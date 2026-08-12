Башар Асад бе осъден на смърт за престъпления срещу човечеството

Задочната смъртна присъда на бившия сирийски лидер Башар Асад е една от основните теми в западния печат днес, предаде БТА.
Башар Асад бе задочно осъден на смърт от сирийски съд, извежда в заглавие в. "Таймс". Британското издание уточнява, че на смърт бяха осъдени също братът на бившия президент Махер и братовчед му Атеф Наджиб – за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени от 2011 до 2024 г.
Сирия осъди Асад на смърт, гласи заглавие на "Дейли телеграф". Бившият диктатор бе осъден задочно за престъпления срещу човечеството, пише британският всекидневник.
Сваленият сирийски лидер Башар Асад бе задочно осъден на смърт вчера, след като бе признат за виновен по обвинения в убийство, подлагане на изтезания и своеволни арести по време на продължилата близо 14 години гражданска война в Сирия, пише в. "Индипендънт".
Това е първото осъждане на Асад, който бе свален от власт при офанзива на бунтовниците през декември 2024 г., която сложи край на десетилетното управление с твърда ръка на клана Асад, както и на разрушителната война, отнела живота на стотици хиляди хора в Сирия.
Асад избяга от Дамаск при офанзивата на бойците от опозицията преди близо две години и понастоящем е в Москва, припомня "Индипендънт". Самолетът на Асад излетя от Дамаск на 8 декември 2024 г., докато бунтовниците влизаха в сирийската столица.
На вчерашно заседание по съдебен процес срещу бивши представители на правителството съдията осъди Асад на смърт за "умишлено убийство на повече от един човек и на деца, за подлагане на изтезания, произволни арести и престъпления срещу човечеството".
Башар Асад, който е роден през 1965 г., стана президент през 2000 г., след смъртта на баща си Хафез Асад. Той съхрани властта на семейството си и господстващата роля на алауитската общност в страна с предимно сунитско население. По този начин, по време на управлението му, Сирия беше съюзник на Иран и беше противопоставена на Израел и САЩ.
Започналите в Сирия през 2011 година улични демонстрации, в рамките на Арабската пролет, бяха посрещнати с кървави репресии от властите, припомня "Индипендънт".
Сирийски съд осъди задочно на смърт бившия президент Башар Асад и брат му Махер за престъпления срещу човечеството и за военни престъпления, извършени по време на 14-годишната гражданска война в Сирия, в която загинаха около половин милион души, пише в. "Гардиън".
Двамата избягаха в Москва, след като Асад бе свален със светкавична офанзива на бунтовниците през декември 2024 г., която сложи край на режима само за 11 дни.
Бившият президент и брат му, който беше смятан за най-важния човек на режима в сферата на сигурността, станаха отговорни за бруталните репресии, в рамките на които правителствените сили убиваха и арестуваха хора, както и своеволно арестуваха заподозрени, за да смажат протестите, започнали през 2011 г., отбелязва британското издание.
Съдът каза, че ще предприеме международни мерки, за да преследва Асад и брат му, но руските власти досега отказват да екстрадират бившите си сирийски съюзници.
"Гардиън" обръща внимание и на смъртната присъда на братовчеда на Асад – Атеф Наджиб, която, за разлика от тази на бившия президент, бе произнесена в присъствието на обвиняемия. Вестникът припомня, че в миналото братовчедът на Асад е бил началник на службите за сигурност в Дараа и че е държан отговорен за подлагането на изтезания на група от 15 младежи, изрисували графити с лозунги срещу Башар Асад на стена през 2011 година.
Процесът срещу Наджиб получи широк медиен отзвук, като бяха разпространени негови снимки в затворнически дрехи и в клетка в съда, докато присъства на съдебното заседание. "Гардиън" посочва, че сирийското правителство представя този процес като крайъгълен камък в стремежа си за справедлив преход.
Това е първата присъда, която Башар Асад получава, откакто избяга в Русия през 2024 г., пише в. "Ню Йорк таймс".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #40
10:33 12.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:37 12.08.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #33
10:39 12.08.2026
5 Западни мишоци
-
Коментиран от #26, #50
10:41 12.08.2026
6 Позната песен
10:42 12.08.2026
7 Някой
Този свят се нуждае от як рестарт - поне 20 години ядрена зима за зачистка на лошия материал.
10:43 12.08.2026
8 Сатана Z
10:44 12.08.2026
9 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #28
10:44 12.08.2026
10 Че, то, по тези критерии,
10:45 12.08.2026
11 А Натаняхо
10:45 12.08.2026
12 иван костов
10:45 12.08.2026
13 оня с коня
Коментиран от #27
10:46 12.08.2026
14 НИЩО МУ НЯМА
УЖ СА ЗА СВЕТОВЕН МИР И ЛЮБОВ
АМА КАК БРАНЯТ ДИКТАТОРИТЕ🗣
Коментиран от #19
10:48 12.08.2026
15 Айде бе
Добре ли ви звучи!?
Това са американските ценности, проповядвани от нашите дебили, педофили и мутромафиоти.
Така американците сложиха едно време и мутрата Борисов начело на държавата ни , за да безчинства и убива българите!
10:48 12.08.2026
16 Някой
10:49 12.08.2026
17 Хи хи хи
10:51 12.08.2026
18 Павел Пенев
10:52 12.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Корнелия
Коментиран от #44
10:57 12.08.2026
21 А защо
Коментиран от #31, #36
10:57 12.08.2026
22 П....н
10:58 12.08.2026
23 Факти
Талибаните убиха 150 000 афганистанци.
Аятоласите убиха 100 000 иранци.
Това са на Путин приятелите. Той пък уби 500 000 руснаци.
Коментиран от #34, #42
10:59 12.08.2026
24 Веро
11:00 12.08.2026
25 и путин след него!
11:03 12.08.2026
26 Павел Пенев
До коментар #5 от "Западни мишоци":И ние си имаме един такъв фалшив цар,крадец,алкохолик и комарджия, обеща че като се върне нищо няма да иска. И какво стана? Оплячкоса имотите крадени от дядо му и баща му,фашизира отново държавата, и изсече горите на Рила общо за 250 милиона. Национален герой- фашистка гад.
11:03 12.08.2026
27 враг народу
До коментар #13 от "оня с коня":путин скоро ще бъде обявен за враг на руския народ!
Коментиран от #32
11:04 12.08.2026
28 Съвет
До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Идват мрачни дни за панелените фашаги и убииците с татуираните нацистки символи и свастики …
Коментиран от #39
11:09 12.08.2026
29 Абсурдистан
11:09 12.08.2026
30 Забележете
11:10 12.08.2026
31 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #21 от "А защо":НЯМАШЕ БЕЖАНЦИ ОТ ..................... СИРИЯ, ЛИБИЯ И ИРАК, ЗАЩОТО ...................... ГРАНИЦИТЕ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ БЯХА ..................... ZATBOPEHИ, КАКТО ГРАНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ,..................... ПО ВРЕМЕТО НА "ПРОГРЕСИВНИЯ И РАZBИТ КОМУНИZЪМ", НА ..................... САТРАПА ТОДОР ЖИВКОВ ....................... ФАКТ !
Коментиран от #37
11:11 12.08.2026
32 Въпрос
До коментар #27 от "враг народу":Тази новина от карлуковският хотел ли е дошла или от панеления фашага с розовите бузки ?
11:11 12.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Като изброяваш
До коментар #23 от "Факти":кажи и за САЩ и Израел? А за Великобритания в Индия, колко милиона?
Коментиран от #38
11:13 12.08.2026
35 БАРС
11:14 12.08.2026
36 Факти
До коментар #21 от "А защо":Толкова беше висок стандартът на живот в Сирия, че хората излязоха на мсови протести срещу Асад и той изби стотици хиляди цивилни. Винаги съм се чудел на тези народи, които живеят прекрасен живот и излизат на масови протести.
11:14 12.08.2026
37 Минаващ
До коментар #31 от "ЕДГАР КЕЙСИ":То по тези времена нямаше и просяци по улиците и не се миеха чинии денонощно което в момента е основният поминък на тези които избягаха при ЕС демократите …
11:16 12.08.2026
38 Факти
До коментар #34 от "Като изброяваш":САЩ не са избивали американци и Израел не са избивали евреи. Това са демокрации. Народът сам си избира управляващите и може да ги свали с протести ако иска. Само малоумните диктатори избиват своите народи.
Коментиран от #45, #47
11:17 12.08.2026
39 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #28 от "Съвет":ТОВА СА РУСОФИЛИТЕ - НЕОФАШИСТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА .....................ИДЕОЛОГА НА НЕОФАШИZМА В БЪЛГАРИЯ - ИВО ХРИСТОВ, И .................... РЕZИДЕНТА НЕОФАШИСТ, Др РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - ЧОРАПА ................. ФАКТ !
11:21 12.08.2026
40 Българин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Бойк се разбра с Радев и ще си харчи милиардите на спокойствие. Жълтопаветниците пак останаха с пръст в устата, но политиката е за големите мъже.
11:21 12.08.2026
41 Трол
11:21 12.08.2026
42 Факти
До коментар #23 от "Факти":Забравих фамилията Ким, които са убили между 2 и 4 милиона корейци. Те са шампиони по избиване на собствения си народ. Другите приятели на Путин. Говорим за приятели приживе. Иначе неговият кумир е Сталин, който уби над 20 милиона руснаци.
Коментиран от #48, #49
11:21 12.08.2026
43 Трол
11:22 12.08.2026
44 закъсняваш
До коментар #20 от "Корнелия":мун4о ве4е си купи апартамент на "Алеята на zлодеите". Почти всички са там вече.
11:22 12.08.2026
45 Затова са демокрации
До коментар #38 от "Факти":защото са избивали хора по целия свят! А тези сирийци убити през гражд. война са били спонсорирани от тях, както в момента спонсорират Украйна. Спонсорираха и Ал Кайда в Афганистан, Ал Нусри в Сирия! В момента кюрдските милиции в Ирак, също са на техни издръжки.. Това че не си цапат ръцете директно, не ги оправдава!
11:22 12.08.2026
46 Трол
11:22 12.08.2026
47 Орк
До коментар #38 от "Факти":Зеленски например
11:24 12.08.2026
48 Забравяш
До коментар #42 от "Факти":и една известна амер. фамилия, няма да я кажа, че ще ме изтрият! Известна е че през гражданската война в САЩ продава оръжие и на двете страни! По време на световните войни правят същото, различни търговци но с една фамилия.
11:26 12.08.2026
49 Орк
До коментар #42 от "Факти":Най много народ бил избит от така наречините "демокрации" . само че те избиват с чужди ръце Като навремто фашисти избивали хора с ръцете на бандеровци .крадливо и алчно племе.
11:32 12.08.2026
50 мишльок
До коментар #5 от "Западни мишоци":връткаш ли траби?
11:34 12.08.2026
51 Ха ХаХа
Апропо..ИД въведе брадите в целия свят
11:39 12.08.2026
52 Миролюб Войнов,аналитик
11:44 12.08.2026