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Кризата в Сеута е довела до 18 милиона евро загуби на предприемачи

Кризата в Сеута е довела до 18 милиона евро загуби на предприемачи

10 Август, 2026 16:55 853 3

  • испания-
  • сеута-
  • икономика-
  • загуби-
  • предприемачи

До края на август тази цифра може да достигне 27,7 милиона евро

Кризата в Сеута е довела до 18 милиона евро загуби на предприемачи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мигрантската криза в Сеута е причинила икономически загуби на предприемачи в автономния град, оценени на близо 18 млн. EUR, съобщава EFE, позовавайки се на проучване, изготвено от местната Търговска камара.

Според проучването цифрата може да достигне 27,7 млн. EUR до края на август, ако настоящата ситуация продължи. Поради това президентът на Търговската камара Карим Буле призова властите да предприемат „решителни и бързи“ мерки за предотвратяване на по-нататъшни икономически щети.

В края на юли десетки хиляди нелегални имигранти стигнаха до автономния град, плувайки и ходейки, заобикаляйки вълнолома, който разделя Сеута от Мароко. На фона на кризата Мадрид реши да разположи военните, за да помогне за осигуряване на сигурността в града. Според испанското правителство, приблизително 72 000 мигранти са влезли в него, от които приблизително 70 000 вече са се върнали в Мароко.


Испания
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  • 2 и ходейки, заобикаляйки вълнолома

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