Над 400 арестувани във Франция за горските пожари

Мащабна акция на френските сили за сигурност разкри опустошителния човешки фактор зад историческата криза с горските пожари във Франция през това лято.

По официални данни на Министерството на вътрешните работи в страната, силите на реда са извършили точно 420 ареста на лица, заподозрени в умишлени палежи или проявена престъпна небрежност.

От началото на горещия сезон във Франция са регистрирани над 14 000 отделни огнища, които изпепелиха повече от 120 000 хектара горски площи. Огнената стихия, засилена от екстремните климатични промени и продължителната суша, принуди стотици хиляди граждани и туристи да се евакуират от най-засегнатите региони като Жиронд, Од и Вар.

Непълнолетни сред задържаните и първи тежки присъди

Вътрешният министър Лоран Нунес потвърди мащаба на полицейското разследване, като уточни, че сред 420-те арестувани има 166 непълнолетни лица, а десетки заподозрени остават под постоянен страж в очакване на бързи производства. Според BBC, френските съдилища вече налагат изключително строги наказания.

Пример за това е 23-годишен мъж, който е изправен пред заплахата от до 15 години лишаване от свобода и глоба от 150 000 евро, след като бе признат за виновен за подпалването на 10 различни горски зони в рамките на само пет дни. В друг казус от региона Вогези, извършител получи ефективна присъда от три години затвор за изгарянето на няколко квадратни метра горска растителност.

Човешката небрежност остава основен враг

Експертите и правителствените служби подчертават, че близо 90% от всички горски пожари в страната са причинени от човешка дейност. Въпреки че умишлените палежи привличат най-голямо обществено внимание, огромната част от инцидентите са резултат от чиста небрежност – незагасени цигари, нерегламентирани барбекюта на открито или искри по време на строителни дейности в рискови райони.

Твърдата ръка на френското правосъдие обаче предизвика и дебати в обществото. Le Monde съобщава за критики от правозащитници заради ефективни присъди срещу бездомни хора и лица с тежки увреждания, съдени по бързата процедура за хвърлени фасове в близост до застрашени гори.

Очаква се икономическите щети от тазгодишните горски пожари и придружаващите ги горещи вълни във Франция и съседните европейски държави да надхвърлят сумата от 3.1 милиарда евро. На този фон, френският президент Еманюел Макрон призова нацията към единство и обяви планове за пълно преструктуриране и възстановяване на френските гори, съобразено с новите структурни реалности на глобалното затопляне.