Една от най-тежките атаки на Украйна срещу Русия

Най-малко 13 души са били убити, а поне 75 са били ранени при украинска атака с дронове в руската република Татарстан, която е субект в състава на Руската федерация. За това съобщиха властите в Казан, столицата на Татарстан.
Цел на атаката с дронове е бил град Нижнекамск. Той е разположен на около 1200 километра от фронтовата линия и има приблизително 240 000 жители. Там се намират две нефтопреработвателни рафинерии и нефтохимически завод. Градът е бил атакуван и в миналото.
Русия говори за "мащабна" атака
Властите в Татарстан говорят за "мащабна" украинска атака с дронове, насочена срещу "промишлени и граждански" цели. В интернет се появиха кадри с голям черен облак дим над нефтопреработвателно съоръжение близо до Нижнекамск.
От украинския генерален щаб заявиха, че въоръжените сили на Украйна са поразили рафинерията "Танеко", в резултат от което е избухнал пожар.
Украйна нанася почти всекидневно тежки удари по руските нефтопреработвателни съоръжения, като извършва атаките от дистанция посредством разработени в страната ракети и дронове.
Министерството на отбраната на Русия беше заявило по-рано, че през нощта са били прехванати и унищожени 456 украински дрона. Атаките са били насочени срещу 15 руски региона и срещу анексирания полуостров Крим.
Не стихват и атаките на Русия
Междувременно украинските власти съобщиха за нови артилерийски атаки от страна на Русия. В региона на Харков са били убити пет души, като ударът е бил насочен срещу жилищен квартал в Бугаевка.
Според информация на украинските власти руска атака с дронове е имало и в региона на Херсон, където е бил убит мъж в такси. През нощта Русия е нанесла удари с общо 126 дрона, гласят данните на украинските въздушни сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 И ко?
До коментар #1 от "Европеец":Война е.На война се мре.
Киев за два дня.
Коментиран от #21, #27, #28
16:40 10.08.2026
5 Смър на украйна и укро-терористите,
Коментиран от #116
16:41 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Руснаците пият само църно кафе
Зелю пие вино и ракия
Така се Зелю напи и нашмърка
И руснаци Зелю фаная
Фаная, у вериги вързая
Коментиран от #106, #113
16:41 10.08.2026
8 чичо Кольо
16:42 10.08.2026
9 Дойче веле
Коментиран от #15, #115
16:42 10.08.2026
10 Да е ясно
Коментиран от #52, #109
16:42 10.08.2026
11 хъхъ
16:44 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прав си
До коментар #9 от "Дойче веле":Щом руснаците признават за 13 жертви,значи са около 200.
Коментиран от #47
16:46 10.08.2026
16 Ти да видиш
Гражданите да се натикат в мазетата, че ще гърми и трещи.
16:46 10.08.2026
17 Ами
До коментар #6 от "Мишел":Да не са се родили руснаци.Пък и на нас нормалните хора какво ни дреме?
Коментиран от #51
16:48 10.08.2026
18 БЕЗ ДУМИ
Коментиран от #20
16:50 10.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гук
До коментар #18 от "БЕЗ ДУМИ":Аз пък се радвам.Довечера по традиция ще се почерпим с приятелите.
Коментиран от #24
16:52 10.08.2026
21 жалки
До коментар #4 от "И ко?":тъпо изказване, зад тези думи стоя ли "ХОРА". Знаеш ли колко са 13 живота!???
Коментиран от #23, #108
16:53 10.08.2026
22 Цеко
Коментиран от #53
16:53 10.08.2026
23 И ко!
До коментар #21 от "жалки":Война е.
16:54 10.08.2026
24 за теб знаем
До коментар #20 от "Гук":за теб знаем че се радваш, нищо ново. Черпи се, щом човешкия живот е толкова незначителен в ума ти. С това си изказване само покзваш какъв си!
Коментиран от #57
16:56 10.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да, и вие ще умрете от тази война,
До коментар #4 от "И ко?":ама така е квот повикало това се и обадило.
16:58 10.08.2026
28 Европеец
До коментар #4 от "И ко?":Да на война се мре на фронта, ама в случая фронта е на 1200 км, тя си е чист тероризъм.....та е крайно време либералня Путин да се вземе в ръце и да прекрати украинските удари дълбоко в тила на Русия..
16:58 10.08.2026
29 УКРАЙНА НЕ СЪЩЕСТВУВА ! ТОВА Е
Коментиран от #114, #117
16:59 10.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Mай не са готови за война?
16:59 10.08.2026
33 така ще бъде
До коментар #1 от "Европеец":И така да е и Русия да спечели СВО ,рафинерии ще продължат да горят,руски генерали и други ще продължават да загиват ,кораби и самолети ще бъдат взривявани..
Как мислите другари м,милиони загинали украинци ,разрушени домове и съдби..Това не се прощава, а и бог ще съди Путин и всички които го богославят!
Коментиран от #72
17:00 10.08.2026
34 търпят, търпят и накрая
17:01 10.08.2026
35 много лъже
До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН":Като дърт путинист!
Коментиран от #73
17:02 10.08.2026
36 Бесен - Язовец
Коментиран от #38, #98
17:02 10.08.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
17:03 10.08.2026
38 Путлето не ги признава за българи.
До коментар #36 от "Бесен - Язовец":Мда.
17:04 10.08.2026
39 Съпътстващи жертви,не са,
До коментар #12 от "Рошлю":а точно целенасочени по жилищен блок в Ниженакмск, където са загинали 9 човека,а в болница още 4 от които 3 деца. Не е ударен нито един военен обект на територията на Татарстан. Това е терористичен удар. Изпратени са 1050 дрона по Русия, като 1034 са унищожени, а останлите са достигнали цивилните си цели както в Нижнекамск.
17:08 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Врач
Не са ни нужни никакви медии , купени и продали се на дявола за няколко долара в повече.
17:10 10.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Пламен
17:12 10.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Асиметрия
Огромен капак от рафинерия зрелищно се издигна към небето в Москва.
Огромни складове в Москва, Петерсбург и много други места горят като вулкани, а черни облаци покриват небето понякога до 80 км разстояние. В интернет вече е меме прогнозата за времето в Русия - черно небе и черен дъжд.
Коментиран от #56
17:16 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Антирашист 2370
До коментар #10 от "Да е ясно":Фашизмът е в просия !критериите за това си прочетете сами !
Коментиран от #82
17:16 10.08.2026
53 Цеуко и твойто време идва бе,
До коментар #22 от "Цеко":ама ти с безмозъчната си куха хралупа на раменете не можеш да го осъзнаеш.
17:18 10.08.2026
54 Даката
17:19 10.08.2026
55 Време
17:19 10.08.2026
56 Мъдрецът
До коментар #50 от "Асиметрия":От нож вадиш,от нож мреш.Копейките да си записват.
Коментиран от #86
17:19 10.08.2026
57 ....в ума си,ама колега той такъв
До коментар #24 от "за теб знаем":няма,ако имаше нямаше да пише такива простотии,и да защитава тези които пращат дронове срещу нас.
17:19 10.08.2026
58 Бг гражданин
Коментиран от #61
17:20 10.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Пръц
До коментар #58 от "Бг гражданин":Също както Българите обесиха Левски,нали?
17:23 10.08.2026
62 Град Козлодуй
Коментиран от #70
17:24 10.08.2026
63 атакуват ууукрите
Коментиран от #118
17:24 10.08.2026
64 Асиметрия
На този етап единственото, което прави е като бесен звяр стреля балистични ракети по блоковете.
Украина постепенно и методично нанася разрези по огромния бесен звяр и той бясува, но вече и кърви, след него черна диря и черни облаци почват да се появяват.
Коментиран от #87
17:25 10.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Аа майкуууу
До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН":😂😂😂😂😂😂😂😂😂
17:28 10.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Бум Бум 💥💥
17:30 10.08.2026
70 И ти
До коментар #62 от "Град Козлодуй":И семейството ти да се оправите.. Опс, отправите при тях.
17:30 10.08.2026
71 Татаристан субект
17:31 10.08.2026
72 И къ ша стане тая работъ да те
До коментар #33 от "така ще бъде":питам безмозъчнико. От де ша ги пускате тези дронове и ракети за ад удряте по НПЗ като WCкрайна няма да съществува? От съседна държава ли ша ги пускате?,ама да си знаеш,че от там което излети срещу русия се смята за нападение срещу Русия и там ще играе ядрото. Не съм сигурен, че на някой ще му стиска да направи това. личи си че си с рудиментирал орган на това което се нарича мозък.
17:31 10.08.2026
73 Това са загубите от
До коментар #35 от "много лъже":април 2026г.,от тогава може и да наближават 3 000 000.
17:33 10.08.2026
74 Най-тежката
17:33 10.08.2026
75 Кубрат
17:35 10.08.2026
76 Ммммммм.Дообра атака
17:36 10.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Вова
17:39 10.08.2026
79 Маша и Медведья
17:39 10.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Татаринчев
17:40 10.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 До първия
Коментиран от #92
17:43 10.08.2026
84 Асиметрия
17:44 10.08.2026
85 бебето
17:45 10.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Големи блокове удрят,
До коментар #64 от "Асиметрия":руснаците ша знаеш,че детонациите им са по 10-12 часа и се регистрират земетрлесения в района от 3 степен от етз удари по тез жилищни блокове. сигурно тези дет живеят в тез блокове все боб са яли,че такива експлозии гърмят. Смени опорката,че хич не се връзва ,ама то за безмозъчници като теб и подобните ти питекантропи стават.
Коментиран от #90
17:50 10.08.2026
88 Биби
17:51 10.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Асиметрия
До коментар #87 от "Големи блокове удрят,":За твое съжаления сме 2026г., имаме интернет в България и всеки може за секунди да провери, и с очи да види ударените блокове, в някои места достигащи до 100%.
Коментиран от #94
17:58 10.08.2026
91 Асиметрия
Два пъти стомна за вода - Грузия
Три пъти стомна за вода - Крим
Стомната се счупи - Украйна
Коментиран от #93
18:03 10.08.2026
92 В Киеве,наркоман и его клика,как
До коментар #83 от "До първия":и его поддержники на западе. Фридрих Мерц внук на отявлен и явен нацист близък до Хитлер,Кая Калас внучка на естонски изрод от наказателните естонки отряди били под ръководството на наzzистката армия,Урсулицата също,да неу продължаваме нататък. Едни от поддръжниците на войната за реванш срещу Русия са внуци на наzzисти. В Киев целия ръководен състав са подвластни на укронаzzситите. Стига ти толкова че кухата ти хралупа на раменете не може да поеме толкова матрял.
Коментиран от #99, #100
18:05 10.08.2026
93 В,Чечня,Грузия и Крим
До коментар #91 от "Асиметрия":а и в WCкрайна ,стомната няма да се счупи,защото е от метал а не като вашите от пръст направени бъъларници 500 вековни роби.
18:08 10.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 99999999
На 28 март 2022 г. Министерството на Правосъдието на Русия внесе DW в списъка с „чуждестранни агенти“разпространяваща регулярна ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !
Коментиран от #102
18:14 10.08.2026
98 Мишел
До коментар #36 от "Бесен - Язовец":В Татарстан не са открити българи в забележими количества.
18:14 10.08.2026
99 Ахъм
До коментар #92 от "В Киеве,наркоман и его клика,как":Кажи нещо и за биолабораториите.
18:18 10.08.2026
100 Аа майкуууу
До коментар #92 от "В Киеве,наркоман и его клика,как":😂😂😂😂😂😂😂
18:19 10.08.2026
101 До Ком 17 ами
Коментиран от #103
18:19 10.08.2026
102 Хм...
До коментар #97 от "99999999":Няма ударени рафинерии ли? Къде ти го казаха? Да сменяш източника.
18:19 10.08.2026
103 Хм...
До коментар #101 от "До Ком 17 ами":Ти знаеш ли колко българи убиха руснаците в тази война срещу Украйна?
18:21 10.08.2026
104 Тарас
18:26 10.08.2026
105 Втори голям удар за днес
18:37 10.08.2026
106 Санитар от Карлуково
До коментар #7 от "Пич":Убеди ме! Имаш талант! Утре те местя в крилото с поетите...
18:46 10.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 жалък си
До коментар #21 от "жалки":Питай хората в Киев, Харков, Одеса....
18:50 10.08.2026
109 Велчов
До коментар #10 от "Да е ясно":Те за три дни щяха да я занулят, амай ще стане обратното. Русия ще фалира. Започнаха с корейски ракети и войници. Издъхва джуджето
19:04 10.08.2026
110 див дядо
Коментиран от #112
19:11 10.08.2026
111 Европа
Слава Украинс
19:12 10.08.2026
112 Крим
До коментар #110 от "див дядо":е на Рим по по-старите карти дядо. Римската империя.
19:27 10.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 стоян
До коментар #29 от "УКРАЙНА НЕ СЪЩЕСТВУВА ! ТОВА Е":До 29 ком - другар стига бера кахър за тая Украйна - важното е мюслюманската федерация да гори фалира и се разпадне
19:43 10.08.2026
115 Вярвам само на
До коментар #9 от "Дойче веле":Гаварит Масква
19:43 10.08.2026
116 Факрус
До коментар #5 от "Смър на украйна и укро-терористите,":Смърт на теб, смърт на другите руzzолизци и най - вече смърт на руската фашистка кочина!
00:38 11.08.2026
117 Факрус
До коментар #29 от "УКРАЙНА НЕ СЪЩЕСТВУВА ! ТОВА Е":Ами тя Украйна, си е там. И продължава да спира руските фашисти.
00:46 11.08.2026
118 Факрус
До коментар #63 от "атакуват ууукрите":Абе, ти с избеления анус, тьота мутрофанова не ти ли праща други опорки или тя си знае, че е безсмислено за де в ил, като теб?
01:05 11.08.2026