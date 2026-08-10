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Полша: Защо има все повече нападения срещу украинци
  Тема: Украйна

Полша: Защо има все повече нападения срещу украинци

10 Август, 2026 17:20 3 597 68

  • полша-
  • украйна-
  • украински бежанци-
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  • упа

След началото на руската агресия бежанците бяха много радушно приети, но постепенно отношението към тях се промени. Защо?

Полша: Защо има все повече нападения срещу украинци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Преди няколко дни трима поляци пребиха млада двойка от Украйна, нанасяйки им рани, които е трябвало да бъдат шити. Ухото на младата жена е било почти откъснато, а 21-годишният ѝ приятел бил ритан по главата, разказва „Зюддойче Цайтунг“ и информира, че насилието е било заснето от две камери на паркинг във Вроцлав. Преди това полските мъже обидили младата жена заради нейната националност, а това съвсем не е първият инцидент с такъв характер - подбуден от омраза и ксенофобия. Германското издание разказва и за друг случай от южния полски град Белско-Бяла. Там в автобус на обществения транспорт мъж отправял вулгарни думи към 11-годишно украинско момиче и я призовавал да си върви вкъщи.

Във Вроцлав пък бил нападнат 19-годишен младеж, докато говорел на украински с родителите си по телефона. В Гдиня е задържан 76-годишен мъж, тъй като нанасял удари с бастун по главата на 40-годишна украинка. Почти ежеседмично има съобщения за подобни прояви, пише „Зюддойче Цайтунг“ и цитира полицейската статистика, според която през първото полугодие на 2026 г. е регистриран ръст от 30 процента на нападенията на поляци срещу украинци спрямо предходната година.

Още новини от Украйна

Над 1 милион украинци живеят и работят в Полша

В Полша има около 1,7 милиона украинци, те са 70 процента от живеещите в страната чужденци, информира германското издание. Повечето от пълнолетните работят и внасят под формата на данъци и социални осигуровки повече, отколкото струват на държавата.

Въпреки това правителството на Доналд Туск намали тези помощи, продължава „Зюддойче Цайтунг“ и обяснява, че това вероятно е било направено под натиска на дясната опозиция. Но докато управляващите политически сили продължават да поддържат подкрепата за Украйна, почти всички опозиционни партии междувременно са решително против следващите помощи за съседната държава, включително отправяйки призиви за незабавното ѝ спиране.

Споровете за УПА и Волинското клане

Представителят на дяснонационалистическата „Право и справедливост“ Пшемислав Чарнек, който е неин водещ кандидат за парламентарните избори през 2027 година например казва, че Украйна трябва да се присъедини към ЕС едва тогава, когато признае за геноцид кланетата, извършени от украинската армия срещу полското цивилно население по време на Втората световна война. Той обвинява Украйна, че почита и защитава фашистите и поддръжниците на Бандера, пише „Зюддойче Цайтунг“. Германското издание цитира и партийния лидер на „Право и справедливост“ Ярослав Качински с думите, че иска Русия да претърпи поражение, но бил „против бандеризма“, имайки предвид привържениците на украинския националист Степан Бандера.

„Зюддойче Цайтунг“ отбелязва, че допреди няколко години подобен тон се чуваше само от десните екстремисти в Полша. Най-вече днешният евродепутат Гжегож Браун водеше още през 2022 година клеветнически кампании срещу украинците. А към неговите обвинения, че помощта за бежанците от войната струвала твърде много на държавата, веднага се присъедини и крайнодясната „Конфедерация“. Един от нейните лидери – Кшищоф Босак – каза в началото на 2025 година, че Полша трябва да престане да зачита в по-голяма степен интересите на Киев, отколкото своите.

Партията на Браун „Короната на Полша“ е смятана за проруска. Но неговите думи за Украйна бяха възприети от целия десен лагер, включително от „Право и справедливост“, пише „Зюддойче Цайтунг“. В съответствие с руската пропаганда е най-вече едностранчивата оценка на полско-украинската история по време на Втората световна война, пише германската медия. А сега немалко полски политици предупреждават за предполагаеми фашисти в Украйна, като сред тях е президентът Карол Навроцки, историк по професия. Основно става дума за Волинското клане, когато бойци от Украинската въстаническа армия (УПА) избиват по време на Втората световна война десетки хиляди цивилни поляци. Те са сътрудничили и с Вермахта, преди самите те да се превърнат в негови жертви, пише „Зюддойче Цайтунг“. В Украйна са на почит заради борбата им срещу Съветския съюз.

Разпалване на социална завист

Нападенията срещу украинци в Полша се увеличиха след скандала около УПА, която президентът Зеленски удостои с отличие, а Полша официално протестира. Но това далеч не е единствената причина. По-скоро става дума за интернет кампания с проруска пропаганда, започнала още през годината на руската инвазия, която едва сега дава истински резултати, пише швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг".

Тази кампания според изданието залага на подклаждането на социална завист спрямо бежанците от Украйна, които, както се твърди, били прекалено облагодетелствани от властите. Тази представа се наложи, след като станаха известни случаи на злоупотреба със социални помощи от страна на украинци, по-късно напуснали страната. Днес малко повече от половината от поляците смятат, че държавната подкрепа за украинците е твърде щедра. Тези дезинформационни кампании, често подкрепяни от руски „фабрики за тролове“, трябва да се разглеждат като средство за хибридна война на Кремъл, коментира швейцарското издание.

Биляна Михайлова редактор


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защото са почти толкова нагли

    130 4 Отговор
    като "богоизбраните" и циркаджията, който им монтираха за лидер също е от тая долна paса. Укра и еврей - вече няма разлика.

    Коментиран от #24, #48

    17:22 10.08.2026

  • 3 Салам Петрохан, ама Шпеков

    36 0 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    Ще те пръсна, Кокоране!

    17:23 10.08.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    25 70 Отговор
    Защото поляците разбраха, че това всъщност са същата измет маскали!

    Коментиран от #13, #62

    17:26 10.08.2026

  • 5 Винаги има видьов ден

    89 0 Отговор
    На края ще им дойде акъла..

    17:27 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пръц

    98 2 Отговор
    Гьобелс веле пак се опитва да преиначава и замазва историята още малко ще излезе, че за Волинското клане са виновни руснаците.

    17:27 10.08.2026

  • 8 Предположение

    86 2 Отговор
    Никой не обича фашисти?.....

    17:27 10.08.2026

  • 9 Сатана Z

    44 1 Отговор
    Маaaмка му, ku r wa! 😁

    Поляк в Краков преследва някакви селяни!

    От това, което съм чел в проукраински страници, украинска шмата се смята за най-обидната обида от свидомитите (закоравелите украински националисти).

    17:27 10.08.2026

  • 10 Хитлер знаеше, че са унтерменшен

    47 4 Отговор
    и не прие да му станат съюзници!

    17:27 10.08.2026

  • 11 Щото са

    43 4 Отговор
    много убави.

    17:29 10.08.2026

  • 12 Малко по смирено

    32 25 Отговор
    Българите също бяхме бежанци,без война.Бягахме от прекрасна България на запад,но забравихме.

    17:29 10.08.2026

  • 13 Чако

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Няма тайни за теб!

    17:33 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Парадокс

    36 6 Отговор
    Защо няма срещу руснаци!

    Коментиран от #59

    17:36 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така биеха

    2 43 Отговор
    руснаци в Грузия и Казахстан!

    Коментиран от #66

    17:37 10.08.2026

  • 18 Христо

    71 6 Отговор
    Защото така трябва. И у нас ще стане скоро така и в други държави. Много са нагли, ама много.

    17:38 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цеко

    7 7 Отговор
    До Чако: Свирил съм като голям на ма кя ти на кли торО, ка лъф!

    Коментиран от #55

    17:41 10.08.2026

  • 24 Пиерлуиджи Колина

    39 2 Отговор

    До коментар #2 от "Защото са почти толкова нагли":

    Спокойно колега те просто полека лека осъзнават че след балтийските държави идва техния ред...! Трябва да преосмислят или с палячовците от НАТО или пас и неутралитет иначе ще вземат Сопите..!

    17:43 10.08.2026

  • 25 Хаген Дас

    45 0 Отговор
    Защото са нагли!

    17:45 10.08.2026

  • 26 Само брак

    54 3 Отговор
    Защото най-големите боклуци на Европа са украинците, а след тях босненците.

    Коментиран от #36

    17:45 10.08.2026

  • 27 МАЛЪК ЦЕКО

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цеко":

    НЕ СЪМ ЧИТАТЕЛ А ПИСАТЕЛ

    17:47 10.08.2026

  • 28 Анонимен

    52 1 Отговор
    Смятам че и в България държавната помощ за украинците е твърде щедра и се раздава на глава, без значение дали човека има нужда от нея. Бях потресена като прочетох че Олег Невзоров също е ползвал привилегии на бежанец.

    17:51 10.08.2026

  • 29 Тиква

    54 2 Отговор
    Никъде не ги искат,нагли,подли и все търсят далавера,с една дума противни окбандерите.

    17:51 10.08.2026

  • 30 някой чете ли ги тия пасквили?

    47 2 Отговор
    ало вмирисаното зеле, руска агресия има само във вашата пропаганда

    нещо за минските договорености вие чували ли сте? че кои не ги спазва яде боя?

    17:53 10.08.2026

  • 31 Поляците Мразят Руснаци

    5 24 Отговор
    Населението на руската покрайнина е там У Края на Р.Федерация са си руснаци "първо качество"
    нарекли се у краинци.
    Но си остават руснаци от където и да ги погледнем.
    Тепърва предстои всички да се уверят в това.

    17:56 10.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха ха

    39 3 Отговор
    Защото са претенциозни, досадни, нахални, неблагодарни и криминални престъпници дори. Почти толкова неблагодарни и нагли колкото бъдещите севрноалбанжиднешни северномакедонци.Иьлудтвени псевдо държави без собствена история,с измислен език и минало отпреди стотина години.И с огромно не подплатено с нищо самочувствие.

    18:01 10.08.2026

  • 34 21-годишният ѝ приятел

    14 1 Отговор
    a нейните години що криете
    много често премълчавате годините на жените

    18:03 10.08.2026

  • 35 Аха

    34 3 Отговор

    До коментар #16 от "Цеко":

    Заради това миналата година съда на ЕС осъди Украйна за отказа на нейната прокуратура да разследва и накаже виновните за изгарянето на 10-та българина в Одеса...съдиите на ЕС и те ли са копейки?!

    18:04 10.08.2026

  • 36 А преди тях

    1 12 Отговор

    До коментар #26 от "Само брак":

    Руснаците

    18:04 10.08.2026

  • 37 Поляците се едни неблагодарни

    7 18 Отговор
    и злопаметни диванета. Явно искат да се изправят пак срещу руснаците, ако Украйна падне! Тогава ще видят дали Полска иещ не сгинела !

    18:06 10.08.2026

  • 38 премълчавайки подробности едва ли

    29 1 Отговор
    полските мъже са обидили младата жена заради нейната националност

    макар не всички
    станали са нагли и безочливи като кафявите и черните пришълци
    и на хората им кипват нервите

    завчера един урк закла гърлото на друг урк край слънчака

    18:07 10.08.2026

  • 39 Kaлпазанин

    24 1 Отговор
    Защото още не са провесили зеления евреин на улична в Киев ,

    18:14 10.08.2026

  • 40 Хи хи

    14 2 Отговор
    урките като част от СССР се опитват да го разширят и възстановят на запад !! Затова видиш ли урка, пращай я на фронта !!³

    18:18 10.08.2026

  • 41 полски възпитател

    18 2 Отговор
    76-годишен мъж, който нанасял удари с бастун по главата на 40-годишна устата украинка

    18:19 10.08.2026

  • 42 Къде е укротрола?

    6 0 Отговор
    Има ли вече болки от рака!

    18:20 10.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Укротролейче, имаш разсейки от рака.

    6 0 Отговор
    Укротролейче, имаш разсейки от рака.

    18:26 10.08.2026

  • 45 щом и турците ги съдят

    15 0 Отговор
    Нападението на Украйна срещу турския търговски кораб „Рейхан Сари", което доведе до смъртта на моряк, ще бъде предмет на съдебен процес в Международния наказателен съд, В Хага се подготвя иск, в който Киев е обвинен в престъпления срещу човечеството и целенасочени атаки срещу цивилни.

    Нападението срещу кораба „Рейхан Сари", което доведе до смъртта на турски моряк, ще бъде отнесено до Международния наказателен съд.

    Обявено е, че във връзка с нападението срещу турския кораб „Рейхан Сари", довело до смъртта на един турски моряк, ще бъде подадено заявление до Международния наказателен съд в Хага за образуване на дело по факта на нападения срещу кораби и моряци.

    „Оптимизмът избледня." Украинските въоръжени сили разкриха ужасяващата истина за ситуацията в Северния военен окръг

    корабособственикът, T ve O Denizcilik, и 15 членове на екипажа подготвят съдебен иск срещу Украйна в Хага. Оказва се, че искът на турската страна е подаден чрез адвокатската кантора Memişoğlu Kurun.

    В представеното изявление се подчертава, че по време на военни операции цивилните търговски кораби са защитени от международното право и не могат да се считат за военни цели. В документа се отбелязва конкретно, че Украйна умишлено е ударила турския кораб „Рейхан Сари", като е насочила вниманието си жилищни райони, и че атаката е била извършена умишлено с намерението да се убиват цивилни. Отбелязва се също, че подобни атаки представляват престъпления срещу човечеството и са извър

    18:27 10.08.2026

  • 46 Да бе

    9 0 Отговор
    много интересно защо?

    18:31 10.08.2026

  • 47 Лоши

    12 1 Отговор
    поляци! Не са много гостоприемни, бива ли така? Имали скандал с участие на евреи или украинци винаги "причината" е от омраза и ксенофобия.

    18:32 10.08.2026

  • 48 Хибриди

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Защото са почти толкова нагли":

    В Украйна има много хазари - цели общини с прилежащите им села. Отделно много са в градовете. Процентно хич не са малко. Когато преди 1000 киевският княз Светослав е разгромил Хазария,хазарската популация се е имплантирала в славянската популация.Тяхната наглост е попита и от укрите. Така имаме хазарска наглост в съчетание с бандерски нацизъм. Отвратителни хибриди.

    18:32 10.08.2026

  • 49 Ний ша Ва упрайм

    12 1 Отговор
    айдиии пак руснаците виновни

    18:34 10.08.2026

  • 50 Механик

    20 3 Отговор
    Отговарям на въпроса от заглавието от собствен опит:
    Служил съм в една много смесена армия, където имаше както укри, така и поляци. Плюс една камара други националности.
    Истината е, че Поляците презират укрите и ги имат за 3-та ръка хора. Укрите от своя страна също мразят поляците, но всячески се опитват да приличат на тях. Това пък още повече дразни паляците, които по рождение мразят всичко. Единственото което сега е общо между паляците и укрите е че и едните, и другите мразят Русия, но им трябва само една малка прашинка и ще се хванат за гушите. Което и виждаме да се случва.
    Е това е истината.

    Коментиран от #54

    18:36 10.08.2026

  • 51 Щото не са стока,затова!

    14 1 Отговор
    До сега все обвинявахме руснаците,за държането им в България през годините назад,но те се оказаха украинци!

    18:40 10.08.2026

  • 52 Защото така трябва

    12 0 Отговор
    Боят възпитава, това е за тяхно добро! Така е действал и другарят Макаренко и от бандити и хулигани е направил истински хора. Сега не знам, дали би могъл да превъзпита и украинци? Вие как7 мислите?

    18:43 10.08.2026

  • 53 ПРОМЯНАТА ИДВА

    11 2 Отговор
    От това че никой нищо не е знаел за качествата и характера на ОКРАЯНО. Пиша от години.. Във болшенството си те са лицемери алчни и зли. Пак от личен опит го пиша. А пуснаха ги от съпричастност милосърдие но повечето от тях не го заслужават.

    Коментиран от #65

    18:45 10.08.2026

  • 54 ПРОМЯНАТА ИДВА

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    От това че никой нищо не е знаел за качествата и характера на ОКРАЯНО. Пиша от години.. Във болшенството си те са лицемери алчни и зли. Пак от личен опит го пиша. А пуснаха ги от съпричастност милосърдие но повечето от тях не го заслужават. БРАВО ЗА ПИСАНИЕТО ТИ ИСТИНА ДО ИСТИНАТА ПИШЕШ.

    18:48 10.08.2026

  • 55 Чако

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цеко":

    С уста що другото се спихнало, нали?

    18:49 10.08.2026

  • 56 див дядо

    1 3 Отговор
    И в Полша има копeйки.

    18:56 10.08.2026

  • 57 Павел Пенев

    13 0 Отговор
    Нападат ги защото са много хубави,умни и дрогирани, също като нашите жълтопаветници.

    18:57 10.08.2026

  • 58 DW - Пропаганден машинен

    16 1 Отговор
    Що за глупав въпрос "Защо?"!?!? По- скоро е учудващо обратното, как ги изтърпяха толкова?
    Я напишете напр.нещо за незаконния укpoанклав Баба Алино в България?

    18:59 10.08.2026

  • 59 У0400 Ямбол е градът

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Парадокс":

    Защото липсват в цяла Европа.

    19:11 10.08.2026

  • 60 Пенсионер 69 годишен

    10 2 Отговор
    "В Гдиня е задържан 76-годишен мъж, тъй като нанасял удари с бастун по главата на 40-годишна украинка."

    Украинска провокация! Изнудвали са горкия полски пенсионер за пари. Или украинката го е подгонила с два ножа, като украинката във Варна.

    Коментиран от #63

    19:11 10.08.2026

  • 61 Рамбо

    3 9 Отговор
    Неофашагите на Путлер и тук и там плащат за такава дейност. Рашиската пропаганда е всеобща, и винаги ще се намерят маргинали и наркомани за такава дейност.

    Коментиран от #68

    19:13 10.08.2026

  • 62 Сус бе

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    ГяВюур .
    500 години !!!

    19:15 10.08.2026

  • 63 баба Гана

    1 8 Отговор

    До коментар #60 от "Пенсионер 69 годишен":

    Комуняк някакъв

    Коментиран от #67

    19:15 10.08.2026

  • 64 Без причина

    7 0 Отговор
    Едва ли ше ги бият, а като ги знаем колко са нагли се случва. Само дето поляците не са като нас и не си поплюват с укрите а и не само.

    19:53 10.08.2026

  • 65 по добре не пиши

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "ПРОМЯНАТА ИДВА":

    Кокво е тва Окраяно.

    19:55 10.08.2026

  • 66 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Така биеха":

    Русия трябваше да смачка гризенците и казахите.
    Путин спаси Токаев боклука

    19:56 10.08.2026

  • 67 Не е така

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "баба Гана":

    Европедал е бил

    19:57 10.08.2026

  • 68 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "Рамбо":

    80% русофили в България бе евродебил

    19:59 10.08.2026

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