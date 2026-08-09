Началникът на „Калашников“ обяви радикална промяна на фронта в Украйна

Характерът на боевете в зоната на военния конфликт с украинските въоръжени сили се е променил коренно през последните години.
Това заяви официално генералният директор на руския оръжеен концерн „Калашников“ Алан Лушников. По думите му бързата еволюция на технологиите е довела до ситуация, в която безпилотните летателни апарати (БПЛА), разработени и произведени само преди три години, вече са напълно остарели и неефективни.
Дроновете от 2023 година вече не вършат работа
Ръководителят на най-големия руски производител на стрелково оръжие и военна техника посочи, че отбранителният сектор трябва да се адаптира към новата реалност на фронтовата линия с изключително бързи темпове. „Трябва постоянно да се развиваме. Беспилотните апарати, чието производство стартирахме през 2023 година, днес вече нямат същото търсене и приложение, както в момента на тяхното създаване. Характерът на водене на бойните действия се измени радикално“, сподели Алан Лушников пред ТАСС.
Според военни анализатори и изявления на руското Министерство на отбраната, изискванията към средствата за противовъздушна отбрана и спецификациите на безпилотната авиация се пренаписват и променят на всеки два до три месеца. Това превръща конфликта в Украйна в безпрецедентна технологична надпревара, където радиоелектронната борба (РЕБ) бързо неутрализира по-старите модификации безпилотници.
Нови технологии на хоризонта: Изкуствен интелект и дълъг обсег
За да отговори на радикалната промяна, руският оръжеен конгломерат залага на иновации от ново поколение. Лушников разкри, че концернът вече предава на армията и предстои да изпрати на предна линия в зоната на бойните действия най-новия тактически балистичен/баражиращ боеприпас „Куб-10МЭ“.
Новото оръжие се отличава със следните технически характеристики:
- Обсег на действие: Над 100 километра оперативна дълбочина.
- Управление: Интегрирана самонасочваща се глава на базата на изкуствен интелект (ИИ).
- Поразяваща мощност: 11-килограмова бойна част.
Шефът на „Калашников“ подчерта в коментар за News.ru, че руският военнопромишлен комплекс изпитва спешна нужда от по-голямо разнообразие на конструкторски бюра и независими разработчици. Според него конкуренцията между различните технически школи е единственият сигурен начин за бърза и адекватна реакция спрямо променящите се условия на съвременното бойно поле.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #3
21:35 09.08.2026
2 БРАВО, НО
Коментиран от #5, #7, #13, #18
21:37 09.08.2026
3 Чиниш ми се
До коментар #1 от "Робот":Не
Нормален.
21:37 09.08.2026
4 Винкело
Коментиран от #11
21:38 09.08.2026
5 Щото Путлето
До коментар #2 от "БРАВО, НО":Отиде и събра своите.
21:39 09.08.2026
6 ИИ в Русия?
Коментиран от #12, #39
21:40 09.08.2026
7 Бай Ганьо
До коментар #2 от "БРАВО, НО":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!
21:47 09.08.2026
8 Прав е, но...
СВО не започна за територии но бе принудено след Истанбул.
Коментиран от #23
21:56 09.08.2026
9 Много тежки
21:57 09.08.2026
10 До Ком 2
21:58 09.08.2026
11 Факти
До коментар #4 от "Винкело":Кой тоя сайт?
21:58 09.08.2026
12 Механик
До коментар #6 от "ИИ в Русия?":Абе, руснака не може сам да направи два еднакви пирона, къв ИИ
21:59 09.08.2026
13 Няма глупави въпроси, има глупави хора
До коментар #2 от "БРАВО, НО":Отивай да провериш.
21:59 09.08.2026
14 Русия се превърна в тестова площадка
Коментиран от #15
22:02 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бум , бум
22:13 09.08.2026
17 Хм...
22:13 09.08.2026
18 Отврат
До коментар #2 от "БРАВО, НО":Що за изроди са руснаците, за да се хвалят с бомбардирани болници и училища?С убити старци и деца?
Коментиран от #27, #44
22:14 09.08.2026
19 665
скъпо като на крилата ракета.
22:14 09.08.2026
20 Помака
22:14 09.08.2026
21 Въпрос
22:16 09.08.2026
22 ха ха хаааа
22:17 09.08.2026
23 Соломон
До коментар #8 от "Прав е, но...":Да бе СВО не започнало за територии. А за какво започна и защо първото което направи Русия бе да впише в конституцията си всички окупирани територии. Дори и тези които небе превзела на 100 процента. И първото което поставят като условие са териториални те им претенции. И че няма да се откажат от тях
Коментиран от #30
22:17 09.08.2026
24 Ка-лаш-ни-ков, Ка-лаш-ни-ков
22:18 09.08.2026
25 да питам
22:22 09.08.2026
26 Гого
Коментиран от #29
22:22 09.08.2026
27 м даааа
До коментар #18 от "Отврат":жал ми е за такива евтини драскачи като тебе,готови да пишат всякакви глупости срещу заплащане от няколко цента ...
22:22 09.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Интересно
До коментар #26 от "Гого":Умен си Гого. Ама много 😉
22:26 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Айляк
22:31 09.08.2026
32 Чебурашкаленд
22:35 09.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Смях в залата
😆
Коментиран от #36
22:39 09.08.2026
35 хахахахха
До коментар #33 от "Соломон":не просто ти давам съвет,хем ще заработиш,хем ще си запазиш зъбките
22:42 09.08.2026
36 хахахахха
До коментар #34 от "Смях в залата":и като написа тази измишльотина горд ли си със себе си?
22:44 09.08.2026
37 Трол ....фил
До коментар #30 от "м даааа":Що, ти да не обичаш меки жълто- бели по убеждение?
22:45 09.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 О, Морес
До коментар #6 от "ИИ в Русия?":Защо ? Ако на НАТО и ЕС силата им е в ИИ,тежко и горко им.Впрочем и на тебе.
22:49 09.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сарьожът
До коментар #40 от "Проблемът е че руснак мозък няма":Ти си расист кат оня " журналист" в Сърбия и вър са лъзгай
23:03 09.08.2026
42 зле
До коментар #38 от "Готов за бой":си многу шъ знаиш, сельо......
23:11 09.08.2026
43 Щом
23:29 09.08.2026
44 Грешиш
До коментар #18 от "Отврат":След като са убили няколко украинци - цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци около жилища.
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата.
01:06 10.08.2026
45 П.Утин
01:20 10.08.2026