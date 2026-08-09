Тръмп натиска Иран икономически, Техеран смени шефа по сигурността

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви преминаване към стратегия на засилен икономически натиск спрямо Иран, изтъквайки тежкото финансово състояние и галопиращата инфлация в ислямската република.

В изявление за американската медия Axios американският лидер подчерта, че Вашингтон в момента води едва „полу-преговори“ с Техеран и предпочита да наблюдава как страната остава без средства за армията си вследствие на американската военноморска блокада. Междувременно в самия Иран се стигна до ключова рокада по върховете на властта. Новият върховен лидер аятолах Мойтаба Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан назначиха ветерана и бивш главнокомандващ на Корпуса на ислямската революционна гвардия (КСИР) генерал-майор Мохсен Резаеи за секретар на Върховния съвет за национална сигурност.

Стратегията на Тръмп: „Като игра на шах“

Според Reuters, Доналд Тръмп е категоричен, че няма нужда от предприемането на нови незабавни военни офанзиви, тъй като наложените санкции и блокади вече постигат целта си.

„Просто наблюдаваме Иран с неговата огромна инфлация и факта, че нямат пари“, споделя Тръмп пред Axios, описвайки настоящата патова ситуация около Ормузкия проток като „игра на шах“.

Американският президент успокои пазарите в САЩ, отбелязвайки, че цените на петрола са паднали до нива около 75 долара за барел, което сериозно облекчава натиска върху американските потребители. В същото време Техеран продължава да поставя тежки условия за отварянето на стратегическия воден път, настоявайки за премахване на блокадите и изплащане на милиарди долари репарации.

Иран затяга сигурността с командир от старата гвардия

На заден план на икономическата криза, иранските държавни медии, цитирани от агенция Tasnim News, потвърдиха официалното издигане на Мохсен Резаеи. 71-годишният генерал, който ръководи КСИР в продължение на 16 години (включително по време на Ирано-иракската война), първо бе посочен за представител на Върховния лидер в Съвета, а часове по-късно президентът Пезешкиан подписа декрета за назначаването му като секретар на влиятелния орган.

Резаеи заменя на поста Мохамед Багер Золгхадр, който по официални данни е подал оставка, за да поеме „нови отговорности“. Анализатори, интервюирани от The New York Times, коментират, че това разместване има за цел да консолидира властта в ръцете на дългогодишните хардлайнери от сигурността, подготвяйки Техеран за дълга и изтощителна дипломатическа и икономическа конфронтация със САЩ.