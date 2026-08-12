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Петролът продължава да поскъпва след новите атаки в Близкия изток
  Тема: Иранската криза

Петролът продължава да поскъпва след новите атаки в Близкия изток

12 Август, 2026 10:01 1 098 17

  • петрол-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • йемен-
  • кораби

Американските въоръжени сили съобщиха тази сутрин, че са открили огън по плаващ под панамски флаг товарен кораб

Петролът продължава да поскъпва след новите атаки в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола нараснаха в ранната азиатска търговия в сряда на фона на засилени притеснения за доставките на енергия от Близкия изток след нови атаки срещу търговски кораби в региона, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха със 72 цента или 0,81 на сто до 89,63 долара за барел към 03:53 часа българско време. Американският лек суров петрол наддаде със 71 цента или 0,85 на сто и един барел се продава за 83,91 долара.

И двата контракта се повишиха с над 1 долар вчера, достигайки най-високи нива на затваряне от 31 юли, след като скочиха с около 5 на сто в началото на седмицата, когато надеждите за мирно споразумение между САЩ и Иран започнаха да избледняват.

САЩ и подкрепяните от Иран йеменски хуси съобщиха за отделни атаки срещу кораби в Ормузкия пролив и Баб ел Мандеб във вторник. Протокът Баб ел Мандеб е в югоизточния край на Червено море, свързвайки го с Аденския залив на Арабско море и с Индийския океан.

Според двама служители на йеменската брегова охрана и двама правителствени представители, цитирани от Ройтерс, товарен кораб е бил атакуван вчера от хусите в протока Баб ел Мандеб, при което са убити трима членове на екипажа.

Американските въоръжени сили съобщиха тази сутрин, че са открили огън по плаващ под панамски флаг товарен кораб, който се опитал да достигне иранско пристанище в нарушение на наложената от Вашингтон блокада.

Междувременно секретарят на Върховният съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че критично важният морски маршрут през Ормузкия проток ще остане затворен, освен ако САЩ не приемат иранските условия за прекратяване на войната, включително освобождаването на замразените ирански активи и прекратяването на други конфликти в региона.

Според данни на платформи за проследяване на корабоплаването трафикът през Ормузктия проток е намалял до шест кораба в понеделник, в сравнение с приблизително около 11 съда през предходните 10 дни. Преди началото на конфликта в края на февруари дневният трафик по марушрута възлизаше на между 125 и 140 кораба.

По отношение на предлагането, анкета на Ройтерс сред анализатори установи, че се очаква запасите от суров петрол и горива в САЩ да са спаднали през миналата седмица.

Въпреки това пазарни източници, позоваващи се на данни на Американския петролен институт, заявиха, че запасите от суров петрол в САЩ са се повишили рязко през седмицата, приключила на 7 август, докато запасите от бензин и дестилати са били по-малко.

Запасите от суров петрол са се увеличили с около 9,1 милиона барела, докато запасите от бензин и дестилати са спаднали съответно с 1,5 милиона барела и 596 000 барела спрямо предходната седмица, уточниха източниците.

Увеличението на запасите от суров петрол значително надхвърли очакванията и, ако бъде потвърдено от доклада на Управлението за енергийна информация на САЩ по-късно днес, би могло да успокои опасенията на пазара относно недостига на доставки, се посочва в бележка на „Хайтон Фючърс“ (Haitong Futures).

Що се отнася до предлагането в по-дългосрочен план, Управлението за енергийна информация очаква прекъсванията в доставките на суров петрол от Близкия изток да лиши пазара от около 600 000 барела на ден до края на 2027 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Даже и да се подпише договор пак ще има такси и ще оскъпят петрола.

    10:02 12.08.2026

  • 2 дядото

    9 2 Отговор
    започвам производство и търговия с шарени каручки и бели магарета

    10:05 12.08.2026

  • 3 Паткани, Кърлежи и МЕЧКИ.

    10 7 Отговор
    "Петролът скочи. Европа потръпна. А руснаците просто си държат крана и чакат. Това не е война на фронта – това е война на термостата. Цените растат не от пазар, а от страх – защото Западът разбра, че е заложник на собствената си глупост. Санкциите удариха тях, не Москва. А сега идва зимата – не като сезон, а като присъда. Когато градушката завали и токът спре, няма да има значение кой е президент на САЩ или колко резолюции е приел ЕС – ще има значение само едно: кой държи тръбата. Русия я държи. И ако реши да я затвори – Европа спира. Няма завод, който да работи на студено. Няма политик, който да стопли дома ти с реч. Няма армия, която да спре студа. Финалът няма да е с бомби – той ще е със спиране на тока, със замръзнали радиатори и с тъмнина, която никой не очакваше. Руснаците не говорят – те чакат. И когато дойде моментът, няма да има връщане назад. Защото студът не прощава."

    Коментиран от #6

    10:05 12.08.2026

  • 4 да си подскъпва . аз петрол не купувам

    2 9 Отговор
    а съм против лукойла . те са капиталисти и монополисти и 90 процента търгуват навън с европа . вдигаха си заплатите и стачкуваха . а и не искат да затварят . лошо . следете цените на петрола . по веригата има много търгаши , огромен акциз и какви ли не лобиси .

    Коментиран от #10, #13, #14

    10:06 12.08.2026

  • 5 гост

    4 5 Отговор
    тези пари които дават САЩ,Израел и страните в Ормуза,по добре да бяха пренасочени в прокопаването на нов канал и да се изолира Иран за в бъдеще...Дадоха се милиарди...милиарди.

    10:10 12.08.2026

  • 6 Тия кремълски опорки

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Паткани, Кърлежи и МЕЧКИ.":

    не ти ли омръзнаха бе!

    Европа пак ли ще умре от студ, за коя поредна зима вече?
    Мухахаха!

    Коментиран от #17

    10:10 12.08.2026

  • 7 Иран поддържа огъня,

    8 0 Отговор
    върти Тръмп на шиш- бавно, да загаря равномерно и основната изненада ще дойде баш за американските междинни избори наесен.

    10:12 12.08.2026

  • 8 Нещастници

    11 0 Отговор
    ес да осъди саш за компенсации за разликата в цената преди и след. ападението над Иран!

    10:13 12.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Да поскъпва ,до пълната капиталация на фсщ о изтриването на исрахел от картата

    10:15 12.08.2026

  • 10 Клоун

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "да си подскъпва . аз петрол не купувам":

    Сигурно и не ядеш, а?!

    10:19 12.08.2026

  • 11 Трилионите,

    6 0 Отговор
    трилионите, притискат! Трябва да се избиват от някъде. 🤣

    10:19 12.08.2026

  • 12 Мишел

    7 3 Отговор
    Цена барел Брент 90$ -, Уралс 84$-. Заложена в бюджета на Русия 59$. Гранична разрешена цена от Урсула за 2026г. на Уралс 10$.😀😀😀😀

    10:22 12.08.2026

  • 13 удри евраста с лопатЕто

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "да си подскъпва . аз петрол не купувам":

    Аве ти да нямаш някви умствени проблеми, ми то никой обикновен човек не купува петрол, ама гориво, газ купуваш, а и да нямаш кола се движиш с градски и извън градски транспорт и пак плащаш, отделно всички стоки растат с поскъпването на петрола и останалите ресурси, а при храните растежа е огромен, понеже всичко е свързано с горивото, оране,съдене, прибиране реколта, отопление, та ти продължавай да не купуваш петрол и ще ти е еФтинко хахахахахаха.

    10:49 12.08.2026

  • 14 удри евраста с лопатЕто

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "да си подскъпва . аз петрол не купувам":

    Аве ти да нямаш някви умствени проблеми, ми то никой обикновен човек не купува петрол, ама гориво, газ купуваш, а и да нямаш кола се движиш с градски и извън градски транспорт и пак плащаш, отделно всички стоки растат с поскъпването на петрола и останалите ресурси, а при храните растежа е огромен, понеже всичко е свързано с горивото, оране,съдене, прибиране реколта, отопление, акцизите ги налага ЕС а не лукоил, размърдай тая мозъчна клетка ве, та ти продължавай да не купуваш петрол и ще ти е еФтинко хахахахахаха.

    10:52 12.08.2026

  • 15 Стенли

    2 0 Отговор
    Както се казваше в един култов български филм , лошо Седларов лошо , и с комбинация с увеличените тол такси с 30% да чакаме справедливи цени по магазините , защото цените на петрола и тол таксите и цената на горивото засягат всички независимо дали имаш кола , защото всички стоки се превозват с камиони до магазините

    10:57 12.08.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    БОЖЕ
    ПАЗИ ГН.ДОНАЛДС ДЪК👑...
    А МОЛЛИТЕ ДА ВИДЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ
    ОТ БЛОКАДАТА НА ОСТРОВА НА СВОБОДАТА....😀

    11:00 12.08.2026

  • 17 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тия кремълски опорки":

    Абе тя няма , да умре , ама инфлацията ще продължи да расте , ама това за хора с промити мозъци , какво да се обяснява , за които за всичко им е виновен Путин , дори и за спада на нивото на Дунав 😁🤯

    11:00 12.08.2026