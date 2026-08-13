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Американски удари срещу бунтовниците в Йемен са отнели живота на 153 мирни жители

Американски удари срещу бунтовниците в Йемен са отнели живота на 153 мирни жители

13 Август, 2026 08:51 683 8

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Докладът на Пентагона се фокусира върху три въздушни удара през април 2025 г., извършени по време на кампанията на САЩ срещу хусите

Американски удари срещу бунтовниците в Йемен са отнели живота на 153 мирни жители - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските въздушни удари, насочени срещу подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен миналата година, са убили 153 мирни жители, сочи доклад на Пентагона, на който се позовава Асошиейтед прес, предаде БТА.

Изнасянето на данните от Министерството на отбраната на САЩ идва на фона на нарастващото безпокойство относно косвените жертви сред цивилното население по време на военни кампании под ръководството на администрацията на Тръмп.

Некласифицираната статистика, получена от Асошиейтед прес, е изпратена до Конгреса на САЩ в рамките на част от годишен доклад за цивилните жертви. За доклада първа съобщи телевизия "Ен Би Си Нюз". Служител на Пентагона заяви, че общ доклад ще бъде представен през някой от идните месеци.

Прегледът на Пентагона се фокусира върху три въздушни удара през април 2025 г., извършени по време на кампанията на САЩ срещу хусите. Бунтовниците атакуваха търговски кораби в Червено море, откъдето минава стратегически воден път, водещ до Суецкия канал и Средиземно море, както и до Израел.

Тези удари бяха насочени към враждебни сили в или близо до контролираната от бунтовниците столица на Йемен - Сана, както и към пристанището Рас Иса, се казва в доклада. Общо 153 мирни жители са убити, а 243 - ранени.

Ударът срещу пристанището Рас Иса е бил най-смъртоносният, убивайки 80 души и ранявайки 171, припомня АП.

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), което е отговорно за военните операции в Близкия изток, заяви по това време, че "ударът не е бил предназначен за народа на Йемен“.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    18 2 Отговор
    Никой не е изненадан. Американците имат най-голям успех срещу цивилни. Питайте Ирак, Афганистан, Сърбия, Либия, Виетнам...

    Коментиран от #3

    08:52 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Бомбя си Путин нон стоп.

    08:56 13.08.2026

  • 4 Неософианизъм

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И непалците и индийците забрави.

    08:57 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Мирни жители се убиват по-лесно. Газа и борбата на Израел срещу тероризма е жив пример.

    09:04 13.08.2026

  • 7 2020

    8 0 Отговор
    Няма ли да има пакет санкции от Урсулките и Кайките срещу ХВАЩ?? Та те Обиват повече хора от "ппълномащабната" война на Пуутллер и Зелленото.....
    Световниятт джандарЪ отново започна тормоз над хората. Ако ППутлер действаше така срещу цивилките - вече щеше да граничи с ППолша.

    09:12 13.08.2026

  • 8 Ще има ли

    5 0 Отговор
    последствия (за САЩ) ?

    09:17 13.08.2026