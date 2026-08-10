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Звездата от "Шотландски боец" Кристофър Ламбърт припадна по време на конвенция

Звездата от "Шотландски боец" Кристофър Ламбърт припадна по време на конвенция

10 Август, 2026 17:01 1 512 20

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69-годишният актьор се е срещал с фенове, когато му прилошало

Звездата от "Шотландски боец" Кристофър Ламбърт припадна по време на конвенция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Кристофър Ламбърт, известен с ролите си в „Шотландски боец“ и „Mortal Kombat“, е припаднал по време на фен конвенцията Steel City Con в Пенсилвания в събота, съобщава TMZ.

69-годишният френско-американски актьор раздавал автографи на посетители, когато внезапно колабирал. По информация на очевидец Ламбърт впоследствие е бил откаран с линейка.

Представител на Кристофър Ламбърт увери пред TMZ, че актьорът е „напълно добре“ и вече се намира в хотела си, където почива. Според него причината за инцидента е бил рязък спад на кръвната захар вследствие на недоспиване и недостатъчен прием на храна.

Организаторите на Steel City Con съобщиха във Facebook, че Кристофър Ламбърт е напуснал събитието заради „личен проблем“, а планираната фотосесия с почитатели е била отменена.

През март миналата година стана известно, че звездата от „Шотландски боец“ се е възстановявала от травма на гърба, получена след падане по стълби в хотел няколко месеца по-рано.

Тогава представител на актьора съобщи, че той преминава физиотерапия. Заради инцидента Кристофър Ламбърт отмени и планирано участие в шведската конвенция SciFiWorld.

Междувременно се подготвя нова версия на култовия "Шотландски боец", в която британският актьор Хенри Кавил поема ролята на Конър Маклауд. Сред обявените имена в актьорския състав са още Карън Гилън, Ръсел Кроу и Дейв Батиста. Режисьор на продукцията е Чад Стахелски, познат с работата си по поредицата „Джон Уик“.

Ръсел Кроу коментира проекта по време на филмовия фестивал в Таормина, като изрази увереност, че продукцията ще бъде зрелищна благодарение на режисьорския подход на Стахелски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пророк

    3 6 Отговор
    Ау че грозни жени българките. Българките няма да имат друг избор освен да бъдат с ромче или дедка 🤣🤣🤣🥳🥳🥳🥳

    Коментиран от #6, #7

    17:03 10.08.2026

  • 2 Новичок

    3 0 Отговор
    Тази авторката, ако само веднъж е "конвектна" пфу...

    Коментиран от #4

    17:04 10.08.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    На български език името е Кристоф Ламбер...

    17:04 10.08.2026

  • 4 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    "Я конвектна " исках да кажа.

    17:05 10.08.2026

  • 5 ои8уйхътгрф

    13 0 Отговор
    Няма такъв човек като "кристофър ламбърт"... НЯМА...

    Има КРИСТОФ ЛАМБЕР... Да повторим:

    КРИСТОФ ЛАМБЕР

    Звучи ли ви някак си "като на френски"??? И с основание, човека е ФРАНЦУЗИН

    Коментиран от #20

    17:05 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Софийски селянин,Пенсионер

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пророк":

    Аз за това навремето се запознах с румънка когато учех във ВИЕМС Георги Димитров Русе
    Оженихме се в България,взеха ме в казармата и тя ме дочака до последният ден.
    И така вече 42 години,три деца и пет внучета.

    Коментиран от #12

    17:15 10.08.2026

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    Събина, авторке, да вземеш да изхвърлиш този твой изкуствен интелект дето ти прави преводите и не може да различи КОНВЕНЦИЯ от КОНФЕРЕНЦИЯ!

    17:16 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Златен мъж

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дедките сте обезценен актив":

    Верно ли бе Димдуков 🤣🤣🤣🤣🤣

    17:20 10.08.2026

  • 11 Милена драгийска цървула

    1 2 Отговор
    Тази вечер ще ям супа от курешки глави

    17:21 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Запознат":

    Твойта са я шили там, когато те е изтърсила, понеже си едно наднормено 💩 , откакто си се родил!🤣🤣🤣🤣

    17:44 10.08.2026

  • 20 Баш Майстора

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ои8уйхътгрф":

    Зависи на къде си , ако си в Канада може и Кристо да ти кажат ....?!

    19:05 10.08.2026