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Хънтър Байдън: Ракът на баща ми се разпространи

Хънтър Байдън: Ракът на баща ми се разпространи

8 Август, 2026 19:50, обновена 8 Август, 2026 19:56 3 097 31

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  • сащ

Синът на бившия президент на САЩ разкри, че Джо Байдън страда от силни болки в костите

Хънтър Байдън: Ракът на баща ми се разпространи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ракът на простатата на бившия американски президент Джо Байдън е метастазирал в костите му и състоянието му е силно инвалидизиращо, съобщи неговият син Хънтър Байдън в емоционално телевизионно интервю пред BBC.

В широкообхватен разговор Хънтър Байдън сподели тежки детайли за влошаващото се здраве на 83-годишния си баща, описвайки настоящата ситуация като „изключително тъжна за гледане“.

Метастази в костите и постоянна болка

„Ракът се разпространи, метастазира в костите му и по-нататък“, обяви видимо развълнуваният Хънтър Байдън, цитиран от Асошиейтед Прес. По думите му заболяването в четвърти стадий причинява на бившия държавен глава постоянни и силни болки, които ограничават ежедневието му в много аспекти.

Въпреки тежкото физическо страдание, синът на Байдън подчерта, че баща му отказва да се оплаква: „Единственото нещо, което бих казал за здравето на татко в момента, е, че ми се иска той да се оплакваше повече, защото положението изобщо не е добро“.

Диагнозата за агресивен рак на простатата бе официално оповестена от семейството през май 2025 г. – по-малко от четири месеца след като Джо Байдън напусна Белия дом и бе наследен от Доналд Тръмп. През октомври същата година говорител потвърди, че той преминава през хормонална и лъчетерапия.

Политическа активност на прага на мемоарите

Независимо от тежкия стадий на онкологичното заболяване, 83-годишният политик остава ангажиран с обществения живот на САЩ. „Той все още прави това, което умее най-добре. Той толкова силно вярва в тази страна“, добави Хънтър.

Последната голяма публична поява на бившия президент бе на благотворителна гала вечер на Демократическата партия в Мериленд, където той демонстрира познатия си остър политически стил. Очаква се веднага след междинните избори в САЩ през ноември 2026 г. Джо Байдън да издаде и своите дългоочаквани мемоари, озаглавени „Обещай ми, Америка“ (Promise Me, America).

Ретроспекция на критиките към Белия дом

Новите разкрития за напредналия рак отново разпалиха дебатите в САЩ около здравословното състояние на Джо Байдън по време на неговия мандат. Бившият американски президент и неговите съветници продължават да търпят сериозни критики за това, че умишлено са укривали реалния мащаб на здравословните му и когнитивни проблеми.

Тези притеснения ескалираха драстично след пагубния му дебат срещу Доналд Тръмп през юни 2024 г., който в крайна сметка принуди Байдън да се оттегли от предизборната надпревара в полза на Камала Харис. Хънтър Байдън коментира, че още тогава, гледайки от дома си в Калифорния, е бил шокиран и е разбрал, че нещо с баща му категорично не е наред.

В интервюто Хънтър Байдън засегна и спорното помилване, което получи от баща си в края на 2024 г., като призна, че решението „не е било добър избор за наследството на баща му или за американския народ“, но изрази дълбока благодарност за бащинския акт в момент на криза. Той категорично отхвърли възможността някога сам да влиза в изборната политика, заявявайки, че ще се посвети изцяло на каузи, свързани с борбата срещу зависимостите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добра

    18 6 Отговор
    Новина

    Коментиран от #3

    20:01 08.08.2026

  • 2 Бог

    24 5 Отговор
    Не забравя... Младши е следващия

    20:02 08.08.2026

  • 3 Мър/ло

    19 19 Отговор

    До коментар #1 от "Добра":

    Не бива да се радваш на ничие човешко нещастие да не ти дойде на главата, спондж боб квадратна главо

    20:03 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Помак

    9 4 Отговор
    Дават за дрона по БНТ ,гледай и пиши ...остави Америките ..твоя человек сега говори ..преЗ зъби и отсечено ...

    20:03 08.08.2026

  • 6 Хохо Бохо

    21 5 Отговор
    Мбого добра новина. Дано дълго да се мъчи

    20:04 08.08.2026

  • 7 Факти

    29 2 Отговор
    Още един военнопрестъпник, го чака АДА !!

    20:04 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИСУС ХРИСТОС

    15 15 Отговор
    Само Бог може да съди и да раздава правосъдие, а Вие, ВИЕ СТЕ НИКОИ!!!

    20:05 08.08.2026

  • 10 Байдън

    5 21 Отговор
    Не е бил лош президент.
    Голямо нещастие го е застигнало.

    Коментиран от #30

    20:05 08.08.2026

  • 11 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Нищо му няма,Рейгън преди да опъне карачките не помнетше кой е .

    20:07 08.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чао, Джо

    22 2 Отговор
    Нищо, важното е, че 000kрайна побеждава, нали, Джо? Отивай при Линдзи, Чейни, евреина Кисинджър и вещицата Олбрайт.

    20:10 08.08.2026

  • 14 Дядо Ванго

    10 0 Отговор
    Кармата е Ку4Каа ,появява се точно когато и където най малко я очакваш ,затова умната или русата .....

    20:13 08.08.2026

  • 15 ГадюГара

    12 1 Отговор
    Ша друснем едно хоро кат се гътне Бай Дън .

    20:21 08.08.2026

  • 16 всако същество

    4 1 Отговор
    Ще вкуди смъртта и ще се върне при нас. Те първа предстои разпитът в съдния ден!

    Всичко ще се сложи на кантара дяже прашинката!

    Който е сторил добро ще намери добро който е сторил лошо лошо.

    Колкото и дълго да поживеем тук сме на гости. Истинския вечен дом е отвъдния.

    20:30 08.08.2026

  • 17 сарком

    2 0 Отговор
    Дълго очакваните мемоари на пътника бай дън ще бъдат публикувани от сина му.

    20:36 08.08.2026

  • 18 ДоФтор

    7 1 Отговор
    казах му , че много пуши цигари не ме послуша .Сега ще си отиде млад и в разцвета на силите си !!

    20:48 08.08.2026

  • 19 МРЕТЕ

    8 1 Отговор
    Сатанисти.

    20:55 08.08.2026

  • 20 УдоМача

    7 1 Отговор
    Дано се покае пред Бога искрено докато е жив!!

    20:58 08.08.2026

  • 21 ТОЙ СИНОК СИ

    10 1 Отговор
    Свърши работата направи те богат. И защо се кадидатира за президент след като е болнав. Вие там у америката с кои глави мислите.

    21:00 08.08.2026

  • 22 ЗАЩО ЛИ

    2 1 Отговор
    Не ми е тъжно.

    21:01 08.08.2026

  • 23 ДП Сорос Коминтерна в акция

    4 1 Отговор
    Цял живот на държавна ясла,типичния комунистически престъпник

    21:02 08.08.2026

  • 24 Оранжевия

    3 1 Отговор
    Алилуя!

    21:05 08.08.2026

  • 25 пешо

    1 1 Отговор
    дано и тебе засегне

    21:09 08.08.2026

  • 26 Да,бе

    4 1 Отговор
    Смърта на една хлебарка може да предизвика повече съчувствие от заслужените мъки на тоя ненаял се "демократ".

    21:10 08.08.2026

  • 27 ДАНО СЕ РАЗПОСТРАНИ

    3 1 Отговор
    И върху хънтър Байдън наркомана.

    21:17 08.08.2026

  • 28 имало едно време

    0 1 Отговор
    И ЩЕ ИМА салто муртале само след месец август

    21:19 08.08.2026

  • 29 Циганка

    3 0 Отговор
    Пазете се от клетви! Бъдете добри- не вредете и помнете, че нищо не остава незабелязано на този свят. И на Оня...

    22:37 08.08.2026

  • 30 той

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Байдън":

    не е виновен толкова за утежняване на световните конфликти, около себе си имаше лоши съветници......

    22:40 08.08.2026

  • 31 Не го мислете Брандън

    4 1 Отговор
    За болките сигурно е нафиркан с морфинови производни и не знае на кой свят се намира, както по време на мнимото си управление.

    23:20 08.08.2026