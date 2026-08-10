Полша: Защо има все повече нападения срещу украинци

Преди няколко дни трима поляци пребиха млада двойка от Украйна, нанасяйки им рани, които е трябвало да бъдат шити. Ухото на младата жена е било почти откъснато, а 21-годишният ѝ приятел бил ритан по главата, разказва „Зюддойче Цайтунг“ и информира, че насилието е било заснето от две камери на паркинг във Вроцлав. Преди това полските мъже обидили младата жена заради нейната националност, а това съвсем не е първият инцидент с такъв характер - подбуден от омраза и ксенофобия. Германското издание разказва и за друг случай от южния полски град Белско-Бяла. Там в автобус на обществения транспорт мъж отправял вулгарни думи към 11-годишно украинско момиче и я призовавал да си върви вкъщи.
Във Вроцлав пък бил нападнат 19-годишен младеж, докато говорел на украински с родителите си по телефона. В Гдиня е задържан 76-годишен мъж, тъй като нанасял удари с бастун по главата на 40-годишна украинка. Почти ежеседмично има съобщения за подобни прояви, пише „Зюддойче Цайтунг“ и цитира полицейската статистика, според която през първото полугодие на 2026 г. е регистриран ръст от 30 процента на нападенията на поляци срещу украинци спрямо предходната година.
Над 1 милион украинци живеят и работят в Полша
В Полша има около 1,7 милиона украинци, те са 70 процента от живеещите в страната чужденци, информира германското издание. Повечето от пълнолетните работят и внасят под формата на данъци и социални осигуровки повече, отколкото струват на държавата.
Въпреки това правителството на Доналд Туск намали тези помощи, продължава „Зюддойче Цайтунг“ и обяснява, че това вероятно е било направено под натиска на дясната опозиция. Но докато управляващите политически сили продължават да поддържат подкрепата за Украйна, почти всички опозиционни партии междувременно са решително против следващите помощи за съседната държава, включително отправяйки призиви за незабавното ѝ спиране.
Споровете за УПА и Волинското клане
Представителят на дяснонационалистическата „Право и справедливост“ Пшемислав Чарнек, който е неин водещ кандидат за парламентарните избори през 2027 година например казва, че Украйна трябва да се присъедини към ЕС едва тогава, когато признае за геноцид кланетата, извършени от украинската армия срещу полското цивилно население по време на Втората световна война. Той обвинява Украйна, че почита и защитава фашистите и поддръжниците на Бандера, пише „Зюддойче Цайтунг“. Германското издание цитира и партийния лидер на „Право и справедливост“ Ярослав Качински с думите, че иска Русия да претърпи поражение, но бил „против бандеризма“, имайки предвид привържениците на украинския националист Степан Бандера.
„Зюддойче Цайтунг“ отбелязва, че допреди няколко години подобен тон се чуваше само от десните екстремисти в Полша. Най-вече днешният евродепутат Гжегож Браун водеше още през 2022 година клеветнически кампании срещу украинците. А към неговите обвинения, че помощта за бежанците от войната струвала твърде много на държавата, веднага се присъедини и крайнодясната „Конфедерация“. Един от нейните лидери – Кшищоф Босак – каза в началото на 2025 година, че Полша трябва да престане да зачита в по-голяма степен интересите на Киев, отколкото своите.
Партията на Браун „Короната на Полша“ е смятана за проруска. Но неговите думи за Украйна бяха възприети от целия десен лагер, включително от „Право и справедливост“, пише „Зюддойче Цайтунг“. В съответствие с руската пропаганда е най-вече едностранчивата оценка на полско-украинската история по време на Втората световна война, пише германската медия. А сега немалко полски политици предупреждават за предполагаеми фашисти в Украйна, като сред тях е президентът Карол Навроцки, историк по професия. Основно става дума за Волинското клане, когато бойци от Украинската въстаническа армия (УПА) избиват по време на Втората световна война десетки хиляди цивилни поляци. Те са сътрудничили и с Вермахта, преди самите те да се превърнат в негови жертви, пише „Зюддойче Цайтунг“. В Украйна са на почит заради борбата им срещу Съветския съюз.
Разпалване на социална завист
Нападенията срещу украинци в Полша се увеличиха след скандала около УПА, която президентът Зеленски удостои с отличие, а Полша официално протестира. Но това далеч не е единствената причина. По-скоро става дума за интернет кампания с проруска пропаганда, започнала още през годината на руската инвазия, която едва сега дава истински резултати, пише швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг".
Тази кампания според изданието залага на подклаждането на социална завист спрямо бежанците от Украйна, които, както се твърди, били прекалено облагодетелствани от властите. Тази представа се наложи, след като станаха известни случаи на злоупотреба със социални помощи от страна на украинци, по-късно напуснали страната. Днес малко повече от половината от поляците смятат, че държавната подкрепа за украинците е твърде щедра. Тези дезинформационни кампании, често подкрепяни от руски „фабрики за тролове“, трябва да се разглеждат като средство за хибридна война на Кремъл, коментира швейцарското издание.
Биляна Михайлова редактор
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Защото са почти толкова нагли
Коментиран от #24, #48
17:22 10.08.2026
3 Салам Петрохан, ама Шпеков
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":Ще те пръсна, Кокоране!
17:23 10.08.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #13, #62
17:26 10.08.2026
5 Винаги има видьов ден
17:27 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 пръц
17:27 10.08.2026
8 Предположение
17:27 10.08.2026
9 Сатана Z
Поляк в Краков преследва някакви селяни!
От това, което съм чел в проукраински страници, украинска шмата се смята за най-обидната обида от свидомитите (закоравелите украински националисти).
17:27 10.08.2026
10 Хитлер знаеше, че са унтерменшен
17:27 10.08.2026
11 Щото са
17:29 10.08.2026
12 Малко по смирено
17:29 10.08.2026
13 Чако
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Няма тайни за теб!
17:33 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Парадокс
Коментиран от #59
17:36 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Така биеха
Коментиран от #66
17:37 10.08.2026
18 Христо
17:38 10.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Цеко
Коментиран от #55
17:41 10.08.2026
24 Пиерлуиджи Колина
До коментар #2 от "Защото са почти толкова нагли":Спокойно колега те просто полека лека осъзнават че след балтийските държави идва техния ред...! Трябва да преосмислят или с палячовците от НАТО или пас и неутралитет иначе ще вземат Сопите..!
17:43 10.08.2026
25 Хаген Дас
17:45 10.08.2026
26 Само брак
Коментиран от #36
17:45 10.08.2026
27 МАЛЪК ЦЕКО
До коментар #16 от "Цеко":НЕ СЪМ ЧИТАТЕЛ А ПИСАТЕЛ
17:47 10.08.2026
28 Анонимен
17:51 10.08.2026
29 Тиква
17:51 10.08.2026
30 някой чете ли ги тия пасквили?
нещо за минските договорености вие чували ли сте? че кои не ги спазва яде боя?
17:53 10.08.2026
31 Поляците Мразят Руснаци
нарекли се у краинци.
Но си остават руснаци от където и да ги погледнем.
Тепърва предстои всички да се уверят в това.
17:56 10.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха ха ха
18:01 10.08.2026
34 21-годишният ѝ приятел
много често премълчавате годините на жените
18:03 10.08.2026
35 Аха
До коментар #16 от "Цеко":Заради това миналата година съда на ЕС осъди Украйна за отказа на нейната прокуратура да разследва и накаже виновните за изгарянето на 10-та българина в Одеса...съдиите на ЕС и те ли са копейки?!
18:04 10.08.2026
36 А преди тях
До коментар #26 от "Само брак":Руснаците
18:04 10.08.2026
37 Поляците се едни неблагодарни
18:06 10.08.2026
38 премълчавайки подробности едва ли
макар не всички
станали са нагли и безочливи като кафявите и черните пришълци
и на хората им кипват нервите
завчера един урк закла гърлото на друг урк край слънчака
18:07 10.08.2026
39 Kaлпазанин
18:14 10.08.2026
40 Хи хи
18:18 10.08.2026
41 полски възпитател
18:19 10.08.2026
42 Къде е укротрола?
18:20 10.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Укротролейче, имаш разсейки от рака.
18:26 10.08.2026
45 щом и турците ги съдят
Нападението срещу кораба „Рейхан Сари", което доведе до смъртта на турски моряк, ще бъде отнесено до Международния наказателен съд.
Обявено е, че във връзка с нападението срещу турския кораб „Рейхан Сари", довело до смъртта на един турски моряк, ще бъде подадено заявление до Международния наказателен съд в Хага за образуване на дело по факта на нападения срещу кораби и моряци.
„Оптимизмът избледня." Украинските въоръжени сили разкриха ужасяващата истина за ситуацията в Северния военен окръг
корабособственикът, T ve O Denizcilik, и 15 членове на екипажа подготвят съдебен иск срещу Украйна в Хага. Оказва се, че искът на турската страна е подаден чрез адвокатската кантора Memişoğlu Kurun.
В представеното изявление се подчертава, че по време на военни операции цивилните търговски кораби са защитени от международното право и не могат да се считат за военни цели. В документа се отбелязва конкретно, че Украйна умишлено е ударила турския кораб „Рейхан Сари", като е насочила вниманието си жилищни райони, и че атаката е била извършена умишлено с намерението да се убиват цивилни. Отбелязва се също, че подобни атаки представляват престъпления срещу човечеството и са извър
18:27 10.08.2026
46 Да бе
18:31 10.08.2026
47 Лоши
18:32 10.08.2026
48 Хибриди
До коментар #2 от "Защото са почти толкова нагли":В Украйна има много хазари - цели общини с прилежащите им села. Отделно много са в градовете. Процентно хич не са малко. Когато преди 1000 киевският княз Светослав е разгромил Хазария,хазарската популация се е имплантирала в славянската популация.Тяхната наглост е попита и от укрите. Така имаме хазарска наглост в съчетание с бандерски нацизъм. Отвратителни хибриди.
18:32 10.08.2026
49 Ний ша Ва упрайм
18:34 10.08.2026
50 Механик
Служил съм в една много смесена армия, където имаше както укри, така и поляци. Плюс една камара други националности.
Истината е, че Поляците презират укрите и ги имат за 3-та ръка хора. Укрите от своя страна също мразят поляците, но всячески се опитват да приличат на тях. Това пък още повече дразни паляците, които по рождение мразят всичко. Единственото което сега е общо между паляците и укрите е че и едните, и другите мразят Русия, но им трябва само една малка прашинка и ще се хванат за гушите. Което и виждаме да се случва.
Е това е истината.
Коментиран от #54
18:36 10.08.2026
51 Щото не са стока,затова!
18:40 10.08.2026
52 Защото така трябва
18:43 10.08.2026
53 ПРОМЯНАТА ИДВА
Коментиран от #65
18:45 10.08.2026
54 ПРОМЯНАТА ИДВА
До коментар #50 от "Механик":От това че никой нищо не е знаел за качествата и характера на ОКРАЯНО. Пиша от години.. Във болшенството си те са лицемери алчни и зли. Пак от личен опит го пиша. А пуснаха ги от съпричастност милосърдие но повечето от тях не го заслужават. БРАВО ЗА ПИСАНИЕТО ТИ ИСТИНА ДО ИСТИНАТА ПИШЕШ.
18:48 10.08.2026
55 Чако
До коментар #23 от "Цеко":С уста що другото се спихнало, нали?
18:49 10.08.2026
56 див дядо
18:56 10.08.2026
57 Павел Пенев
18:57 10.08.2026
58 DW - Пропаганден машинен
Я напишете напр.нещо за незаконния укpoанклав Баба Алино в България?
18:59 10.08.2026
59 У0400 Ямбол е градът
До коментар #15 от "Парадокс":Защото липсват в цяла Европа.
19:11 10.08.2026
60 Пенсионер 69 годишен
Украинска провокация! Изнудвали са горкия полски пенсионер за пари. Или украинката го е подгонила с два ножа, като украинката във Варна.
Коментиран от #63
19:11 10.08.2026
61 Рамбо
Коментиран от #68
19:13 10.08.2026
62 Сус бе
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":ГяВюур .
500 години !!!
19:15 10.08.2026
63 баба Гана
До коментар #60 от "Пенсионер 69 годишен":Комуняк някакъв
Коментиран от #67
19:15 10.08.2026
64 Без причина
19:53 10.08.2026
65 по добре не пиши
До коментар #53 от "ПРОМЯНАТА ИДВА":Кокво е тва Окраяно.
19:55 10.08.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Така биеха":Русия трябваше да смачка гризенците и казахите.
Путин спаси Токаев боклука
19:56 10.08.2026
67 Не е така
До коментар #63 от "баба Гана":Европедал е бил
19:57 10.08.2026
68 Ха ХаХа
До коментар #61 от "Рамбо":80% русофили в България бе евродебил
19:59 10.08.2026