитет на Русия призна за взривено устройство с еквивалент около един килограм тротил, руските власти наложиха пълно информационно затъмнение. Вече близо седмица официалните институции в Москва отказват коментари за самоличността на жертвите или за потенциалните поръчители.

Генерал-полковник Александър Чайко пое поста главнокомандващ на руските ВКС през май 2026 г.. Преди това той ръководеше руската групировка „Изток“, която в началото на войната в Украйна настъпи към Киев от територията на Беларус. Чайко е включен в санкционните списъци на Европейския съюз заради обвинения във военни престъпления и убийства на цивилни граждани в Буча. До момента украинските власти запазват пълно мълчание и не коментират инцидента в Москва.