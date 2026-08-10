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Една от най-тежките атаки на Украйна срещу Русия
  Тема: Украйна

Една от най-тежките атаки на Украйна срещу Русия

10 Август, 2026 16:37 3 851 118

  • украйна-
  • татарстан-
  • русия-
  • война-
  • казан-
  • дронове

Властите в Татарстан говорят за "мащабна" украинска атака с дронове, насочена срещу "промишлени и граждански" цели

Една от най-тежките атаки на Украйна срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Най-малко 13 души са били убити, а поне 75 са били ранени при украинска атака с дронове в руската република Татарстан, която е субект в състава на Руската федерация. За това съобщиха властите в Казан, столицата на Татарстан.

Цел на атаката с дронове е бил град Нижнекамск. Той е разположен на около 1200 километра от фронтовата линия и има приблизително 240 000 жители. Там се намират две нефтопреработвателни рафинерии и нефтохимически завод. Градът е бил атакуван и в миналото.

Още новини от Украйна

Русия говори за "мащабна" атака

Властите в Татарстан говорят за "мащабна" украинска атака с дронове, насочена срещу "промишлени и граждански" цели. В интернет се появиха кадри с голям черен облак дим над нефтопреработвателно съоръжение близо до Нижнекамск.

От украинския генерален щаб заявиха, че въоръжените сили на Украйна са поразили рафинерията "Танеко", в резултат от което е избухнал пожар.

Украйна нанася почти всекидневно тежки удари по руските нефтопреработвателни съоръжения, като извършва атаките от дистанция посредством разработени в страната ракети и дронове.

Министерството на отбраната на Русия беше заявило по-рано, че през нощта са били прехванати и унищожени 456 украински дрона. Атаките са били насочени срещу 15 руски региона и срещу анексирания полуостров Крим.

Не стихват и атаките на Русия

Междувременно украинските власти съобщиха за нови артилерийски атаки от страна на Русия. В региона на Харков са били убити пет души, като ударът е бил насочен срещу жилищен квартал в Бугаевка.

Според информация на украинските власти руска атака с дронове е имало и в региона на Херсон, където е бил убит мъж в такси. През нощта Русия е нанесла удари с общо 126 дрона, гласят данните на украинските въздушни сили.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И ко?

    25 52 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Война е.На война се мре.
    Киев за два дня.

    Коментиран от #21, #27, #28

    16:40 10.08.2026

  • 5 Смър на украйна и укро-терористите,

    58 27 Отговор
    и всеки който им симпатизира. Смър на атлантидо-еврастите в Територията

    Коментиран от #116

    16:41 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    32 21 Отговор
    Песен за Зелю войвода

    Руснаците пият само църно кафе
    Зелю пие вино и ракия
    Така се Зелю напи и нашмърка
    И руснаци Зелю фаная
    Фаная, у вериги вързая

    Коментиран от #106, #113

    16:41 10.08.2026

  • 8 чичо Кольо

    21 24 Отговор
    Еваларката.

    16:42 10.08.2026

  • 9 Дойче веле

    41 19 Отговор
    са ненадежден източник на информация.!

    Коментиран от #15, #115

    16:42 10.08.2026

  • 10 Да е ясно

    51 21 Отговор
    То е лесно да тепаш цивилни-фашистка практика е...Затова и руснаците няма да спрът докато терористите в Киев не изчезнат и фашизма не бъде заличен.

    Коментиран от #52, #109

    16:42 10.08.2026

  • 11 хъхъ

    57 18 Отговор
    Е как става така, че Русия уж удряла само жилищни сгради, пък загиват по 3-5-8 човека, а Украйна дето не нанасяла удари по цивилни, убива по повече? Дойчето да обясни.

    16:44 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Прав си

    25 27 Отговор

    До коментар #9 от "Дойче веле":

    Щом руснаците признават за 13 жертви,значи са около 200.

    Коментиран от #47

    16:46 10.08.2026

  • 16 Ти да видиш

    41 19 Отговор
    Тази вечер в Киев се очакват "силни гръмотевични бури". ;)
    Гражданите да се натикат в мазетата, че ще гърми и трещи.

    16:46 10.08.2026

  • 17 Ами

    18 33 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Да не са се родили руснаци.Пък и на нас нормалните хора какво ни дреме?

    Коментиран от #51

    16:48 10.08.2026

  • 18 БЕЗ ДУМИ

    25 13 Отговор
    изроди

    Коментиран от #20

    16:50 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гук

    13 25 Отговор

    До коментар #18 от "БЕЗ ДУМИ":

    Аз пък се радвам.Довечера по традиция ще се почерпим с приятелите.

    Коментиран от #24

    16:52 10.08.2026

  • 21 жалки

    29 12 Отговор

    До коментар #4 от "И ко?":

    тъпо изказване, зад тези думи стоя ли "ХОРА". Знаеш ли колко са 13 живота!???

    Коментиран от #23, #108

    16:53 10.08.2026

  • 22 Цеко

    19 29 Отговор
    Много руска смрадт измре.Много нещо е това.

    Коментиран от #53

    16:53 10.08.2026

  • 23 И ко!

    13 15 Отговор

    До коментар #21 от "жалки":

    Война е.

    16:54 10.08.2026

  • 24 за теб знаем

    24 10 Отговор

    До коментар #20 от "Гук":

    за теб знаем че се радваш, нищо ново. Черпи се, щом човешкия живот е толкова незначителен в ума ти. С това си изказване само покзваш какъв си!

    Коментиран от #57

    16:56 10.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да, и вие ще умрете от тази война,

    18 7 Отговор

    До коментар #4 от "И ко?":

    ама така е квот повикало това се и обадило.

    16:58 10.08.2026

  • 28 Европеец

    23 17 Отговор

    До коментар #4 от "И ко?":

    Да на война се мре на фронта, ама в случая фронта е на 1200 км, тя си е чист тероризъм.....та е крайно време либералня Путин да се вземе в ръце и да прекрати украинските удари дълбоко в тила на Русия..

    16:58 10.08.2026

  • 29 УКРАЙНА НЕ СЪЩЕСТВУВА ! ТОВА Е

    24 12 Отговор
    ТЕРИТОРИЯ ЗА РАЗХОДЕН МАТЕРИАЛ =С 2,7 МЛН.УБИТИ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ,ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ШАЙКА УПРАВЛЯВАЩИ ОТ ЗАПАДА.

    Коментиран от #114, #117

    16:59 10.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Mай не са готови за война?

    17 13 Отговор
    Управата на Татарстан май не е подготвила населението за война? Или са вярвали, че това тях не ги засяга?

    16:59 10.08.2026

  • 33 така ще бъде

    14 24 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    И така да е и Русия да спечели СВО ,рафинерии ще продължат да горят,руски генерали и други ще продължават да загиват ,кораби и самолети ще бъдат взривявани..
    Как мислите другари м,милиони загинали украинци ,разрушени домове и съдби..Това не се прощава, а и бог ще съди Путин и всички които го богославят!

    Коментиран от #72

    17:00 10.08.2026

  • 34 търпят, търпят и накрая

    24 12 Отговор
    Скоро Украйна няма да я има! Много нагли взеха да стават!

    17:01 10.08.2026

  • 35 много лъже

    11 14 Отговор

    До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН":

    Като дърт путинист!

    Коментиран от #73

    17:02 10.08.2026

  • 36 Бесен - Язовец

    25 11 Отговор
    В, Татарстан народа е съставен от българи сами се определят като българи. Укрофашистите терористи пострелват българи, а Бг престъпната шайка на Сорос подкрепя нацистите убийци на българите.

    Коментиран от #38, #98

    17:02 10.08.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 10 Отговор
    БРАТЯТА В ТЮМЕН МОГАТ ДА ОТВОРЯТ ЦЕХ ЗА КОЛБАСИ.

    17:03 10.08.2026

  • 38 Путлето не ги признава за българи.

    11 16 Отговор

    До коментар #36 от "Бесен - Язовец":

    Мда.

    17:04 10.08.2026

  • 39 Съпътстващи жертви,не са,

    19 12 Отговор

    До коментар #12 от "Рошлю":

    а точно целенасочени по жилищен блок в Ниженакмск, където са загинали 9 човека,а в болница още 4 от които 3 деца. Не е ударен нито един военен обект на територията на Татарстан. Това е терористичен удар. Изпратени са 1050 дрона по Русия, като 1034 са унищожени, а останлите са достигнали цивилните си цели както в Нижнекамск.

    17:08 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Врач

    23 12 Отговор
    И да се мъчите да пишете как окраина ще победи е безнадеждно. На всеки е ясно че капитулацията наближава.
    Не са ни нужни никакви медии , купени и продали се на дявола за няколко долара в повече.

    17:10 10.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пламен

    12 12 Отговор
    а какво дирят татарите в Украйна, защо не си стоят в татарстан

    17:12 10.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Асиметрия

    15 16 Отговор
    Украина с дронове за по няколко хиляди долара нанася щети за милиарди долари.
    Огромен капак от рафинерия зрелищно се издигна към небето в Москва.
    Огромни складове в Москва, Петерсбург и много други места горят като вулкани, а черни облаци покриват небето понякога до 80 км разстояние. В интернет вече е меме прогнозата за времето в Русия - черно небе и черен дъжд.

    Коментиран от #56

    17:16 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Антирашист 2370

    13 11 Отговор

    До коментар #10 от "Да е ясно":

    Фашизмът е в просия !критериите за това си прочетете сами !

    Коментиран от #82

    17:16 10.08.2026

  • 53 Цеуко и твойто време идва бе,

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Цеко":

    ама ти с безмозъчната си куха хралупа на раменете не можеш да го осъзнаеш.

    17:18 10.08.2026

  • 54 Даката

    8 10 Отговор
    Татарите да си бегат в татарив

    17:19 10.08.2026

  • 55 Време

    13 13 Отговор
    е Русия да удари изходите от метрото в Киев и Зеленски да брои труповете 2 месеца, че да се кротне с тероризма!

    17:19 10.08.2026

  • 56 Мъдрецът

    16 15 Отговор

    До коментар #50 от "Асиметрия":

    От нож вадиш,от нож мреш.Копейките да си записват.

    Коментиран от #86

    17:19 10.08.2026

  • 57 ....в ума си,ама колега той такъв

    10 5 Отговор

    До коментар #24 от "за теб знаем":

    няма,ако имаше нямаше да пише такива простотии,и да защитава тези които пращат дронове срещу нас.

    17:19 10.08.2026

  • 58 Бг гражданин

    14 14 Отговор
    Путине ,Путине, изпепериха ти държавата,а ти разтягаш локуми,колко много е нопреднала Русия икономшчески и т.н..Ще ге обесят на Красная Площад накрая тия укпаинци ,както е тръгнолэ...Кречаторск,па Лиман,много добре вървяло настъплението,може би ,но с цената на стотици хиляди жертви и за 5 години...съсипа имиджа на Червената Армия,на ставаш за война!!!

    Коментиран от #61

    17:20 10.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Пръц

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "Бг гражданин":

    Също както Българите обесиха Левски,нали?

    17:23 10.08.2026

  • 62 Град Козлодуй

    9 11 Отговор
    Дано се отправят хората.И Чайко да се оправи,и дъщеря му да се оправи,и зет му да се оправи.Както се оправиха двамата закопани генерали.

    Коментиран от #70

    17:24 10.08.2026

  • 63 атакуват ууукрите

    7 10 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #118

    17:24 10.08.2026

  • 64 Асиметрия

    10 15 Отговор
    Русия отдавна унищожи рафинерии и други подобни цели в Украйна.
    На този етап единственото, което прави е като бесен звяр стреля балистични ракети по блоковете.
    Украина постепенно и методично нанася разрези по огромния бесен звяр и той бясува, но вече и кърви, след него черна диря и черни облаци почват да се появяват.

    Коментиран от #87

    17:25 10.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Аа майкуууу

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН":

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    17:28 10.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Бум Бум 💥💥

    10 9 Отговор
    Мадяр Бровди отнесе ПВО-то и в Геленджик!!!

    17:30 10.08.2026

  • 70 И ти

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй":

    И семейството ти да се оправите.. Опс, отправите при тях.

    17:30 10.08.2026

  • 71 Татаристан субект

    5 4 Отговор
    От 100 субекта,руски няма!

    17:31 10.08.2026

  • 72 И къ ша стане тая работъ да те

    7 10 Отговор

    До коментар #33 от "така ще бъде":

    питам безмозъчнико. От де ша ги пускате тези дронове и ракети за ад удряте по НПЗ като WCкрайна няма да съществува? От съседна държава ли ша ги пускате?,ама да си знаеш,че от там което излети срещу русия се смята за нападение срещу Русия и там ще играе ядрото. Не съм сигурен, че на някой ще му стиска да направи това. личи си че си с рудиментирал орган на това което се нарича мозък.

    17:31 10.08.2026

  • 73 Това са загубите от

    6 6 Отговор

    До коментар #35 от "много лъже":

    април 2026г.,от тогава може и да наближават 3 000 000.

    17:33 10.08.2026

  • 74 Най-тежката

    7 1 Отговор
    предстои !

    17:33 10.08.2026

  • 75 Кубрат

    6 9 Отговор
    Жал ми е за братовчедите!Страдат заради Путин!

    17:35 10.08.2026

  • 76 Ммммммм.Дообра атака

    6 6 Отговор
    Много добра бих се изразил.Добра,добра.Утре пак.

    17:36 10.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Вова

    8 5 Отговор
    Тежко ми е!Напълних памперса!

    17:39 10.08.2026

  • 79 Маша и Медведья

    11 5 Отговор
    Таварищи , бензина нет но вы держитесь ..

    17:39 10.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Татаринчев

    10 3 Отговор
    Товариш Путин , това да не би да е война ??!

    17:40 10.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 До първия

    5 2 Отговор
    Къде я видя тая фашистка хунта бейдиот, в мокрите си сънища ли ???

    Коментиран от #92

    17:43 10.08.2026

  • 84 Асиметрия

    8 8 Отговор
    Прилапването на територия този път се заби като кука във вътрешността на имперска Русия. И куката е с контра, няма лесно вадене.

    17:44 10.08.2026

  • 85 бебето

    7 3 Отговор
    Волгата епедал.

    17:45 10.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Големи блокове удрят,

    4 5 Отговор

    До коментар #64 от "Асиметрия":

    руснаците ша знаеш,че детонациите им са по 10-12 часа и се регистрират земетрлесения в района от 3 степен от етз удари по тез жилищни блокове. сигурно тези дет живеят в тез блокове все боб са яли,че такива експлозии гърмят. Смени опорката,че хич не се връзва ,ама то за безмозъчници като теб и подобните ти питекантропи стават.

    Коментиран от #90

    17:50 10.08.2026

  • 88 Биби

    1 3 Отговор
    Войната е състезание на кой че устрои на врага си по жестоко изтезание!

    17:51 10.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Асиметрия

    6 1 Отговор

    До коментар #87 от "Големи блокове удрят,":

    За твое съжаления сме 2026г., имаме интернет в България и всеки може за секунди да провери, и с очи да види ударените блокове, в някои места достигащи до 100%.

    Коментиран от #94

    17:58 10.08.2026

  • 91 Асиметрия

    10 7 Отговор
    Един път стомна за вода - Чечня
    Два пъти стомна за вода - Грузия
    Три пъти стомна за вода - Крим
    Стомната се счупи - Украйна

    Коментиран от #93

    18:03 10.08.2026

  • 92 В Киеве,наркоман и его клика,как

    5 8 Отговор

    До коментар #83 от "До първия":

    и его поддержники на западе. Фридрих Мерц внук на отявлен и явен нацист близък до Хитлер,Кая Калас внучка на естонски изрод от наказателните естонки отряди били под ръководството на наzzистката армия,Урсулицата също,да неу продължаваме нататък. Едни от поддръжниците на войната за реванш срещу Русия са внуци на наzzисти. В Киев целия ръководен състав са подвластни на укронаzzситите. Стига ти толкова че кухата ти хралупа на раменете не може да поеме толкова матрял.

    Коментиран от #99, #100

    18:05 10.08.2026

  • 93 В,Чечня,Грузия и Крим

    3 7 Отговор

    До коментар #91 от "Асиметрия":

    а и в WCкрайна ,стомната няма да се счупи,защото е от метал а не като вашите от пръст направени бъъларници 500 вековни роби.

    18:08 10.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 99999999

    5 8 Отговор
    Тези - DW бяха директно Изгонени от Русия,заради съдебно доказана регулярна ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.В тази връзка на 3 февруари 2022 г. Русия обяви, че забранява ИЗЛЪЧВАНИЯТА на DW в страната, и ЗАКРИВА бюрото ѝ в Москва, като отнема акредитациите на журналистите.
    На 28 март 2022 г. Министерството на Правосъдието на Русия внесе DW в списъка с „чуждестранни агенти“разпространяваща регулярна ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !

    Коментиран от #102

    18:14 10.08.2026

  • 98 Мишел

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бесен - Язовец":

    В Татарстан не са открити българи в забележими количества.

    18:14 10.08.2026

  • 99 Ахъм

    6 0 Отговор

    До коментар #92 от "В Киеве,наркоман и его клика,как":

    Кажи нещо и за биолабораториите.

    18:18 10.08.2026

  • 100 Аа майкуууу

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "В Киеве,наркоман и его клика,как":

    😂😂😂😂😂😂😂

    18:19 10.08.2026

  • 101 До Ком 17 ами

    6 4 Отговор
    Ниско интелигентно същество , Бог ще те накаже задето се радваш , че са убити българи , ама ти откъде да знаеш кой живее в Татиристан .

    Коментиран от #103

    18:19 10.08.2026

  • 102 Хм...

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "99999999":

    Няма ударени рафинерии ли? Къде ти го казаха? Да сменяш източника.

    18:19 10.08.2026

  • 103 Хм...

    8 5 Отговор

    До коментар #101 от "До Ком 17 ами":

    Ти знаеш ли колко българи убиха руснаците в тази война срещу Украйна?

    18:21 10.08.2026

  • 104 Тарас

    9 0 Отговор
    ЗА УКРАИНУ МАТЬ

    18:26 10.08.2026

  • 105 Втори голям удар за днес

    10 2 Отговор
    след ударите в Татарстан, днес е унищожен завод „ЗапСибНефтехим“ в Тоболск, руската област Тюмен. Поразен е и газофракциониращия комплекс до завода.

    18:37 10.08.2026

  • 106 Санитар от Карлуково

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Убеди ме! Имаш талант! Утре те местя в крилото с поетите...

    18:46 10.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 жалък си

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "жалки":

    Питай хората в Киев, Харков, Одеса....

    18:50 10.08.2026

  • 109 Велчов

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да е ясно":

    Те за три дни щяха да я занулят, амай ще стане обратното. Русия ще фалира. Започнаха с корейски ракети и войници. Издъхва джуджето

    19:04 10.08.2026

  • 110 див дядо

    2 0 Отговор
    двете супер сили се унищожават взаимно. Ние си връщаме Крим.

    Коментиран от #112

    19:11 10.08.2026

  • 111 Европа

    7 1 Отговор
    Бой поруската тиква без семки .
    Слава Украинс

    19:12 10.08.2026

  • 112 Крим

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "див дядо":

    е на Рим по по-старите карти дядо. Римската империя.

    19:27 10.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "УКРАЙНА НЕ СЪЩЕСТВУВА ! ТОВА Е":

    До 29 ком - другар стига бера кахър за тая Украйна - важното е мюслюманската федерация да гори фалира и се разпадне

    19:43 10.08.2026

  • 115 Вярвам само на

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дойче веле":

    Гаварит Масква

    19:43 10.08.2026

  • 116 Факрус

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смър на украйна и укро-терористите,":

    Смърт на теб, смърт на другите руzzолизци и най - вече смърт на руската фашистка кочина!

    00:38 11.08.2026

  • 117 Факрус

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "УКРАЙНА НЕ СЪЩЕСТВУВА ! ТОВА Е":

    Ами тя Украйна, си е там. И продължава да спира руските фашисти.

    00:46 11.08.2026

  • 118 Факрус

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "атакуват ууукрите":

    Абе, ти с избеления анус, тьота мутрофанова не ти ли праща други опорки или тя си знае, че е безсмислено за де в ил, като теб?

    01:05 11.08.2026

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