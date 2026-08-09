Тръмп натиска Иран икономически, Техеран смени шефа по сигурността

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви преминаване към стратегия на засилен икономически натиск спрямо Иран, изтъквайки тежкото финансово състояние и галопиращата инфлация в ислямската република.
В изявление за американската медия Axios американският лидер подчерта, че Вашингтон в момента води едва „полу-преговори“ с Техеран и предпочита да наблюдава как страната остава без средства за армията си вследствие на американската военноморска блокада. Междувременно в самия Иран се стигна до ключова рокада по върховете на властта. Новият върховен лидер аятолах Мойтаба Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан назначиха ветерана и бивш главнокомандващ на Корпуса на ислямската революционна гвардия (КСИР) генерал-майор Мохсен Резаеи за секретар на Върховния съвет за национална сигурност.
Стратегията на Тръмп: „Като игра на шах“
Според Reuters, Доналд Тръмп е категоричен, че няма нужда от предприемането на нови незабавни военни офанзиви, тъй като наложените санкции и блокади вече постигат целта си.
„Просто наблюдаваме Иран с неговата огромна инфлация и факта, че нямат пари“, споделя Тръмп пред Axios, описвайки настоящата патова ситуация около Ормузкия проток като „игра на шах“.
Американският президент успокои пазарите в САЩ, отбелязвайки, че цените на петрола са паднали до нива около 75 долара за барел, което сериозно облекчава натиска върху американските потребители. В същото време Техеран продължава да поставя тежки условия за отварянето на стратегическия воден път, настоявайки за премахване на блокадите и изплащане на милиарди долари репарации.
Иран затяга сигурността с командир от старата гвардия
На заден план на икономическата криза, иранските държавни медии, цитирани от агенция Tasnim News, потвърдиха официалното издигане на Мохсен Резаеи. 71-годишният генерал, който ръководи КСИР в продължение на 16 години (включително по време на Ирано-иракската война), първо бе посочен за представител на Върховния лидер в Съвета, а часове по-късно президентът Пезешкиан подписа декрета за назначаването му като секретар на влиятелния орган.
Резаеи заменя на поста Мохамед Багер Золгхадр, който по официални данни е подал оставка, за да поеме „нови отговорности“. Анализатори, интервюирани от The New York Times, коментират, че това разместване има за цел да консолидира властта в ръцете на дългогодишните хардлайнери от сигурността, подготвяйки Техеран за дълга и изтощителна дипломатическа и икономическа конфронтация със САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той жена си
Бръщолевици на един изкуку@ригал дър@так
22:10 09.08.2026
2 УСПЕХ
22:11 09.08.2026
3 Не ви ли писна
22:17 09.08.2026
4 Жорко
22:18 09.08.2026
5 Абе
22:25 09.08.2026
6 То голямо геройство е тва
Коментиран от #8
22:30 09.08.2026
7 Точно от 40 години
Коментиран от #10
22:36 09.08.2026
8 Ако
До коментар #6 от "То голямо геройство е тва":Действаш срещу терористичен управляващ режим е геройство защото ще реши завинаги проблема с аятоласите който торовят света с износа на теризъм вече поне 50 години
Коментиран от #12
22:36 09.08.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #15
22:39 09.08.2026
10 Ами
До коментар #7 от "Точно от 40 години":Тогава какъв е проблема за аятоласите? Защо са толкова нервно активни публично вече да си карат още 40 като нямат проблеми с това
22:40 09.08.2026
11 Хайо
Коментиран от #16
22:42 09.08.2026
12 Тъпите наративи
До коментар #8 от "Ако":си ги запази за себе си. Фактите говорят че точно в САЩ съществува терористичен управляващ режим. Всички факти!
Коментиран от #17
22:43 09.08.2026
13 УдоМача
22:43 09.08.2026
14 Че тя обявената инфлация в Иран
22:53 09.08.2026
15 не само
До коментар #9 от "Сатана Z":паркинга, и горивото не си плаща.
22:56 09.08.2026
16 Да, така
До коментар #11 от "Хайо":Купувал е, но само толкова колкото кораба с ирански петрол САЩ пуснат, а когато има блокада и не пропускат какво и кой ще купи. Сега разбире ли защо аятоласите стават се по-активни публично докато активизираха и последното си още действащо прокси Хусите
22:59 09.08.2026
17 Да бе, да
До коментар #12 от "Тъпите наративи":А кой финасира и въоръжава Хамас, Хисбула и Хусите? Кой избива собственото си население защото протестирало срещу власта? Всеки нормален може да си направи изводите кой каъв е. Другото е просто тъпа пропаганда
Коментиран от #19
23:04 09.08.2026
18 Другото е просто тъпа пропаганда
Коментиран от #21
00:28 10.08.2026
19 Кой избива собственото си население
До коментар #17 от "Да бе, да":Ами един куп военни хунти и режими дошли с преврати на власт и подкрепяни и създадени от САЩ. Или примери са ти нужни?
00:33 10.08.2026
20 Разсмяхте ме
А знаете ли, че играта шах, персите са я дали на света?
00:44 10.08.2026
21 Да бе, да
До коментар #18 от "Другото е просто тъпа пропаганда":Няма такова нещо като "легитимно движение за съпротива" което да използва оръжия и терористични тактики. Легитимно движение може да е само политическа партия, но не и такава имаща венни крила.
00:51 10.08.2026
22 Kaлпазанин
02:32 10.08.2026