Хънтър Байдън: Ракът на баща ми се разпространи

Ракът на простатата на бившия американски президент Джо Байдън е метастазирал в костите му и състоянието му е силно инвалидизиращо, съобщи неговият син Хънтър Байдън в емоционално телевизионно интервю пред BBC.
В широкообхватен разговор Хънтър Байдън сподели тежки детайли за влошаващото се здраве на 83-годишния си баща, описвайки настоящата ситуация като „изключително тъжна за гледане“.
Метастази в костите и постоянна болка
„Ракът се разпространи, метастазира в костите му и по-нататък“, обяви видимо развълнуваният Хънтър Байдън, цитиран от Асошиейтед Прес. По думите му заболяването в четвърти стадий причинява на бившия държавен глава постоянни и силни болки, които ограничават ежедневието му в много аспекти.
Въпреки тежкото физическо страдание, синът на Байдън подчерта, че баща му отказва да се оплаква: „Единственото нещо, което бих казал за здравето на татко в момента, е, че ми се иска той да се оплакваше повече, защото положението изобщо не е добро“.
Диагнозата за агресивен рак на простатата бе официално оповестена от семейството през май 2025 г. – по-малко от четири месеца след като Джо Байдън напусна Белия дом и бе наследен от Доналд Тръмп. През октомври същата година говорител потвърди, че той преминава през хормонална и лъчетерапия.
Политическа активност на прага на мемоарите
Независимо от тежкия стадий на онкологичното заболяване, 83-годишният политик остава ангажиран с обществения живот на САЩ. „Той все още прави това, което умее най-добре. Той толкова силно вярва в тази страна“, добави Хънтър.
Последната голяма публична поява на бившия президент бе на благотворителна гала вечер на Демократическата партия в Мериленд, където той демонстрира познатия си остър политически стил. Очаква се веднага след междинните избори в САЩ през ноември 2026 г. Джо Байдън да издаде и своите дългоочаквани мемоари, озаглавени „Обещай ми, Америка“ (Promise Me, America).
Ретроспекция на критиките към Белия дом
Новите разкрития за напредналия рак отново разпалиха дебатите в САЩ около здравословното състояние на Джо Байдън по време на неговия мандат. Бившият американски президент и неговите съветници продължават да търпят сериозни критики за това, че умишлено са укривали реалния мащаб на здравословните му и когнитивни проблеми.
Тези притеснения ескалираха драстично след пагубния му дебат срещу Доналд Тръмп през юни 2024 г., който в крайна сметка принуди Байдън да се оттегли от предизборната надпревара в полза на Камала Харис. Хънтър Байдън коментира, че още тогава, гледайки от дома си в Калифорния, е бил шокиран и е разбрал, че нещо с баща му категорично не е наред.
В интервюто Хънтър Байдън засегна и спорното помилване, което получи от баща си в края на 2024 г., като призна, че решението „не е било добър избор за наследството на баща му или за американския народ“, но изрази дълбока благодарност за бащинския акт в момент на криза. Той категорично отхвърли възможността някога сам да влиза в изборната политика, заявявайки, че ще се посвети изцяло на каузи, свързани с борбата срещу зависимостите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добра
Коментиран от #3
20:01 08.08.2026
2 Бог
20:02 08.08.2026
3 Мър/ло
До коментар #1 от "Добра":Не бива да се радваш на ничие човешко нещастие да не ти дойде на главата, спондж боб квадратна главо
20:03 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Помак
20:03 08.08.2026
6 Хохо Бохо
20:04 08.08.2026
7 Факти
20:04 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ИСУС ХРИСТОС
20:05 08.08.2026
10 Байдън
Голямо нещастие го е застигнало.
Коментиран от #30
20:05 08.08.2026
11 Сатана Z
20:07 08.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чао, Джо
20:10 08.08.2026
14 Дядо Ванго
20:13 08.08.2026
15 ГадюГара
20:21 08.08.2026
16 всако същество
Всичко ще се сложи на кантара дяже прашинката!
Който е сторил добро ще намери добро който е сторил лошо лошо.
Колкото и дълго да поживеем тук сме на гости. Истинския вечен дом е отвъдния.
20:30 08.08.2026
17 сарком
20:36 08.08.2026
18 ДоФтор
20:48 08.08.2026
19 МРЕТЕ
20:55 08.08.2026
20 УдоМача
20:58 08.08.2026
21 ТОЙ СИНОК СИ
21:00 08.08.2026
22 ЗАЩО ЛИ
21:01 08.08.2026
23 ДП Сорос Коминтерна в акция
21:02 08.08.2026
24 Оранжевия
21:05 08.08.2026
25 пешо
21:09 08.08.2026
26 Да,бе
21:10 08.08.2026
27 ДАНО СЕ РАЗПОСТРАНИ
21:17 08.08.2026
28 имало едно време
21:19 08.08.2026
29 Циганка
22:37 08.08.2026
30 той
До коментар #10 от "Байдън":не е виновен толкова за утежняване на световните конфликти, около себе си имаше лоши съветници......
22:40 08.08.2026
31 Не го мислете Брандън
23:20 08.08.2026