Звездата от "Шотландски боец" Кристофър Ламбърт припадна по време на конвенция

Актьорът Кристофър Ламбърт, известен с ролите си в „Шотландски боец“ и „Mortal Kombat“, е припаднал по време на фен конвенцията Steel City Con в Пенсилвания в събота, съобщава TMZ.
69-годишният френско-американски актьор раздавал автографи на посетители, когато внезапно колабирал. По информация на очевидец Ламбърт впоследствие е бил откаран с линейка.
Представител на Кристофър Ламбърт увери пред TMZ, че актьорът е „напълно добре“ и вече се намира в хотела си, където почива. Според него причината за инцидента е бил рязък спад на кръвната захар вследствие на недоспиване и недостатъчен прием на храна.
Организаторите на Steel City Con съобщиха във Facebook, че Кристофър Ламбърт е напуснал събитието заради „личен проблем“, а планираната фотосесия с почитатели е била отменена.
През март миналата година стана известно, че звездата от „Шотландски боец“ се е възстановявала от травма на гърба, получена след падане по стълби в хотел няколко месеца по-рано.
Тогава представител на актьора съобщи, че той преминава физиотерапия. Заради инцидента Кристофър Ламбърт отмени и планирано участие в шведската конвенция SciFiWorld.
Междувременно се подготвя нова версия на култовия "Шотландски боец", в която британският актьор Хенри Кавил поема ролята на Конър Маклауд. Сред обявените имена в актьорския състав са още Карън Гилън, Ръсел Кроу и Дейв Батиста. Режисьор на продукцията е Чад Стахелски, познат с работата си по поредицата „Джон Уик“.
Ръсел Кроу коментира проекта по време на филмовия фестивал в Таормина, като изрази увереност, че продукцията ще бъде зрелищна благодарение на режисьорския подход на Стахелски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пророк
Коментиран от #6, #7
17:03 10.08.2026
2 Новичок
Коментиран от #4
17:04 10.08.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:04 10.08.2026
4 Новичок
До коментар #2 от "Новичок":"Я конвектна " исках да кажа.
17:05 10.08.2026
5 ои8уйхътгрф
Има КРИСТОФ ЛАМБЕР... Да повторим:
КРИСТОФ ЛАМБЕР
Звучи ли ви някак си "като на френски"??? И с основание, човека е ФРАНЦУЗИН
Коментиран от #20
17:05 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "Пророк":Аз за това навремето се запознах с румънка когато учех във ВИЕМС Георги Димитров Русе
Оженихме се в България,взеха ме в казармата и тя ме дочака до последният ден.
И така вече 42 години,три деца и пет внучета.
Коментиран от #12
17:15 10.08.2026
8 Гост
17:16 10.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Златен мъж
До коментар #6 от "Дедките сте обезценен актив":Верно ли бе Димдуков 🤣🤣🤣🤣🤣
17:20 10.08.2026
11 Милена драгийска цървула
17:21 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всъщност
До коментар #18 от "Запознат":Твойта са я шили там, когато те е изтърсила, понеже си едно наднормено 💩 , откакто си се родил!🤣🤣🤣🤣
17:44 10.08.2026
20 Баш Майстора
До коментар #5 от "ои8уйхътгрф":Зависи на къде си , ако си в Канада може и Кристо да ти кажат ....?!
19:05 10.08.2026