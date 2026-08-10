Москва няма да приеме вариант за „замразяване“ на украинския конфликт, тъй като това не отстранява коренните причини за кризата, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин пред ТАСС.

Според него настоящите действия на САЩ в Украйна са напълно несъвместими с декларациите им за желание за постигане на мир. Руската страна подчертава, че временно примирие без реални политически ангажименти единствено би дало възможност на Киев да прегрупира силите си.

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Милитаризация на Арктика и новият фронт на НАТО

Паралелно с това руското външно министерство алармира за засилване на геополитическото напрежение в полярния регион. Директорът на департамента за европейски проблеми в МИД на Русия Владислав Масленников разкри пред вестник „Известия“, че НАТО активно разгръща военното си присъствие в Арктика чрез постоянната мисия „Арктически часовой“ (Arctic Sentinel). Според Москва Алиансът отработва настъпателни сценарии в студен климат под предлог за „руска заплаха“, което окончателно разрушава досегашния принцип за ниско военно напрежение в северните ширини.

„Калашников“ с модифицирани ракети срещу „Леопард“ и дронове

На фронта на военните технологии руският оръжеен концерн „Калашников“ обяви ключови подобрения в арсенала си. Корпорацията съобщи за нови боеприпаси, проектирани да поразяват западните танкове „Леопард“ от големи разстояния. Поради постепенното изтегляне на тежка бронирана техника от бойното поле, инженерите на компанията са модифицирали управляемата ракета „Вихър“. Обновеният комплекс вече е оптимизиран за борба с безпилотни летателни апарати (БПЛА), показвайки висока ефективност срещу по-големи дронове.

Масово руско гражданство в Приднестровието

В дипломатическо и демографско отношение натискът в региона също нараства. Ръководителят на непризнатата Приднестровска молдавска република (ПМР) Вадим Красноселски съобщи в интервю за руски медии, че над 60 000 жители на региона вече са подали молби за получаване на руско гражданство по опростена процедура. Към момента близо 220 000 души от общо половин милионното население на Приднестровието вече притежават руски паспорти.