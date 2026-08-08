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Криза в Украйна: Енергиен колапс и ТЦК скандали

Криза в Украйна: Енергиен колапс и ТЦК скандали

8 Август, 2026 20:38, обновена 8 Август, 2026 20:44 4 414 66

  • украйна-
  • евергетика-
  • мобилизация-
  • зеленски

Докато Киев изчерпва ПВО ракетите си, Зеленски обяви пълна липса на здрави ТЕЦ-ове, а в Закарпатието избухна масов скандал с незаконна мобилизация

Криза в Украйна: Енергиен колапс и ТЦК скандали - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна навлиза в критична фаза от отбраната си, изправена пред паралелни кризи на бойното поле, в енергетиката и във вътрешната си мобилизационна система.

На фона на остри опити за овладяване на ситуацията, международни медии и държавни институции докладват за сериозен натиск върху Киев.

Bloomberg: Три сценария за противовъздушната отбрана на Киев

Авторитетното издание Bloomberg публикува анализ, според който Bloomberg дефинира три основни варианта за Киев поради критичния недостиг на зенитни ракети. Поради изчерпването на глобалните запаси от прехващачи PAC-3 за системите Patriot, Украйна е принудена да избира между:

  • Покриване единствено на ключова критична инфраструктура за сметка на жилищни райони.
  • Пренасочване на скъпоструващи ракети само срещу руски балистични заплахи, докато за дроновете се разчита изцяло на алтернативни по-евтини системи, като новите дронове на SkyFall.
  • Частично изтегляне на противовъздушните комплекси по-близо до фронтовата линия за защита на войските, което оставя градовете във вътрешността уязвими.

Зеленски: Нямаме нито една останала здрава ТЕЦ

По време на официално посещение в Белград за среща със сръбския президент Александър Вучич, украинският държавен глава Володимир Зеленски направи стряскащо изявление относно състоянието на енергийната мрежа преди настъпващата зима. По думите му, вследствие на постоянните руски ракетни удари, страната на практика не разполага с нито една напълно здрава топлоелектрическа централа (ТЕЦ). Властите се подготвят за екстремни условия и тежки режими на тока през зимните месеци.

Скандал в Берегово: Масово отнемане на законни отсрочки

Вътрешното напрежение в Украйна ескалира, след като Върховният комисар по правата на човека Дмитро Любинец разкри шокиращи нарушения в Береговския районен ТЦК (териториален център за комплектоване) в Закарпатска област. Проверката на омбудсмана е установила, че на стотици мъже с валидни документи за отсрочка от мобилизация са били незаконно анулирани правата „с едно кликване“ в държавната система, без свикване на комисии и без протоколи. Любинец докладва, че гражданите са държани като заложници при незадоволителни санитарни условия. Материалите по случая вече са предадени на Специализираната прокуратура в сферата на отбраната за Западната област.

Нападателят от Краков се предаде на полицията

На международната сцена, в полския град Краков, 39-годишен местен жител, който на 5 август нападна и обиди брутално на етническа основа украинска двойка, доброволно се предаде в полицейското управление. Инцидентът, при който мъжът е нанесъл и удар на млада жена, предизвика силен отзвук и реакция от страна на Генералното консулство на Украйна. Нападателят е задържан и е изправен пред заплаха от до 3 години лишаване от свобода по полското законодателство за престъпления, мотивирани от национална омраза.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това е

    92 8 Отговор
    Началото.

    Коментиран от #62

    20:47 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    88 6 Отговор
    Е нали дават ток на Румъния!???

    Коментиран от #6, #10, #40

    20:48 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хохо Бохо

    117 6 Отговор
    Е как ве? Ама нали Путин прави мащабна мобилизация?Как така незаконни ТЦК акции? Ама нали 404 печелеше войната до преди обед сега тежко им било???? Ма няма да риват, ще си загубят държавата заради краварско английски интереси.

    20:50 08.08.2026

  • 10 прoстичкoтo Кире

    62 9 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    И ний внасяме ток от OKpайна!

    20:50 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мдаа!🤔

    96 7 Отговор
    Приятно, е че всички съюзници на у-фюрерът му биха шута , будалкайки го с измишльотини! Остана му само тагарев. Сега нацистите ще го отнесат по пълна програма!

    20:51 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи хи

    94 8 Отговор
    Как са санкциите, нови пакети няма ли да има скоро ? Русия фалира ли вече ??

    20:53 08.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи хи

    92 7 Отговор
    Досега Путин само галеше урките, с надеждата да се вразумят, но вече няма такава надежда. Затова удари, удари, но по сериозни, до бялото знаме или до последната урка !

    20:56 08.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян

    7 87 Отговор
    Лошо за украинците ама ще става лошо и за рузнаците - руския икономист Игор Липницки каза че след като спрат ударите по нпз в русия от украинците зимата щели да удрят с балистични ракети по големите енергийни подстанции и тецове захранващи масквабад и ленинград

    Коментиран от #26

    20:57 08.08.2026

  • 23 Пацифист

    68 13 Отговор
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен, удушил някой от ТЦК украински мъж. Все едно никога да си дам живота и да се бия за България- НИКОГА. Няма по-силно нещо от живота и нито една територия, независимо, как се казва тя не си заслужава, за да умре човек.

    20:57 08.08.2026

  • 24 Овчар

    80 6 Отговор
    Ако така наречените европейски лидери не отстъпят през зимата в Украйна много хора ще умрат от студ и глад..! Без енергия всичко спира да работи..!

    20:59 08.08.2026

  • 25 Украинците са заложници на

    81 7 Отговор
    Нацисткия режим начело със зелевски

    21:00 08.08.2026

  • 26 Хахахахаха

    49 8 Отговор

    До коментар #22 от "стоян":

    Хахахахаха, чакаме бе чакаме, няма успехи, продължавай да мечтаеш ахахаахха, от 5 години се кани те да ударите Москва, тя войната свърши хахахахах

    21:01 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 МИ КАТО СИ ТРЪП

    44 6 Отговор
    Опушен постоянно и СЪС МЕЧКА ДРЕНКИ ДА ЯДЕШ ЩЕ Е ТАКА. НО НЕЙСИ ПОНЕ СИ ПОЗЛАТИ БАНЯТА И МИЛИАРДЕР СТАНА.

    21:04 08.08.2026

  • 29 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    55 7 Отговор
    Е в тотален колапс.

    21:04 08.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Симо

    74 6 Отговор
    Поради изчерпването на глобалните запаси от прехващачи PAC-3 за системите Patriot .....

    Нали на руснаците им бяха свършили ракетите някъде около 2023г. ???
    КАК така са изчерпани глобалните запаси???? Какво означава това? Че на колективния запад са му се изчерпали ракетите. Значи сега ако руснаците решат да натиснат германците, французите, американците, ще им е достатъчна само една акция? Ами ако решат да се включат и китайците??? Ами северно корейците??? Майко мила. Немски коняри, американски кравари, френски готвачи и говернандки, ще може да си позволи всеки руснак, китаец или северно кореец ....

    Коментиран от #38

    21:05 08.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 УКРАЙНА ПОБЕЖДАВА , ХИ,ХИ,ХИ!!!

    53 6 Отговор
    ЕЕЕЕЕ, МА КАК БЕЕЕЕ. КАК МОЖЕ ДА ПИШЕТЕ ТАКИВА НВЕРНИ НЕЩА ????? УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ПРЕД МОСКВА , ПРЕВЗЕМА РУСИЯ , ААА!
    ХИ,ХИ,ХИ,ХИ!!

    21:08 08.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Е, това се казва победа

    31 6 Отговор
    браво на Украйна!

    21:11 08.08.2026

  • 40 И България и Украйна

    36 4 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    дават ток на Румъния вече цяла седмица. До вдигането на нивото на Дунав ще е така.

    21:13 08.08.2026

  • 41 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    50 5 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф?

    21:13 08.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    33 4 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил.

    21:23 08.08.2026

  • 49 Мъверно ли ув

    37 4 Отговор
    Юкреинън Ко стана спiчелихтели от британските мераци да разчлените Рашата, а?

    21:24 08.08.2026

  • 50 Без име

    36 4 Отговор
    Следва К А П И Т У Л А Ц И Я. 🤣🤣🤣

    21:26 08.08.2026

  • 51 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 3 Отговор
    Мъка бандеровска

    21:27 08.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 РУСОРАСТИТИ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 25 Отговор
    умират по окопите за тоя дето духа

    21:49 08.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Евала на Зеления клоун

    32 2 Отговор
    Успя да превърне страната си в истински концлагер. Ако видите граничните им заграждения към Унгария и Полша, очевидно са за спиране на бягства, защото по границата им с Русия такива липсват. И слушах украински ютубъри, че сега пускат затворници /с особено тежки престъпления/, които да се влеят в редиците на ТЦК. Не ми се мисли за последствията и за поредните нещастници, които ще станат техни жертви, докато самите те се обогатяват.

    21:57 08.08.2026

  • 56 Атлантик

    17 2 Отговор
    Киро Тъпото каза че ще купуваме ток от Украйна.

    22:29 08.08.2026

  • 57 Не става ясно ОТ... колко...?!

    4 1 Отговор
    ,,Нападателят е задържан и е изправен пред заплаха ОТ ДО 3 ГОДИНИ лишаване от свобода..."

    22:29 08.08.2026

  • 58 Пепедебилско гуведу

    10 2 Отговор
    Ма как, ва? Не горят ли руски рафинерии? Не се ли срина руската икономика? Не минаха ли в Москва на купони? Не капитулира ли Путин?

    22:55 08.08.2026

  • 59 факт

    16 0 Отговор
    Четете с разбиране. Това не е ли фашистка държава? Правилно ли обяви Путин операция за денацификация? А иначе нашите хлапета в Банско били неонацисти!? Големият срам е за Запада, който подкрепя този режим. Бедните останаха, за да бъдат тероризирани, унижавани и ползвани за пушечно месо, а богатите още през март и април 2022 г. се разпиляха из Европа за да викат "Слава Украине". Защо ли Зеленски не поиска от европейските си партньори да му върнат пушечното месо на тяхна територия? Имам едно предположение, ама няма да го споделя.

    23:08 08.08.2026

  • 60 Следващат зима е последната, в която

    15 0 Отговор
    ще съществува държавата Украйна.
    До края на зимата Одеса и Киев ще бъдат освободени от бандерите.
    Унгария, Полша и Румъния ще си вземат техните територии.

    23:18 08.08.2026

  • 61 Има доста разлики

    14 0 Отговор

    До коментар #54 от "Артилерист":

    В съвременния свят хората са зомбирани от техните телефони.
    Има две реалности - едната, която се случва, а другата реалност е на телефона.
    Украинците не са от най-интелигентните и много лесно се манипулират,
    друг важен фактор е огромната алчност, която кара много украинци да
    подкрепят киевския режим просто защото искат да станат много богати
    за кратко време.

    При германците е било по-различно.
    Преди войните всички главни научни открития и нобелови награди са на германци.
    Много от германските офицери и войници са били дисциплинирани
    и професионални като военни.
    Украинците, точно обратното са напълно деструктивни като нация.
    За никаква военна дисциплина не може да се говори, а за чист тероризъм.

    23:27 08.08.2026

  • 62 Дудов

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това е":

    ...на края на Украйна

    00:05 09.08.2026

  • 63 Ник

    8 0 Отговор
    След малко есен и зима чакат отвън,какво ли си мислят просяка и боксьора за събитията които ги очакват?Чувам,че правели резервации за метрото в киив,а тагарев чакал виза от мадам олейсия да ходи да помага на нуждаещите се!

    Коментиран от #64

    02:46 09.08.2026

  • 64 Мишо

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ник":

    не ги мисли ще дойдат на аванта по морето

    04:09 09.08.2026

  • 65 Пешкофф

    4 0 Отговор
    Няма страшно, Манол Пейков ще им изпрати генератори, а коалицията на лаещите ще им купи наемници от наркокартелите.

    04:53 09.08.2026

  • 66 Изключително

    3 0 Отговор
    наивни се оказаха украинците. Глупавото желание да принадлежат ги води към нищото. Утре вдругиден може и да няма ЕС и тогава всички техни наставници ще ги подритнат настрана и ще ги забравят. Ние българите имаме немалък опит с това в двете големи войни и платихме цената на глупостта си.

    06:09 09.08.2026

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