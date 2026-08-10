САЩ пренасочиха 55 кораба край Иран

Напрежението в Близкия изток достига нови критични нива, след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че американските военноморски сили са пренасочили общо 55 търговски кораба от подновяването на морската блокада срещу Иран на 14 юли.

Актуалните данни показват рязко засилване на американския натиск в региона с цел пълно прекъсване на търговския трафик към и от иранските пристанища.

Според официално изявление на CENTCOM, публикувано в социалната мрежа X, балансът на силите в района на Арабско море, Оманския и Персийския залив включва не само пренасочените 55 плавателни съда, но и два обезвредени кораба, както и два други, на чийто борд са се качили американски военни за принудителна проверка. Операциите се извършват от мащабна ескадра, състояща се от над 20 американски военни кораба – включително разрушителя USS Ross и самолетоносача USS Abraham Lincoln.

Хронология на ескалацията в Ормузкия проток

Сегашната фаза на правоприлагане на практика е второто действие от по-широка военна кампания. Първата блокада се проведе между 13 април и 18 юни тази година, след провала на мирните преговори в Исламабад. След кратко затишие, Белият дом поднови рестрикциите в средата на юли под претекст за защита на корабоплаването и икономически санкции, въвеждайки и такси за преминаващите товари.

Темпото на интерцепциите нараства с часове:

25 юли: Докладвани са 12 пренасочени кораба.

Докладвани са 12 пренасочени кораба. 3 август: Броят им нараства до 44.

Броят им нараства до 44. 7 август: Достигната е цифрата от 51 плавателни съда.

Достигната е цифрата от 51 плавателни съда. 9 август: Официалната статистика на CENTCOM вече отчита 55 кораба.

Докато иранският парламент обсъжда ответни мерки – включително пълна забрана за преминаване на американски и израелски съдове през стратегическия Ормузки проток, Вашингтон декларира, че блокадата остава в пълна сила. Изключения се правят единствено за хуманитарни товари, като до момента над 30 кораба с хуманитарна помощ са получили разрешение да преминат през загражденията. Рисковете за световната икономика и застрахователния сектор обаче остават безпрецедентни.