Япония осъди посещението на Путин на Курилските острови

Японската министър-председателка Санае Такаичи остро разкритикува посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Тази визита... противоречи на последователната позиция на Япония за Северните територии“, заяви Такаичи, използвайки японското наименование на архипелага. По думите ѝ посещението „обижда чувствата на японския народ“ и е „напълно неприемливо“.
Курилските острови са предмет на дългогодишен териториален спор между Русия и Япония. Токио предявява претенции към архипелага, който Съветският съюз отнема от Япония в края на Втората световна война.
В продължение на десетилетия двете страни водят преговори по въпроса, но те не водят до съществен резултат. Според Асошиейтед прес засиленото руско военно присъствие на архипелага допълнително подчертава твърдата позиция на Москва по спора.
Посещението на Путин предизвика реакция и от Японското министерство на външните работи, което също го разкритикува остро.
Териториалният спор остава един от основните нерешени въпроси в отношенията между Русия и Япония. Визитата на руския президент на островите допълнително изостря позициите на двете страни по въпроса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:55 13.08.2026
2 ОсъдихмеСЕ
11:56 13.08.2026
3 Комплексираното джудже
Коментиран от #20
12:06 13.08.2026
4 az СВО Победа 81
Който мисли обратното, значи иска ревизия на резултатите от ВСВ.
Коментиран от #12
12:08 13.08.2026
5 Янко
Коментиран от #56
12:08 13.08.2026
6 Ковача
12:09 13.08.2026
7 Бойкот на О.Л.Хлъц
Коментиран от #50
12:10 13.08.2026
8 колт
12:10 13.08.2026
9 Новичок
12:11 13.08.2026
10 кравария убер алез
12:11 13.08.2026
11 Някой
12:12 13.08.2026
12 Сила
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Не бе , искат нормален живот ....
Виж снимки и направи паралел между стандарта на живот и инфраструктура на руските и японските острови ...!!!
Коментиран от #33, #34
12:13 13.08.2026
13 Смешна работа 😂😂😂😂
12:13 13.08.2026
14 Сатана Z
Коренното население Айни и руската връзкаАйните са коренният народ на Хокайдо, Сахалин и Курилските острови, чиято съдба е силно повлияна от руско-японското съперничество.Етническа идентичност: Айните се различават антропологично, езиково и културно от японците. Те имат по-светла кожа и гъсто окосмяване, поради което първите руски изследователи често са ги бъркали с европейци или кавказци.Търговия и покръстване: През XVIII век руски търговци на ценни кожи от Камчатка достигат Курилските острови и северен Хокайдо. Те започват активна търговия с айните, като част от тях приемат православното християнство и научават руски език. Той е служил като лингва франка (общ език) за търговия в региона.Японска асимилация: Опасявайки се от руското влияние, японското правителство (Първо чрез клана Мацумае, а след 1869 г. чрез официалната префектура) налага строг контрол над Хокайдо. Айните са подложени на принудителна асимилация, езикът им е забранен, а земите им са отнети.
12:13 13.08.2026
15 Хи хи
12:15 13.08.2026
16 Нещастници
12:16 13.08.2026
17 А ЛЕВА?
Коментиран от #35
12:16 13.08.2026
18 Небензня
12:17 13.08.2026
19 Ндааа
12:19 13.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 морския
12:21 13.08.2026
22 О, дааа
12:22 13.08.2026
23 Майсторът 🐷 на Илюзиите
12:23 13.08.2026
24 Ганя Путинофила
Нека си карат Масквич с краден мотор от БМВ.
Коментиран от #30
12:24 13.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дудов
12:27 13.08.2026
27 Герги
12:28 13.08.2026
28 име
12:29 13.08.2026
29 Цървул
Коментиран от #57
12:31 13.08.2026
30 Куравей Вадев
До коментар #24 от "Ганя Путинофила":Ти мило небинарно коте 🐱👄 ,мой ми караш К.... .ууроо безплатно няма по евтино превозно средство ,без значение ,дизел ,хибрид или зареждаема електричка
12:32 13.08.2026
31 Кривоверен алкаш
Коментиран от #45
12:32 13.08.2026
32 Тези дръпнатите
12:33 13.08.2026
33 Промит
До коментар #12 от "Сила":Мозък ,ти на кой остров живееш ,или си някъде от космоса
12:33 13.08.2026
34 БЪРЖЕ НА СЕЛО
До коментар #12 от "Сила":Селинджър, ти много БЪРЖЕ взе да разбираш от стандарт на живот и инфраструктура, бе. Кога излезна от село, кога излезна от външния нужник, кога седна на тоалетна чиния!? Връщай се обратно, развивай някакво земеделие, поне нещо смислено да свършиш в тоя живот.
Коментиран от #54
12:33 13.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Цък
12:38 13.08.2026
37 Престъпната премиерка!
Но Забрави да Осъди Атомната бомбардировка над Хирошима и Нагасаки
Извършени от ВВС на САЩ на 6 и 9 август 1945 г., което е довело
до около 400 000 убити японски граждани!
Коментиран от #39, #40
12:39 13.08.2026
38 Цар Бомба
12:39 13.08.2026
39 Хамериканец
До коментар #37 от "Престъпната премиерка!":Те не са ги убили, те са утилизирали 400000 японци, за да по-широчко, че инак островите са теснички...
12:41 13.08.2026
40 Туман
До коментар #37 от "Престъпната премиерка!":Когато Японски полицити говориха за това преди няколко дена, всичко отново критикуваха Русия, нито един не спомена САЩ. Нормално и те като нас са окипирана страна и нямат мнение, каквото кажат колониалните господари.
12:42 13.08.2026
41 Историк
Коментиран от #43
12:43 13.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Биби
До коментар #41 от "Историк":Бат Путйо каза путилифона каде си седнал историк. Ръйш ли?
Коментиран от #46, #55
12:46 13.08.2026
44 Разбираема
12:47 13.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Българин
Който не му харесва, може да умре! Ако трябва, ще му се помогне!
Коментиран от #49
12:51 13.08.2026
48 Курранага Сан
Коментиран от #58
12:53 13.08.2026
49 Соломон
До коментар #47 от "Българин":Вие ромми.Тее. сте народ паразит и подлежите на зачистване,няма кой вечно да ви търпи номерата ...
12:56 13.08.2026
50 .....
До коментар #7 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":не е влязла в завоя още, затова !
12:57 13.08.2026
51 По-яваш
12:58 13.08.2026
52 Родина
Технологии срещу американски ценни книжа .
Да , но вече се вижда фалита . За да го
избегнат трябва да продават американските
книжа . Но , дали има купувачи .
12:59 13.08.2026
53 ШМАТКА
13:00 13.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Историк
До коментар #43 от "Биби":Седнал съм на май .кятти на главата , танпо лесно да ми сму.ччи Х..у.Й ..а.А 😂😂😂!
13:05 13.08.2026
56 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Янко":Аааа този въпрос се наказва със затвор ,и тази не знае
13:05 13.08.2026
57 ама
До коментар #29 от "Цървул":водородната(тритиева) е хиляди пъти по-яка от урановата и плутониевата.......
13:07 13.08.2026
58 Сила
До коментар #48 от "Курранага Сан":КураНага Сан самурайски ....Й не съм смууукал и би било за мен огромна чест .Хаййй!
13:08 13.08.2026
59 защо
13:08 13.08.2026