Башар Асад бе осъден на смърт за престъпления срещу човечеството

Задочната смъртна присъда на бившия сирийски лидер Башар Асад е една от основните теми в западния печат днес, предаде БТА.

Башар Асад бе задочно осъден на смърт от сирийски съд, извежда в заглавие в. "Таймс". Британското издание уточнява, че на смърт бяха осъдени също братът на бившия президент Махер и братовчед му Атеф Наджиб – за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени от 2011 до 2024 г.

Сирия осъди Асад на смърт, гласи заглавие на "Дейли телеграф". Бившият диктатор бе осъден задочно за престъпления срещу човечеството, пише британският всекидневник.

Сваленият сирийски лидер Башар Асад бе задочно осъден на смърт вчера, след като бе признат за виновен по обвинения в убийство, подлагане на изтезания и своеволни арести по време на продължилата близо 14 години гражданска война в Сирия, пише в. "Индипендънт".

Това е първото осъждане на Асад, който бе свален от власт при офанзива на бунтовниците през декември 2024 г., която сложи край на десетилетното управление с твърда ръка на клана Асад, както и на разрушителната война, отнела живота на стотици хиляди хора в Сирия.

Асад избяга от Дамаск при офанзивата на бойците от опозицията преди близо две години и понастоящем е в Москва, припомня "Индипендънт". Самолетът на Асад излетя от Дамаск на 8 декември 2024 г., докато бунтовниците влизаха в сирийската столица.

На вчерашно заседание по съдебен процес срещу бивши представители на правителството съдията осъди Асад на смърт за "умишлено убийство на повече от един човек и на деца, за подлагане на изтезания, произволни арести и престъпления срещу човечеството".

Башар Асад, който е роден през 1965 г., стана президент през 2000 г., след смъртта на баща си Хафез Асад. Той съхрани властта на семейството си и господстващата роля на алауитската общност в страна с предимно сунитско население. По този начин, по време на управлението му, Сирия беше съюзник на Иран и беше противопоставена на Израел и САЩ.

Започналите в Сирия през 2011 година улични демонстрации, в рамките на Арабската пролет, бяха посрещнати с кървави репресии от властите, припомня "Индипендънт".

Сирийски съд осъди задочно на смърт бившия президент Башар Асад и брат му Махер за престъпления срещу човечеството и за военни престъпления, извършени по време на 14-годишната гражданска война в Сирия, в която загинаха около половин милион души, пише в. "Гардиън".

Двамата избягаха в Москва, след като Асад бе свален със светкавична офанзива на бунтовниците през декември 2024 г., която сложи край на режима само за 11 дни.

Бившият президент и брат му, който беше смятан за най-важния човек на режима в сферата на сигурността, станаха отговорни за бруталните репресии, в рамките на които правителствените сили убиваха и арестуваха хора, както и своеволно арестуваха заподозрени, за да смажат протестите, започнали през 2011 г., отбелязва британското издание.

Съдът каза, че ще предприеме международни мерки, за да преследва Асад и брат му, но руските власти досега отказват да екстрадират бившите си сирийски съюзници.

"Гардиън" обръща внимание и на смъртната присъда на братовчеда на Асад – Атеф Наджиб, която, за разлика от тази на бившия президент, бе произнесена в присъствието на обвиняемия. Вестникът припомня, че в миналото братовчедът на Асад е бил началник на службите за сигурност в Дараа и че е държан отговорен за подлагането на изтезания на група от 15 младежи, изрисували графити с лозунги срещу Башар Асад на стена през 2011 година.

Процесът срещу Наджиб получи широк медиен отзвук, като бяха разпространени негови снимки в затворнически дрехи и в клетка в съда, докато присъства на съдебното заседание. "Гардиън" посочва, че сирийското правителство представя този процес като крайъгълен камък в стремежа си за справедлив преход.

Това е първата присъда, която Башар Асад получава, откакто избяга в Русия през 2024 г., пише в. "Ню Йорк таймс".