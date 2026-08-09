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Над 400 арестувани във Франция за горските пожари

Над 400 арестувани във Франция за горските пожари

9 Август, 2026 21:20, обновена 9 Август, 2026 21:24 1 237 13

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Вълна от задържания след безпрецедентна огнена стихия и рекордни жеги в страната

Над 400 арестувани във Франция за горските пожари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна акция на френските сили за сигурност разкри опустошителния човешки фактор зад историческата криза с горските пожари във Франция през това лято.

По официални данни на Министерството на вътрешните работи в страната, силите на реда са извършили точно 420 ареста на лица, заподозрени в умишлени палежи или проявена престъпна небрежност.

От началото на горещия сезон във Франция са регистрирани над 14 000 отделни огнища, които изпепелиха повече от 120 000 хектара горски площи. Огнената стихия, засилена от екстремните климатични промени и продължителната суша, принуди стотици хиляди граждани и туристи да се евакуират от най-засегнатите региони като Жиронд, Од и Вар.

Непълнолетни сред задържаните и първи тежки присъди

Вътрешният министър Лоран Нунес потвърди мащаба на полицейското разследване, като уточни, че сред 420-те арестувани има 166 непълнолетни лица, а десетки заподозрени остават под постоянен страж в очакване на бързи производства. Според BBC, френските съдилища вече налагат изключително строги наказания.

Пример за това е 23-годишен мъж, който е изправен пред заплахата от до 15 години лишаване от свобода и глоба от 150 000 евро, след като бе признат за виновен за подпалването на 10 различни горски зони в рамките на само пет дни. В друг казус от региона Вогези, извършител получи ефективна присъда от три години затвор за изгарянето на няколко квадратни метра горска растителност.

Човешката небрежност остава основен враг

Експертите и правителствените служби подчертават, че близо 90% от всички горски пожари в страната са причинени от човешка дейност. Въпреки че умишлените палежи привличат най-голямо обществено внимание, огромната част от инцидентите са резултат от чиста небрежност – незагасени цигари, нерегламентирани барбекюта на открито или искри по време на строителни дейности в рискови райони.

Твърдата ръка на френското правосъдие обаче предизвика и дебати в обществото. Le Monde съобщава за критики от правозащитници заради ефективни присъди срещу бездомни хора и лица с тежки увреждания, съдени по бързата процедура за хвърлени фасове в близост до застрашени гори.

Очаква се икономическите щети от тазгодишните горски пожари и придружаващите ги горещи вълни във Франция и съседните европейски държави да надхвърлят сумата от 3.1 милиарда евро. На този фон, френският президент Еманюел Макрон призова нацията към единство и обяви планове за пълно преструктуриране и възстановяване на френските гори, съобразено с новите структурни реалности на глобалното затопляне.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тез 420 ареста подпалвачи ще да са

    13 4 Отговор
    от брадатите талибани и пришълци

    Коментиран от #4

    21:33 09.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Можело значи ,а демократично ли е бре ,такива после да се пращат да залесяват ,и у нас щяха да се радват ,държавната мафия да пали и строи после фотоволтаици ,яжте после ток и @@@

    21:39 09.08.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 7 Отговор
    Най вероятно СА Руснаци.
    Или клонове на Путин.
    Хахах

    21:41 09.08.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "тез 420 ареста подпалвачи ще да са":

    Грешиш. На мюсулманите Коранът им забранява палеж. Образовай се малко.

    Коментиран от #7, #12

    21:46 09.08.2026

  • 5 Нацисти ,

    5 4 Отговор
    бездомните хора и лицата с тежки увреждания им били виновни за това че 2 самолета за пожарите даже нямат и армията не си мръдна пръста да помогне. Потресаващо е ей.... иначе Макрон си вя гащите в чужбина и дрънка глупости нали

    21:50 09.08.2026

  • 6 Щетите

    9 3 Отговор
    надхвърляли сумата от 3.1 милиарда евро и на този фон са нищожни спрямо помощите за нацистка Украйна

    21:53 09.08.2026

  • 7 Ха ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Което означава, че сами не си спазват корана. Примери колкото щеш.

    Коментиран от #8

    22:13 09.08.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха ха ха":

    Ами , дай да ги чуем тези примери? Много си далеч от тази материя.

    22:21 09.08.2026

  • 9 Мдм

    1 2 Отговор
    Глобално затопляне дрън дрън

    22:27 09.08.2026

  • 10 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    И у нас всички пожари са умишлени, но в МВР спят или работят за взятки.

    23:07 09.08.2026

  • 11 Брадати

    0 1 Отговор
    ли са заподозрените?

    23:23 09.08.2026

  • 12 Хъш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    ин християните им забранява да убиват

    23:24 09.08.2026

  • 13 665

    7 0 Отговор
    Добре де, Украйна и Русия се стрелят денонощно и нямат горски пожари. Как става тая работа ?

    23:32 09.08.2026

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