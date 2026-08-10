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Радослав Бимбалов за взрива в ЕМКО: Седмицата започва притеснително познато

Радослав Бимбалов за взрива в ЕМКО: Седмицата започва притеснително познато

10 Август, 2026 17:06 1 896 33

  • радослав бимбалов-
  • емко-
  • взрив-
  • емилиан гебрев-
  • трявна

Внимавайте много какво ще опитва да говори властта тези дни...

Радослав Бимбалов за взрива в ЕМКО: Седмицата започва притеснително познато - 1
Снимка: БГНЕС
Радослав Бимбалов Радослав Бимбалов собственик на рекламна агенция
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Седмицата започва притеснително познато.

Да се върнем за миг 15 години назад.

2011 - Ловнидол. Взривява се склад на ЕМКО. По-късно става публично известно, че експертизата е открила следи, сочещи към импровизирано взривно устройство.

2014 - Върбетице, Чехия. Взривени са складове, в които се намират и боеприпаси на Гебрев. Чехия впоследствие свързва операцията с агенти на руското ГРУ; самият Гебрев потвърждава, че там е имало негова стока.

2015 - България. Българската прокуратура обявява, че разследва връзка между руски агенти и серия взривове в български оръжейни обекти през 2011, 2015 и 2020 г.

2015 - отравянето на Гебрев, също свързвано с руски оперативни служители.

2022 - Карнобат. Пожар и последващи взривове в складова база на ЕМКО.

2023 - пак Карнобат. Нов голям пожар в същата база. Прокуратурата образува производство за „унищожаване чрез взрив“, а не просто за случаен пожар.

2026 - Днес - камион се запалва и взривява завода на ЕМКО до Трявна.

Внимавайте много какво ще опитва да говори властта тези дни...


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    48 15 Отговор
    Очаквайте изявление на Тагарев, Плевналиев, Георги Лозанов, пишман генерал Атанас Атанасов, че пожарът в завода е запален от Путин, а Гербов с нов опит за отравяне. Има ли у нас, някой който да може да си върши работата нормално и да не се допуска това и дори да ги залавят, ако е възможно? Радев, твоят МВР шеф Демерджиев да не би да е станал правосъден министър на Щатите?! На сакото си днес при изявлението му се видя, че се е ЗАКИЧИЛ СЪС ЗНАЧКА НА… ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРАВОСЪДИЕ НА САЩ. При Радев чуждите агенти са като у дома си. Демерджиев бързо каза, че всичко е наред. Агентите са си свършили работата и най-вероятно напуснали страната. По дойче зеле съобщиха, че човек приличащ на Путин е забелязан в района - в едната ръка държал запалка, в другата - шише с бензин. Вчера украински дрон до компресорна газостанция на газопровода, днес взривил се камион-цистерна във военен завод. Какво следва утре?

    Коментиран от #5, #20

    17:08 10.08.2026

  • 2 Пиерлуиджи Колина

    46 9 Отговор
    Утре ще обвинят руснаците..

    Коментиран от #6

    17:08 10.08.2026

  • 3 Пич

    46 2 Отговор
    Отново много съм объркан!!!
    Нали вече не въоръжаваме Украйна!!!
    А гърми ли, гърми......

    17:10 10.08.2026

  • 4 Питам

    48 12 Отговор
    Кой знае Гебрев колко души е почернил и колко хора измамил, че все на него му се случва? Добре, че е русия и с нея да замазва измамите си!

    17:10 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Утре":

    Да стискаме палци!

    17:16 10.08.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    18 35 Отговор
    Не може да е съвпадение, дрона и складовете , един след друг!
    Пожара е на широк фронт!
    Само русодебилите от регресивна България могат да ни баламосват!

    Коментиран от #14

    17:18 10.08.2026

  • 9 Нгого и Кобо Кобо

    42 8 Отговор
    Тоя демократичния козел защо не е на фронта да се сражава за златните кенефи на Зельонский?

    17:19 10.08.2026

  • 10 нямам против

    19 5 Отговор

    До коментар #5 от "Утре":

    също и МС и резидентството

    17:20 10.08.2026

  • 11 Вътрешни хора са го подпалили

    13 24 Отговор
    по заповед на Гундяев.

    17:21 10.08.2026

  • 12 Илиев

    32 8 Отговор
    Този смешник кисне по цял ден във Фейса и развива малоумни конспирации, Бимби протестърчето.

    17:22 10.08.2026

  • 13 Два удара един след друг!

    17 22 Отговор
    Така обикновено предупреждават руснаците!

    17:22 10.08.2026

  • 14 Чако

    20 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Не си прав Каишков!

    17:24 10.08.2026

  • 15 Бимбалчето

    31 6 Отговор
    Разнася конспиративни теории. Ако искаха да очистят Гебрев и сина му, досега да са го направили. Писания за наивници ни се поднасят днес.

    17:30 10.08.2026

  • 16 Медведев щял да ни изпрати една Сарма

    9 21 Отговор
    и щял да изтрепе сумати русофили!

    17:31 10.08.2026

  • 17 @Вечния Гост

    25 3 Отговор
    Много често взеха да се взривяват на Гебрев фабрики и скадове !
    Не си е платил членския внос към партията майка !
    Взеха да те подсещат вече !

    17:32 10.08.2026

  • 18 Руска подкрепа за Радев

    8 22 Отговор
    Казват му: " Здравствуй братушка, скоро пак ще сте ни задунайска губерния"!

    17:33 10.08.2026

  • 19 А НАТЮ къде е?

    19 4 Отговор
    Пак ли са дълбоко обезпокоени?

    17:35 10.08.2026

  • 20 Да не забравим и

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Крадливото Ленче, Агов, Мирчев, Каранйотов .

    17:47 10.08.2026

  • 21 Каубой

    18 2 Отговор
    Ами барута се взривява като стане много жега.

    17:49 10.08.2026

  • 22 Лост

    19 3 Отговор
    Аман от бимбали.

    17:59 10.08.2026

  • 23 алахулю фишер

    14 2 Отговор
    А ДОКИДЕ е стигнало раследуването пърди 8г.

    18:11 10.08.2026

  • 24 Дън Бай

    13 2 Отговор
    Явно вече е изплискал легена. Баширов и Петров са, нали?!

    18:22 10.08.2026

  • 25 Евролунатик

    13 3 Отговор
    Ако произвеждаха перални нямаше да гърмят....или пък щяха.... Урсула какво мисли по въпроса!?

    18:24 10.08.2026

  • 26 Нема лабаво...

    12 2 Отговор
    То е ясно... Петров и Беширов пак са шетали ама тоя път и лично Путин е забелязан около обекта!!!

    18:39 10.08.2026

  • 27 Мдаа

    7 0 Отговор
    ...В склад за боеприпаси в България е възникнала експлозия. Според местни медии, първо камион се е запалил в склада, след което огънят се е разпространил към едно от складовите помещения. Съобщава се за последваща детонация на боеприпаси. Предполага се, че става въпрос за складовете на оръжейната фирма EMКO, разположени в района на Трявна. Компанията е специализирана в производството и износа на оръжия и боеприпаси. Продуктовата гама на EMКO включва артилерийски снаряди 120-152 мм, танкови боеприпаси, стрелково оръжие, патрони и мини. Компанията доставя оръжие на Украйна от 2014 г. и след началото на руската специална военна операция се превръща в един от най-големите доставчици на боеприпаси от съветски калибър за украинските въоръжени сили.

    Мдаа.....

    18:42 10.08.2026

  • 28 Хаха

    6 3 Отговор
    Няма случайни неща! Ако Гебрев продава оръжие на Украйна,сещате се кой е поръчителят.

    Коментиран от #33

    18:52 10.08.2026

  • 29 Защо мълчи?

    4 10 Отговор
    Защо мълчи Зеленият чорап,, този омразен вече на цяла България Фатмак, нагъл лакей и подлога на кремълския злодей? И уличните кучета знаят, че този взрив е дело на руските шпиони -убийци, които безнаказано безчинствата в злочестата ни родина, продадена от Фатмака, от Мутрата от СИК и от уродливото 190 - килограмово туловище на кремълския масов убиец! Руските шпиони-убийци отровиха Гебрев и сина му, а Свинската Цаца, това тлъсто, мазно и отвратително нищожество тожава се изцепи, че били яли рукула и от рукулата се отровили! Да, ама Свинската Цаца днес е назначен на високо платена служба от Фатмака - кремълския агент! Колко пъти руските шпиони-убийци взривяваха складове на Гебрев?! Колко пъти бе, Фатмако? Колко пъти бе, Демерджеята, дето пък се престара да играеш театър, в който уж "се бориш" да разградиш модела "Тиква- Прасе", ама вместо това го надграждаш! Българи, много страшно става, българи! Убийците от Пловдив са неонацисти, вдъхновени от руските си "братя"! Свастиките, нацистките символи по ръкавите и знамето им го потвърждават! Да излизаме, българи! Да излизаме и да изметем червения Фатмак, инак държавата ни ще стане руска губерния! Натам е тръгнало!

    19:33 10.08.2026

  • 30 !!!

    3 9 Отговор
    Руските шпиони-убийци, които взривяваха складове на Гебрев и отровиха него и сина му, яко са се активизирали! затова злодеят Путин "похвали" най-верния си лакей - нашия Фатмак! Той досега е хвалил само лудия Ким Чен Ун!

    19:35 10.08.2026

  • 31 Розав пудел с бустер

    3 0 Отговор
    Бимбата пак видял Путин със запалка в задния двор на склада на Гебрев, хахаха

    20:03 10.08.2026

  • 32 Радкошматко

    3 1 Отговор
    А прокуратурата къде е да го подведе под отговорност за разпространение на лъжлива и клеветническа дезинформация и всяване на страх?

    20:27 10.08.2026

  • 33 Разбира се

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Зеленски няма пари да си плати стоката на Гебрев и решава хем да унищожи Гебрев,хем руснаците да натопи.МИ-6 помагат с всички сили.

    00:27 11.08.2026

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