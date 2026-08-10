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Иран планира да наложи такси за преминаване през Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Иран планира да наложи такси за преминаване през Ормузкия проток

10 Август, 2026 16:50 1 254 13

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • сащ-
  • оман

Страната вече работи с Оман върху “механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето”

Иран планира да наложи такси за преминаване през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Страната вече работи с Оман върху “механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето”, заяви говорителят на министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии.

Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставяни на корабите.

Спорът за транзитните права през протока - ключов международен маршрут за петрол, газ и торове - се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран.

Преди САЩ и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Ормузкият проток е широк едва около 39 км в най-тясната си част.

След като и Иран, и Оман обявиха максималните 12 морски мили (22,2 км), позволени съгласно Конвенцията на ООН по морско право, за свои териториални води, в протока вече няма международни води.

Конвенцията гарантира правото на транзитно преминаване и забранява блокадите за търговски кораби. Иран не приема тази правна позиция. Целта на САЩ е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток, заяви в събота американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 9 Отговор
    Пак сме на страната на булката и ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #3

    16:51 10.08.2026

  • 2 гост

    8 8 Отговор
    и какъв е проблема да минават танкерите през омански териториални води...защо трябва да се иска разрешението на пижамените герои.

    Коментиран от #5, #6

    16:53 10.08.2026

  • 3 Герги

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не виждам проблем,Ние винаги сме били булката..няма да е за сефте.

    16:55 10.08.2026

  • 4 Мишел

    7 5 Отговор
    В Ормузкия проток гори танкер с над 1 000 000барела нефт. Не е платил таксата.

    Коментиран от #13

    17:01 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 защото

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Ще влязат и няма да излязат!

    Коментиран от #8

    17:15 10.08.2026

  • 7 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ха сега да може меки":

    ама много си открехнат ,,,като врата на общински кенеф...да ти засади джендъра един бор на едно тайно място,.без да обиждаш не може да коментираш.

    17:29 10.08.2026

  • 8 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "защото":

    Ок,нали са териториални води на Оман..ако започне Иран да бомби,кой тогава е терориста.

    Коментиран от #9, #12

    17:30 10.08.2026

  • 9 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Хутите са достатъчни, за да контролират Ормузкия проток.

    Коментиран от #10

    17:51 10.08.2026

  • 10 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    ясно,другият терорист

    17:52 10.08.2026

  • 11 Амадор Ривас

    3 1 Отговор
    Сметки без кръчмар....

    18:24 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    До 4 ком - казваш гори танкер - дано петрола се разлее по иранския бряг и тогава ще спрат да удрят танкери

    19:38 10.08.2026

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