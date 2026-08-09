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Началникът на „Калашников“ обяви радикална промяна на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Началникът на „Калашников“ обяви радикална промяна на фронта в Украйна

9 Август, 2026 21:26, обновена 9 Август, 2026 21:32 3 995 45

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  • фронт-
  • русия-
  • украйна

Старите дронове вече са неефективни на бойното поле, тъй като динамиката на конфликта налага създаването на изцяло нови технологии

Началникът на „Калашников“ обяви радикална промяна на фронта в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Характерът на боевете в зоната на военния конфликт с украинските въоръжени сили се е променил коренно през последните години.

Това заяви официално генералният директор на руския оръжеен концерн „Калашников“ Алан Лушников. По думите му бързата еволюция на технологиите е довела до ситуация, в която безпилотните летателни апарати (БПЛА), разработени и произведени само преди три години, вече са напълно остарели и неефективни.

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Дроновете от 2023 година вече не вършат работа

Ръководителят на най-големия руски производител на стрелково оръжие и военна техника посочи, че отбранителният сектор трябва да се адаптира към новата реалност на фронтовата линия с изключително бързи темпове. „Трябва постоянно да се развиваме. Беспилотните апарати, чието производство стартирахме през 2023 година, днес вече нямат същото търсене и приложение, както в момента на тяхното създаване. Характерът на водене на бойните действия се измени радикално“, сподели Алан Лушников пред ТАСС.

Според военни анализатори и изявления на руското Министерство на отбраната, изискванията към средствата за противовъздушна отбрана и спецификациите на безпилотната авиация се пренаписват и променят на всеки два до три месеца. Това превръща конфликта в Украйна в безпрецедентна технологична надпревара, където радиоелектронната борба (РЕБ) бързо неутрализира по-старите модификации безпилотници.

Нови технологии на хоризонта: Изкуствен интелект и дълъг обсег

За да отговори на радикалната промяна, руският оръжеен конгломерат залага на иновации от ново поколение. Лушников разкри, че концернът вече предава на армията и предстои да изпрати на предна линия в зоната на бойните действия най-новия тактически балистичен/баражиращ боеприпас „Куб-10МЭ“.

Новото оръжие се отличава със следните технически характеристики:

  • Обсег на действие: Над 100 километра оперативна дълбочина.
  • Управление: Интегрирана самонасочваща се глава на базата на изкуствен интелект (ИИ).
  • Поразяваща мощност: 11-килограмова бойна част.

Шефът на „Калашников“ подчерта в коментар за News.ru, че руският военнопромишлен комплекс изпитва спешна нужда от по-голямо разнообразие на конструкторски бюра и независими разработчици. Според него конкуренцията между различните технически школи е единственият сигурен начин за бърза и адекватна реакция спрямо променящите се условия на съвременното бойно поле.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    9 18 Отговор
    Дрон въоръжен с лазарен калашник..!

    Коментиран от #3

    21:35 09.08.2026

  • 2 БРАВО, НО

    35 27 Отговор
    Наркомана събра ли труповете на 35 хиляди бандери от Константиновка?

    Коментиран от #5, #7, #13, #18

    21:37 09.08.2026

  • 3 Чиниш ми се

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Не
    Нормален.

    21:37 09.08.2026

  • 4 Винкело

    23 7 Отговор
    "Беспилотните"! В официален, многоуважаван сайт! Ей така се е стигнало до появата на пловдивските убийци.

    Коментиран от #11

    21:38 09.08.2026

  • 5 Щото Путлето

    16 22 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО, НО":

    Отиде и събра своите.

    21:39 09.08.2026

  • 6 ИИ в Русия?

    19 26 Отговор
    Вие чувате ли се въобще?

    Коментиран от #12, #39

    21:40 09.08.2026

  • 7 Бай Ганьо

    18 18 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО, НО":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    21:47 09.08.2026

  • 8 Прав е, но...

    15 9 Отговор
    но едно нещо няма да се промени: Територия не се превзема без войнишки ботуш да стъпи на нея..
    СВО не започна за територии но бе принудено след Истанбул.

    Коментиран от #23

    21:56 09.08.2026

  • 9 Много тежки

    15 17 Отговор
    и лоши времена предстоят за Русия. Руското ръководство направи катастрофална грешка, дори фатална, като се хвърли в тази война.

    21:57 09.08.2026

  • 10 До Ком 2

    11 8 Отговор
    Камазите ги изнесоха . Няма по - долни майки от окрайинските , не им пука да си пребират децата .

    21:58 09.08.2026

  • 11 Факти

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    Кой тоя сайт?

    21:58 09.08.2026

  • 12 Механик

    16 14 Отговор

    До коментар #6 от "ИИ в Русия?":

    Абе, руснака не може сам да направи два еднакви пирона, къв ИИ

    21:59 09.08.2026

  • 13 Няма глупави въпроси, има глупави хора

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО, НО":

    Отивай да провериш.

    21:59 09.08.2026

  • 14 Русия се превърна в тестова площадка

    7 14 Отговор
    за експериментални западни оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Вече на терен са нови американски морски дронове, в експериментална фаза, както и войници - роботи и автономни дронове с ИИ.

    Коментиран от #15

    22:02 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бум , бум

    3 1 Отговор
    Бум , бум ….

    22:13 09.08.2026

  • 17 Хм...

    7 9 Отговор
    Е и? Ще се избивате взаимно за да тествате нови технологии? Само заради егото на кремълския ви вожд?

    22:13 09.08.2026

  • 18 Отврат

    10 15 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО, НО":

    Що за изроди са руснаците, за да се хвалят с бомбардирани болници и училища?С убити старци и деца?

    Коментиран от #27, #44

    22:14 09.08.2026

  • 19 665

    4 6 Отговор
    Бият се с дронове, защото има Старлинк и за двете страни. Без Стар линка, управлението на дрона на над 20-30км става сложно и
    скъпо като на крилата ракета.

    22:14 09.08.2026

  • 20 Помака

    2 4 Отговор
    Най-истинското което мога да правя е трия … бум , бум

    22:14 09.08.2026

  • 21 Въпрос

    10 5 Отговор
    Медицинските самолети от Полша колко курса направиха ?

    22:16 09.08.2026

  • 22 ха ха хаааа

    7 6 Отговор
    Кои дронове , "Шахед" ли ?! 😀😁 "раззработили" били ..😉

    22:17 09.08.2026

  • 23 Соломон

    10 8 Отговор

    До коментар #8 от "Прав е, но...":

    Да бе СВО не започнало за територии. А за какво започна и защо първото което направи Русия бе да впише в конституцията си всички окупирани територии. Дори и тези които небе превзела на 100 процента. И първото което поставят като условие са териториални те им претенции. И че няма да се откажат от тях

    Коментиран от #30

    22:17 09.08.2026

  • 24 Ка-лаш-ни-ков, Ка-лаш-ни-ков

    8 3 Отговор
    Калашников се прочуха преди години с нов електромобил с купето на Москвич Иж 412.

    22:18 09.08.2026

  • 25 да питам

    5 3 Отговор
    Абе , кимчовците приехаха ли ? Донесоха ли ви "новите технологии" ?!

    22:22 09.08.2026

  • 26 Гого

    8 9 Отговор
    Правете нови дронове и системно унищожавайте ВПК на Украйна. Наглите укри посегнаха и на България. Не стига, че им дадохме покрив над главите, но те решиха и с бойни дронови да ни поднесат "благодарностите" си. Оправданието, че дрона е загубил управление е просто нелепо. Той си е летял по боен план през Румъния и забележете, взривил се е само на 200м. от газоразпределителна станция. А какво щеше да стане ако я беше уцелил? Кой щеше да заплати загубите за икономиката ни и за човешките жертви от близкото село? И защо точно компресорната станция? Защо не беше на 2-3 км в страни? Тия укри си мислят, че като сме от село и доматите ги ядем с колците. Отговора на България трябва да твърд и безапелационен. Укрите вън.

    Коментиран от #29

    22:22 09.08.2026

  • 27 м даааа

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Отврат":

    жал ми е за такива евтини драскачи като тебе,готови да пишат всякакви глупости срещу заплащане от няколко цента ...

    22:22 09.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гого":

    Умен си Гого. Ама много 😉

    22:26 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Айляк

    4 3 Отговор
    Га им пусне рашката старо дронче с малко плутоний-239 вътре, бандерата от раз е станал ка пут:)

    22:31 09.08.2026

  • 32 Чебурашкаленд

    3 6 Отговор
    Както знаем блядостанците са техническа нация. Скоро им фалира единствения производител на телевизори. В най близко време ще се наложи да се хранят с барут и гилзи.

    22:35 09.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Смях в залата

    2 3 Отговор
    Руски депутат в паника: Роботи Терминатори вече се бият срещу нас на фронта. Гледали сте филма "Терминатор", нали? Ето, точно такива железни бойци вече воюват срещу нас на предна линия. Филмът "Терминатор" вчера стана реалност." Това са думи на руският депутат от Държавната дума Андрей Свинцов. Свинцов очевидно има предвид първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи Phantom MK-1 на американската компания Foundation. По-рано през февруари стана известно, че тя е изпратила за тестове в Украйна два такива робота, които да бъдат изпитани в реални бойни условия.

    😆

    Коментиран от #36

    22:39 09.08.2026

  • 35 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    не просто ти давам съвет,хем ще заработиш,хем ще си запазиш зъбките

    22:42 09.08.2026

  • 36 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Смях в залата":

    и като написа тази измишльотина горд ли си със себе си?

    22:44 09.08.2026

  • 37 Трол ....фил

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "м даааа":

    Що, ти да не обичаш меки жълто- бели по убеждение?

    22:45 09.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 О, Морес

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "ИИ в Русия?":

    Защо ? Ако на НАТО и ЕС силата им е в ИИ,тежко и горко им.Впрочем и на тебе.

    22:49 09.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сарьожът

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Проблемът е че руснак мозък няма":

    Ти си расист кат оня " журналист" в Сърбия и вър са лъзгай

    23:03 09.08.2026

  • 42 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Готов за бой":

    си многу шъ знаиш, сельо......

    23:11 09.08.2026

  • 43 Щом

    0 0 Отговор
    шефът на Калашников каже ,че дроновете не струват ,даже и в ДиДжиАй вадят тефтерите и химикалките .

    23:29 09.08.2026

  • 44 Грешиш

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Отврат":

    След като са убили няколко украинци - цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци около жилища.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата.

    01:06 10.08.2026

  • 45 П.Утин

    0 0 Отговор
    Товариш Лууушников, само да не кажеш "война" !

    01:20 10.08.2026

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