Япония осъди атаките на хусите срещу цивилни и корабоплаването в Червено море

Япония категорично осъди последните атаки на хусите срещу цивилни в Йемен и Саудитска Арабия, както и нападенията срещу търговското корабоплаване в Червено море, предаде йеменската новинарска агенция САБА, предава БТА.

Говорителят на японското Министерство на външните работи Тошихиро Китамура заяви, че хусите продължават военните си действия в Йемен. Сред последните инциденти той посочи нападението от 7 август срещу лагер за разселени хора, при което има жертви, атаките срещу танкери за суров петрол в Червено море и нападенията срещу цивилни обекти в Саудитска Арабия, при които са били ранени няколко души.

„Атаките, насочени към цивилни и цивилни обекти, не могат да бъдат толерирани“, заяви Китамура и призова хусите да прекратят ескалацията.

Той подчерта, че мирът и стабилността в Близкия изток, включително свободата и безопасността на корабоплаването, са от първостепенно значение както за Япония, така и за международната общност.

Китамура заяви още, че Токио ще продължи да работи с международната общност чрез дипломатически усилия за насърчаване на мира и стабилността в региона.