Радослав Бимбалов за взрива в ЕМКО: Седмицата започва притеснително познато

Седмицата започва притеснително познато.
Да се върнем за миг 15 години назад.
2011 - Ловнидол. Взривява се склад на ЕМКО. По-късно става публично известно, че експертизата е открила следи, сочещи към импровизирано взривно устройство.
2014 - Върбетице, Чехия. Взривени са складове, в които се намират и боеприпаси на Гебрев. Чехия впоследствие свързва операцията с агенти на руското ГРУ; самият Гебрев потвърждава, че там е имало негова стока.
2015 - България. Българската прокуратура обявява, че разследва връзка между руски агенти и серия взривове в български оръжейни обекти през 2011, 2015 и 2020 г.
2015 - отравянето на Гебрев, също свързвано с руски оперативни служители.
2022 - Карнобат. Пожар и последващи взривове в складова база на ЕМКО.
2023 - пак Карнобат. Нов голям пожар в същата база. Прокуратурата образува производство за „унищожаване чрез взрив“, а не просто за случаен пожар.
2026 - Днес - камион се запалва и взривява завода на ЕМКО до Трявна.
Внимавайте много какво ще опитва да говори властта тези дни...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #5, #20
17:08 10.08.2026
2 Пиерлуиджи Колина
Коментиран от #6
17:08 10.08.2026
3 Пич
Нали вече не въоръжаваме Украйна!!!
А гърми ли, гърми......
17:10 10.08.2026
4 Питам
17:10 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Горски
До коментар #5 от "Утре":Да стискаме палци!
17:16 10.08.2026
8 Ганя Путинофила
Пожара е на широк фронт!
Само русодебилите от регресивна България могат да ни баламосват!
Коментиран от #14
17:18 10.08.2026
9 Нгого и Кобо Кобо
17:19 10.08.2026
10 нямам против
До коментар #5 от "Утре":също и МС и резидентството
17:20 10.08.2026
11 Вътрешни хора са го подпалили
17:21 10.08.2026
12 Илиев
17:22 10.08.2026
13 Два удара един след друг!
17:22 10.08.2026
14 Чако
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Не си прав Каишков!
17:24 10.08.2026
15 Бимбалчето
17:30 10.08.2026
16 Медведев щял да ни изпрати една Сарма
17:31 10.08.2026
17 @Вечния Гост
Не си е платил членския внос към партията майка !
Взеха да те подсещат вече !
17:32 10.08.2026
18 Руска подкрепа за Радев
17:33 10.08.2026
19 А НАТЮ къде е?
17:35 10.08.2026
20 Да не забравим и
До коментар #1 от "Горски":Крадливото Ленче, Агов, Мирчев, Каранйотов .
17:47 10.08.2026
21 Каубой
17:49 10.08.2026
22 Лост
17:59 10.08.2026
23 алахулю фишер
18:11 10.08.2026
24 Дън Бай
18:22 10.08.2026
25 Евролунатик
18:24 10.08.2026
26 Нема лабаво...
18:39 10.08.2026
27 Мдаа
Мдаа.....
18:42 10.08.2026
28 Хаха
Коментиран от #33
18:52 10.08.2026
29 Защо мълчи?
19:33 10.08.2026
30 !!!
19:35 10.08.2026
31 Розав пудел с бустер
20:03 10.08.2026
32 Радкошматко
20:27 10.08.2026
33 Разбира се
До коментар #28 от "Хаха":Зеленски няма пари да си плати стоката на Гебрев и решава хем да унищожи Гебрев,хем руснаците да натопи.МИ-6 помагат с всички сили.
00:27 11.08.2026