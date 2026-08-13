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Путин посети за първи път Курилските острови, Япония реагира остро

Путин посети за първи път Курилските острови, Япония реагира остро

13 Август, 2026 12:49 749 36

  • владимир путин-
  • русия-
  • япония-
  • курилски острови

Москва и Токио така и не са подписали официален мирен договор след Втората световна война, като основната пречка е нерешеният териториален спор

Путин посети за първи път Курилските острови, Япония реагира остро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин посети днес за първи път Курилските острови в руския Далечния Изток – визита, която предизвика остър протест от страна на Япония, тъй като Токио също претендира за този архипелаг, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Вчера руският държавен глава се качи на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск, на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение, съобщи ТАСС.

След Южносахалинск, където посети също една болница, руският президент днес бе и на остров Итуруп в Курилския архипелаг, показва видео, публикувано от Москва.

Руски медии съобщават, че там той е посетил завод за рибни продукти, където са му предложили да опита хайвер. Посетил е също местно училище.

„Какво прекрасно време имате тук, като в морски курорт", каза Путин на група местни жители от Итуруп.

"А ние си мислехме, че вие сте го организирали!", отвърна на шега 30-ина годишна жена.

Токио не закъсня да реагира чрез министъра на външните работи Тошимицо Мотеги.

"Северните територии, включително остров Еторофу, са неразделна част от територията на Япония, както от историческа гледна точка, така и според международното право, и правителството на Япония протестира категорично срещу това посещение", посочи в изявление Мотеги, като използва японското наименование на тези острови.

Руско-японските отношения отдавна са белязани от напрежението около Курилските острови, смятани от Токио за окупирани от Съветския съюз през 1945 г., отбелязва АФП.

Москва и Токио така и не са подписали официален мирен договор след Втората световна война, като основната пречка е нерешеният териториален спор около островите, посочва Ройтерс.

Съветският съюз завзе този стратегически важен вулканичен архипелаг, разположен на север от японския остров Хокайдо, в последните дни на Втората световна война и оттогава поддържа военно присъствие там.

През 2010 г. тогавашният руски президент Дмитрий Медведев стана първият руски държавен глава, посетил тази територия, което предизвика гнева на Токио. Той се върна там и през 2019 г. в качеството си на министър-председател.

Съветският съюз обявява война на Япония едва на 8 август 1945 г., след хвърлянето на атомната бомба над Хирошима и шест дни преди края на Втората световна война.

Имената на някои от островите са сходни в Русия и Япония: Кунашир - Кунашири, Итуруп - Еторофу, а други напълно съвпадат: Хабомай, Шикотан.

Населението на островите - около 20 000 руски граждани - живее в суров климат, но островите разполагат с находища на полезни изкопаеми, по-специално злато и сребро, както и с богати риболовни зони, отбелязва АФП.

Японската министър-председателка Санае Такаичи разкритикува остро посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови днес, предаде Франс прес, пише БТА.

"Тази визита... противоречи на последователната позиция на Япония за Северните територии (както наричат в страната тихоокеанския архипелаг - бел. АФП). Тя обижда чувствата на японския народ и е напълно неприемлива", заяви Такаичи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    7 10 Отговор
    На путята му е най-кеф на курилите.

    Коментиран от #5, #7

    12:51 13.08.2026

  • 2 Побъркахте укротрола от няколко дни

    13 5 Отговор
    Не му стига скоротечния рак с разсейки, който е пипнал, а и тези статии ще го довършат.

    Коментиран от #18

    12:52 13.08.2026

  • 3 Бит русораст

    6 12 Отговор
    Престрашил се е.

    Коментиран от #6

    12:52 13.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 9 Отговор
    Путин спаси Япония като им даде нефт.Неблагодарници!

    12:52 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 голем смех

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Пусьо Монголски е тръгнал да търси дядо си.

    Коментиран от #14

    12:53 13.08.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор
    А Нас Рать!!!
    И двете значения на руски на Това словосъчетания са коментар за воплите на японците. Същите нацисти са като бандеровците. Над 100 000 китайци са избили само с хладно оръжие в Нанкин, да пестят патрони.

    12:53 13.08.2026

  • 9 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Имаш рак с разсейки":

    няма,ако имаше ТИ няма да го видиш..

    12:54 13.08.2026

  • 10 ка Путин БОКЛУК

    6 14 Отговор
    Малко земя има руснаците... нагла пасмина долна и гнусна.

    12:55 13.08.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    4 8 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда Кримския мост.

    12:55 13.08.2026

  • 12 Прочети

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Имаш скоротечен рак с разсейки.":

    9ти коментар,отнася се и за теб.

    12:55 13.08.2026

  • 13 АХА

    4 9 Отговор
    ПОСЛЕ СЕ ЧУДЯ КАК НИКОЙ НЕ ГИ ХАРЕСВА И КАК ВСИЧКИ БИЛИ ПРОТИВ ТЯХ. ЩО ЛИ???

    12:56 13.08.2026

  • 14 Орк

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "голем смех":

    ГлуПак -достояние и най-голямата ценост на демокрация

    12:57 13.08.2026

  • 15 Точна статия

    4 5 Отговор
    Световният лидер Зеленски с равносметка днес за 2026 г.

    Коментиран от #30, #31, #34

    12:57 13.08.2026

  • 16 И това какво го интересува

    3 4 Отговор
    Целокупният български къде ходи бункерният плъх?

    12:57 13.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хихи

    5 1 Отговор
    абе Путин бил ли е в Киев на посещение?
    или ще му е за пръв път....

    Коментиран от #20

    12:58 13.08.2026

  • 20 ще ще ще

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "хихи":

    споко... дори стая са му организирали там.. в местния затвор. Нека минат обаче 3 дена да пристигне.

    12:59 13.08.2026

  • 21 Соломон

    9 0 Отговор
    Императорът на цивилизования свят - Путин!

    12:59 13.08.2026

  • 22 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Следобед пак ще иде до там

    12:59 13.08.2026

  • 23 койдазнай

    1 10 Отговор
    Сталин си е траял 4 години и се е надявал на договора за ненападение с Япония. Естествено, когато му е станало изгодно, веднага е забравил всякакви договори и веднага е забил нож в гърба на японците.
    По същия начин и с България.

    Коментиран от #29, #33, #35

    12:59 13.08.2026

  • 24 на вниманието на COРOСHЯТА

    4 1 Отговор
    Границите на руския свят се опредилят по следния начин: руснаците се бият и превземат всяка една територия, мието население има желание да се бие с тях. И така докато не срищнат съседи, които не желаят да се бият с тях. Керилските острови са буферна зона за сигурност, може само да бъде разширявана. Същото важи и за Украйна.

    13:00 13.08.2026

  • 25 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Искам да обърна внимание на едно обстоятелство което затрива тотално позицията на г-жа Семки /и/ Кокички -държава която вече 80 г-не смее да каже кой е я е бомбардирал с атомни бомби /пропускам последствията/ не може да има позиция -нейните позиции отдавна са отнети !?

    13:00 13.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Щерев

    0 0 Отговор
    мдаааа а чий е Крим?

    13:01 13.08.2026

  • 28 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Хиляди д.апанки си правят сеп.ко.МилУене.спри се

    13:02 13.08.2026

  • 29 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "койдазнай":

    Това са пълни глупости ..даже не е извращение на историческите факти а просто глупости!?

    13:02 13.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Това

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Точна статия":

    Е само в неговите видения , когато е надру...

    13:08 13.08.2026

  • 32 Аас

    1 0 Отговор
    Дреме му на Путин ония дръпнатите в очите какво мислят а те само могат да се навеждат на краварите да ги опрашват

    13:08 13.08.2026

  • 33 т-п тpoл сoрoсoидилен

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "койдазнай":

    Такива са били договорките на Сталин с Чърчил и Рузвелт/Айзенхауер. Да се включи в кампанията ппотив Япония след като приключи войната в Европа. Изчисленията на краварите за огромни и непоносими жертви при десант в Япония са лъжа, целяща да оправдае жестокостта им с хвърлянето на ядрените бомби. Първоначалните американски изчисления са за 40хил жертви, в последствие нарастват до 57хил. И същевременно преди бомбандировките са засякли японски съобщения че ако Сталин спази обещанието си и изпрати войски на изток, е безсмилено да продължават да воюват и е по-добре да преговарят. Въпреки това, ги бомбандират. За разделянето на Европа и попадането ни в руската сфера на влияние също ще благодариш не само на Сталин, а и на Чърчил и Айзенхауер. И имай предвид, че ако не бяха комунистите и руспаците, щахме да бъдем разпарчатосани като държава щота сме били съюзници на Хинлтлер и окупатори в Гърция.

    13:09 13.08.2026

  • 34 БРАВО, НО

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Точна статия":

    На коя игра се е случило това? Има ли запис от сесията в туич?

    13:11 13.08.2026

  • 35 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "койдазнай":

    Япония е била от страната на Булката, както и България.
    и няма нападение над Япония от СССР, има ангажимент на Сталин пред Рузвелт, да се включи във войната с Япония три месеца след завършването на конфликта в Европа...

    13:11 13.08.2026

  • 36 Атанас

    0 0 Отговор
    И като се възмущават японците от Втората световна война насам какво правят по въпроса? Нищо. Нямали са право на глас, защото са загубили ВСВ. И те са воювали на грешната страна. Така е, като губиш война, взимат ти територия. Победителите не ги съдят! Могат до края на света само да изказват възмущение, нищо друго.....

    13:13 13.08.2026

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