Зеленски обяви нови контакти с посредници за мир

Войната в Украйна продължава да прелива извън своите граници и да предизвиква сериозни трусове в Източна Европа.

Ситуацията остава критична, белязана от тежък инцидент в Молдова, масови демонстрации в Полша и нов кръг от интензивни дипломатически маневри от страна на Киев.

Зеленски обяви нови контакти с посредници

На фона на военното напрежение и усложнената ситуация в съседните държави, украинският президент Володимир Зеленски направи важно обръщение. Той обяви, че през следващата седмица Украйна стартира нов кръг от разговори с международни посредници с цел представяне на конкретни стъпки и предложения за прекратяване на конфликта. Зеленски подчерта, че страната му остава изключително активна на дипломатическия фронт. В изявлението си, цитирано от Укринформ, той спомена също, че Киев е в ежедневен контакт с пратеници на Вашингтон и разчита на засилено сътрудничество с партньорите от Персийския залив.

Боен дрон се разби и експлодира в Молдова

Мощна експлозия разтърси молдовския район Стефан Вода, намиращ се в непосредствена близост до границата с Украйна. Местната полиция потвърди, че около 13:20 ч. на мястото са открити отломки от боен дрон, който е детонирал при падането си и е предизвикал пожар в суха растителност. За щастие, инцидентът се размина без жертви и ранени, но екипи от сапьори и криминалисти продължават огледа на местопроизшествието, за да установят точния модел и произход на летателния апарат. Информацията бе разпространена от молдовската медия NewsMaker.

Протести срещу нападенията над украинци в 22 полски града

В същото време в Полша избухна вълна от обществено недоволство. Граждани и активисти излязоха на координирани протести в 22 полски града, настоявайки за незабавни мерки срещу зачестилите случаи на насилие и ксенофобия спрямо украински бежанци. Демонстрациите преминаха под мотото „Моята Полша не бие, не обижда и не подстрекава“. Организаторите вече са внесли официална петиция до Министерския съвет във Варшава, подписана от над 11 000 души, настояваща за държавна защита. Според данни на полското радио RMF24, протестните действия са пряк отговор на няколко брутални атаки срещу украински граждани през изминалата седмица в градове като Гданск, Краков и Вроцлав.