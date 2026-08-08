Криза в Украйна: Енергиен колапс и ТЦК скандали

Украйна навлиза в критична фаза от отбраната си, изправена пред паралелни кризи на бойното поле, в енергетиката и във вътрешната си мобилизационна система.

На фона на остри опити за овладяване на ситуацията, международни медии и държавни институции докладват за сериозен натиск върху Киев.

Bloomberg: Три сценария за противовъздушната отбрана на Киев

Авторитетното издание Bloomberg публикува анализ, според който Bloomberg дефинира три основни варианта за Киев поради критичния недостиг на зенитни ракети. Поради изчерпването на глобалните запаси от прехващачи PAC-3 за системите Patriot, Украйна е принудена да избира между:

Покриване единствено на ключова критична инфраструктура за сметка на жилищни райони.

Пренасочване на скъпоструващи ракети само срещу руски балистични заплахи, докато за дроновете се разчита изцяло на алтернативни по-евтини системи, като новите дронове на SkyFall.

Частично изтегляне на противовъздушните комплекси по-близо до фронтовата линия за защита на войските, което оставя градовете във вътрешността уязвими.

Зеленски: Нямаме нито една останала здрава ТЕЦ

По време на официално посещение в Белград за среща със сръбския президент Александър Вучич, украинският държавен глава Володимир Зеленски направи стряскащо изявление относно състоянието на енергийната мрежа преди настъпващата зима. По думите му, вследствие на постоянните руски ракетни удари, страната на практика не разполага с нито една напълно здрава топлоелектрическа централа (ТЕЦ). Властите се подготвят за екстремни условия и тежки режими на тока през зимните месеци.

Скандал в Берегово: Масово отнемане на законни отсрочки

Вътрешното напрежение в Украйна ескалира, след като Върховният комисар по правата на човека Дмитро Любинец разкри шокиращи нарушения в Береговския районен ТЦК (териториален център за комплектоване) в Закарпатска област. Проверката на омбудсмана е установила, че на стотици мъже с валидни документи за отсрочка от мобилизация са били незаконно анулирани правата „с едно кликване“ в държавната система, без свикване на комисии и без протоколи. Любинец докладва, че гражданите са държани като заложници при незадоволителни санитарни условия. Материалите по случая вече са предадени на Специализираната прокуратура в сферата на отбраната за Западната област.

Нападателят от Краков се предаде на полицията

На международната сцена, в полския град Краков, 39-годишен местен жител, който на 5 август нападна и обиди брутално на етническа основа украинска двойка, доброволно се предаде в полицейското управление. Инцидентът, при който мъжът е нанесъл и удар на млада жена, предизвика силен отзвук и реакция от страна на Генералното консулство на Украйна. Нападателят е задържан и е изправен пред заплаха от до 3 години лишаване от свобода по полското законодателство за престъпления, мотивирани от национална омраза.