25 дни протести в Киев заради Михайло Фьодоров

Протестната вълна в украинската столица навлезе в своя 25-и пореден ден.

Хиляди граждани, доброволци и ветерани продължават безсрочните си демонстрации на площад „Иван Франко“ в Киев и в редица други големи градове, настоявайки за незабавното връщане на Михайло Федоров на поста министър на отбраната.

Напрежението ескалира през изминалия уикенд, след като стана ясно, че правоприлагащите органи са задържали Виталий Камка – администратор на един от основните Telegram канали, координиращи протестните акции под надслов „Протест“, съобщава правозащитният Център за правата на човека ZMINА. Източници от украинските медии допълват, че чатът веднага е бил заличен, което предизвика допълнителен гняв и обвинения в цензура сред демонстрантите.

Политическата криза в страната започна на 15 юли, когато президентът Володимир Зеленски обяви мащабни рокади в кабинета на новия премиер Серхий Корецки и отстрани 35-годишния Федоров, сочен за архитект на модерната украинска дигитална и дрон война. Държавният глава аргументира решението си с тежък разпад в комуникацията и липса на единомислие между Министерството на отбраната и тогавашния главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Александър Сирски, припомня The Guardian.

В опит да умиротвори улицата, след първата седмица на бурни протести, Зеленски частично изпълни исканията на недоволните, като уволни ген. Сирски и назначи на негово място популярния сред армията генерал-майор Михайло Драпати. За временно изпълняващ длъжността министър на отбраната бе назначен генерал Евгений Хмара.

Въпреки тези рокади, гражданското недоволство отказва да стихне. Протестиращите, организирани от публични фигури и ветерани като Дмитро Козятински, категорично отхвърлят предложените от президента компромисни варианти, при които Федоров би станал вицепремиер по технологичното развитие. Демонстрантите са категорични, че няма да прекратят безсрочните си прояви до пълното възстановяване на Михайло Федоров начело на военното ведомство.