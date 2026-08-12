Петролът продължава да поскъпва след новите атаки в Близкия изток

Цените на петрола нараснаха в ранната азиатска търговия в сряда на фона на засилени притеснения за доставките на енергия от Близкия изток след нови атаки срещу търговски кораби в региона, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха със 72 цента или 0,81 на сто до 89,63 долара за барел към 03:53 часа българско време. Американският лек суров петрол наддаде със 71 цента или 0,85 на сто и един барел се продава за 83,91 долара.
И двата контракта се повишиха с над 1 долар вчера, достигайки най-високи нива на затваряне от 31 юли, след като скочиха с около 5 на сто в началото на седмицата, когато надеждите за мирно споразумение между САЩ и Иран започнаха да избледняват.
САЩ и подкрепяните от Иран йеменски хуси съобщиха за отделни атаки срещу кораби в Ормузкия пролив и Баб ел Мандеб във вторник. Протокът Баб ел Мандеб е в югоизточния край на Червено море, свързвайки го с Аденския залив на Арабско море и с Индийския океан.
Според двама служители на йеменската брегова охрана и двама правителствени представители, цитирани от Ройтерс, товарен кораб е бил атакуван вчера от хусите в протока Баб ел Мандеб, при което са убити трима членове на екипажа.
Американските въоръжени сили съобщиха тази сутрин, че са открили огън по плаващ под панамски флаг товарен кораб, който се опитал да достигне иранско пристанище в нарушение на наложената от Вашингтон блокада.
Междувременно секретарят на Върховният съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че критично важният морски маршрут през Ормузкия проток ще остане затворен, освен ако САЩ не приемат иранските условия за прекратяване на войната, включително освобождаването на замразените ирански активи и прекратяването на други конфликти в региона.
Според данни на платформи за проследяване на корабоплаването трафикът през Ормузктия проток е намалял до шест кораба в понеделник, в сравнение с приблизително около 11 съда през предходните 10 дни. Преди началото на конфликта в края на февруари дневният трафик по марушрута възлизаше на между 125 и 140 кораба.
По отношение на предлагането, анкета на Ройтерс сред анализатори установи, че се очаква запасите от суров петрол и горива в САЩ да са спаднали през миналата седмица.
Въпреки това пазарни източници, позоваващи се на данни на Американския петролен институт, заявиха, че запасите от суров петрол в САЩ са се повишили рязко през седмицата, приключила на 7 август, докато запасите от бензин и дестилати са били по-малко.
Запасите от суров петрол са се увеличили с около 9,1 милиона барела, докато запасите от бензин и дестилати са спаднали съответно с 1,5 милиона барела и 596 000 барела спрямо предходната седмица, уточниха източниците.
Увеличението на запасите от суров петрол значително надхвърли очакванията и, ако бъде потвърдено от доклада на Управлението за енергийна информация на САЩ по-късно днес, би могло да успокои опасенията на пазара относно недостига на доставки, се посочва в бележка на „Хайтон Фючърс“ (Haitong Futures).
Що се отнася до предлагането в по-дългосрочен план, Управлението за енергийна информация очаква прекъсванията в доставките на суров петрол от Близкия изток да лиши пазара от около 600 000 барела на ден до края на 2027 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:02 12.08.2026
2 дядото
10:05 12.08.2026
3 Паткани, Кърлежи и МЕЧКИ.
Коментиран от #6
10:05 12.08.2026
4 да си подскъпва . аз петрол не купувам
Коментиран от #10, #13, #14
10:06 12.08.2026
5 гост
10:10 12.08.2026
6 Тия кремълски опорки
До коментар #3 от "Паткани, Кърлежи и МЕЧКИ.":не ти ли омръзнаха бе!
Европа пак ли ще умре от студ, за коя поредна зима вече?
Мухахаха!
Коментиран от #17
10:10 12.08.2026
7 Иран поддържа огъня,
10:12 12.08.2026
8 Нещастници
10:13 12.08.2026
9 Kaлпазанин
10:15 12.08.2026
10 Клоун
До коментар #4 от "да си подскъпва . аз петрол не купувам":Сигурно и не ядеш, а?!
10:19 12.08.2026
11 Трилионите,
10:19 12.08.2026
12 Мишел
10:22 12.08.2026
13 удри евраста с лопатЕто
До коментар #4 от "да си подскъпва . аз петрол не купувам":Аве ти да нямаш някви умствени проблеми, ми то никой обикновен човек не купува петрол, ама гориво, газ купуваш, а и да нямаш кола се движиш с градски и извън градски транспорт и пак плащаш, отделно всички стоки растат с поскъпването на петрола и останалите ресурси, а при храните растежа е огромен, понеже всичко е свързано с горивото, оране,съдене, прибиране реколта, отопление, та ти продължавай да не купуваш петрол и ще ти е еФтинко хахахахахаха.
10:49 12.08.2026
14 удри евраста с лопатЕто
До коментар #4 от "да си подскъпва . аз петрол не купувам":Аве ти да нямаш някви умствени проблеми, ми то никой обикновен човек не купува петрол, ама гориво, газ купуваш, а и да нямаш кола се движиш с градски и извън градски транспорт и пак плащаш, отделно всички стоки растат с поскъпването на петрола и останалите ресурси, а при храните растежа е огромен, понеже всичко е свързано с горивото, оране,съдене, прибиране реколта, отопление, акцизите ги налага ЕС а не лукоил, размърдай тая мозъчна клетка ве, та ти продължавай да не купуваш петрол и ще ти е еФтинко хахахахахаха.
10:52 12.08.2026
15 Стенли
10:57 12.08.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
ПАЗИ ГН.ДОНАЛДС ДЪК👑...
А МОЛЛИТЕ ДА ВИДЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ БЛОКАДАТА НА ОСТРОВА НА СВОБОДАТА....😀
11:00 12.08.2026
17 Стенли
До коментар #6 от "Тия кремълски опорки":Абе тя няма , да умре , ама инфлацията ще продължи да расте , ама това за хора с промити мозъци , какво да се обяснява , за които за всичко им е виновен Путин , дори и за спада на нивото на Дунав 😁🤯
11:00 12.08.2026