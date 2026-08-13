Япония осъди посещението на Путин на Курилските острови

Японската министър-председателка Санае Такаичи остро разкритикува посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Тази визита... противоречи на последователната позиция на Япония за Северните територии“, заяви Такаичи, използвайки японското наименование на архипелага. По думите ѝ посещението „обижда чувствата на японския народ“ и е „напълно неприемливо“.

Курилските острови са предмет на дългогодишен териториален спор между Русия и Япония. Токио предявява претенции към архипелага, който Съветският съюз отнема от Япония в края на Втората световна война.

В продължение на десетилетия двете страни водят преговори по въпроса, но те не водят до съществен резултат. Според Асошиейтед прес засиленото руско военно присъствие на архипелага допълнително подчертава твърдата позиция на Москва по спора.

Посещението на Путин предизвика реакция и от Японското министерство на външните работи, което също го разкритикува остро.

Териториалният спор остава един от основните нерешени въпроси в отношенията между Русия и Япония. Визитата на руския президент на островите допълнително изостря позициите на двете страни по въпроса.