Иран планира да наложи такси за преминаване през Ормузкия проток

Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран, цитирано от ДПА, предаде БТА.
Страната вече работи с Оман върху “механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето”, заяви говорителят на министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии.
Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставяни на корабите.
Спорът за транзитните права през протока - ключов международен маршрут за петрол, газ и торове - се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран.
Преди САЩ и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Ормузкият проток е широк едва около 39 км в най-тясната си част.
След като и Иран, и Оман обявиха максималните 12 морски мили (22,2 км), позволени съгласно Конвенцията на ООН по морско право, за свои териториални води, в протока вече няма международни води.
Конвенцията гарантира правото на транзитно преминаване и забранява блокадите за търговски кораби. Иран не приема тази правна позиция. Целта на САЩ е да възстановят предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток, заяви в събота американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
16:51 10.08.2026
2 гост
Коментиран от #5, #6
16:53 10.08.2026
3 Герги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не виждам проблем,Ние винаги сме били булката..няма да е за сефте.
16:55 10.08.2026
4 Мишел
Коментиран от #13
17:01 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 защото
До коментар #2 от "гост":Ще влязат и няма да излязат!
Коментиран от #8
17:15 10.08.2026
7 гост
До коментар #5 от "ха сега да може меки":ама много си открехнат ,,,като врата на общински кенеф...да ти засади джендъра един бор на едно тайно място,.без да обиждаш не може да коментираш.
17:29 10.08.2026
8 гост
До коментар #6 от "защото":Ок,нали са териториални води на Оман..ако започне Иран да бомби,кой тогава е терориста.
Коментиран от #9, #12
17:30 10.08.2026
9 Мишел
До коментар #8 от "гост":Хутите са достатъчни, за да контролират Ормузкия проток.
Коментиран от #10
17:51 10.08.2026
10 гост
До коментар #9 от "Мишел":ясно,другият терорист
17:52 10.08.2026
11 Амадор Ривас
18:24 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 стоян
До коментар #4 от "Мишел":До 4 ком - казваш гори танкер - дано петрола се разлее по иранския бряг и тогава ще спрат да удрят танкери
19:38 10.08.2026