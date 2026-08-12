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Япония осъди атаките на хусите срещу цивилни и корабоплаването в Червено море

Япония осъди атаките на хусите срещу цивилни и корабоплаването в Червено море

12 Август, 2026 10:53, обновена 12 Август, 2026 10:53 466 11

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  • червено море

Токио призова за прекратяване на ескалацията и подчерта значението на свободното и безопасно корабоплаване в региона

Япония осъди атаките на хусите срещу цивилни и корабоплаването в Червено море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Япония категорично осъди последните атаки на хусите срещу цивилни в Йемен и Саудитска Арабия, както и нападенията срещу търговското корабоплаване в Червено море, предаде йеменската новинарска агенция САБА, предава БТА.

Говорителят на японското Министерство на външните работи Тошихиро Китамура заяви, че хусите продължават военните си действия в Йемен. Сред последните инциденти той посочи нападението от 7 август срещу лагер за разселени хора, при което има жертви, атаките срещу танкери за суров петрол в Червено море и нападенията срещу цивилни обекти в Саудитска Арабия, при които са били ранени няколко души.

„Атаките, насочени към цивилни и цивилни обекти, не могат да бъдат толерирани“, заяви Китамура и призова хусите да прекратят ескалацията.

Той подчерта, че мирът и стабилността в Близкия изток, включително свободата и безопасността на корабоплаването, са от първостепенно значение както за Япония, така и за международната общност.

Китамура заяви още, че Токио ще продължи да работи с международната общност чрез дипломатически усилия за насърчаване на мира и стабилността в региона.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    1 6 Отговор
    Докато международната общност не съюзи и изтреби до крак тези терористи,периодично ще има такива аномалии...Тумора се изрязва,не се оставя да расте.

    Коментиран от #3, #11

    10:58 12.08.2026

  • 2 Еще едни

    4 0 Отговор
    джуджета, взели се за велики!

    10:59 12.08.2026

  • 3 Тумора

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    е другаде... Това са последствията от него

    11:00 12.08.2026

  • 4 Айде бе

    4 0 Отговор
    Япония има петрол само за още две седмици, а американските резерви са паднали от 740 милиона барела на под 300, които могат да стигнат на Щатите за само 45 дни.
    В Европа положението не е по-различно.

    Но на никой от нас не му е жал за всички тях.

    Утре Япония ще умолява хусите на колене или ще си направи ритуално сепуко.

    11:02 12.08.2026

  • 5 Смех

    6 0 Отговор
    И тия се изложиха много, а бяха нация за пример. Сега са васали на ФАЩ.

    11:02 12.08.2026

  • 6 Дедо ви

    6 0 Отговор
    Япония осъди ли атомните бомбардировки на САЩ?

    11:04 12.08.2026

  • 7 Нещастници

    6 0 Отговор
    не чух да са осъдили атаките над Газа и Иран..... тъпи парчета. Затова ще си стоят на скапните два острова нагъчкани като сардини в консерва

    11:05 12.08.2026

  • 8 ХараКири

    2 0 Отговор
    и после г..за им от глад ще свири

    11:07 12.08.2026

  • 9 Някой

    4 0 Отговор
    Къде бе Япония, когато САЩ и Израел нападнаха Иран? Защо тогава не реагираха така срещу агресорите? Нима именно тяхната агресия не предизвика затваряне на Ормузкия проток, а в полседствие и на другия проток (забравих му името), който води към Суецкия канал?
    Ако бяха изразили твърда позиция срещу САЩ и Израел преди месеци, можеше и да не се стига до тук. Ама е по-лесно да лаеш по команда, че помниш какви бомби са падали по територията си, макар и да не ти е позволено публично да казваш кой ти ги е пуснал.
    За жалост в Япония отдавна няма японци.

    11:26 12.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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