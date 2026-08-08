Хънтър Байдън: Ракът на баща ми се разпространи

Ракът на простатата на бившия американски президент Джо Байдън е метастазирал в костите му и състоянието му е силно инвалидизиращо, съобщи неговият син Хънтър Байдън в емоционално телевизионно интервю пред BBC.

В широкообхватен разговор Хънтър Байдън сподели тежки детайли за влошаващото се здраве на 83-годишния си баща, описвайки настоящата ситуация като „изключително тъжна за гледане“.

Метастази в костите и постоянна болка

„Ракът се разпространи, метастазира в костите му и по-нататък“, обяви видимо развълнуваният Хънтър Байдън, цитиран от Асошиейтед Прес. По думите му заболяването в четвърти стадий причинява на бившия държавен глава постоянни и силни болки, които ограничават ежедневието му в много аспекти.

Въпреки тежкото физическо страдание, синът на Байдън подчерта, че баща му отказва да се оплаква: „Единственото нещо, което бих казал за здравето на татко в момента, е, че ми се иска той да се оплакваше повече, защото положението изобщо не е добро“.

Диагнозата за агресивен рак на простатата бе официално оповестена от семейството през май 2025 г. – по-малко от четири месеца след като Джо Байдън напусна Белия дом и бе наследен от Доналд Тръмп. През октомври същата година говорител потвърди, че той преминава през хормонална и лъчетерапия.

Политическа активност на прага на мемоарите

Независимо от тежкия стадий на онкологичното заболяване, 83-годишният политик остава ангажиран с обществения живот на САЩ. „Той все още прави това, което умее най-добре. Той толкова силно вярва в тази страна“, добави Хънтър.

Последната голяма публична поява на бившия президент бе на благотворителна гала вечер на Демократическата партия в Мериленд, където той демонстрира познатия си остър политически стил. Очаква се веднага след междинните избори в САЩ през ноември 2026 г. Джо Байдън да издаде и своите дългоочаквани мемоари, озаглавени „Обещай ми, Америка“ (Promise Me, America).

Ретроспекция на критиките към Белия дом

Новите разкрития за напредналия рак отново разпалиха дебатите в САЩ около здравословното състояние на Джо Байдън по време на неговия мандат. Бившият американски президент и неговите съветници продължават да търпят сериозни критики за това, че умишлено са укривали реалния мащаб на здравословните му и когнитивни проблеми.

Тези притеснения ескалираха драстично след пагубния му дебат срещу Доналд Тръмп през юни 2024 г., който в крайна сметка принуди Байдън да се оттегли от предизборната надпревара в полза на Камала Харис. Хънтър Байдън коментира, че още тогава, гледайки от дома си в Калифорния, е бил шокиран и е разбрал, че нещо с баща му категорично не е наред.

В интервюто Хънтър Байдън засегна и спорното помилване, което получи от баща си в края на 2024 г., като призна, че решението „не е било добър избор за наследството на баща му или за американския народ“, но изрази дълбока благодарност за бащинския акт в момент на криза. Той категорично отхвърли възможността някога сам да влиза в изборната политика, заявявайки, че ще се посвети изцяло на каузи, свързани с борбата срещу зависимостите.