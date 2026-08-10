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Москва отхвърли „замразяване“ на войната
  Тема: Украйна

Москва отхвърли „замразяване“ на войната

10 Август, 2026 05:44, обновена 10 Август, 2026 05:49 3 327 61

  • русия-
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  • война-
  • калашников

Нови оръжия на „Калашников“ и напрежение между Русия, НАТО и САЩ

Москва отхвърли „замразяване“ на войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва няма да приеме вариант за „замразяване“ на украинския конфликт, тъй като това не отстранява коренните причини за кризата, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин пред ТАСС.

Според него настоящите действия на САЩ в Украйна са напълно несъвместими с декларациите им за желание за постигане на мир. Руската страна подчертава, че временно примирие без реални политически ангажименти единствено би дало възможност на Киев да прегрупира силите си.

Още новини от Украйна

Милитаризация на Арктика и новият фронт на НАТО

Паралелно с това руското външно министерство алармира за засилване на геополитическото напрежение в полярния регион. Директорът на департамента за европейски проблеми в МИД на Русия Владислав Масленников разкри пред вестник „Известия“, че НАТО активно разгръща военното си присъствие в Арктика чрез постоянната мисия „Арктически часовой“ (Arctic Sentinel). Според Москва Алиансът отработва настъпателни сценарии в студен климат под предлог за „руска заплаха“, което окончателно разрушава досегашния принцип за ниско военно напрежение в северните ширини.

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На фронта на военните технологии руският оръжеен концерн „Калашников“ обяви ключови подобрения в арсенала си. Корпорацията съобщи за нови боеприпаси, проектирани да поразяват западните танкове „Леопард“ от големи разстояния. Поради постепенното изтегляне на тежка бронирана техника от бойното поле, инженерите на компанията са модифицирали управляемата ракета „Вихър“. Обновеният комплекс вече е оптимизиран за борба с безпилотни летателни апарати (БПЛА), показвайки висока ефективност срещу по-големи дронове.

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В дипломатическо и демографско отношение натискът в региона също нараства. Ръководителят на непризнатата Приднестровска молдавска република (ПМР) Вадим Красноселски съобщи в интервю за руски медии, че над 60 000 жители на региона вече са подали молби за получаване на руско гражданство по опростена процедура. Към момента близо 220 000 души от общо половин милионното население на Приднестровието вече притежават руски паспорти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    71 15 Отговор
    Шамарите ще ги вземе и НАТО няма как ...! Зимата ще е тежка и за ЕС , в един момент някой ще трябва да поеме отговорността..!

    Коментиран от #44, #54

    05:56 10.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    55 9 Отговор
    А германистан се увеличаватпастпртир на ония от третия пол ,имало и там мобилизация щели да правят прайдове всеки месец ,не както сега един път в годината

    06:00 10.08.2026

  • 3 Да де

    64 10 Отговор
    Няма спирка...- Борис Джонсън каза --до последният украинец....Та защо тогава Москва да спира...?!?!?

    06:03 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ба бааааа

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Да ти се връща с лихвите

    06:21 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лихвар

    35 6 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Много лесно и лицемерно е да лежиш на дивана в детройта с ръка в гащите и да раздаваш акъл на руснаците.

    Коментиран от #15

    06:50 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Свободен

    17 39 Отговор
    Разбира се, че трябва да премахне коренната причина!
    Тя трябва да се издърпа от бункера под Кремъл и да се изпрати в Хага!

    06:51 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишел

    40 7 Отговор
    Не се надявайте на друго, Русия беше излъгана с Минските споразумения.

    Коментиран от #23

    07:03 10.08.2026

  • 18 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА

    34 7 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Демилитаризацията върви доста успешно след като руската армия леко увеличи натиска.

    Коментиран от #24, #25, #39

    07:07 10.08.2026

  • 19 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    32 8 Отговор
    Върви към тотален крах. Русия вече разбра, че с подлите британци с добрем не става.

    Коментиран от #21

    07:09 10.08.2026

  • 20 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    26 8 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #29

    07:10 10.08.2026

  • 21 няма край

    9 25 Отговор

    До коментар #19 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":

    Няма край руския резил. Няма.

    07:10 10.08.2026

  • 22 Хахахахаха

    16 8 Отговор
    Няма мир много ясно, укрите цял ден ревът, харчат пари за салфетки за сополите, гледам укрите се радват че маджара удрял кораби и депа, смятай колко са зле, няма успехи на фронта, няма успехи и всява е на страх в руснаците, пълна трагедия тея укри

    07:11 10.08.2026

  • 23 верна?

    7 18 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    А Украйна не бе излъгана от русийката с будапещенското споразумение през 1994, а? Ай жива да не бях. Защо не му дадох!

    07:11 10.08.2026

  • 24 Ха ха

    6 12 Отговор

    До коментар #18 от "ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА":

    А превзеха ли Мала Токмачка за тези 10 дни

    07:11 10.08.2026

  • 25 Соломон

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА":

    На ясно ли си като употребяваш думичката Демилитаризация,какво означава

    Коментиран от #34

    07:12 10.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 РУСИЯ е ХА ХА ХЕ ХЕ

    10 18 Отговор

    До коментар #20 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    ПИЯНИ КОЛХОЗНИЦИ С МНОГО ХАЛЮЦИНАЦИИ И НИЩО ПОВЕЧЕ.

    07:14 10.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    24 4 Отговор
    Не се надявайте на замразяване, мирни преговори, примирие или други подобни измислици. Бандерия няма да преживее зимата.

    07:16 10.08.2026

  • 32 ТРОЛСКА ТИШИНА

    18 4 Отговор
    Тримата болни бандертрола вчера бяха дълбоко в дупката, но са ги наболи с остена и са ги изкарали да мърсят форума. Сус бре, отрова.

    07:19 10.08.2026

  • 33 Ами..

    12 2 Отговор
    Естествено че няма пак да се хване на въдицата...

    07:19 10.08.2026

  • 34 Специално за бавните

    21 4 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Демилитаризация означава, пълно унищожение на военнопромишления комплекс на Украйна, смяна на фашисткия режим на Зелено, а също и ответни мерки срещу съседните държави осигуряващи логистика и военна подкрепа на зелените терористи. Няма значение дали са в НАТО, ЕС или където и да било. Сега стана ли ти ясно или си твърдетъп?

    Коментиран от #37

    07:20 10.08.2026

  • 35 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    23 5 Отговор
    Вече две седмици няма британски кораб с оръжие акостирал в окраинските пристанища. Британците почнаха да молят за замразяване.

    07:20 10.08.2026

  • 36 Факти

    6 12 Отговор
    Путин преди седмица каза "Ако войната приключи с какво ще се занимаваме?" след което се засмя. Русия е обречена.

    07:25 10.08.2026

  • 37 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Специално за бавните":

    Спезиално за теб съм го копирал.Демилитаризацията е процес на намаляване, ограничаване или пълно премахване на въоръжените сили, военните съоръжения, оръжията и военното производство на дадена държава или в определена географска зона. Тя обикновено се случва след мирни договори или международни споразумения с цел намаляване на напрежението и предотвратяване на бъдещи конфликти.

    Коментиран от #45

    07:33 10.08.2026

  • 38 Факти

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЯМ СИ ТРОЛ БРЕЙЙЙ":

    Целта е ресурсите на Украйна за 20 трилиона евро да не влязат в ЕС. Целта е ЕС да няма ресурси и да е зависим от Русия за нефт и газ и от Китай за редкоземни елементи. Това е война на Русия и Китай срещу ЕС, а в Европа е пълно с полезни uguomu, които викат за алчните агресори. Те не могат да сметнат 2 и 2 и нямат идея какво се случва, а то е ясно като бял ден пред очите им. ЕС ако приеме Украйна с всичките й ресурси си осигурява поне един век спокойствие с нефт, газ и редкоземни елементи на възможно най-ниските цени в света. Путин в момента е взел половината от тия ресурси защото най-високата им концентрация е именно в Донбас и Крим. Алчността му няма граници, а Си Дзинпин се възползва от глупостта му и без куршум уби два заека - хем превзе Русия, хем остави ЕС без ресурси.

    Коментиран от #47

    07:34 10.08.2026

  • 39 Факти

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА":

    Украйна никога не е била толкова милитаризирана. Демилитаризацията постигна точно обратното. Путин се провали тотално.

    07:35 10.08.2026

  • 40 Топчията

    8 1 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:37 10.08.2026

  • 41 Яна

    8 1 Отговор
    Прекратяването на войната не е желано от киевския режим.Как биха се обогатявали ,без никой да ги контролира така ефективно ,ако военните действия спрат?Сега всичко им е позволено.А клоунът и неговият екип притежават абсолютна власт.

    07:42 10.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Браво пУТИН

    4 10 Отговор
    Разшири НАТО и превъоръжи Украйна! Направи от русия китайска губерния!

    07:50 10.08.2026

  • 44 Масква пуши

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Чакай либе...Дроновете обърнаха войната! Московчани вкусиха от СВО!

    Коментиран от #56

    07:52 10.08.2026

  • 45 Димитър Георгиев

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Сюлеймане кога на село в Делиормана и от демилитаризация взехте да разбирате ?

    07:53 10.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Иван Иванов

    11 1 Отговор
    2014 година кой избомби Луганск? Какво направиха военизираните структури на Десен сектор и Азов? Има видео и от акцията на Драпатий с бронетранспортьорите срещу барикадите на невърожените протестиращи. Кой блокира Крим и им спре водата?

    08:13 10.08.2026

  • 49 Бончо М.

    6 0 Отговор
    Какво замразяване? При глобалното затопляне на климата и военните пожари наоколо, много бързо става размразяване, та няма що да се хабят. Нужен е световен мир, както казваха миските в един американски филм.

    08:14 10.08.2026

  • 50 Иван Иванов

    8 0 Отговор
    2014 година кой избомби Луганск? Какво направиха военизираните структури на Десен сектор и Азов? Има видео и от акцията на Драпатий с бронетранспортьорите срещу барикадите на невърожените протестиращи. Кой блокира Крим и им спре водата?

    Коментиран от #52

    08:14 10.08.2026

  • 51 Гоце Делчев

    10 0 Отговор
    Никакво назад, пред нас е Берлин. С измама и лъжи до тук я докараха. Сега щом посаха вятър, ще жънат бури.

    Коментиран от #59

    08:15 10.08.2026

  • 52 Зайо Байо

    12 0 Отговор

    До коментар #50 от "Иван Иванов":

    На Майдана какво стана ? Избиваха инакомислещите. По ТВ даваха как ги хвърляха през прозорците , застрелваха ги , гориха ги. Но тогава ЦЕЛИЯ "демократичен" свят не реагира. А дори ги поощряваше и гледаше с удоволствие как пожарът се разгаря. А те само налива гориво в него.

    Коментиран от #57

    08:27 10.08.2026

  • 53 Изтрили са ме

    16 0 Отговор
    Защото написах, че руснаците вече не вярват на лъжливия Запад. Цензура в действие.

    Коментиран от #55

    08:29 10.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА ПУТЛЕРИСТИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Изтрили са ме":

    53 Изтрили са ме
    120ОТГОВОР
    Защото написах, че руснаците вече не вярват на лъжливия Запад. Цензура в действие.
    -;-
    Цензурата се опитва да спаси Путлеристите и скапаните бугарски комунисти!

    Коментиран от #61

    10:07 10.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Путлер може и да си вярва

    0 3 Отговор
    Цензурата се опитва да спаси Путлеристите и скапаните бугарски комунисти!
    А и цензурата опитва спасение на маркс-ленинизъма!

    10:17 10.08.2026

  • 61 И мен ме изтриха

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА ПУТЛЕРИСТИТЕ":

    Ама много ще ги сърби на едно место.

    12:48 10.08.2026

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