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Турция променя данъчното облагане на дизела до началото на 2027 г.

Турция променя данъчното облагане на дизела до началото на 2027 г.

13 Август, 2026 11:39, обновена 13 Август, 2026 11:38 863 1

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Анкара прекратява действието на буферната ценова система за дизеловото гориво и въвежда поетапно увеличение на специалния данък

Турция променя данъчното облагане на дизела до началото на 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С решение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, публикувано в Държавен вестник, от днес в Турция се въвежда нова временна регулация за облагането на дизеловото гориво. Мярката прекратява действието на т.нар. буферна ценова система по отношение на дизела и предвижда поетапно увеличаване на специалния данък върху горивото до началото на 2027 г., предава БТА.

Турция въведе буферната ценова система през март на фона на конфликта в Персийския залив. Чрез нея при повишаване на международните цени на горивата властите могат да намалят специалния акциз върху горивата с до 75 процента от размера на увеличението.

По този начин се ограничава отражението на международното поскъпване върху крайната цена за потребителите.

С днешното решение този механизъм вече няма да се прилага за дизеловото гориво. Вместо него се въвежда схема за постепенно увеличаване на специалния данък върху потреблението (ÖTV), която ще действа до 1 януари 2027 г.

Според приетия график през август специалният данък върху дизела ще бъде нулев. През септември той ще се увеличи до 3 турски лири, или около 0,05 евро, през октомври ще достигне 6 лири (0,11 евро), през ноември - 9 лири (0,16 евро), а през декември - 12 лири (0,22 евро).

От 1 януари 2027 г. специалният данък върху дизеловото гориво ще бъде възстановен на нивото отпреди въвеждането на буферния механизъм през март - 13,9 турски лири, или около 0,25 евро.

Според турското министерство на финансите целта на новата регулация е да се ограничи ценовият натиск върху потребителите, превозвачите и производителите. Мярката е представена и като част от усилията за понижаване на цените на дизела и борба с инфлацията в страната.

Промяната засяга само дизеловото гориво. Буферната ценова система продължава да се прилага за бензина и пропан-бутана.

Според информацията на „Хабертюрк“ в момента в Анкара литър бензин се продава за около 71 турски лири (1,29 евро), дизелът струва около 81 лири (1,47 евро), а пропан-бутанът - около 34 лири (0,62 евро).

В Истанбул цените са приблизително 70 лири (1,27 евро) за литър бензин, 80 лири (1,45 евро) за дизел и 34 лири (0,62 евро) за пропан-бутан.

Новата схема поставя дизеловото гориво в различен режим на облагане спрямо останалите основни горива в Турция, като увеличението на специалния данък ще се извършва постепенно до края на 2026 г.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад еврас

    5 0 Отговор
    А в ЕС режима как е специалния данък върху дизела, нищо не казвате за него, то ние в ЕС имаме много специални данъци върху всичко, нещем вече еврастите да ни спасяват, крадливи еврасти върнете ни парите от крадливите данъци.

    11:51 13.08.2026

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