Путин посети за първи път Курилските острови, Япония реагира остро

Руският президент Владимир Путин посети днес за първи път Курилските острови в руския Далечния Изток – визита, която предизвика остър протест от страна на Япония, тъй като Токио също претендира за този архипелаг, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Вчера руският държавен глава се качи на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск, на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение, съобщи ТАСС.

След Южносахалинск, където посети също една болница, руският президент днес бе и на остров Итуруп в Курилския архипелаг, показва видео, публикувано от Москва.

Руски медии съобщават, че там той е посетил завод за рибни продукти, където са му предложили да опита хайвер. Посетил е също местно училище.

„Какво прекрасно време имате тук, като в морски курорт", каза Путин на група местни жители от Итуруп.

"А ние си мислехме, че вие сте го организирали!", отвърна на шега 30-ина годишна жена.

Токио не закъсня да реагира чрез министъра на външните работи Тошимицо Мотеги.

"Северните територии, включително остров Еторофу, са неразделна част от територията на Япония, както от историческа гледна точка, така и според международното право, и правителството на Япония протестира категорично срещу това посещение", посочи в изявление Мотеги, като използва японското наименование на тези острови.

Руско-японските отношения отдавна са белязани от напрежението около Курилските острови, смятани от Токио за окупирани от Съветския съюз през 1945 г., отбелязва АФП.

Москва и Токио така и не са подписали официален мирен договор след Втората световна война, като основната пречка е нерешеният териториален спор около островите, посочва Ройтерс.

Съветският съюз завзе този стратегически важен вулканичен архипелаг, разположен на север от японския остров Хокайдо, в последните дни на Втората световна война и оттогава поддържа военно присъствие там.

През 2010 г. тогавашният руски президент Дмитрий Медведев стана първият руски държавен глава, посетил тази територия, което предизвика гнева на Токио. Той се върна там и през 2019 г. в качеството си на министър-председател.

Съветският съюз обявява война на Япония едва на 8 август 1945 г., след хвърлянето на атомната бомба над Хирошима и шест дни преди края на Втората световна война.

Имената на някои от островите са сходни в Русия и Япония: Кунашир - Кунашири, Итуруп - Еторофу, а други напълно съвпадат: Хабомай, Шикотан.

Населението на островите - около 20 000 руски граждани - живее в суров климат, но островите разполагат с находища на полезни изкопаеми, по-специално злато и сребро, както и с богати риболовни зони, отбелязва АФП.

Японската министър-председателка Санае Такаичи разкритикува остро посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови днес, предаде Франс прес, пише БТА.

"Тази визита... противоречи на последователната позиция на Япония за Северните територии (както наричат в страната тихоокеанския архипелаг - бел. АФП). Тя обижда чувствата на японския народ и е напълно неприемлива", заяви Такаичи.