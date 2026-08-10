Трусове по оста САЩ-Израел заради Газа и раздор в Лондон

Международната сцена е белязана от сериозно дипломатическо напрежение, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху публично отхвърли новия мирен план от 15 точки за Ивицата Газа.

Документът, изготвен от администрирания от САЩ „Съвет за мир“ (Board of Peace), настоява за поетапно изтегляне на израелските сили и разоръжаване на „Хамас“. Въпреки това Белият дом запазва умерен тон, очаквайки Израел в крайна сметка да се съобрази с ключовите стратегически искания.

САЩ притискат Нетаняху, но проявяват разбиране за изборите

Axios разкри, че висши служители във Вашингтон не са обезпокоени от публичната реторика на Нетаняху. Източници от Белия дом посочват, че гръмките изявления на израелския премиер са продиктувани от вътрешнополитически нужди и наближаващите парламентарни избори в Израел на 27 октомври.

Според медията, Вашингтон няма проблем с острата позиция на Тел Авив, стига Израел да продължи да изпълнява практическите искания на САЩ на терен. Основното сред тях е ограничаването на масираните въздушни удари в Газа. Фактите показват, че израелската армия (IDF) вече е започнала постепенно изтегляне към т.нар. „Жълта линия“ и е ограничила офанзивите. Нетаняху лично е уверил пратеника на Тръмп – Джаред Къшнър, че ще даде шанс на американския план, въпреки официалния си скептицизъм.

The New York Times: Израел тайно сътрудничи със Съвета за мир

Въпреки категоричния отказ на израелския кабинет да приеме документа в сегашния му вид, The New York Times съобщава, че Израел реално продължава да сътрудничи със Съвета за мир. Планът предвижда прехвърлянето на ежедневното администриране на Газа на технократична палестинска комисия под международен надзор.

Кореспондентите на The New York Times отбелязват, че пратеникът на Съвета за мир Николай Младенов е провел критична среща с Нетаняху. Непосредствено след нея израелските удари в анклава са спрели, което доказва скритото оперативно сътрудничество между двете страни напук на политическите декларации. От „Хамас“ обявиха, че остават ангажирани с предложената от САЩ пътна карта и очакват международен натиск върху Израел.

Британската десница се разцепи заради Израел

Конфликтът в Близкия изток прерасна във вътрешнополитически трус в Обединеното кралство. The Telegraph съобщи за дълбок раздор между две от водещите десни формации в страната – партията "Reform UK" на Найджъл Фараж и новото радикално движение "Restore Britain", оглавявано от бившия евродепутат Рупърт Лоу.

Повод за скандала станаха антисемитски изявления и обвинения в конспиративни теории срещу съоснователи на "Restore Britain". От партията на Фараж поставиха ясен ултиматум, отказвайки всякакви политически преговори или коалиции, докато формацията на Лоу не изгони членовете си, отправящи нападки срещу Израел и еврейската общност в Обединеното кралство. Конфликтът оголи сериозните идейни различия в британското дясно пространство по отношение на външната политика и подкрепата за Тел Авив.