Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски обяви нови контакти с посредници за мир
  Тема: Украйна

Зеленски обяви нови контакти с посредници за мир

9 Август, 2026 21:43, обновена 9 Август, 2026 21:50 1 887 52

  • украйна-
  • полша-
  • молдова-
  • протести-
  • дрон-
  • зеленски-
  • посредници

Дрон избухна в Молдова, протести в Полша

Зеленски обяви нови контакти с посредници за мир - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Украйна продължава да прелива извън своите граници и да предизвиква сериозни трусове в Източна Европа.

Ситуацията остава критична, белязана от тежък инцидент в Молдова, масови демонстрации в Полша и нов кръг от интензивни дипломатически маневри от страна на Киев.

Зеленски обяви нови контакти с посредници

На фона на военното напрежение и усложнената ситуация в съседните държави, украинският президент Володимир Зеленски направи важно обръщение. Той обяви, че през следващата седмица Украйна стартира нов кръг от разговори с международни посредници с цел представяне на конкретни стъпки и предложения за прекратяване на конфликта. Зеленски подчерта, че страната му остава изключително активна на дипломатическия фронт. В изявлението си, цитирано от Укринформ, той спомена също, че Киев е в ежедневен контакт с пратеници на Вашингтон и разчита на засилено сътрудничество с партньорите от Персийския залив.

Боен дрон се разби и експлодира в Молдова

Мощна експлозия разтърси молдовския район Стефан Вода, намиращ се в непосредствена близост до границата с Украйна. Местната полиция потвърди, че около 13:20 ч. на мястото са открити отломки от боен дрон, който е детонирал при падането си и е предизвикал пожар в суха растителност. За щастие, инцидентът се размина без жертви и ранени, но екипи от сапьори и криминалисти продължават огледа на местопроизшествието, за да установят точния модел и произход на летателния апарат. Информацията бе разпространена от молдовската медия NewsMaker.

Протести срещу нападенията над украинци в 22 полски града

В същото време в Полша избухна вълна от обществено недоволство. Граждани и активисти излязоха на координирани протести в 22 полски града, настоявайки за незабавни мерки срещу зачестилите случаи на насилие и ксенофобия спрямо украински бежанци. Демонстрациите преминаха под мотото „Моята Полша не бие, не обижда и не подстрекава“. Организаторите вече са внесли официална петиция до Министерския съвет във Варшава, подписана от над 11 000 души, настояваща за държавна защита. Според данни на полското радио RMF24, протестните действия са пряк отговор на няколко брутални атаки срещу украински граждани през изминалата седмица в градове като Гданск, Краков и Вроцлав.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    47 5 Отговор
    Баааа тоз пълководец, занули си държавата и народа,.щото в наркотичен делириум забрави, че има и отстъпление! Даже генералите на Хитлер са се сетили да отстъпят при Сталинград!

    Коментиран от #36, #37, #39

    21:54 09.08.2026

  • 2 име

    37 6 Отговор
    Бандерите мачкат, иззели са инициативата на боното поле, 40 дневния план за победа проработи и.... резултата е любовни писма до Путин, ходатайстване от Абрамович да се смили императора, пращане на посланници при Лавров да го угаварят за преговори, че даже и до Тръмп упря да го спасява пред Путин.

    21:54 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пиночет

    6 47 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    Коментиран от #5

    21:55 09.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    34 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пиночет":

    Ти коя статия четеш, теле?!

    Коментиран от #28

    21:56 09.08.2026

  • 6 666

    6 16 Отговор
    ОСТАВЕТЕ ХОРАТА НА МИРА. ТЕ НЕ БЯГАТ ОТ ХУБАВО. ТЕ БЯГАТ ОТ ВОЙНА.

    21:56 09.08.2026

  • 7 володимир зеленски, смешник

    31 5 Отговор
    В добрите времена, като ударим със стармърмър, шмерц и микрон по една бела защитна линия и почвахме яки преговори за мир помежду си. Но сега тоя новия в Лондостан малко се цепи от компанията

    21:58 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Ганьо

    5 24 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    21:59 09.08.2026

  • 11 Оня

    14 6 Отговор
    Зеленияяяя днес на морето ми се наложи да успокоявам една твоя сънародничка! Нещо с мъжа и май се случило! Абе нямаше как успокоих я ,ама не се мина само с веднъж та се наложи няколко пъти да я успокоявам! Май бързо го забрави мъжа си! Айде със здраве че пак ще ходя да я успокоявам!

    Коментиран от #23

    21:59 09.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен

    6 21 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    22:01 09.08.2026

  • 14 Мога да се обзаложа, че Зеленски

    22 4 Отговор

    До коментар #9 от "Феникс":

    до две години няма да бъде между живите, ще бъде ликвидиран от МИ-6.

    22:01 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пиночет

    5 21 Отговор
    Пак ли са яли боя, миризливите руски смотаняци и палячовци,та пак да викат севернокорейците?

    Коментиран от #24

    22:03 09.08.2026

  • 18 404

    21 5 Отговор
    То не беше борба до границите от 2014 и Путин в хага, не беше мир чрез сила, не беше стратегическо поражение на Русия, право на достойно денацифициране. Май грешката на зельо е, че спря да прави планове за победа!

    22:04 09.08.2026

  • 19 Ами

    25 4 Отговор
    Времето за прекратяване на конфликта изтече.
    Путин вече не може да удържа генералите.
    Вече въпросът не е дали всичко ще свърши с окраина,
    а колко държави покрай окраина ще го отнесат.

    22:04 09.08.2026

  • 20 Миризлив руски палячо-крепостен

    5 22 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    22:05 09.08.2026

  • 21 Ъъъ

    23 9 Отговор
    И защо му е мир? Убиват по 3545 рашки на ден, бомбят рафинерии, в Русия няма бензин, нямат какво да ядат, мобилните крематориуми работят 24/7 и не смогват, бомбят складове в Русия, 40-дневна офанзива.... Всичко е цветя и рози, ако четем ISW и ДВ.... Русия е пред колапс.... Що му е на Зеления този мир сега? 🤔

    Коментиран от #43

    22:05 09.08.2026

  • 22 Главният редактор

    10 3 Отговор
    ....и той стана про@да@жен ми@ш@ок !

    22:05 09.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СМЯХ

    14 5 Отговор

    До коментар #17 от "Пиночет":

    Ракети на бедната, гладна и изостанала Северна Корея правят за смях супер-дупер НАТОвското ПВО в 404.

    22:06 09.08.2026

  • 25 осъзнай се зельо

    22 4 Отговор
    Зеленски, не търси посредници, хващай влака и заминавай в Москва. Трябва да отстъпиш 4 области и войната спира. Ако не приемеш после ще трабва да остъпиш още 4-Харковска, Днепропетровска, Николаевска, Одеска.

    Коментиран от #45

    22:06 09.08.2026

  • 26 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 19 Отговор
    умират по окопите за тоя дето духа

    22:08 09.08.2026

  • 27 Най-пострадала от тази война

    4 13 Отговор

    До коментар #9 от "Феникс":

    е Русия и руснаците.

    22:09 09.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Многоходовото

    5 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #46

    22:11 09.08.2026

  • 30 Механик

    13 4 Отговор
    Айдаа и паляците подкараха укрите на шамари.
    Наред са пияните молдовци и те да ги заритат.
    А нощеска пак ще има яка бангаранга у Киеф. Дано има място в метрото, нищо, че вече е мръсно, няма вода и ток.

    22:12 09.08.2026

  • 31 Сорос

    14 3 Отговор
    Много ме бива в организиране на протести и измисляне на надслови, нали!
    А с подписките си е направо фасулска работа.

    И като нахраня и медиите, всичко върви като по вода.

    22:12 09.08.2026

  • 32 Володимир Зеленски, президент

    4 11 Отговор
    Украйна има само двама посредника - Хорнет и Фламинго !!! 😊

    22:13 09.08.2026

  • 33 А Русия какво да каже

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    като нейните загуби са в пъти по-големи. И като жертви и като финансови загуби. А геополитическите загуби на Русия са направо катастрофални.

    22:13 09.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Не посредници му трябват на Зельо

    13 4 Отговор
    а парче от бял чашаф

    22:17 09.08.2026

  • 36 ОТВРАТ!

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Що за изроди са руснаците, за да се хвалят с бомбардирани болници и училища?С убити старци и деца?

    22:18 09.08.2026

  • 37 Росомаха

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    При Сталинград Хитлер нарежда на фелдмаршал Паулус да се бие до последния германски войник. Фелдмаршалът се предава и спасява от сигурна смърт обкръжените армии. Генералисимус Сталин му дава вила край Москва и след войната се завръща в ГДР.
    Другите германски пълководци са обесени.

    22:18 09.08.2026

  • 38 Оня

    13 3 Отговор
    А бе къде е Урсулата и Кайчето? Да не са в окопите вече? Как викаше Урсулата мир чрез сила! Тя филма сили излезе бе! Тримата ( по Доньо Донев) тукашни обитатели на сайта им се изчерпаха опорките! Всички знаем е са със беден речник и мозъчно оперирани ама моля ви пуснете им нещо!

    22:19 09.08.2026

  • 39 хаха🤣

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    остави го Хитлер, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета, затвориха им границите и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    Коментиран от #50

    22:20 09.08.2026

  • 40 Какви севернокорейци бе

    11 3 Отговор
    Да не е тръгнал Зелко пак да превзема Курск?:):)

    22:22 09.08.2026

  • 41 Дойче зеле

    8 3 Отговор
    Трол пише еднакви глупости, явно срещу заплащане..... Интелектът се определя от околната среда, а не генетично ! Украинците са заблудени руснаци ! Прости хора по-лесно се повлияват от манипулатири

    22:24 09.08.2026

  • 42 руската мечка

    3 8 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #48

    22:24 09.08.2026

  • 43 Това са дъвки за обществото.

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъ":

    Нали трябва да се подмаже на Тръмп, че работи за мир и т.н. Дефакто продължаването на войната е най-вредно за Русия, а всички останали печелят. Русия има най-голям интерес от спиране на войната.

    22:30 09.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #25 от "осъзнай се зельо":

    След взривът в Москва дори и капитулация да
    подпише Зеленски няма да се решат нещата.
    Не виждаш ли какво става?
    Западните политици се услушват като гърмяни зайци.
    Вече не искат окраина в НАТО, пазарят се за мир с Иран, Мерц можел и да
    подаде оставка, а Маркон вече нямало да се кандидатира за президент.
    В Англия пък вече не смеят дори и да се обадят.
    Няма вече коалиция на желаещите. Усещат на къде отиват нещата.

    22:33 09.08.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Многоходовото":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    8 яйца няма в Русия
    9 няма Интернет
    10 няма бензин
    11 "Уайлдбериз спря работа" Хахахах
    Това е накратко и за Сега само.

    22:40 09.08.2026

  • 47 Наркоман не се хаби

    6 2 Отговор
    Украинските дронове щъкат навсякъде. Условията за мир са ясни, Украйна да не бъде в НАТО и ЕС. Русия като си върне териториите на Украйна и ще се изпълни условието и посредници няма да трябват

    22:42 09.08.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "руската мечка":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    8 яйца няма в Русия
    9 няма Интернет
    10 няма бензин
    11 "Уайлдбериз спря работа" Хахахах
    Това е накратко и за Сега само.

    22:42 09.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "хаха🤣":

    Климат границы затвориха в Русия?
    Аиж колко са руските туристи само в Турция.

    22:46 09.08.2026

  • 51 Тъпирос

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Е какво800 000 бе .
    Нали бяха до вчера 5 милиона !

    23:08 09.08.2026

  • 52 Вашко да Гама

    0 0 Отговор
    Далекобойните украински дронове само до Португалия не са стигнали още

    01:26 10.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания