Военната помощ за Украйна намалява в дългосрочен план

Благодарение на новия заем, военната помощ за Украйна е достигнала най-високото си равнище от прекратяването на американското финансиране, но в дългосрочен план тя ще продължава да намалява, сочи проучване на Института за световна икономика в германския град Кил, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Военната помощ за Киев достигна 7,2 милиарда евро през юни, най-високото равнище от април 2024 г., когато Украйна получи 9,04 млрд. евро, преди САЩ да преустановят финансирането си през февруари 2025 г.

Това е третото най-голямо увеличение на военната помощ от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. според данните на Института за световна икономика в Кил, който следи обещаната и доставена военна, финансова и хуманитарна помощ на Киев от началото на конфликта, отбелязва АФП.

Увеличението се дължи основно на новия заем за подкрепа на Украйна, с който средствата за военна помощ, отделени от европейските институции през май и юни, достигнаха 4,3 млрд. евро.

Европейският съюз одобри заем от общо 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г., за да може Украйна да продължи да финансира войната си срещу Русия и да осигури функционирането на държавните си институции.

"Бързото отпускане на заема изпрати положителен сигнал към украинската страна", коментира Таро Нишикава, представител на института в Кил.

Освен този заем на ЕС Германия отпусна 700 милиона евро, Дания 600 милиона, а Нидерландия 500 милиона за подкрепа на украинската армия.

Въпреки това нивата на финансиране в дългосрочен план остават по-ниски отколкото бяха, преди американският президент Доналд Тръмп да прекрати помощта за Киев.

Така например преди февруари 2025 г. държавите отделяха средно 3,46 млрд. евро военна помощ за Киев, но оттогава тя е спаднала на 2,94 млрд. евро.

Въпреки че САЩ не допринасят повече за прякото финансиране на военните способности на Киев, техните оръжия продължават да играят ключова роля, тъй като Европа се превъоръжава все повече благодарение на предприятията от американския отбранителен сектор и получава доставки от американския военен резерв.

"САЩ остават основният доставчик на системите за противовъздушна отбрана, като например "Пейтриът", за които Европа разполага на този етап само с ограничени алтернативи", подчерта Федерико Мелаче, анализатор от института в Кил.

"Основният въпрос в дългосрочен план ще бъде дали Европа може да разработи надеждни заместители на главните американски отбранителни системи и дали би могла постепенно да намали зависимостта си от САЩ", допълва той.