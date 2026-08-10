Полша въвежда SMS предупреждения при руски въздушни атаки срещу Украйна

Полша ще започне да предупреждава населението си чрез SMS, когато въоръжените сили вдигат изтребители по тревога заради руски въздушни атаки срещу Украйна. Мярката е част от усилията на Варшава да подобри системата за гражданска защита и да осигури на хората по-бърза и ясна информация при потенциална опасност от разпространяване на бойните действия извън украинска територия, предава БТА.

За промяната съобщи заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка. По думите ѝ решението е пряко свързано с инцидента от 30 юли, когато летящ обект навлезе в полското въздушно пространство по време на мащабна руска атака срещу Украйна и впоследствие падна край град Люблин в Източна Полша.

Първоначално обектът не беше идентифициран. След разследване полските власти го определиха като руска крилата ракета Х-101. При падането ѝ няма пострадали, но инцидентът предизвика сериозни опасения, тъй като показа реалния риск от случайно или преднамерено нарушаване на въздушното пространство на държава от НАТО.

Случаят доведе и до критики от страна на местното население. Жители на засегнатия регион заявиха, че не са получили достатъчно ясна информация за характера на опасността. Сирени са прозвучали в Люблин и околните райони, но хората не са били своевременно информирани какво точно се случва и дали съществува непосредствен риск за тяхната безопасност.

Именно този проблем стои в основата на новата система. Досега полското военно командване използваше основно социалната мрежа „Екс“, за да съобщава за вдигането на изтребители на НАТО по тревога в отговор на руски въздушни атаки срещу Украйна.

Тези самолети изпълняват важна задача по наблюдение на въздушното пространство. Те следят обекти, които се приближават към полската граница, и при необходимост могат да бъдат използвани за прехващане, ако нарушителят навлезе на територията на Полша.

В бъдеще информацията за подобни действия ще бъде изпращана директно до мобилните телефони на гражданите чрез SMS. Системата ще бъде управлявана от Центъра за национална сигурност, който досега беше известен най-вече с предупрежденията си за опасни метеорологични явления и други заплахи за населението.

Промяната има за цел да съкрати времето между възникването на потенциалната опасност и информирането на гражданите. При въздушна атака срещу Украйна ситуацията може да се развие изключително бързо, а полското въздушно пространство се намира непосредствено до зоната на бойните действия.

Освен SMS системата Министерството на отбраната разработва и специално приложение за предупреждение за въздушна тревога. То ще бъде създадено по подобие на използваната в Украйна система, която позволява на гражданите да получават информация за въздушни заплахи и да реагират според указанията на властите.

Подобни технологии придобиха особено значение след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Масовото използване на ракети и дронове срещу украински градове превърна системите за ранно предупреждение в съществен елемент от гражданската защита. Полша сега се стреми да адаптира част от този опит към собствените си нужди.

Новата система не означава, че всяко вдигане на полски или съюзнически изтребители ще представлява непосредствена опасност за населението. Самолетите често се вдигат превантивно, когато руските сили извършват масирани атаки срещу Украйна, за да бъдат готови за реакция при приближаване на въздушни цели към полското въздушно пространство.

Затова и целта на SMS известията е не да предизвикват паника, а да създадат по-добра информираност. Властите ще могат да съобщават на гражданите кога е задействана система за повишена готовност и кога съществува конкретна заплаха, която изисква определени действия.

Инцидентът край Люблин показва защо този тип комуникация е важна. Дори когато няма жертви и ракетата не е причинила значителни разрушения, самото навлизане на руски боеприпас във въздушното пространство на Полша създава риск от по-сериозна ескалация.

За Варшава това е и въпрос на готовност на НАТО. Полша е една от ключовите държави на източния фланг на Алианса и играе централна роля в логистичната подкрепа за Украйна. През нейна територия преминава значителна част от международната помощ за Киев, което прави страната потенциално важна цел в контекста на по-широкия конфликт.

Вдигането на изтребители на НАТО при руски въздушни атаки срещу Украйна е част от мерките за защита на съюзническото въздушно пространство. Това показва, че войната в Украйна вече има пряко отражение върху ежедневните процедури за сигурност в съседните държави от Алианса.

Полското решение е показателно и за по-широката промяна в разбирането за гражданска защита в Европа. В условията на ракетни и дронови атаки предупреждението на населението вече не може да разчита единствено на традиционните сирени. Мобилните телефони, приложенията и цифровите системи позволяват информацията да бъде доставена директно до хората и да съдържа конкретни указания.

В този смисъл Полша изгражда многослойна система, която комбинира военни средства за наблюдение и прехващане с граждански механизми за ранно предупреждение. Това е част от подготовката на страната за потенциални инциденти, които могат да възникнат в резултат на продължаващата война непосредствено зад нейната граница.