Япония осъди атаките на хусите срещу цивилни и корабоплаването в Червено море

Япония категорично осъди последните атаки на хусите срещу цивилни в Йемен и Саудитска Арабия, както и нападенията срещу търговското корабоплаване в Червено море, предаде йеменската новинарска агенция САБА, предава БТА.
Говорителят на японското Министерство на външните работи Тошихиро Китамура заяви, че хусите продължават военните си действия в Йемен. Сред последните инциденти той посочи нападението от 7 август срещу лагер за разселени хора, при което има жертви, атаките срещу танкери за суров петрол в Червено море и нападенията срещу цивилни обекти в Саудитска Арабия, при които са били ранени няколко души.
„Атаките, насочени към цивилни и цивилни обекти, не могат да бъдат толерирани“, заяви Китамура и призова хусите да прекратят ескалацията.
Той подчерта, че мирът и стабилността в Близкия изток, включително свободата и безопасността на корабоплаването, са от първостепенно значение както за Япония, така и за международната общност.
Китамура заяви още, че Токио ще продължи да работи с международната общност чрез дипломатически усилия за насърчаване на мира и стабилността в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #3, #11
10:58 12.08.2026
2 Еще едни
10:59 12.08.2026
3 Тумора
До коментар #1 от "гост":е другаде... Това са последствията от него
11:00 12.08.2026
4 Айде бе
В Европа положението не е по-различно.
Но на никой от нас не му е жал за всички тях.
Утре Япония ще умолява хусите на колене или ще си направи ритуално сепуко.
11:02 12.08.2026
5 Смех
11:02 12.08.2026
6 Дедо ви
11:04 12.08.2026
7 Нещастници
11:05 12.08.2026
8 ХараКири
11:07 12.08.2026
9 Някой
Ако бяха изразили твърда позиция срещу САЩ и Израел преди месеци, можеше и да не се стига до тук. Ама е по-лесно да лаеш по команда, че помниш какви бомби са падали по територията си, макар и да не ти е позволено публично да казваш кой ти ги е пуснал.
За жалост в Япония отдавна няма японци.
11:26 12.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.