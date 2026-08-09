Началникът на „Калашников“ обяви радикална промяна на фронта в Украйна

Характерът на боевете в зоната на военния конфликт с украинските въоръжени сили се е променил коренно през последните години.

Това заяви официално генералният директор на руския оръжеен концерн „Калашников“ Алан Лушников. По думите му бързата еволюция на технологиите е довела до ситуация, в която безпилотните летателни апарати (БПЛА), разработени и произведени само преди три години, вече са напълно остарели и неефективни.

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Дроновете от 2023 година вече не вършат работа

Ръководителят на най-големия руски производител на стрелково оръжие и военна техника посочи, че отбранителният сектор трябва да се адаптира към новата реалност на фронтовата линия с изключително бързи темпове. „Трябва постоянно да се развиваме. Беспилотните апарати, чието производство стартирахме през 2023 година, днес вече нямат същото търсене и приложение, както в момента на тяхното създаване. Характерът на водене на бойните действия се измени радикално“, сподели Алан Лушников пред ТАСС.

Според военни анализатори и изявления на руското Министерство на отбраната, изискванията към средствата за противовъздушна отбрана и спецификациите на безпилотната авиация се пренаписват и променят на всеки два до три месеца. Това превръща конфликта в Украйна в безпрецедентна технологична надпревара, където радиоелектронната борба (РЕБ) бързо неутрализира по-старите модификации безпилотници.

Нови технологии на хоризонта: Изкуствен интелект и дълъг обсег

За да отговори на радикалната промяна, руският оръжеен конгломерат залага на иновации от ново поколение. Лушников разкри, че концернът вече предава на армията и предстои да изпрати на предна линия в зоната на бойните действия най-новия тактически балистичен/баражиращ боеприпас „Куб-10МЭ“.

Новото оръжие се отличава със следните технически характеристики:

Обсег на действие: Над 100 километра оперативна дълбочина.

Над 100 километра оперативна дълбочина. Управление: Интегрирана самонасочваща се глава на базата на изкуствен интелект (ИИ).

Интегрирана самонасочваща се глава на базата на изкуствен интелект (ИИ). Поразяваща мощност: 11-килограмова бойна част.

Шефът на „Калашников“ подчерта в коментар за News.ru, че руският военнопромишлен комплекс изпитва спешна нужда от по-голямо разнообразие на конструкторски бюра и независими разработчици. Според него конкуренцията между различните технически школи е единственият сигурен начин за бърза и адекватна реакция спрямо променящите се условия на съвременното бойно поле.