Криза в Украйна: Енергиен колапс и ТЦК скандали

Украйна навлиза в критична фаза от отбраната си, изправена пред паралелни кризи на бойното поле, в енергетиката и във вътрешната си мобилизационна система.
На фона на остри опити за овладяване на ситуацията, международни медии и държавни институции докладват за сериозен натиск върху Киев.
Bloomberg: Три сценария за противовъздушната отбрана на Киев
Авторитетното издание Bloomberg публикува анализ, според който Bloomberg дефинира три основни варианта за Киев поради критичния недостиг на зенитни ракети. Поради изчерпването на глобалните запаси от прехващачи PAC-3 за системите Patriot, Украйна е принудена да избира между:
- Покриване единствено на ключова критична инфраструктура за сметка на жилищни райони.
- Пренасочване на скъпоструващи ракети само срещу руски балистични заплахи, докато за дроновете се разчита изцяло на алтернативни по-евтини системи, като новите дронове на SkyFall.
- Частично изтегляне на противовъздушните комплекси по-близо до фронтовата линия за защита на войските, което оставя градовете във вътрешността уязвими.
Зеленски: Нямаме нито една останала здрава ТЕЦ
По време на официално посещение в Белград за среща със сръбския президент Александър Вучич, украинският държавен глава Володимир Зеленски направи стряскащо изявление относно състоянието на енергийната мрежа преди настъпващата зима. По думите му, вследствие на постоянните руски ракетни удари, страната на практика не разполага с нито една напълно здрава топлоелектрическа централа (ТЕЦ). Властите се подготвят за екстремни условия и тежки режими на тока през зимните месеци.
Скандал в Берегово: Масово отнемане на законни отсрочки
Вътрешното напрежение в Украйна ескалира, след като Върховният комисар по правата на човека Дмитро Любинец разкри шокиращи нарушения в Береговския районен ТЦК (териториален център за комплектоване) в Закарпатска област. Проверката на омбудсмана е установила, че на стотици мъже с валидни документи за отсрочка от мобилизация са били незаконно анулирани правата „с едно кликване“ в държавната система, без свикване на комисии и без протоколи. Любинец докладва, че гражданите са държани като заложници при незадоволителни санитарни условия. Материалите по случая вече са предадени на Специализираната прокуратура в сферата на отбраната за Западната област.
Нападателят от Краков се предаде на полицията
На международната сцена, в полския град Краков, 39-годишен местен жител, който на 5 август нападна и обиди брутално на етническа основа украинска двойка, доброволно се предаде в полицейското управление. Инцидентът, при който мъжът е нанесъл и удар на млада жена, предизвика силен отзвук и реакция от страна на Генералното консулство на Украйна. Нападателят е задържан и е изправен пред заплаха от до 3 години лишаване от свобода по полското законодателство за престъпления, мотивирани от национална омраза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Това е
Коментиран от #62
20:47 08.08.2026
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4 Анонимен
Коментиран от #6, #10, #40
20:48 08.08.2026
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9 Хохо Бохо
20:50 08.08.2026
10 прoстичкoтo Кире
До коментар #4 от "Анонимен":И ний внасяме ток от OKpайна!
20:50 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Мдаа!🤔
20:51 08.08.2026
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18 Хи хи
20:53 08.08.2026
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20 Хи хи
20:56 08.08.2026
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22 стоян
Коментиран от #26
20:57 08.08.2026
23 Пацифист
20:57 08.08.2026
24 Овчар
20:59 08.08.2026
25 Украинците са заложници на
21:00 08.08.2026
26 Хахахахаха
До коментар #22 от "стоян":Хахахахаха, чакаме бе чакаме, няма успехи, продължавай да мечтаеш ахахаахха, от 5 години се кани те да ударите Москва, тя войната свърши хахахахах
21:01 08.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 МИ КАТО СИ ТРЪП
21:04 08.08.2026
29 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
21:04 08.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Симо
Нали на руснаците им бяха свършили ракетите някъде около 2023г. ???
КАК така са изчерпани глобалните запаси???? Какво означава това? Че на колективния запад са му се изчерпали ракетите. Значи сега ако руснаците решат да натиснат германците, французите, американците, ще им е достатъчна само една акция? Ами ако решат да се включат и китайците??? Ами северно корейците??? Майко мила. Немски коняри, американски кравари, френски готвачи и говернандки, ще може да си позволи всеки руснак, китаец или северно кореец ....
Коментиран от #38
21:05 08.08.2026
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36 УКРАЙНА ПОБЕЖДАВА , ХИ,ХИ,ХИ!!!
ХИ,ХИ,ХИ,ХИ!!
21:08 08.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Е, това се казва победа
21:11 08.08.2026
40 И България и Украйна
До коментар #4 от "Анонимен":дават ток на Румъния вече цяла седмица. До вдигането на нивото на Дунав ще е така.
21:13 08.08.2026
41 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
21:13 08.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
21:23 08.08.2026
49 Мъверно ли ув
21:24 08.08.2026
50 Без име
21:26 08.08.2026
51 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:27 08.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 РУСОРАСТИТИ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
21:49 08.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Евала на Зеления клоун
21:57 08.08.2026
56 Атлантик
22:29 08.08.2026
57 Не става ясно ОТ... колко...?!
22:29 08.08.2026
58 Пепедебилско гуведу
22:55 08.08.2026
59 факт
23:08 08.08.2026
60 Следващат зима е последната, в която
До края на зимата Одеса и Киев ще бъдат освободени от бандерите.
Унгария, Полша и Румъния ще си вземат техните територии.
23:18 08.08.2026
61 Има доста разлики
До коментар #54 от "Артилерист":В съвременния свят хората са зомбирани от техните телефони.
Има две реалности - едната, която се случва, а другата реалност е на телефона.
Украинците не са от най-интелигентните и много лесно се манипулират,
друг важен фактор е огромната алчност, която кара много украинци да
подкрепят киевския режим просто защото искат да станат много богати
за кратко време.
При германците е било по-различно.
Преди войните всички главни научни открития и нобелови награди са на германци.
Много от германските офицери и войници са били дисциплинирани
и професионални като военни.
Украинците, точно обратното са напълно деструктивни като нация.
За никаква военна дисциплина не може да се говори, а за чист тероризъм.
23:27 08.08.2026
62 Дудов
До коментар #2 от "Това е":...на края на Украйна
00:05 09.08.2026
63 Ник
Коментиран от #64
02:46 09.08.2026
64 Мишо
До коментар #63 от "Ник":не ги мисли ще дойдат на аванта по морето
04:09 09.08.2026
65 Пешкофф
04:53 09.08.2026
66 Изключително
06:09 09.08.2026