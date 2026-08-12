Петролът продължава да поскъпва след новите атаки в Близкия изток

Цените на петрола нараснаха в ранната азиатска търговия в сряда на фона на засилени притеснения за доставките на енергия от Близкия изток след нови атаки срещу търговски кораби в региона, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха със 72 цента или 0,81 на сто до 89,63 долара за барел към 03:53 часа българско време. Американският лек суров петрол наддаде със 71 цента или 0,85 на сто и един барел се продава за 83,91 долара.

И двата контракта се повишиха с над 1 долар вчера, достигайки най-високи нива на затваряне от 31 юли, след като скочиха с около 5 на сто в началото на седмицата, когато надеждите за мирно споразумение между САЩ и Иран започнаха да избледняват.

САЩ и подкрепяните от Иран йеменски хуси съобщиха за отделни атаки срещу кораби в Ормузкия пролив и Баб ел Мандеб във вторник. Протокът Баб ел Мандеб е в югоизточния край на Червено море, свързвайки го с Аденския залив на Арабско море и с Индийския океан.

Според двама служители на йеменската брегова охрана и двама правителствени представители, цитирани от Ройтерс, товарен кораб е бил атакуван вчера от хусите в протока Баб ел Мандеб, при което са убити трима членове на екипажа.

Американските въоръжени сили съобщиха тази сутрин, че са открили огън по плаващ под панамски флаг товарен кораб, който се опитал да достигне иранско пристанище в нарушение на наложената от Вашингтон блокада.

Междувременно секретарят на Върховният съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че критично важният морски маршрут през Ормузкия проток ще остане затворен, освен ако САЩ не приемат иранските условия за прекратяване на войната, включително освобождаването на замразените ирански активи и прекратяването на други конфликти в региона.

Според данни на платформи за проследяване на корабоплаването трафикът през Ормузктия проток е намалял до шест кораба в понеделник, в сравнение с приблизително около 11 съда през предходните 10 дни. Преди началото на конфликта в края на февруари дневният трафик по марушрута възлизаше на между 125 и 140 кораба.

По отношение на предлагането, анкета на Ройтерс сред анализатори установи, че се очаква запасите от суров петрол и горива в САЩ да са спаднали през миналата седмица.

Въпреки това пазарни източници, позоваващи се на данни на Американския петролен институт, заявиха, че запасите от суров петрол в САЩ са се повишили рязко през седмицата, приключила на 7 август, докато запасите от бензин и дестилати са били по-малко.

Запасите от суров петрол са се увеличили с около 9,1 милиона барела, докато запасите от бензин и дестилати са спаднали съответно с 1,5 милиона барела и 596 000 барела спрямо предходната седмица, уточниха източниците.

Увеличението на запасите от суров петрол значително надхвърли очакванията и, ако бъде потвърдено от доклада на Управлението за енергийна информация на САЩ по-късно днес, би могло да успокои опасенията на пазара относно недостига на доставки, се посочва в бележка на „Хайтон Фючърс“ (Haitong Futures).

Що се отнася до предлагането в по-дългосрочен план, Управлението за енергийна информация очаква прекъсванията в доставките на суров петрол от Близкия изток да лиши пазара от около 600 000 барела на ден до края на 2027 г.