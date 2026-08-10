Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
САЩ пренасочиха 55 кораба край Иран

САЩ пренасочиха 55 кораба край Иран

10 Август, 2026 06:07, обновена 10 Август, 2026 06:11 2 388 12

  • сащ-
  • иран-
  • ормузки кораб-
  • блокада-
  • кораби

Военноморската блокада на Вашингтон в Близкия изток ескалира; CENTCOM докладва за десетки спрени търговски съдове в стратегическите води

САЩ пренасочиха 55 кораба край Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достига нови критични нива, след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че американските военноморски сили са пренасочили общо 55 търговски кораба от подновяването на морската блокада срещу Иран на 14 юли.

Актуалните данни показват рязко засилване на американския натиск в региона с цел пълно прекъсване на търговския трафик към и от иранските пристанища.

Според официално изявление на CENTCOM, публикувано в социалната мрежа X, балансът на силите в района на Арабско море, Оманския и Персийския залив включва не само пренасочените 55 плавателни съда, но и два обезвредени кораба, както и два други, на чийто борд са се качили американски военни за принудителна проверка. Операциите се извършват от мащабна ескадра, състояща се от над 20 американски военни кораба – включително разрушителя USS Ross и самолетоносача USS Abraham Lincoln.

Хронология на ескалацията в Ормузкия проток

Сегашната фаза на правоприлагане на практика е второто действие от по-широка военна кампания. Първата блокада се проведе между 13 април и 18 юни тази година, след провала на мирните преговори в Исламабад. След кратко затишие, Белият дом поднови рестрикциите в средата на юли под претекст за защита на корабоплаването и икономически санкции, въвеждайки и такси за преминаващите товари.

Темпото на интерцепциите нараства с часове:

  • 25 юли: Докладвани са 12 пренасочени кораба.
  • 3 август: Броят им нараства до 44.
  • 7 август: Достигната е цифрата от 51 плавателни съда.
  • 9 август: Официалната статистика на CENTCOM вече отчита 55 кораба.

Докато иранският парламент обсъжда ответни мерки – включително пълна забрана за преминаване на американски и израелски съдове през стратегическия Ормузки проток, Вашингтон декларира, че блокадата остава в пълна сила. Изключения се правят единствено за хуманитарни товари, като до момента над 30 кораба с хуманитарна помощ са получили разрешение да преминат през загражденията. Рисковете за световната икономика и застрахователния сектор обаче остават безпрецедентни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    25 3 Отговор
    Клозетите дали работят както трябва...?? Иначе пак ще усерът морето..!

    06:19 10.08.2026

  • 4 Световният

    30 6 Отговор
    терорист в действие! Хем искат "сделка", хем я развалят точно пред подписването!! Бог да затрие държавата им, да си отдъхне Земята!!

    06:22 10.08.2026

  • 5 Ба бааааа

    15 2 Отговор
    Много гемии ще потънат

    06:23 10.08.2026

  • 6 Персите

    8 6 Отговор
    Много си падат по кораби яко пуцане ще падне

    06:24 10.08.2026

  • 7 Ахха

    22 5 Отговор
    ахатъпите краваари да кажат колко китайски кораби спряяха или руски а нещасната европа плаща за всичко

    06:30 10.08.2026

  • 8 висок изказ

    0 0 Отговор
    интерцепциите - Въх, каккъв висок изказ на списователя!!!!!!!!!!

    08:00 10.08.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 6 Отговор
    Аятоласите пак не слушкат
    Скоро ша ги попукам

    08:13 10.08.2026

  • 10 БИБИ ГРАМОВЕРЖЕЦЪТ

    0 4 Отговор
    Сърбят ма ръцете да бомбя Иран.

    08:14 10.08.2026

  • 11 Лост

    4 0 Отговор
    Догодина Тръмп може да се появи и на наградите Оскар,за да получи на наградата "Златна малинка".

    08:17 10.08.2026

  • 12 Калъчев

    2 0 Отговор
    Заредиха трюмовете и айде пак да плашат. Иран трябва да им ги потапя.

    09:01 10.08.2026