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Втора родственица на ген. Чайко издъхна след взрива в Москва
  Тема: Украйна

Втора родственица на ген. Чайко издъхна след взрива в Москва

8 Август, 2026 19:40, обновена 8 Август, 2026 19:47 3 817 74

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  • роднина

След тежката експлозия в ресторант „Балзи Росси“, броят на загиналите близки на руския генерал-полковник продължава да расте на фона на официалното мълчание

Втора родственица на ген. Чайко издъхна след взрива в Москва - 1
Снимка: Юлия Кирилова, &quot;Верстка&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от мистериозния взрив в елитния московски ресторант „Балзи Росси“ (Balzi Rossi) се увеличава.

Нови разкрития в руските държавни регистри показват, че още една близка родственица на главнокомандващия на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко е починала вследствие на сериозните си наранявания. Информационна агенция „Вьорстка“ (Verstka), цитирана от редица независими медии като „Медуза“ (Meduza), съобщи в събота, че става въпрос за 30-годишната Юлия Кирилова. Тя е съпруга на Даниил Кирилов, който е племенник на съпругата на генерал Чайко.

Инцидентът, определен от кмета на руската столица Сергей Собянин като терористичен акт, се случи вечерта на 1 август по време на частно парти в чест на 55-годишния юбилей на генерала. Тогава жена-куриер опита да внесе самоделно взривно устройство, маскирано като подарък, което се взриви на входа. По първоначални данни от публикациите на правоприлагащите органи в Телеграм, Юлия е била приета в болница с „множествени рани в областта на гърдите и корема“. Справка в официалните държавни регистри показва, че Кирилова е починала на 4 август, три дни след фаталната експлозия.

Черната статистика за семейството на генерал Чайко

Журналистическото разследване на Deutsche Welle и The Insider потвърждава присъствието на най-малко шестима членове на семейството и приятели на висшия руски командващ в момента на атентата. Освен Кирилова, при взрива на място загина зетят на генерал Чайко – Даниил Передрий, както и неговият колега генерал-майор Валерий Плохотнюк. Сред ранените и настанени в болница остават дъщерята на генерала Мария Передрий, друга негова племенница – Евдокия Кирилова, и неговият сват Александър Передрий. Сам по себе си, генерал Чайко не е пострадал при атаката, твърдят руски източници.

Въпреки сериозността на случая и факта, че Националният антитерористичен комитет на Русия призна за взривено устройство с еквивалент около един килограм тротил, руските власти наложиха пълно информационно затъмнение. Вече близо седмица официалните институции в Москва отказват коментари за самоличността на жертвите или за потенциалните поръчители.

Генерал-полковник Александър Чайко пое поста главнокомандващ на руските ВКС през май 2026 г.. Преди това той ръководеше руската групировка „Изток“, която в началото на войната в Украйна настъпи към Киев от територията на Беларус. Чайко е включен в санкционните списъци на Европейския съюз заради обвинения във военни престъпления и убийства на цивилни граждани в Буча. До момента украинските власти запазват пълно мълчание и не коментират инцидента в Москва.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сорос

    23 17 Отговор

    До коментар #1 от "байлар":

    Викай "Слава Украине", бре!

    19:50 08.08.2026

  • 3 Варна 3

    38 60 Отговор
    Украйна трепи и избива тези, които убиват мирния народ. Именно Русия ще си понесе последствията.

    Коментиран от #64

    19:50 08.08.2026

  • 4 историк

    46 15 Отговор
    Всяко зло на този свят двойно се връща !

    Коментиран от #73

    19:51 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Исторически парк

    46 35 Отговор
    Украински терористи

    Коментиран от #34

    19:51 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Юбило / Юбилей

    19 9 Отговор
    е за 50 годишнина, след или преди това е само за кръгли годишнини. Аре ограмотете се бе

    19:53 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 мдааааа

    28 17 Отговор
    Руzzнята побесня ...

    19:54 08.08.2026

  • 13 Щилката

    23 29 Отговор
    Всъщност на тържеството всички са отишли с нежелание.С предварително напълнени гащи.

    19:56 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе

    33 25 Отговор

    До коментар #1 от "байлар":

    Това не е атентат, това е връщане на ресто.

    19:58 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гларус

    28 15 Отговор
    Много чайки отлетяха....

    19:59 08.08.2026

  • 22 Време

    29 32 Отговор
    е да затриват тази псевдо държава!! Освен бомбени атентати, бомбене на цивилни и убийства на деца друго не могат. На фронта изпращат руско говорящите и чуждите наемници, а самите те обикалят Европа и перът заграбените пари от помощи.

    Коментиран от #46

    20:00 08.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ....

    24 17 Отговор
    Да се оплачат на виновния за тази трагедия в ресторанта - Путин.

    20:03 08.08.2026

  • 28 Ние

    12 20 Отговор
    Води ни Путине, води ни всички към спасение и победи!

    Коментиран от #32, #33

    20:03 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Чайко

    18 4 Отговор
    вдишва ли ?

    20:09 08.08.2026

  • 32 Е па води ви

    14 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ние":

    Чети.

    20:10 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И защо украинците да са терористи.

    25 24 Отговор

    До коментар #6 от "Исторически парк":

    Просто тези руски военни от партита отдавна трябваше да се разграничат от Путин и да не се занимават с тероризъм в Украйна и щяха да са живи. Дефакто Путин е техния убиец, макар и косвено.

    20:17 08.08.2026

  • 35 По домова книжка

    19 11 Отговор
    И тази не доживя Киев за три дни.

    20:25 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Розовото пони зеля 🦄

    8 10 Отговор

    До коментар #33 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Давайте всичко което можете и имате ,ние нищо не връщаме .

    Коментиран от #40

    20:33 08.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    17 11 Отговор
    Путин ги лъже, а те му вярват

    Коментиран от #65

    20:37 08.08.2026

  • 40 "Розовото пони Путин 🦄

    17 7 Отговор

    До коментар #37 от "Розовото пони зеля 🦄":

    Зеля не е розово пони като мен. Той е друга бира, а ние с Песков сме си партия 🦄🌈😂

    20:39 08.08.2026

  • 41 Факт

    17 10 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да поднесе съболезнования на десетте убити руски генерала в кафенето, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    20:40 08.08.2026

  • 42 Иван 1

    8 17 Отговор
    Не знам какво са направили укрите но вече и денем и нощем ги бъхтят.

    Коментиран от #43

    20:42 08.08.2026

  • 43 Руснаците

    14 3 Отговор

    До коментар #42 от "Иван 1":

    са най-големите жертви в тая война.

    20:47 08.08.2026

  • 44 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    17 7 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    20:47 08.08.2026

  • 45 УСПЕХ УКРАЙНА

    16 10 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове и оркини бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #54

    20:47 08.08.2026

  • 46 Орк на тротинетка 🧌🛴

    16 6 Отговор

    До коментар #22 от "Време":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    20:48 08.08.2026

  • 47 На ресторант ще ми ходи

    14 5 Отговор
    Аре беги с 200.

    20:49 08.08.2026

  • 48 Зеленски

    15 9 Отговор
    Руските болшевики престъпници горят като бала сено

    20:50 08.08.2026

  • 49 Соломон

    10 14 Отговор
    Виждам новата Украйна с размер подобен на Латвия!

    Коментиран от #68

    20:50 08.08.2026

  • 50 Победа Киевска рус

    13 6 Отговор
    С нами богъ
    Ръша се оказа Сатаната

    Коментиран от #62, #70

    20:51 08.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Яцек

    5 14 Отговор
    Украйна е едно нищо в най-добрия случай!

    20:53 08.08.2026

  • 53 Честито

    14 7 Отговор
    Колективния Брикс и комунистическия интернационал станаха на кайма

    20:54 08.08.2026

  • 54 Сетко

    5 14 Отговор

    До коментар #45 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    За Украйна само едно - смрт!

    Коментиран от #58, #74

    20:54 08.08.2026

  • 55 тес чайки

    14 2 Отговор
    не държат на птичи грип от фламинго

    20:55 08.08.2026

  • 56 1234

    12 6 Отговор
    Сорос комуниста плати милиарди на русия ,и накрая настъпва мотиката

    Коментиран от #61

    20:56 08.08.2026

  • 57 Нека да пиша

    15 3 Отговор
    Чайко отлетя на концерта на Кобзон.

    20:57 08.08.2026

  • 58 Нека да пиша

    10 2 Отговор

    До коментар #54 от "Сетко":

    Трай си пооссерко

    20:58 08.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 минаващ

    4 11 Отговор
    явно автора на тази е с много ниска култура и не е чудно да има нещо свързано ромите !!!! ИХДЪХВАТ ЖИВОТНИ!!!!! но и хора

    Коментиран от #63

    20:59 08.08.2026

  • 61 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    10 3 Отговор

    До коментар #56 от "1234":

    Сорос ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    21:08 08.08.2026

  • 62 историк

    1 9 Отговор

    До коментар #50 от "Победа Киевска рус":

    простотията е с тези който имат дълъъг врат ,които мречи да им стигне до мозъка ! Чел нещо но няма мозък за да расъди какво е чел!!! Няма нито един документ по който да имало "КИЕВСКАЯ РУСЬ""" аНАДЪК му джи пси

    21:11 08.08.2026

  • 63 имало едно време

    3 5 Отговор

    До коментар #60 от "минаващ":

    иЗдъхват а не иХдъхват =404!

    21:14 08.08.2026

  • 64 джо

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    това си е тероризъм парекселанс. укрите, като са такива герои, да се доказват на фронта. но винаги ги е теглело към такива гнусотии. справка - историята.

    22:02 08.08.2026

  • 65 НИЩО МУ НЯМА

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    АМИ КО ДА КАЖЕМ НИЙ ЗА БГ.КУПЕЙКИ..
    ДАЖЕ ЖИТЕЛИТЕ НА ГАБОН СЕ СМЕЯТ

    22:03 08.08.2026

  • 66 Наблюдател

    2 4 Отговор
    Нищо мистериозно няма. Просто мръснишка акция на украинците. Накрая Чайко жив, разни невинни мъртви, куриерката пожертвана и на парчета, а агентът с дистанционното жив и здрав.

    22:27 08.08.2026

  • 67 За Касапницата

    4 2 Отговор
    В Буча
    Генерал Чайко
    Ще си плати
    Със Лихвите.

    Коментиран от #71

    22:59 08.08.2026

  • 68 А. Вида ли

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Соломон":

    ХУРКАТА набита
    У задният ти двор ?

    23:01 08.08.2026

  • 69 1111

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Медведа опъва ли та?

    23:06 08.08.2026

  • 70 1111

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Победа Киевска рус":

    Защо "рус", бе вие сте малоумни! Мбуахаха!

    23:15 08.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Странно е,

    1 0 Отговор
    когато диктатори и висши военни смятат себе си за безсмъртни, когато извършват непредизвикани зверства.
    Хм!

    06:40 09.08.2026

  • 73 Да, и ще ти се върне,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "историк":

    да знаеш.

    06:41 09.08.2026

  • 74 Да ти се връща

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Сетко":

    доброто пожелание. По-бързичко де.

    06:45 09.08.2026

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