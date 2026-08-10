Една от най-тежките атаки на Украйна срещу Русия

Най-малко 13 души са били убити, а поне 75 са били ранени при украинска атака с дронове в руската република Татарстан, която е субект в състава на Руската федерация. За това съобщиха властите в Казан, столицата на Татарстан.

Цел на атаката с дронове е бил град Нижнекамск. Той е разположен на около 1200 километра от фронтовата линия и има приблизително 240 000 жители. Там се намират две нефтопреработвателни рафинерии и нефтохимически завод. Градът е бил атакуван и в миналото.

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Русия говори за "мащабна" атака

Властите в Татарстан говорят за "мащабна" украинска атака с дронове, насочена срещу "промишлени и граждански" цели. В интернет се появиха кадри с голям черен облак дим над нефтопреработвателно съоръжение близо до Нижнекамск.

От украинския генерален щаб заявиха, че въоръжените сили на Украйна са поразили рафинерията "Танеко", в резултат от което е избухнал пожар.

Украйна нанася почти всекидневно тежки удари по руските нефтопреработвателни съоръжения, като извършва атаките от дистанция посредством разработени в страната ракети и дронове.

Министерството на отбраната на Русия беше заявило по-рано, че през нощта са били прехванати и унищожени 456 украински дрона. Атаките са били насочени срещу 15 руски региона и срещу анексирания полуостров Крим.

Не стихват и атаките на Русия

Междувременно украинските власти съобщиха за нови артилерийски атаки от страна на Русия. В региона на Харков са били убити пет души, като ударът е бил насочен срещу жилищен квартал в Бугаевка.

Според информация на украинските власти руска атака с дронове е имало и в региона на Херсон, където е бил убит мъж в такси. През нощта Русия е нанесла удари с общо 126 дрона, гласят данните на украинските въздушни сили.