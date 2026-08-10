Звездата от "Шотландски боец" Кристофър Ламбърт припадна по време на конвенция

Актьорът Кристофър Ламбърт, известен с ролите си в „Шотландски боец“ и „Mortal Kombat“, е припаднал по време на фен конвенцията Steel City Con в Пенсилвания в събота, съобщава TMZ.

69-годишният френско-американски актьор раздавал автографи на посетители, когато внезапно колабирал. По информация на очевидец Ламбърт впоследствие е бил откаран с линейка.

Представител на Кристофър Ламбърт увери пред TMZ, че актьорът е „напълно добре“ и вече се намира в хотела си, където почива. Според него причината за инцидента е бил рязък спад на кръвната захар вследствие на недоспиване и недостатъчен прием на храна.

Организаторите на Steel City Con съобщиха във Facebook, че Кристофър Ламбърт е напуснал събитието заради „личен проблем“, а планираната фотосесия с почитатели е била отменена.

През март миналата година стана известно, че звездата от „Шотландски боец“ се е възстановявала от травма на гърба, получена след падане по стълби в хотел няколко месеца по-рано.

Тогава представител на актьора съобщи, че той преминава физиотерапия. Заради инцидента Кристофър Ламбърт отмени и планирано участие в шведската конвенция SciFiWorld.

Междувременно се подготвя нова версия на култовия "Шотландски боец", в която британският актьор Хенри Кавил поема ролята на Конър Маклауд. Сред обявените имена в актьорския състав са още Карън Гилън, Ръсел Кроу и Дейв Батиста. Режисьор на продукцията е Чад Стахелски, познат с работата си по поредицата „Джон Уик“.

Ръсел Кроу коментира проекта по време на филмовия фестивал в Таормина, като изрази увереност, че продукцията ще бъде зрелищна благодарение на режисьорския подход на Стахелски.