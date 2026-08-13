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Япония осъди посещението на Путин на Курилските острови

Япония осъди посещението на Путин на Курилските острови

13 Август, 2026 11:54, обновена 13 Август, 2026 11:56 1 245 59

  • япония-
  • путин-
  • курилски острови-
  • посещение

Премиерката Санае Такаичи определи визитата като „напълно неприемлива“ и заяви, че тя противоречи на позицията на Токио за Северните територии

Япония осъди посещението на Путин на Курилските острови - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японската министър-председателка Санае Такаичи остро разкритикува посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Тази визита... противоречи на последователната позиция на Япония за Северните територии“, заяви Такаичи, използвайки японското наименование на архипелага. По думите ѝ посещението „обижда чувствата на японския народ“ и е „напълно неприемливо“.

Курилските острови са предмет на дългогодишен териториален спор между Русия и Япония. Токио предявява претенции към архипелага, който Съветският съюз отнема от Япония в края на Втората световна война.

В продължение на десетилетия двете страни водят преговори по въпроса, но те не водят до съществен резултат. Според Асошиейтед прес засиленото руско военно присъствие на архипелага допълнително подчертава твърдата позиция на Москва по спора.

Посещението на Путин предизвика реакция и от Японското министерство на външните работи, което също го разкритикува остро.

Териториалният спор остава един от основните нерешени въпроси в отношенията между Русия и Япония. Визитата на руския президент на островите допълнително изостря позициите на двете страни по въпроса.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 9 Отговор
    Путин им даде нефт и ги спаси.

    11:55 13.08.2026

  • 2 ОсъдихмеСЕ

    39 8 Отговор
    Ние пък 36 години се съдим взаимно (и топим) и не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    11:56 13.08.2026

  • 3 Комплексираното джудже

    14 44 Отговор
    На високи токчета показва ръст.

    Коментиран от #20

    12:06 13.08.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    52 8 Отговор
    Спор няма, островите са руски в резултат на ВСВ!

    Който мисли обратното, значи иска ревизия на резултатите от ВСВ.

    Коментиран от #12

    12:08 13.08.2026

  • 5 Янко

    53 5 Отговор
    Кой хвърли атома над Япония

    Коментиран от #56

    12:08 13.08.2026

  • 6 Ковача

    53 5 Отговор
    А джапанките 0съдиха ли миналата седмица,онези,дето им хвърлиха ат0мите?За един преател питам.Защо ги е страх да споменат ада с истинското му име?Тъй де,русите ще си го преместят и ще им кажат "аригато".

    12:09 13.08.2026

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    46 7 Отговор
    Откачена японка - осъжда посещението на руския президент в руските територии...

    Коментиран от #50

    12:10 13.08.2026

  • 8 колт

    46 6 Отговор
    Щом атомните бомбардировки в Нагасаки и Хирошима не „обиждат чувствата на японския народ“ ...

    12:10 13.08.2026

  • 9 Новичок

    10 4 Отговор
    Остро осъждам и разкритикувам Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    12:11 13.08.2026

  • 10 кравария убер алез

    28 6 Отговор
    дреме му на Путин за мнението на държавицата с най-големия външен дълг - 260% от бвп....

    12:11 13.08.2026

  • 11 Някой

    27 6 Отговор
    Японците от островите са нападали и грабили по други държави, но когато те са загубили - ооо не може.

    12:12 13.08.2026

  • 12 Сила

    9 23 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Не бе , искат нормален живот ....
    Виж снимки и направи паралел между стандарта на живот и инфраструктура на руските и японските острови ...!!!

    Коментиран от #33, #34

    12:13 13.08.2026

  • 13 Смешна работа 😂😂😂😂

    24 11 Отговор
    Някаква японска леличка да казва на Владимир Владимирович, къде може и не може да ходи из Русия! Плачат за референдум!😂😂😂

    12:13 13.08.2026

  • 14 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Малко повече за северния остров Хокайдо
    Коренното население Айни и руската връзкаАйните са коренният народ на Хокайдо, Сахалин и Курилските острови, чиято съдба е силно повлияна от руско-японското съперничество.Етническа идентичност: Айните се различават антропологично, езиково и културно от японците. Те имат по-светла кожа и гъсто окосмяване, поради което първите руски изследователи често са ги бъркали с европейци или кавказци.Търговия и покръстване: През XVIII век руски търговци на ценни кожи от Камчатка достигат Курилските острови и северен Хокайдо. Те започват активна търговия с айните, като част от тях приемат православното християнство и научават руски език. Той е служил като лингва франка (общ език) за търговия в региона.Японска асимилация: Опасявайки се от руското влияние, японското правителство (Първо чрез клана Мацумае, а след 1869 г. чрез официалната префектура) налага строг контрол над Хокайдо. Айните са подложени на принудителна асимилация, езикът им е забранен, а земите им са отнети.

    12:13 13.08.2026

  • 15 Хи хи

    23 4 Отговор
    А защо не разкритикува Америка на годишнината от бомбенето на Хирошима и Нагазаки ??

    12:15 13.08.2026

  • 16 Нещастници

    19 5 Отговор
    не съм чул скопение самураи да осъждат краварире за Хирошима и Нагазаки.....

    12:16 13.08.2026

  • 17 А ЛЕВА?

    8 5 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    Коментиран от #35

    12:16 13.08.2026

  • 18 Небензня

    22 6 Отговор
    След 10 години Японците ще са твърдо убедени, че лично Путин е метнал Атомни бомбета над Хирошима и Нагазаки.....та така.......докъде я докараха самураите...

    12:17 13.08.2026

  • 19 Ндааа

    11 4 Отговор
    И джапанките са с деменция.

    12:19 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 морския

    10 3 Отговор
    джапанките са управлявани от едно национал-фашистко правителство и жена-ястреб ! курилите завинаги ще останат руско владение ! нека се помнят азиатските нечовешки жестокости и хак да са им двете бомби !

    12:21 13.08.2026

  • 22 О, дааа

    6 2 Отговор
    Разходките на Путин са къде, къде по-опасни от атомни бомби.

    12:22 13.08.2026

  • 23 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    10 2 Отговор
    Джапанките що деликатно не обсъдиха ползването на атомни бомби от янките над Хирошима и Нагасаки ?

    12:23 13.08.2026

  • 24 Ганя Путинофила

    4 9 Отговор
    Ами що им давате на маскалята Тойоти и Нисани?
    Нека си карат Масквич с краден мотор от БМВ.

    Коментиран от #30

    12:24 13.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дудов

    1 2 Отговор
    Побесителите не ги съдят.....

    12:27 13.08.2026

  • 27 Герги

    3 7 Отговор
    Където са замесени СССР респективно, Русия,винаги има проблеми...ама винаги.

    12:28 13.08.2026

  • 28 име

    8 0 Отговор
    Японците просто плачат някой да им набие чивийте и историята в главите.

    12:29 13.08.2026

  • 29 Цървул

    3 0 Отговор
    Завземайте си ги . После си завземете и Сахалин и Камчатка . Идете там и забийте колчетата . Какво толкова .

    Коментиран от #57

    12:31 13.08.2026

  • 30 Куравей Вадев

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ганя Путинофила":

    Ти мило небинарно коте 🐱👄 ,мой ми караш К.... .ууроо безплатно няма по евтино превозно средство ,без значение ,дизел ,хибрид или зареждаема електричка

    12:32 13.08.2026

  • 31 Кривоверен алкаш

    2 4 Отговор
    Крадци на територии,живото доказателство...крадат откакто са се пръкнали..

    Коментиран от #45

    12:32 13.08.2026

  • 32 Тези дръпнатите

    7 0 Отговор
    И те изпушиха. Молете се да не ви дойде на гости. Едно време, като ви даваха половината Курили срещу обещанието да не правите бази там, вие слушахте американците. Които десетина години преди това ви пуснаха две атомни. Малоумници.

    12:33 13.08.2026

  • 33 Промит

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Мозък ,ти на кой остров живееш ,или си някъде от космоса

    12:33 13.08.2026

  • 34 БЪРЖЕ НА СЕЛО

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Селинджър, ти много БЪРЖЕ взе да разбираш от стандарт на живот и инфраструктура, бе. Кога излезна от село, кога излезна от външния нужник, кога седна на тоалетна чиния!? Връщай се обратно, развивай някакво земеделие, поне нещо смислено да свършиш в тоя живот.

    Коментиран от #54

    12:33 13.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Цък

    5 1 Отговор
    Япония загуби ВСВ и е нормално да и бъдат отнети територии- на територията й има американски окупационни войски. В Европа има цялостна промяна на границите. Япония и Русия още н са сключили мирен договор . Руснаците бяха на път да върнат островите на Япония, но жълтерите подкрепиха 404 и руснаците втвърдиха тона.

    12:38 13.08.2026

  • 37 Престъпната премиерка!

    9 1 Отговор
    Премиерката Санае Такаичи осъди посещението на Путин на Курилските острови
    Но Забрави да Осъди Атомната бомбардировка над Хирошима и Нагасаки
    Извършени от ВВС на САЩ на 6 и 9 август 1945 г., което е довело
    до около 400 000 убити японски граждани!

    Коментиран от #39, #40

    12:39 13.08.2026

  • 38 Цар Бомба

    5 1 Отговор
    При следваща бомбандировка на Япония с ядрения чук май ще даде фира цял остров....

    12:39 13.08.2026

  • 39 Хамериканец

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Престъпната премиерка!":

    Те не са ги убили, те са утилизирали 400000 японци, за да по-широчко, че инак островите са теснички...

    12:41 13.08.2026

  • 40 Туман

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Престъпната премиерка!":

    Когато Японски полицити говориха за това преди няколко дена, всичко отново критикуваха Русия, нито един не спомена САЩ. Нормално и те като нас са окипирана страна и нямат мнение, каквото кажат колониалните господари.

    12:42 13.08.2026

  • 41 Историк

    3 0 Отговор
    При японската агресия само в Китай са загинали 4млн военни и 16 млн цивилни .Като цяло доктрината ,че някоя нация е много специална и може да унищожава останалите без никакво последствия се доказа несъстоятелна и след това всички виждате резултата

    Коментиран от #43

    12:43 13.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Биби

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Историк":

    Бат Путйо каза путилифона каде си седнал историк. Ръйш ли?

    Коментиран от #46, #55

    12:46 13.08.2026

  • 44 Разбираема

    1 4 Отговор
    е позицията на Япония. Съветите им отнеха безсрамно курилските острови след края на ВСВ като фактическата окупация се опитват да легитимират като "резултат от края на войната". Де юре, обаче няма нито един международен договор, който да признава курилските острови за част от Московията!

    12:47 13.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин

    0 2 Отговор
    Руснаците са народ завоевател, народ окупатор!
    Който не му харесва, може да умре! Ако трябва, ще му се помогне!

    Коментиран от #49

    12:51 13.08.2026

  • 48 Курранага Сан

    1 1 Отговор
    Гресирания ,мой ми смууу.Ч.ешшш Х ....Я за Ю.нашшкоо мляко ,елексира на младоста ,връща от 20 -30 г. биологичната възраст назад .Първата доза ти е безплатна !

    Коментиран от #58

    12:53 13.08.2026

  • 49 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Вие ромми.Тее. сте народ паразит и подлежите на зачистване,няма кой вечно да ви търпи номерата ...

    12:56 13.08.2026

  • 50 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    не е влязла в завоя още, затова !

    12:57 13.08.2026

  • 51 По-яваш

    0 0 Отговор
    Трябва да го карат, че още са в състояние на война с Русия.

    12:58 13.08.2026

  • 52 Родина

    0 0 Отговор
    Япония след ВСВ е зависима от САЩ .
    Технологии срещу американски ценни книжа .
    Да , но вече се вижда фалита . За да го
    избегнат трябва да продават американските
    книжа . Но , дали има купувачи .

    12:59 13.08.2026

  • 53 ШМАТКА

    1 0 Отговор
    ПОЗИЦИЯТА НА ЯПОНИЯ,ЯВНО НЕ СЪВПАДА С РУСКАТА!

    13:00 13.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Биби":

    Седнал съм на май .кятти на главата , танпо лесно да ми сму.ччи Х..у.Й ..а.А 😂😂😂!

    13:05 13.08.2026

  • 56 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Янко":

    Аааа този въпрос се наказва със затвор ,и тази не знае

    13:05 13.08.2026

  • 57 ама

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Цървул":

    водородната(тритиева) е хиляди пъти по-яка от урановата и плутониевата.......

    13:07 13.08.2026

  • 58 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Курранага Сан":

    КураНага Сан самурайски ....Й не съм смууукал и би било за мен огромна чест .Хаййй!

    13:08 13.08.2026

  • 59 защо

    0 1 Отговор
    Съвместната декларация от 1956 г. (Формулата "2 от 4")Това е най-близкият момент до реално споразумение. СССР и Япония възстановяват дипломатическите си отношения и подписват декларация.Компромисът: Съветският съюз предлага официално да върне на Япония двата по-малки острова (Шикотан и Хабомаи), но едва след като бъде подписан официален мирен договор. Другите два големи острова (Итуруп и Кунашир) трябвало да останат руски.Защо се проваля: Япония първоначално е склонна да обмисли плана, но под натиска на САЩ (които по време на Студената война не искат сближаване между Токио и Москва) отхвърля предложението. Япония започва твърдо да настоява за връщането на всичките 4 острова наведнъж.

    13:08 13.08.2026

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