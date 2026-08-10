Ценовият шок от конфликта в Близкия изток засяга по-бедните домакинства в Германия

Поскъпването на стоките и услугите вследствие на войната в Близкия изток засяга значително по-силно домакинствата с ниски доходи в Германия, отколкото по-заможните. Това показва ново проучване на германския икономически институт „Ифо“ (Ifo), предаде БТА.

„Виждаме, че по-бедните домакинства са по-трудно способни да понесат ценови шок и търпят по-големи загуби на покупателна способност“, заявява изследователят Тифайн Вибо.

Според анализа кризата в Близкия изток увеличава потребителските разходи на германските домакинства с общо около 16,8 млрд. евро.

Най-силно засегнати са домакинствата в най-ниския доходен децил, които губят средно 2,87 на сто от разполагаемия си доход. За сравнение, при домакинствата с най-високи доходи загубата е 0,65 на сто, а средно за всички домакинства – 1,15 на сто.

„Тъй като няма европейски ценови таван за този шок, както беше по време на енергийната криза през 2022 г., тежестта пада почти изцяло върху домакинствата, особено върху тези с ниски доходи“, посочва изследователят от „Ифо“ Андреас Пайхл.

Проучването показва, че възрастните хора също са сред най-засегнатите. Пенсионираните двойки губят средно 1,53 на сто от доходите си заради ценовия шок, а самотно живеещите пенсионери – 1,45 на сто.

Според авторите причината е, че пенсионерите не могат да разчитат на доходи от труд, а отделят по-голям от средния дял от бюджета си за отопление и енергия.

В анализа си икономистите от „Ифо“ сравняват прогнозите за германската икономика отпреди и след началото на войната в Близкия изток и изчисляват отражението върху покупателната способност на различните типове домакинства.

Изследователите отбелязват, че представените оценки следва да се разглеждат като горна граница на възможните загуби, тъй като домакинствата обичайно адаптират потребителското си поведение при рязко повишаване на цените.