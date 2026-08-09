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Тръмп натиска Иран икономически, Техеран смени шефа по сигурността

Тръмп натиска Иран икономически, Техеран смени шефа по сигурността

9 Август, 2026 22:01, обновена 9 Август, 2026 22:06 1 540 22

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  • разузнаване-
  • икономика

Вашингтон залага на финансово изтощение заради огромната инфлация в Техеран, докато Мохсен Резаеи пое Върховния съвет за сигурност

Тръмп натиска Иран икономически, Техеран смени шефа по сигурността - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви преминаване към стратегия на засилен икономически натиск спрямо Иран, изтъквайки тежкото финансово състояние и галопиращата инфлация в ислямската република.

В изявление за американската медия Axios американският лидер подчерта, че Вашингтон в момента води едва „полу-преговори“ с Техеран и предпочита да наблюдава как страната остава без средства за армията си вследствие на американската военноморска блокада. Междувременно в самия Иран се стигна до ключова рокада по върховете на властта. Новият върховен лидер аятолах Мойтаба Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан назначиха ветерана и бивш главнокомандващ на Корпуса на ислямската революционна гвардия (КСИР) генерал-майор Мохсен Резаеи за секретар на Върховния съвет за национална сигурност.

Стратегията на Тръмп: „Като игра на шах“

Според Reuters, Доналд Тръмп е категоричен, че няма нужда от предприемането на нови незабавни военни офанзиви, тъй като наложените санкции и блокади вече постигат целта си.

„Просто наблюдаваме Иран с неговата огромна инфлация и факта, че нямат пари“, споделя Тръмп пред Axios, описвайки настоящата патова ситуация около Ормузкия проток като „игра на шах“.

Американският президент успокои пазарите в САЩ, отбелязвайки, че цените на петрола са паднали до нива около 75 долара за барел, което сериозно облекчава натиска върху американските потребители. В същото време Техеран продължава да поставя тежки условия за отварянето на стратегическия воден път, настоявайки за премахване на блокадите и изплащане на милиарди долари репарации.

Иран затяга сигурността с командир от старата гвардия

На заден план на икономическата криза, иранските държавни медии, цитирани от агенция Tasnim News, потвърдиха официалното издигане на Мохсен Резаеи. 71-годишният генерал, който ръководи КСИР в продължение на 16 години (включително по време на Ирано-иракската война), първо бе посочен за представител на Върховния лидер в Съвета, а часове по-късно президентът Пезешкиан подписа декрета за назначаването му като секретар на влиятелния орган.

Резаеи заменя на поста Мохамед Багер Золгхадр, който по официални данни е подал оставка, за да поеме „нови отговорности“. Анализатори, интервюирани от The New York Times, коментират, че това разместване има за цел да консолидира властта в ръцете на дългогодишните хардлайнери от сигурността, подготвяйки Техеран за дълга и изтощителна дипломатическа и икономическа конфронтация със САЩ.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той жена си

    16 6 Отговор
    ....не може да ..натисне ..натискал бил на персите ..персискиия
    Бръщолевици на един изкуку@ригал дър@так

    22:10 09.08.2026

  • 2 УСПЕХ

    21 5 Отговор
    След като успя да унищожи ядрената им програма, да сключи сделка за нея, да им изземе обогатения уран, да им унищожи ракетния потенциал, да вдигне хората на бунт и да смени управляващите, да блокира износа на ирански петрол и да отвори ормузкия проток, сега Тръмп нанася пореден удар по Иран, с който се надява да ги убие от смях!

    22:11 09.08.2026

  • 3 Не ви ли писна

    18 6 Отговор
    Всеки ден глупостите на този олигофрен да четете? Той искал, той натискал.....но истината е че е воннопрестъпник, терорист и определено не е у ред с кратуната

    22:17 09.08.2026

  • 4 Жорко

    13 5 Отговор
    Така е ,като свършиха ракетите , започваме икономически.😅

    22:18 09.08.2026

  • 5 Абе

    5 10 Отговор
    Явно има действително реално нещо такова след като аятоласите активираха и последното си всеоще дееспособно прокси хусите.

    22:25 09.08.2026

  • 6 То голямо геройство е тва

    15 5 Отговор
    Да задушаваш икономики, да крадеш чужди пари, да пиратстваш, да създаваш огромни инфлации, да отвличаш президенти, да си военнопрестъпник и ядрен терорист, да ловиш хора като дивеч по улиците на американските градове и факта че се разхождаш по покрива на Белият дом и за бални зали бълнуваш като допълнение е достатъчно за да бъдеш номиниран за световен олигофрен .... N1

    Коментиран от #8

    22:30 09.08.2026

  • 7 Точно от 40 години

    11 4 Отговор
    САЩ все наблюдава Иран с неговата огромна инфлация и факта, че няма пари....

    Коментиран от #10

    22:36 09.08.2026

  • 8 Ако

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "То голямо геройство е тва":

    Действаш срещу терористичен управляващ режим е геройство защото ще реши завинаги проблема с аятоласите който торовят света с износа на теризъм вече поне 50 години

    Коментиран от #12

    22:36 09.08.2026

  • 9 Сатана Z

    12 5 Отговор
    То като гледам какво е положението в БГ ми се струва,че Тръмп не ни мисли доброто щото не иска да си плаща паркинга на самолетите в София и Безмер.

    Коментиран от #15

    22:39 09.08.2026

  • 10 Ами

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Точно от 40 години":

    Тогава какъв е проблема за аятоласите? Защо са толкова нервно активни публично вече да си карат още 40 като нямат проблеми с това

    22:40 09.08.2026

  • 11 Хайо

    10 2 Отговор
    Защо ли цифрите говорят друго ? Китай е купил два пъти повече петрол от Иран спрямо миналата година само за 5 месеца ?

    Коментиран от #16

    22:42 09.08.2026

  • 12 Тъпите наративи

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ако":

    си ги запази за себе си. Фактите говорят че точно в САЩ съществува терористичен управляващ режим. Всички факти!

    Коментиран от #17

    22:43 09.08.2026

  • 13 УдоМача

    8 4 Отговор
    Сляп ли е та не вижда инфлацията и несигурността първо в неговата държава, дето му е под носа???

    22:43 09.08.2026

  • 14 Че тя обявената инфлация в Иран

    5 2 Отговор
    от 87,9 % е по малка от реалната в България ако се замислите на годишна база. Просто не наблюдават явно и нас

    22:53 09.08.2026

  • 15 не само

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    паркинга, и горивото не си плаща.

    22:56 09.08.2026

  • 16 Да, така

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хайо":

    Купувал е, но само толкова колкото кораба с ирански петрол САЩ пуснат, а когато има блокада и не пропускат какво и кой ще купи. Сега разбире ли защо аятоласите стават се по-активни публично докато активизираха и последното си още действащо прокси Хусите

    22:59 09.08.2026

  • 17 Да бе, да

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Тъпите наративи":

    А кой финасира и въоръжава Хамас, Хисбула и Хусите? Кой избива собственото си население защото протестирало срещу власта? Всеки нормален може да си направи изводите кой каъв е. Другото е просто тъпа пропаганда

    Коментиран от #19

    23:04 09.08.2026

  • 18 Другото е просто тъпа пропаганда

    4 1 Отговор
    "терористична организация" или "легитимно движение за съпротива" .... за едните може да приемем че е спорно, но при САЩ подобен казус не съществува. Той винаги е бил агресор и терорист

    Коментиран от #21

    00:28 10.08.2026

  • 19 Кой избива собственото си население

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да бе, да":

    Ами един куп военни хунти и режими дошли с преврати на власт и подкрепяни и създадени от САЩ. Или примери са ти нужни?

    00:33 10.08.2026

  • 20 Разсмяхте ме

    4 1 Отговор
    Стратегията на Тръмп: „Като игра на шах“...

    А знаете ли, че играта шах, персите са я дали на света?

    00:44 10.08.2026

  • 21 Да бе, да

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Другото е просто тъпа пропаганда":

    Няма такова нещо като "легитимно движение за съпротива" което да използва оръжия и терористични тактики. Легитимно движение може да е само политическа партия, но не и такава имаща венни крила.

    00:51 10.08.2026

  • 22 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    И аз забелязвам ,че клоунадата край няма ,цените се вдигат е обора европа вече втретс година в рецесия ,петрол и газ все повече се търгува в други валути а не е хартиен долар ,та как ги притиска не можах да разбера ,с.ааааа че и ресурси да си запълнят запасите от ракети нямат ,

    02:32 10.08.2026

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