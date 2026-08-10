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25 дни протести в Киев заради Михайло Фьодоров
  Тема: Украйна

25 дни протести в Киев заради Михайло Фьодоров

10 Август, 2026 05:59, обновена 10 Август, 2026 06:05 1 405 21

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  • михайло федоров

Недоволството в Украйна не стихва след уволнението на реформатора от Министерството на отбраната

25 дни протести в Киев заради Михайло Фьодоров - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестната вълна в украинската столица навлезе в своя 25-и пореден ден.

Хиляди граждани, доброволци и ветерани продължават безсрочните си демонстрации на площад „Иван Франко“ в Киев и в редица други големи градове, настоявайки за незабавното връщане на Михайло Федоров на поста министър на отбраната.

Напрежението ескалира през изминалия уикенд, след като стана ясно, че правоприлагащите органи са задържали Виталий Камка – администратор на един от основните Telegram канали, координиращи протестните акции под надслов „Протест“, съобщава правозащитният Център за правата на човека ZMINА. Източници от украинските медии допълват, че чатът веднага е бил заличен, което предизвика допълнителен гняв и обвинения в цензура сред демонстрантите.

Политическата криза в страната започна на 15 юли, когато президентът Володимир Зеленски обяви мащабни рокади в кабинета на новия премиер Серхий Корецки и отстрани 35-годишния Федоров, сочен за архитект на модерната украинска дигитална и дрон война. Държавният глава аргументира решението си с тежък разпад в комуникацията и липса на единомислие между Министерството на отбраната и тогавашния главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Александър Сирски, припомня The Guardian.

В опит да умиротвори улицата, след първата седмица на бурни протести, Зеленски частично изпълни исканията на недоволните, като уволни ген. Сирски и назначи на негово място популярния сред армията генерал-майор Михайло Драпати. За временно изпълняващ длъжността министър на отбраната бе назначен генерал Евгений Хмара.

Въпреки тези рокади, гражданското недоволство отказва да стихне. Протестиращите, организирани от публични фигури и ветерани като Дмитро Козятински, категорично отхвърлят предложените от президента компромисни варианти, при които Федоров би станал вицепремиер по технологичното развитие. Демонстрантите са категорични, че няма да прекратят безсрочните си прояви до пълното възстановяване на Михайло Федоров начело на военното ведомство.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 9 Измисленато

    18 1 Отговор
    Министърче викат крадяло повече от наркомана , явно добре плаща , а окрайнците са без интелект .

    06:36 10.08.2026

  • 10 Айй

    5 1 Отговор
    Михаило, Михи, Михи !

    06:51 10.08.2026

  • 11 Зеления път

    16 3 Отговор
    Докато не свалят "киевският режим", както правилно го нарекоха нашите мисирки в една статийка, протестите няма да спрат. За украинците положението в което ги вкара Зеленото вече е абсолютно нетърпимо. Наркомана просто ги избива и не смята да спре.

    Коментиран от #13

    07:02 10.08.2026

  • 12 Антирашист 2345

    1 12 Отговор
    Рускиат хитлер повтаря судетския маньовър в приднестровието !

    Коментиран от #16

    07:04 10.08.2026

  • 13 Антирашист 2346

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Зеления път":

    Това е медиина ескалация за подгрята публика .

    07:11 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 МНОО ИНТЕРЕСНО МЯСТО

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Антирашист 2345":

    Е ТОВА БАН....СЕРИСТАН
    ПОВЕЧЕ ОТ СТОЛЕТИЕ ПРОИЗВЕЖДА ДЕБ...ИЛИ
    СИГУРНО Е ОТ ВОДАТА
    АМА И ТУКА ИМА ДОСТА ОТ ТЯХ
    КАТО ТОЯ КРИ.....ТЕН НАПРИМЕР

    07:30 10.08.2026

  • 17 КОРЕНА НА ЗЛОТО,МАЛОУМНИЦИ,ПРОГЛЕДНЕТЕ!!

    11 1 Отговор
    ЗА КАКВО ПРОТЕСТИРАТ ММАЛОУМНИЦИТЕ ??? НЕ ВИЖДАТ ЛИ ИСТИНСКОТО ЗЛО , ТА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ , ДОРИ И ОТ ЧУЖБИНА С/У УБИЕЦА ИМ ЗЕЛЬО И РЕЖИМА МУ , А ОНЕЯ В ЧУЖБИНА ДА СЕ ОРГАНИЗИТРАТ НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У УРСУЛОФСАШИСТКА КОХОРТА!!
    НА МСОВИ ПРОТЕСТИ ЗА СВАЛЯНЕ НА ЗЕЛЬВИЯ РЕЖИМА . КАКВО СТЕ СЕ РАЗЛИГАВИЛИ , ПРОТЕСТИРАЛИ ЗА ФЕДОРОВ?? УКТОТЪПАЦИ .

    07:39 10.08.2026

  • 18 8888

    7 0 Отговор
    Всеки е наясно че протестите нямат нищо общо с 35 годишен министър, всеки знае за какво са, но се показва някоя мъглява снимка на която пише името на Фьодоров...

    08:10 10.08.2026

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    И зеленски не харесвали вече. Поне така разбрах от източник на наша територия с роднини там

    08:36 10.08.2026

  • 20 Христо

    3 0 Отговор
    Не гъкват за смъртта на милиони мъже, гигантската корупция, продажбата на природните им богатства... а за американската пионка протестират седмици наред....

    09:42 10.08.2026

  • 21 у0400

    0 2 Отговор
    Това в москва няма как да се случи. Излиза милицията и стреля на месо.Иначе всичко е супер в
    в Русия . Не знам защо нашите тролове вечи не са на пит за там.

    09:53 10.08.2026

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