Москва отхвърли „замразяване“ на войната

Москва няма да приеме вариант за „замразяване“ на украинския конфликт, тъй като това не отстранява коренните причини за кризата, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин пред ТАСС.
Според него настоящите действия на САЩ в Украйна са напълно несъвместими с декларациите им за желание за постигане на мир. Руската страна подчертава, че временно примирие без реални политически ангажименти единствено би дало възможност на Киев да прегрупира силите си.
Милитаризация на Арктика и новият фронт на НАТО
Паралелно с това руското външно министерство алармира за засилване на геополитическото напрежение в полярния регион. Директорът на департамента за европейски проблеми в МИД на Русия Владислав Масленников разкри пред вестник „Известия“, че НАТО активно разгръща военното си присъствие в Арктика чрез постоянната мисия „Арктически часовой“ (Arctic Sentinel). Според Москва Алиансът отработва настъпателни сценарии в студен климат под предлог за „руска заплаха“, което окончателно разрушава досегашния принцип за ниско военно напрежение в северните ширини.
„Калашников“ с модифицирани ракети срещу „Леопард“ и дронове
На фронта на военните технологии руският оръжеен концерн „Калашников“ обяви ключови подобрения в арсенала си. Корпорацията съобщи за нови боеприпаси, проектирани да поразяват западните танкове „Леопард“ от големи разстояния. Поради постепенното изтегляне на тежка бронирана техника от бойното поле, инженерите на компанията са модифицирали управляемата ракета „Вихър“. Обновеният комплекс вече е оптимизиран за борба с безпилотни летателни апарати (БПЛА), показвайки висока ефективност срещу по-големи дронове.
Масово руско гражданство в Приднестровието
В дипломатическо и демографско отношение натискът в региона също нараства. Ръководителят на непризнатата Приднестровска молдавска република (ПМР) Вадим Красноселски съобщи в интервю за руски медии, че над 60 000 жители на региона вече са подали молби за получаване на руско гражданство по опростена процедура. Към момента близо 220 000 души от общо половин милионното население на Приднестровието вече притежават руски паспорти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #44, #54
05:56 10.08.2026
2 Kaлпазанин
06:00 10.08.2026
3 Да де
06:03 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ба бааааа
До коментар #6 от "оня с коня":Да ти се връща с лихвите
06:21 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лихвар
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Много лесно и лицемерно е да лежиш на дивана в детройта с ръка в гащите и да раздаваш акъл на руснаците.
Коментиран от #15
06:50 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Свободен
Тя трябва да се издърпа от бункера под Кремъл и да се изпрати в Хага!
06:51 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мишел
Коментиран от #23
07:03 10.08.2026
18 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА
До коментар #12 от "Соломон":Демилитаризацията върви доста успешно след като руската армия леко увеличи натиска.
Коментиран от #24, #25, #39
07:07 10.08.2026
19 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #21
07:09 10.08.2026
20 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #29
07:10 10.08.2026
21 няма край
До коментар #19 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":Няма край руския резил. Няма.
07:10 10.08.2026
22 Хахахахаха
07:11 10.08.2026
23 верна?
До коментар #17 от "Мишел":А Украйна не бе излъгана от русийката с будапещенското споразумение през 1994, а? Ай жива да не бях. Защо не му дадох!
07:11 10.08.2026
24 Ха ха
До коментар #18 от "ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА":А превзеха ли Мала Токмачка за тези 10 дни
07:11 10.08.2026
25 Соломон
До коментар #18 от "ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА":На ясно ли си като употребяваш думичката Демилитаризация,какво означава
Коментиран от #34
07:12 10.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 РУСИЯ е ХА ХА ХЕ ХЕ
До коментар #20 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":ПИЯНИ КОЛХОЗНИЦИ С МНОГО ХАЛЮЦИНАЦИИ И НИЩО ПОВЕЧЕ.
07:14 10.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:16 10.08.2026
32 ТРОЛСКА ТИШИНА
07:19 10.08.2026
33 Ами..
07:19 10.08.2026
34 Специално за бавните
До коментар #25 от "Соломон":Демилитаризация означава, пълно унищожение на военнопромишления комплекс на Украйна, смяна на фашисткия режим на Зелено, а също и ответни мерки срещу съседните държави осигуряващи логистика и военна подкрепа на зелените терористи. Няма значение дали са в НАТО, ЕС или където и да било. Сега стана ли ти ясно или си твърдетъп?
Коментиран от #37
07:20 10.08.2026
35 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
07:20 10.08.2026
36 Факти
07:25 10.08.2026
37 Соломон
До коментар #34 от "Специално за бавните":Спезиално за теб съм го копирал.Демилитаризацията е процес на намаляване, ограничаване или пълно премахване на въоръжените сили, военните съоръжения, оръжията и военното производство на дадена държава или в определена географска зона. Тя обикновено се случва след мирни договори или международни споразумения с цел намаляване на напрежението и предотвратяване на бъдещи конфликти.
Коментиран от #45
07:33 10.08.2026
38 Факти
До коментар #14 от "ГОЛЯМ СИ ТРОЛ БРЕЙЙЙ":Целта е ресурсите на Украйна за 20 трилиона евро да не влязат в ЕС. Целта е ЕС да няма ресурси и да е зависим от Русия за нефт и газ и от Китай за редкоземни елементи. Това е война на Русия и Китай срещу ЕС, а в Европа е пълно с полезни uguomu, които викат за алчните агресори. Те не могат да сметнат 2 и 2 и нямат идея какво се случва, а то е ясно като бял ден пред очите им. ЕС ако приеме Украйна с всичките й ресурси си осигурява поне един век спокойствие с нефт, газ и редкоземни елементи на възможно най-ниските цени в света. Путин в момента е взел половината от тия ресурси защото най-високата им концентрация е именно в Донбас и Крим. Алчността му няма граници, а Си Дзинпин се възползва от глупостта му и без куршум уби два заека - хем превзе Русия, хем остави ЕС без ресурси.
Коментиран от #47
07:34 10.08.2026
39 Факти
До коментар #18 от "ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА":Украйна никога не е била толкова милитаризирана. Демилитаризацията постигна точно обратното. Путин се провали тотално.
07:35 10.08.2026
40 Топчията
07:37 10.08.2026
41 Яна
07:42 10.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Браво пУТИН
07:50 10.08.2026
44 Масква пуши
До коментар #1 от "Овчар":Чакай либе...Дроновете обърнаха войната! Московчани вкусиха от СВО!
Коментиран от #56
07:52 10.08.2026
45 Димитър Георгиев
До коментар #37 от "Соломон":Сюлеймане кога на село в Делиормана и от демилитаризация взехте да разбирате ?
07:53 10.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Иван Иванов
08:13 10.08.2026
49 Бончо М.
08:14 10.08.2026
50 Иван Иванов
Коментиран от #52
08:14 10.08.2026
51 Гоце Делчев
Коментиран от #59
08:15 10.08.2026
52 Зайо Байо
До коментар #50 от "Иван Иванов":На Майдана какво стана ? Избиваха инакомислещите. По ТВ даваха как ги хвърляха през прозорците , застрелваха ги , гориха ги. Но тогава ЦЕЛИЯ "демократичен" свят не реагира. А дори ги поощряваше и гледаше с удоволствие как пожарът се разгаря. А те само налива гориво в него.
Коментиран от #57
08:27 10.08.2026
53 Изтрили са ме
Коментиран от #55
08:29 10.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА ПУТЛЕРИСТИТЕ
До коментар #53 от "Изтрили са ме":53 Изтрили са ме
120ОТГОВОР
Защото написах, че руснаците вече не вярват на лъжливия Запад. Цензура в действие.
-;-
Цензурата се опитва да спаси Путлеристите и скапаните бугарски комунисти!
Коментиран от #61
10:07 10.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Путлер може и да си вярва
А и цензурата опитва спасение на маркс-ленинизъма!
10:17 10.08.2026
61 И мен ме изтриха
До коментар #55 от "НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА ПУТЛЕРИСТИТЕ":Ама много ще ги сърби на едно место.
12:48 10.08.2026