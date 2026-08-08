Втора родственица на ген. Чайко издъхна след взрива в Москва

Броят на жертвите от мистериозния взрив в елитния московски ресторант „Балзи Росси“ (Balzi Rossi) се увеличава.
Нови разкрития в руските държавни регистри показват, че още една близка родственица на главнокомандващия на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко е починала вследствие на сериозните си наранявания. Информационна агенция „Вьорстка“ (Verstka), цитирана от редица независими медии като „Медуза“ (Meduza), съобщи в събота, че става въпрос за 30-годишната Юлия Кирилова. Тя е съпруга на Даниил Кирилов, който е племенник на съпругата на генерал Чайко.
Инцидентът, определен от кмета на руската столица Сергей Собянин като терористичен акт, се случи вечерта на 1 август по време на частно парти в чест на 55-годишния юбилей на генерала. Тогава жена-куриер опита да внесе самоделно взривно устройство, маскирано като подарък, което се взриви на входа. По първоначални данни от публикациите на правоприлагащите органи в Телеграм, Юлия е била приета в болница с „множествени рани в областта на гърдите и корема“. Справка в официалните държавни регистри показва, че Кирилова е починала на 4 август, три дни след фаталната експлозия.
Черната статистика за семейството на генерал Чайко
Журналистическото разследване на Deutsche Welle и The Insider потвърждава присъствието на най-малко шестима членове на семейството и приятели на висшия руски командващ в момента на атентата. Освен Кирилова, при взрива на място загина зетят на генерал Чайко – Даниил Передрий, както и неговият колега генерал-майор Валерий Плохотнюк. Сред ранените и настанени в болница остават дъщерята на генерала Мария Передрий, друга негова племенница – Евдокия Кирилова, и неговият сват Александър Передрий. Сам по себе си, генерал Чайко не е пострадал при атаката, твърдят руски източници.
Въпреки сериозността на случая и факта, че Националният антитерористичен комитет на Русия призна за взривено устройство с еквивалент около един килограм тротил, руските власти наложиха пълно информационно затъмнение. Вече близо седмица официалните институции в Москва отказват коментари за самоличността на жертвите или за потенциалните поръчители.
Генерал-полковник Александър Чайко пое поста главнокомандващ на руските ВКС през май 2026 г.. Преди това той ръководеше руската групировка „Изток“, която в началото на войната в Украйна настъпи към Киев от територията на Беларус. Чайко е включен в санкционните списъци на Европейския съюз заради обвинения във военни престъпления и убийства на цивилни граждани в Буча. До момента украинските власти запазват пълно мълчание и не коментират инцидента в Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сорос
До коментар #1 от "байлар":Викай "Слава Украине", бре!
19:50 08.08.2026
3 Варна 3
Коментиран от #64
19:50 08.08.2026
4 историк
Коментиран от #73
19:51 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Исторически парк
Коментиран от #34
19:51 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Юбило / Юбилей
19:53 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 мдааааа
19:54 08.08.2026
13 Щилката
19:56 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Абе
До коментар #1 от "байлар":Това не е атентат, това е връщане на ресто.
19:58 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гларус
19:59 08.08.2026
22 Време
Коментиран от #46
20:00 08.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ....
20:03 08.08.2026
28 Ние
Коментиран от #32, #33
20:03 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Чайко
20:09 08.08.2026
32 Е па води ви
До коментар #28 от "Ние":Чети.
20:10 08.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И защо украинците да са терористи.
До коментар #6 от "Исторически парк":Просто тези руски военни от партита отдавна трябваше да се разграничат от Путин и да не се занимават с тероризъм в Украйна и щяха да са живи. Дефакто Путин е техния убиец, макар и косвено.
20:17 08.08.2026
35 По домова книжка
20:25 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Розовото пони зеля 🦄
До коментар #33 от "Розовото пони Путин 🦄":Давайте всичко което можете и имате ,ние нищо не връщаме .
Коментиран от #40
20:33 08.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #65
20:37 08.08.2026
40 "Розовото пони Путин 🦄
До коментар #37 от "Розовото пони зеля 🦄":Зеля не е розово пони като мен. Той е друга бира, а ние с Песков сме си партия 🦄🌈😂
20:39 08.08.2026
41 Факт
20:40 08.08.2026
42 Иван 1
Коментиран от #43
20:42 08.08.2026
43 Руснаците
До коментар #42 от "Иван 1":са най-големите жертви в тая война.
20:47 08.08.2026
44 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
20:47 08.08.2026
45 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #54
20:47 08.08.2026
46 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #22 от "Време":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
20:48 08.08.2026
47 На ресторант ще ми ходи
20:49 08.08.2026
48 Зеленски
20:50 08.08.2026
49 Соломон
Коментиран от #68
20:50 08.08.2026
50 Победа Киевска рус
Ръша се оказа Сатаната
Коментиран от #62, #70
20:51 08.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Яцек
20:53 08.08.2026
53 Честито
20:54 08.08.2026
54 Сетко
До коментар #45 от "УСПЕХ УКРАЙНА":За Украйна само едно - смрт!
Коментиран от #58, #74
20:54 08.08.2026
55 тес чайки
20:55 08.08.2026
56 1234
Коментиран от #61
20:56 08.08.2026
57 Нека да пиша
20:57 08.08.2026
58 Нека да пиша
До коментар #54 от "Сетко":Трай си пооссерко
20:58 08.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 минаващ
Коментиран от #63
20:59 08.08.2026
61 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #56 от "1234":Сорос ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
21:08 08.08.2026
62 историк
До коментар #50 от "Победа Киевска рус":простотията е с тези който имат дълъъг врат ,които мречи да им стигне до мозъка ! Чел нещо но няма мозък за да расъди какво е чел!!! Няма нито един документ по който да имало "КИЕВСКАЯ РУСЬ""" аНАДЪК му джи пси
21:11 08.08.2026
63 имало едно време
До коментар #60 от "минаващ":иЗдъхват а не иХдъхват =404!
21:14 08.08.2026
64 джо
До коментар #3 от "Варна 3":това си е тероризъм парекселанс. укрите, като са такива герои, да се доказват на фронта. но винаги ги е теглело към такива гнусотии. справка - историята.
22:02 08.08.2026
65 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #39 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":АМИ КО ДА КАЖЕМ НИЙ ЗА БГ.КУПЕЙКИ..
ДАЖЕ ЖИТЕЛИТЕ НА ГАБОН СЕ СМЕЯТ
22:03 08.08.2026
66 Наблюдател
22:27 08.08.2026
67 За Касапницата
Генерал Чайко
Ще си плати
Със Лихвите.
Коментиран от #71
22:59 08.08.2026
68 А. Вида ли
До коментар #49 от "Соломон":ХУРКАТА набита
У задният ти двор ?
23:01 08.08.2026
69 1111
До коментар #33 от "Розовото пони Путин 🦄":Медведа опъва ли та?
23:06 08.08.2026
70 1111
До коментар #50 от "Победа Киевска рус":Защо "рус", бе вие сте малоумни! Мбуахаха!
23:15 08.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Странно е,
Хм!
06:40 09.08.2026
73 Да, и ще ти се върне,
До коментар #4 от "историк":да знаеш.
06:41 09.08.2026
74 Да ти се връща
До коментар #54 от "Сетко":доброто пожелание. По-бързичко де.
06:45 09.08.2026