Зеленски обяви нови контакти с посредници за мир

Войната в Украйна продължава да прелива извън своите граници и да предизвиква сериозни трусове в Източна Европа.
Ситуацията остава критична, белязана от тежък инцидент в Молдова, масови демонстрации в Полша и нов кръг от интензивни дипломатически маневри от страна на Киев.
Зеленски обяви нови контакти с посредници
На фона на военното напрежение и усложнената ситуация в съседните държави, украинският президент Володимир Зеленски направи важно обръщение. Той обяви, че през следващата седмица Украйна стартира нов кръг от разговори с международни посредници с цел представяне на конкретни стъпки и предложения за прекратяване на конфликта. Зеленски подчерта, че страната му остава изключително активна на дипломатическия фронт. В изявлението си, цитирано от Укринформ, той спомена също, че Киев е в ежедневен контакт с пратеници на Вашингтон и разчита на засилено сътрудничество с партньорите от Персийския залив.
Боен дрон се разби и експлодира в Молдова
Мощна експлозия разтърси молдовския район Стефан Вода, намиращ се в непосредствена близост до границата с Украйна. Местната полиция потвърди, че около 13:20 ч. на мястото са открити отломки от боен дрон, който е детонирал при падането си и е предизвикал пожар в суха растителност. За щастие, инцидентът се размина без жертви и ранени, но екипи от сапьори и криминалисти продължават огледа на местопроизшествието, за да установят точния модел и произход на летателния апарат. Информацията бе разпространена от молдовската медия NewsMaker.
Протести срещу нападенията над украинци в 22 полски града
В същото време в Полша избухна вълна от обществено недоволство. Граждани и активисти излязоха на координирани протести в 22 полски града, настоявайки за незабавни мерки срещу зачестилите случаи на насилие и ксенофобия спрямо украински бежанци. Демонстрациите преминаха под мотото „Моята Полша не бие, не обижда и не подстрекава“. Организаторите вече са внесли официална петиция до Министерския съвет във Варшава, подписана от над 11 000 души, настояваща за държавна защита. Според данни на полското радио RMF24, протестните действия са пряк отговор на няколко брутални атаки срещу украински граждани през изминалата седмица в градове като Гданск, Краков и Вроцлав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #36, #37, #39
21:54 09.08.2026
2 име
21:54 09.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пиночет
Коментиран от #5
21:55 09.08.2026
5 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Пиночет":Ти коя статия четеш, теле?!
Коментиран от #28
21:56 09.08.2026
6 666
21:56 09.08.2026
7 володимир зеленски, смешник
21:58 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бай Ганьо
21:59 09.08.2026
11 Оня
Коментиран от #23
21:59 09.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен
22:01 09.08.2026
14 Мога да се обзаложа, че Зеленски
До коментар #9 от "Феникс":до две години няма да бъде между живите, ще бъде ликвидиран от МИ-6.
22:01 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пиночет
Коментиран от #24
22:03 09.08.2026
18 404
22:04 09.08.2026
19 Ами
Путин вече не може да удържа генералите.
Вече въпросът не е дали всичко ще свърши с окраина,
а колко държави покрай окраина ще го отнесат.
22:04 09.08.2026
20 Миризлив руски палячо-крепостен
22:05 09.08.2026
21 Ъъъ
Коментиран от #43
22:05 09.08.2026
22 Главният редактор
22:05 09.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СМЯХ
До коментар #17 от "Пиночет":Ракети на бедната, гладна и изостанала Северна Корея правят за смях супер-дупер НАТОвското ПВО в 404.
22:06 09.08.2026
25 осъзнай се зельо
Коментиран от #45
22:06 09.08.2026
26 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
22:08 09.08.2026
27 Най-пострадала от тази война
До коментар #9 от "Феникс":е Русия и руснаците.
22:09 09.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Многоходовото
Коментиран от #46
22:11 09.08.2026
30 Механик
Наред са пияните молдовци и те да ги заритат.
А нощеска пак ще има яка бангаранга у Киеф. Дано има място в метрото, нищо, че вече е мръсно, няма вода и ток.
22:12 09.08.2026
31 Сорос
А с подписките си е направо фасулска работа.
И като нахраня и медиите, всичко върви като по вода.
22:12 09.08.2026
32 Володимир Зеленски, президент
22:13 09.08.2026
33 А Русия какво да каже
До коментар #3 от "пешо":като нейните загуби са в пъти по-големи. И като жертви и като финансови загуби. А геополитическите загуби на Русия са направо катастрофални.
22:13 09.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Не посредници му трябват на Зельо
22:17 09.08.2026
36 ОТВРАТ!
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Що за изроди са руснаците, за да се хвалят с бомбардирани болници и училища?С убити старци и деца?
22:18 09.08.2026
37 Росомаха
До коментар #1 от "Лопата Орешник":При Сталинград Хитлер нарежда на фелдмаршал Паулус да се бие до последния германски войник. Фелдмаршалът се предава и спасява от сигурна смърт обкръжените армии. Генералисимус Сталин му дава вила край Москва и след войната се завръща в ГДР.
Другите германски пълководци са обесени.
22:18 09.08.2026
38 Оня
22:19 09.08.2026
39 хаха🤣
До коментар #1 от "Лопата Орешник":остави го Хитлер, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета, затвориха им границите и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
Коментиран от #50
22:20 09.08.2026
40 Какви севернокорейци бе
22:22 09.08.2026
41 Дойче зеле
22:24 09.08.2026
42 руската мечка
Коментиран от #48
22:24 09.08.2026
43 Това са дъвки за обществото.
До коментар #21 от "Ъъъ":Нали трябва да се подмаже на Тръмп, че работи за мир и т.н. Дефакто продължаването на войната е най-вредно за Русия, а всички останали печелят. Русия има най-голям интерес от спиране на войната.
22:30 09.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами
До коментар #25 от "осъзнай се зельо":След взривът в Москва дори и капитулация да
подпише Зеленски няма да се решат нещата.
Не виждаш ли какво става?
Западните политици се услушват като гърмяни зайци.
Вече не искат окраина в НАТО, пазарят се за мир с Иран, Мерц можел и да
подаде оставка, а Маркон вече нямало да се кандидатира за президент.
В Англия пък вече не смеят дори и да се обадят.
Няма вече коалиция на желаещите. Усещат на къде отиват нещата.
22:33 09.08.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "Многоходовото":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
8 яйца няма в Русия
9 няма Интернет
10 няма бензин
11 "Уайлдбериз спря работа" Хахахах
Това е накратко и за Сега само.
22:40 09.08.2026
47 Наркоман не се хаби
22:42 09.08.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "руската мечка":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
8 яйца няма в Русия
9 няма Интернет
10 няма бензин
11 "Уайлдбериз спря работа" Хахахах
Това е накратко и за Сега само.
22:42 09.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "хаха🤣":Климат границы затвориха в Русия?
Аиж колко са руските туристи само в Турция.
22:46 09.08.2026
51 Тъпирос
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":Е какво800 000 бе .
Нали бяха до вчера 5 милиона !
23:08 09.08.2026
52 Вашко да Гама
01:26 10.08.2026