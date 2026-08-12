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Башар Асад бе осъден на смърт за престъпления срещу човечеството
  Тема: Сирия

Башар Асад бе осъден на смърт за престъпления срещу човечеството

12 Август, 2026 10:31 1 488 52

  • башар асад-
  • сирия-
  • смъртна присъда-
  • дамаск

Асад бе признат за виновен по обвинения в убийство, подлагане на изтезания и своеволни арести по време на продължилата близо 14 години гражданска война в Сирия

Башар Асад бе осъден на смърт за престъпления срещу човечеството - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задочната смъртна присъда на бившия сирийски лидер Башар Асад е една от основните теми в западния печат днес, предаде БТА.

Башар Асад бе задочно осъден на смърт от сирийски съд, извежда в заглавие в. "Таймс". Британското издание уточнява, че на смърт бяха осъдени също братът на бившия президент Махер и братовчед му Атеф Наджиб – за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени от 2011 до 2024 г.

Сирия осъди Асад на смърт, гласи заглавие на "Дейли телеграф". Бившият диктатор бе осъден задочно за престъпления срещу човечеството, пише британският всекидневник.

Сваленият сирийски лидер Башар Асад бе задочно осъден на смърт вчера, след като бе признат за виновен по обвинения в убийство, подлагане на изтезания и своеволни арести по време на продължилата близо 14 години гражданска война в Сирия, пише в. "Индипендънт".

Това е първото осъждане на Асад, който бе свален от власт при офанзива на бунтовниците през декември 2024 г., която сложи край на десетилетното управление с твърда ръка на клана Асад, както и на разрушителната война, отнела живота на стотици хиляди хора в Сирия.

Асад избяга от Дамаск при офанзивата на бойците от опозицията преди близо две години и понастоящем е в Москва, припомня "Индипендънт". Самолетът на Асад излетя от Дамаск на 8 декември 2024 г., докато бунтовниците влизаха в сирийската столица.

На вчерашно заседание по съдебен процес срещу бивши представители на правителството съдията осъди Асад на смърт за "умишлено убийство на повече от един човек и на деца, за подлагане на изтезания, произволни арести и престъпления срещу човечеството".

Башар Асад, който е роден през 1965 г., стана президент през 2000 г., след смъртта на баща си Хафез Асад. Той съхрани властта на семейството си и господстващата роля на алауитската общност в страна с предимно сунитско население. По този начин, по време на управлението му, Сирия беше съюзник на Иран и беше противопоставена на Израел и САЩ.

Започналите в Сирия през 2011 година улични демонстрации, в рамките на Арабската пролет, бяха посрещнати с кървави репресии от властите, припомня "Индипендънт".

Сирийски съд осъди задочно на смърт бившия президент Башар Асад и брат му Махер за престъпления срещу човечеството и за военни престъпления, извършени по време на 14-годишната гражданска война в Сирия, в която загинаха около половин милион души, пише в. "Гардиън".

Двамата избягаха в Москва, след като Асад бе свален със светкавична офанзива на бунтовниците през декември 2024 г., която сложи край на режима само за 11 дни.

Бившият президент и брат му, който беше смятан за най-важния човек на режима в сферата на сигурността, станаха отговорни за бруталните репресии, в рамките на които правителствените сили убиваха и арестуваха хора, както и своеволно арестуваха заподозрени, за да смажат протестите, започнали през 2011 г., отбелязва британското издание.

Съдът каза, че ще предприеме международни мерки, за да преследва Асад и брат му, но руските власти досега отказват да екстрадират бившите си сирийски съюзници.

"Гардиън" обръща внимание и на смъртната присъда на братовчеда на Асад – Атеф Наджиб, която, за разлика от тази на бившия президент, бе произнесена в присъствието на обвиняемия. Вестникът припомня, че в миналото братовчедът на Асад е бил началник на службите за сигурност в Дараа и че е държан отговорен за подлагането на изтезания на група от 15 младежи, изрисували графити с лозунги срещу Башар Асад на стена през 2011 година.

Процесът срещу Наджиб получи широк медиен отзвук, като бяха разпространени негови снимки в затворнически дрехи и в клетка в съда, докато присъства на съдебното заседание. "Гардиън" посочва, че сирийското правителство представя този процес като крайъгълен камък в стремежа си за справедлив преход.

Това е първата присъда, която Башар Асад получава, откакто избяга в Русия през 2024 г., пише в. "Ню Йорк таймс".


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    38 4 Отговор
    А Бойко Борисов кога?

    Коментиран от #40

    10:33 12.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    57 2 Отговор
    А лидери на обявената дори от ШАШт за престъпна ИД бяха назначени да управляват Сирия и в посолството в ШАШт🤔❗

    10:37 12.08.2026

  • 4 Сатана Z

    35 2 Отговор
    Попаднах на една статистика правена от Защита на правата на човека,в която България беше на второ място след Украйна с 33% по загуба на населението след 2000 год. с 23% следва ни Латвия с 22%.Та се питам,защо няма осъдени виновниците за тази национална катастрофа,примерно толупа от Банкя,който тук го наричат ; Българоубиец?

    Коментиран от #33

    10:39 12.08.2026

  • 5 Западни мишоци

    23 1 Отговор
    "Ама виж ти тая ирония – Башар Асад, дето като беше на власт, Сирия изнасяше по 380 000 барела петрол на ден за Европа, а сега новото правителство моли САЩ да махнат санкциите и обещава да спре руския петрол. И кой е днес основният доставчик? Русия – 60 000 барела дневно, 75% ръст, 19 танкера само за 2025-а. Ама то нали Западът ни учи на демокрация и свобода, а Русия пълни резервоарите на Сирия, за да си държи базите там. САЩ и ЕС не подаряват нищо – те си имат санкции и списък с терористи. А Асад, дето преди години продаваше петрола на Европа, сега е избягал в Москва. Жалка гледка – диктатор, дето мислеше, че е цар, а свърши като беглец, дето никой не иска. И докато Западът се прави на спасител, Русия си върти петролния кран и се смее. Защото в тази игра печели само този, който държи тръбата."

    -

    Коментиран от #26, #50

    10:41 12.08.2026

  • 6 Позната песен

    45 0 Отговор
    И поредното безобразие!И преди Асад за престъпления срещу човечеството не плачат ли куп американски президенти и Нетаняху например????!!!!!

    10:42 12.08.2026

  • 7 Някой

    33 0 Отговор
    Терористите, които заграбиха властта, осъдили законно избрания президент на смърт! Същите тези терористи, които до преди почти 2 години бяха с бради, със зелени и черни знамена и режеха главите на който сварят.
    Този свят се нуждае от як рестарт - поне 20 години ядрена зима за зачистка на лошия материал.

    10:43 12.08.2026

  • 8 Сатана Z

    39 1 Отговор
    Разбира се ,ще Башар ще го осъдят на смърт също като Кадафи ,чиято присъда беше изпълнена .И двамата направиха грешката да харчат парите от нефта за безплатно образование и медицински грижи вместо да ги влагат за закупуване на оръжие от САШТ.

    10:44 12.08.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 26 Отговор
    ПО СЪЩИЯ НАЧИН ТРЯБВА ДА ..................... БЪДЕ СЪДЕН НАШИЯ "ПРОГРЕСИВЕН" НЕОФАШИСТ ....................,. РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - БЪЛГАРОУБИЕЦА .......................... ФАКТ !

    Коментиран от #28

    10:44 12.08.2026

  • 10 Че, то, по тези критерии,

    24 1 Отговор
    Нетаняху и Тръмп на какво трябва да бъдат осъдени - на тях по една смъртна няма да им е достатъчна!!!

    10:45 12.08.2026

  • 11 А Натаняхо

    20 1 Отговор
    И Тръмп кога?

    10:45 12.08.2026

  • 12 иван костов

    22 4 Отговор
    Руските бази с Сирия остават, Асад си гледа кефа, а какво мислят на Запад за присъдата от незаконният съд, никой не го интересува! Как се казва адвокатът представлявал Асад на това съдебно шоу?

    10:45 12.08.2026

  • 13 оня с коня

    7 25 Отговор
    За Путин няма да е необходима Укр. Присъда ,защото неминуемо ще бъде ликвидиран от "своите".

    Коментиран от #27

    10:46 12.08.2026

  • 14 НИЩО МУ НЯМА

    3 18 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ СА ЕНИГМА...
    УЖ СА ЗА СВЕТОВЕН МИР И ЛЮБОВ
    АМА КАК БРАНЯТ ДИКТАТОРИТЕ🗣

    Коментиран от #19

    10:48 12.08.2026

  • 15 Айде бе

    30 1 Отговор
    Терористът от ислямска държава за чиято глава американците до онзи ден даваха 10 милиона долара и когото същите американци после направиха президент на Сирия , който преди време се снимаше с отрязани детски глави бил осъдил Асад на смърт за престъпление!?
    Добре ли ви звучи!?

    Това са американските ценности, проповядвани от нашите дебили, педофили и мутромафиоти.

    Така американците сложиха едно време и мутрата Борисов начело на държавата ни , за да безчинства и убива българите!

    10:48 12.08.2026

  • 16 Някой

    16 0 Отговор
    Съдът там е на Ал Кайда. Прекръстена от Ал Нусра самообявили се за клон на Ал Кайда и обявени от САЩ за терористична организация. Ходи там немска министърка и подавайки ръка "президента" (не е избиран) отказа да се здрависа с жена. А където преди отишли от "опозицията" (банди част и не сирийци) християните изчезнали.

    10:49 12.08.2026

  • 17 Хи хи хи

    12 0 Отговор
    един главорез, за чиято глава ианките даваха десет милиона, "осъди" друг главорез .......ама нетаняху и ианките винаги са невинни......защо ли ???!

    10:51 12.08.2026

  • 18 Павел Пенев

    19 1 Отговор
    Голяма новина. Асад бил осъден от сирийския съд на талибаните терористи. Все едно че е осъден от български съд или обвинен от българска прокуратура. Фалш,лъжа и измама.

    10:52 12.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Корнелия

    4 10 Отговор
    Всички комунисти убийци бягат при Владко Путин . Скоро май и аз трябва да стягам куфарите за Москва .

    Коментиран от #44

    10:57 12.08.2026

  • 21 А защо

    16 0 Отговор
    Не казват за стандарта на живот в Сирия, Либия, Ирак преди американците да започнат да се месят в държавите им? Защо тогава в Европа нямаше бежанци от тези страни?

    Коментиран от #31, #36

    10:57 12.08.2026

  • 22 П....н

    0 7 Отговор
    Кога?!?!?!?!

    10:58 12.08.2026

  • 23 Факти

    4 17 Отговор
    Асад уби 300 000 сирийци.
    Талибаните убиха 150 000 афганистанци.
    Аятоласите убиха 100 000 иранци.
    Това са на Путин приятелите. Той пък уби 500 000 руснаци.

    Коментиран от #34, #42

    10:59 12.08.2026

  • 24 Веро

    6 1 Отговор
    А натаняху няма проблеми а ?

    11:00 12.08.2026

  • 25 и путин след него!

    3 14 Отговор
    Същата съдба очаква и Фашиста путин!

    11:03 12.08.2026

  • 26 Павел Пенев

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Западни мишоци":

    И ние си имаме един такъв фалшив цар,крадец,алкохолик и комарджия, обеща че като се върне нищо няма да иска. И какво стана? Оплячкоса имотите крадени от дядо му и баща му,фашизира отново държавата, и изсече горите на Рила общо за 250 милиона. Национален герой- фашистка гад.

    11:03 12.08.2026

  • 27 враг народу

    3 12 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    путин скоро ще бъде обявен за враг на руския народ!

    Коментиран от #32

    11:04 12.08.2026

  • 28 Съвет

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Идват мрачни дни за панелените фашаги и убииците с татуираните нацистки символи и свастики …

    Коментиран от #39

    11:09 12.08.2026

  • 29 Абсурдистан

    2 7 Отговор
    Честито! Следва Путлер. Но аз съм против смъртното наказание, доживотната е по-тежка и те го заслужават.

    11:09 12.08.2026

  • 30 Забележете

    3 0 Отговор
    Единодушието на коментарите! Наистина ли има такава пропаст между нормалните хора и управляващите и защо хората търпим тези управляващи, вместо да ги избесим по дърветата???

    11:10 12.08.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 11 Отговор

    До коментар #21 от "А защо":

    НЯМАШЕ БЕЖАНЦИ ОТ ..................... СИРИЯ, ЛИБИЯ И ИРАК, ЗАЩОТО ...................... ГРАНИЦИТЕ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ БЯХА ..................... ZATBOPEHИ, КАКТО ГРАНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ,..................... ПО ВРЕМЕТО НА "ПРОГРЕСИВНИЯ И РАZBИТ КОМУНИZЪМ", НА ..................... САТРАПА ТОДОР ЖИВКОВ ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #37

    11:11 12.08.2026

  • 32 Въпрос

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "враг народу":

    Тази новина от карлуковският хотел ли е дошла или от панеления фашага с розовите бузки ?

    11:11 12.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Като изброяваш

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    кажи и за САЩ и Израел? А за Великобритания в Индия, колко милиона?

    Коментиран от #38

    11:13 12.08.2026

  • 35 БАРС

    5 1 Отговор
    СПОМЕНАВАТ В КОМЕНТАРИИ ЗА ИДАЛ.ТИЯ ИСЛЯМИСТИ СА СЪЗДАДЕНИ ОТ ИЗРАЕЛ.ИМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ МУСАД.ЗАМО ЗАЬЕЛЕЖЕТЕ ТИЯ ГДАВЛРЕЗИ ДА СЕ СТРЕЛЯЛИ ПО ИЗРАЕЛ.НИКОГА.ХАМАС ,ХИЗБАЛА И И РАЗНИ ДРУГИ ВСИЧКИ СТРЕЛЯЛИ ПО ИЗРАЕЛ.ДРУГО СИРИЯ БЕШЕ С ИРАН И РОСИЯ.СВАЛИХА АСАД И ПОСЛЕ КАКВО СТАНА,НАПАДНАХА ИРАН.СЕГА СЕ ВИЖДА ЗАЩО СВАЛИХА АСАД ,ЗАДА ИОЖЕ ТЗРАЕЛ ДА ПРИЛАПА НЕФТА.

    11:14 12.08.2026

  • 36 Факти

    1 8 Отговор

    До коментар #21 от "А защо":

    Толкова беше висок стандартът на живот в Сирия, че хората излязоха на мсови протести срещу Асад и той изби стотици хиляди цивилни. Винаги съм се чудел на тези народи, които живеят прекрасен живот и излизат на масови протести.

    11:14 12.08.2026

  • 37 Минаващ

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    То по тези времена нямаше и просяци по улиците и не се миеха чинии денонощно което в момента е основният поминък на тези които избягаха при ЕС демократите …

    11:16 12.08.2026

  • 38 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "Като изброяваш":

    САЩ не са избивали американци и Израел не са избивали евреи. Това са демокрации. Народът сам си избира управляващите и може да ги свали с протести ако иска. Само малоумните диктатори избиват своите народи.

    Коментиран от #45, #47

    11:17 12.08.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Съвет":

    ТОВА СА РУСОФИЛИТЕ - НЕОФАШИСТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА .....................ИДЕОЛОГА НА НЕОФАШИZМА В БЪЛГАРИЯ - ИВО ХРИСТОВ, И .................... РЕZИДЕНТА НЕОФАШИСТ, Др РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - ЧОРАПА ................. ФАКТ !

    11:21 12.08.2026

  • 40 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бойк се разбра с Радев и ще си харчи милиардите на спокойствие. Жълтопаветниците пак останаха с пръст в устата, но политиката е за големите мъже.

    11:21 12.08.2026

  • 41 Трол

    2 1 Отговор
    А Нетаняху?

    11:21 12.08.2026

  • 42 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Забравих фамилията Ким, които са убили между 2 и 4 милиона корейци. Те са шампиони по избиване на собствения си народ. Другите приятели на Путин. Говорим за приятели приживе. Иначе неговият кумир е Сталин, който уби над 20 милиона руснаци.

    Коментиран от #48, #49

    11:21 12.08.2026

  • 43 Трол

    2 1 Отговор
    А Тръмп?

    11:22 12.08.2026

  • 44 закъсняваш

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Корнелия":

    мун4о ве4е си купи апартамент на "Алеята на zлодеите". Почти всички са там вече.

    11:22 12.08.2026

  • 45 Затова са демокрации

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    защото са избивали хора по целия свят! А тези сирийци убити през гражд. война са били спонсорирани от тях, както в момента спонсорират Украйна. Спонсорираха и Ал Кайда в Афганистан, Ал Нусри в Сирия! В момента кюрдските милиции в Ирак, също са на техни издръжки.. Това че не си цапат ръцете директно, не ги оправдава!

    11:22 12.08.2026

  • 46 Трол

    3 1 Отговор
    А зеленски?

    11:22 12.08.2026

  • 47 Орк

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Зеленски например

    11:24 12.08.2026

  • 48 Забравяш

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    и една известна амер. фамилия, няма да я кажа, че ще ме изтрият! Известна е че през гражданската война в САЩ продава оръжие и на двете страни! По време на световните войни правят същото, различни търговци но с една фамилия.

    11:26 12.08.2026

  • 49 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Най много народ бил избит от така наречините "демокрации" . само че те избиват с чужди ръце Като навремто фашисти избивали хора с ръцете на бандеровци .крадливо и алчно племе.

    11:32 12.08.2026

  • 50 мишльок

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Западни мишоци":

    връткаш ли траби?

    11:34 12.08.2026

  • 51 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Осъдиха го главорезите от ИД които бяха заобичани от Запада.
    Апропо..ИД въведе брадите в целия свят

    11:39 12.08.2026

  • 52 Миролюб Войнов,аналитик

    0 0 Отговор
    Му пррррддд .нат на дядовия на Асад ,що онези бившите главорези от Идил къде са го осъдили стока ли са ?

    11:44 12.08.2026

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