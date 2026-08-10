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Ценовият шок от конфликта в Близкия изток засяга по-бедните домакинства в Германия
  Тема: Иранската криза

Ценовият шок от конфликта в Близкия изток засяга по-бедните домакинства в Германия

10 Август, 2026 17:50 1 299 22

  • горива-
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  • иран-
  • петрол-
  • разходи

Според анализа кризата в Близкия изток увеличава потребителските разходи на германските домакинства с общо около 16,8 млрд. евро

Ценовият шок от конфликта в Близкия изток засяга по-бедните домакинства в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поскъпването на стоките и услугите вследствие на войната в Близкия изток засяга значително по-силно домакинствата с ниски доходи в Германия, отколкото по-заможните. Това показва ново проучване на германския икономически институт „Ифо“ (Ifo), предаде БТА.

„Виждаме, че по-бедните домакинства са по-трудно способни да понесат ценови шок и търпят по-големи загуби на покупателна способност“, заявява изследователят Тифайн Вибо.

Според анализа кризата в Близкия изток увеличава потребителските разходи на германските домакинства с общо около 16,8 млрд. евро.

Най-силно засегнати са домакинствата в най-ниския доходен децил, които губят средно 2,87 на сто от разполагаемия си доход. За сравнение, при домакинствата с най-високи доходи загубата е 0,65 на сто, а средно за всички домакинства – 1,15 на сто.

„Тъй като няма европейски ценови таван за този шок, както беше по време на енергийната криза през 2022 г., тежестта пада почти изцяло върху домакинствата, особено върху тези с ниски доходи“, посочва изследователят от „Ифо“ Андреас Пайхл.

Проучването показва, че възрастните хора също са сред най-засегнатите. Пенсионираните двойки губят средно 1,53 на сто от доходите си заради ценовия шок, а самотно живеещите пенсионери – 1,45 на сто.

Според авторите причината е, че пенсионерите не могат да разчитат на доходи от труд, а отделят по-голям от средния дял от бюджета си за отопление и енергия.

В анализа си икономистите от „Ифо“ сравняват прогнозите за германската икономика отпреди и след началото на войната в Близкия изток и изчисляват отражението върху покупателната способност на различните типове домакинства.

Изследователите отбелязват, че представените оценки следва да се разглеждат като горна граница на възможните загуби, тъй като домакинствата обичайно адаптират потребителското си поведение при рязко повишаване на цените.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ние тук...

    25 1 Отговор
    ...германия ли сме и какво по дяволите ме интересуват немските семейства???

    Коментиран от #16, #19

    17:55 10.08.2026

  • 3 Азззззззз

    26 1 Отговор
    Още два пакета санкции трябва, нали санкциите работят...

    17:56 10.08.2026

  • 4 клошар

    21 1 Отговор
    Хехе дреме ми за германците пишете за положението у нас.

    Коментиран от #15

    17:57 10.08.2026

  • 5 Роберто Карлош

    22 2 Отговор
    Ако ЕС и Русия бяха приятели около един милиард човеци щяха да живеят достойно и повече от добре..!

    17:57 10.08.2026

  • 6 Обаче

    5 17 Отговор
    В Германия няма бедни Марче.

    Коментиран от #7

    17:58 10.08.2026

  • 7 Мнение

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Обаче":

    Мара за германците повече милее отколкото за българите, коитто едвам свързват двата края!
    Ама така е, когато има един куп отгледани родоотстъпници това е резултатът!

    18:01 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мега новина

    12 0 Отговор
    за това дават Пулицер...видите ли бедните били най засегнати..уникално за пръв път разбираме че от войни страдат най вече бедните...а богатите плащат за да избягат от неудобства..Какви новини ..какви медии..

    18:05 10.08.2026

  • 10 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Много германци си купуват къщи по селията в БГ и си бачкат от там.За какво да стоят в пределите на Райха,след като могат да си гледат зеленчуци в слънчевата ни държава и да събират витамин D по цял ден

    18:05 10.08.2026

  • 11 Путин Съм

    0 10 Отговор
    Какво ви направи дворецът ми в Геленджик че го бомбандирахте??
    Струва 5 милиарда долара
    Това е тероризъм!!

    18:12 10.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Ед се управлява от идиоти ,Германия от ционисти а народа са офце с промити мозъци

    18:12 10.08.2026

  • 13 Левски

    10 0 Отговор
    Да бе, а ние сме цъфнали и вързали.

    18:14 10.08.2026

  • 14 Отстрани

    13 0 Отговор
    Надменните шваби винаги са били бедняци , а досега паразитираха на евтините руски ресурси, евтината работна ръка от български емигранти и пазарите на източна Европа, които им подарихме.

    Сега се вижда реалността , а тя е катастрофална за тях.

    18:18 10.08.2026

  • 15 СЗО

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "клошар":

    Положението у нас е на шест. Ресторант с таратор за 10 евро е пълен, няма места.

    18:29 10.08.2026

  • 16 питам си

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ние тук...":

    Разплаках се!!!
    А какво се случва в просперираща България, която е член на ЕСср, Шенгенска зона, НАТОм, еврозона и всякакви инфлационни екстри?

    18:31 10.08.2026

  • 17 Фен

    9 0 Отговор
    Войната на либералистите срещу Русия направи населението им бедно. Вече се усещат, ама късно...

    18:34 10.08.2026

  • 18 Знаещ

    7 0 Отговор
    Ценовия шок за немските доматинства не е от американско еврейската агресия срещу Иран , а от отказът на Германия от ефтин тръбопроводен руски петрол и газ . А също така , от ефтина електроенергия добивана от АЕЦ.

    18:55 10.08.2026

  • 19 Знаещ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ние тук...":

    Ами ние не сме Германия , но зависим от локомотивът на ЕС , Германия към влаковата композиция на която сме прекачени като последен вагон . Защото когато германската икономика киха , нашата я хваща грип . А когато германската икономика я хваща грип както е сега , ние се тръшкаме от пневмония. А заради скъпите енергоносители германският локомотив дерайлира и няма никакъв шанс отново скоро да влезе в релсите и да подкара композицията на която сме закачени и ние.

    Коментиран от #21, #22

    19:01 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Фройд

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Знаещ":

    Значи е време да се разкачим , разбира се трябва да бутаме сами нашият си вагон.
    Е какъв проблема ?!

    19:20 10.08.2026

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