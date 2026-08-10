Радослав Бимбалов за взрива в ЕМКО: Седмицата започва притеснително познато

Седмицата започва притеснително познато.

Да се върнем за миг 15 години назад.

2011 - Ловнидол. Взривява се склад на ЕМКО. По-късно става публично известно, че експертизата е открила следи, сочещи към импровизирано взривно устройство.

2014 - Върбетице, Чехия. Взривени са складове, в които се намират и боеприпаси на Гебрев. Чехия впоследствие свързва операцията с агенти на руското ГРУ; самият Гебрев потвърждава, че там е имало негова стока.

2015 - България. Българската прокуратура обявява, че разследва връзка между руски агенти и серия взривове в български оръжейни обекти през 2011, 2015 и 2020 г.

2015 - отравянето на Гебрев, също свързвано с руски оперативни служители.

2022 - Карнобат. Пожар и последващи взривове в складова база на ЕМКО.

2023 - пак Карнобат. Нов голям пожар в същата база. Прокуратурата образува производство за „унищожаване чрез взрив“, а не просто за случаен пожар.

2026 - Днес - камион се запалва и взривява завода на ЕМКО до Трявна.

Внимавайте много какво ще опитва да говори властта тези дни...