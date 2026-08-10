Ценовият шок от конфликта в Близкия изток засяга по-бедните домакинства в Германия

Поскъпването на стоките и услугите вследствие на войната в Близкия изток засяга значително по-силно домакинствата с ниски доходи в Германия, отколкото по-заможните. Това показва ново проучване на германския икономически институт „Ифо“ (Ifo), предаде БТА.
„Виждаме, че по-бедните домакинства са по-трудно способни да понесат ценови шок и търпят по-големи загуби на покупателна способност“, заявява изследователят Тифайн Вибо.
Според анализа кризата в Близкия изток увеличава потребителските разходи на германските домакинства с общо около 16,8 млрд. евро.
Най-силно засегнати са домакинствата в най-ниския доходен децил, които губят средно 2,87 на сто от разполагаемия си доход. За сравнение, при домакинствата с най-високи доходи загубата е 0,65 на сто, а средно за всички домакинства – 1,15 на сто.
„Тъй като няма европейски ценови таван за този шок, както беше по време на енергийната криза през 2022 г., тежестта пада почти изцяло върху домакинствата, особено върху тези с ниски доходи“, посочва изследователят от „Ифо“ Андреас Пайхл.
Проучването показва, че възрастните хора също са сред най-засегнатите. Пенсионираните двойки губят средно 1,53 на сто от доходите си заради ценовия шок, а самотно живеещите пенсионери – 1,45 на сто.
Според авторите причината е, че пенсионерите не могат да разчитат на доходи от труд, а отделят по-голям от средния дял от бюджета си за отопление и енергия.
В анализа си икономистите от „Ифо“ сравняват прогнозите за германската икономика отпреди и след началото на войната в Близкия изток и изчисляват отражението върху покупателната способност на различните типове домакинства.
Изследователите отбелязват, че представените оценки следва да се разглеждат като горна граница на възможните загуби, тъй като домакинствата обичайно адаптират потребителското си поведение при рязко повишаване на цените.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ние тук...
Коментиран от #16, #19
17:55 10.08.2026
3 Азззззззз
17:56 10.08.2026
4 клошар
Коментиран от #15
17:57 10.08.2026
5 Роберто Карлош
17:57 10.08.2026
6 Обаче
Коментиран от #7
17:58 10.08.2026
7 Мнение
До коментар #6 от "Обаче":Мара за германците повече милее отколкото за българите, коитто едвам свързват двата края!
Ама така е, когато има един куп отгледани родоотстъпници това е резултатът!
18:01 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мега новина
18:05 10.08.2026
10 Сатана Z
18:05 10.08.2026
11 Путин Съм
Струва 5 милиарда долара
Това е тероризъм!!
18:12 10.08.2026
12 Kaлпазанин
18:12 10.08.2026
13 Левски
18:14 10.08.2026
14 Отстрани
Сега се вижда реалността , а тя е катастрофална за тях.
18:18 10.08.2026
15 СЗО
До коментар #4 от "клошар":Положението у нас е на шест. Ресторант с таратор за 10 евро е пълен, няма места.
18:29 10.08.2026
16 питам си
До коментар #2 от "Ние тук...":Разплаках се!!!
А какво се случва в просперираща България, която е член на ЕСср, Шенгенска зона, НАТОм, еврозона и всякакви инфлационни екстри?
18:31 10.08.2026
17 Фен
18:34 10.08.2026
18 Знаещ
18:55 10.08.2026
19 Знаещ
До коментар #2 от "Ние тук...":Ами ние не сме Германия , но зависим от локомотивът на ЕС , Германия към влаковата композиция на която сме прекачени като последен вагон . Защото когато германската икономика киха , нашата я хваща грип . А когато германската икономика я хваща грип както е сега , ние се тръшкаме от пневмония. А заради скъпите енергоносители германският локомотив дерайлира и няма никакъв шанс отново скоро да влезе в релсите и да подкара композицията на която сме закачени и ние.
Коментиран от #21, #22
19:01 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Фройд
До коментар #19 от "Знаещ":Значи е време да се разкачим , разбира се трябва да бутаме сами нашият си вагон.
Е какъв проблема ?!
19:20 10.08.2026