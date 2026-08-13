Путин посети за първи път Курилските острови, Япония реагира остро

Руският президент Владимир Путин посети днес за първи път Курилските острови в руския Далечния Изток – визита, която предизвика остър протест от страна на Япония, тъй като Токио също претендира за този архипелаг, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Вчера руският държавен глава се качи на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск, на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение, съобщи ТАСС.
След Южносахалинск, където посети също една болница, руският президент днес бе и на остров Итуруп в Курилския архипелаг, показва видео, публикувано от Москва.
Руски медии съобщават, че там той е посетил завод за рибни продукти, където са му предложили да опита хайвер. Посетил е също местно училище.
„Какво прекрасно време имате тук, като в морски курорт", каза Путин на група местни жители от Итуруп.
"А ние си мислехме, че вие сте го организирали!", отвърна на шега 30-ина годишна жена.
Токио не закъсня да реагира чрез министъра на външните работи Тошимицо Мотеги.
"Северните територии, включително остров Еторофу, са неразделна част от територията на Япония, както от историческа гледна точка, така и според международното право, и правителството на Япония протестира категорично срещу това посещение", посочи в изявление Мотеги, като използва японското наименование на тези острови.
Руско-японските отношения отдавна са белязани от напрежението около Курилските острови, смятани от Токио за окупирани от Съветския съюз през 1945 г., отбелязва АФП.
Москва и Токио така и не са подписали официален мирен договор след Втората световна война, като основната пречка е нерешеният териториален спор около островите, посочва Ройтерс.
Съветският съюз завзе този стратегически важен вулканичен архипелаг, разположен на север от японския остров Хокайдо, в последните дни на Втората световна война и оттогава поддържа военно присъствие там.
През 2010 г. тогавашният руски президент Дмитрий Медведев стана първият руски държавен глава, посетил тази територия, което предизвика гнева на Токио. Той се върна там и през 2019 г. в качеството си на министър-председател.
Съветският съюз обявява война на Япония едва на 8 август 1945 г., след хвърлянето на атомната бомба над Хирошима и шест дни преди края на Втората световна война.
Имената на някои от островите са сходни в Русия и Япония: Кунашир - Кунашири, Итуруп - Еторофу, а други напълно съвпадат: Хабомай, Шикотан.
Населението на островите - около 20 000 руски граждани - живее в суров климат, но островите разполагат с находища на полезни изкопаеми, по-специално злато и сребро, както и с богати риболовни зони, отбелязва АФП.
Японската министър-председателка Санае Такаичи разкритикува остро посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови днес, предаде Франс прес, пише БТА.
"Тази визита... противоречи на последователната позиция на Япония за Северните територии (както наричат в страната тихоокеанския архипелаг - бел. АФП). Тя обижда чувствата на японския народ и е напълно неприемлива", заяви Такаичи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #5, #7
12:51 13.08.2026
2 Побъркахте укротрола от няколко дни
Коментиран от #18
12:52 13.08.2026
3 Бит русораст
Коментиран от #6
12:52 13.08.2026
4 Последния Софиянец
12:52 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 голем смех
До коментар #1 от "Един":Пусьо Монголски е тръгнал да търси дядо си.
Коментиран от #14
12:53 13.08.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
И двете значения на руски на Това словосъчетания са коментар за воплите на японците. Същите нацисти са като бандеровците. Над 100 000 китайци са избили само с хладно оръжие в Нанкин, да пестят патрони.
12:53 13.08.2026
9 гост
До коментар #5 от "Имаш рак с разсейки":няма,ако имаше ТИ няма да го видиш..
12:54 13.08.2026
10 ка Путин БОКЛУК
12:55 13.08.2026
11 Дон Корлеоне
12:55 13.08.2026
12 Прочети
До коментар #6 от "Имаш скоротечен рак с разсейки.":9ти коментар,отнася се и за теб.
12:55 13.08.2026
13 АХА
12:56 13.08.2026
14 Орк
До коментар #7 от "голем смех":ГлуПак -достояние и най-голямата ценост на демокрация
12:57 13.08.2026
15 Точна статия
Коментиран от #30, #31, #34
12:57 13.08.2026
16 И това какво го интересува
12:57 13.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хихи
или ще му е за пръв път....
Коментиран от #20
12:58 13.08.2026
20 ще ще ще
До коментар #19 от "хихи":споко... дори стая са му организирали там.. в местния затвор. Нека минат обаче 3 дена да пристигне.
12:59 13.08.2026
21 Соломон
12:59 13.08.2026
22 Kaлпазанин
12:59 13.08.2026
23 койдазнай
По същия начин и с България.
Коментиран от #29, #33, #35
12:59 13.08.2026
24 на вниманието на COРOСHЯТА
13:00 13.08.2026
25 не може да бъде
13:00 13.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Щерев
13:01 13.08.2026
28 И Киев е Руски
13:02 13.08.2026
29 не може да бъде
До коментар #23 от "койдазнай":Това са пълни глупости ..даже не е извращение на историческите факти а просто глупости!?
13:02 13.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Това
До коментар #15 от "Точна статия":Е само в неговите видения , когато е надру...
13:08 13.08.2026
32 Аас
13:08 13.08.2026
33 т-п тpoл сoрoсoидилен
До коментар #23 от "койдазнай":Такива са били договорките на Сталин с Чърчил и Рузвелт/Айзенхауер. Да се включи в кампанията ппотив Япония след като приключи войната в Европа. Изчисленията на краварите за огромни и непоносими жертви при десант в Япония са лъжа, целяща да оправдае жестокостта им с хвърлянето на ядрените бомби. Първоначалните американски изчисления са за 40хил жертви, в последствие нарастват до 57хил. И същевременно преди бомбандировките са засякли японски съобщения че ако Сталин спази обещанието си и изпрати войски на изток, е безсмилено да продължават да воюват и е по-добре да преговарят. Въпреки това, ги бомбандират. За разделянето на Европа и попадането ни в руската сфера на влияние също ще благодариш не само на Сталин, а и на Чърчил и Айзенхауер. И имай предвид, че ако не бяха комунистите и руспаците, щахме да бъдем разпарчатосани като държава щота сме били съюзници на Хинлтлер и окупатори в Гърция.
13:09 13.08.2026
34 БРАВО, НО
До коментар #15 от "Точна статия":На коя игра се е случило това? Има ли запис от сесията в туич?
13:11 13.08.2026
35 хихи
До коментар #23 от "койдазнай":Япония е била от страната на Булката, както и България.
и няма нападение над Япония от СССР, има ангажимент на Сталин пред Рузвелт, да се включи във войната с Япония три месеца след завършването на конфликта в Европа...
13:11 13.08.2026
36 Атанас
13:13 13.08.2026