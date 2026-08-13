Военната помощ за Украйна намалява в дългосрочен план

Благодарение на новия заем, военната помощ за Украйна е достигнала най-високото си равнище от прекратяването на американското финансиране, но в дългосрочен план тя ще продължава да намалява, сочи проучване на Института за световна икономика в германския град Кил, цитирано от Франс прес, предаде БТА.
Военната помощ за Киев достигна 7,2 милиарда евро през юни, най-високото равнище от април 2024 г., когато Украйна получи 9,04 млрд. евро, преди САЩ да преустановят финансирането си през февруари 2025 г.
Това е третото най-голямо увеличение на военната помощ от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. според данните на Института за световна икономика в Кил, който следи обещаната и доставена военна, финансова и хуманитарна помощ на Киев от началото на конфликта, отбелязва АФП.
Увеличението се дължи основно на новия заем за подкрепа на Украйна, с който средствата за военна помощ, отделени от европейските институции през май и юни, достигнаха 4,3 млрд. евро.
Европейският съюз одобри заем от общо 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г., за да може Украйна да продължи да финансира войната си срещу Русия и да осигури функционирането на държавните си институции.
"Бързото отпускане на заема изпрати положителен сигнал към украинската страна", коментира Таро Нишикава, представител на института в Кил.
Освен този заем на ЕС Германия отпусна 700 милиона евро, Дания 600 милиона, а Нидерландия 500 милиона за подкрепа на украинската армия.
Въпреки това нивата на финансиране в дългосрочен план остават по-ниски отколкото бяха, преди американският президент Доналд Тръмп да прекрати помощта за Киев.
Така например преди февруари 2025 г. държавите отделяха средно 3,46 млрд. евро военна помощ за Киев, но оттогава тя е спаднала на 2,94 млрд. евро.
Въпреки че САЩ не допринасят повече за прякото финансиране на военните способности на Киев, техните оръжия продължават да играят ключова роля, тъй като Европа се превъоръжава все повече благодарение на предприятията от американския отбранителен сектор и получава доставки от американския военен резерв.
"САЩ остават основният доставчик на системите за противовъздушна отбрана, като например "Пейтриът", за които Европа разполага на този етап само с ограничени алтернативи", подчерта Федерико Мелаче, анализатор от института в Кил.
"Основният въпрос в дългосрочен план ще бъде дали Европа може да разработи надеждни заместители на главните американски отбранителни системи и дали би могла постепенно да намали зависимостта си от САЩ", допълва той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
12:10 13.08.2026
2 Шубидуби
12:10 13.08.2026
3 Нено
12:11 13.08.2026
4 Пич
Надее, Кемпер, Севлиевскии, Агоов...... как сте, муцки......?!
12:13 13.08.2026
5 Философ
- Първо започваш да мислиш като Злото
- Второ започваш да действаш като Злото
- Трето се превръщаш в Злото
Руснаците от 80 години се борят с нацизма и се превърнаха самите в нацисти!
Коментиран от #9, #13
12:13 13.08.2026
6 Най-добрият вариант е
12:16 13.08.2026
7 Ъъъъ
Коментиран от #10, #16
12:18 13.08.2026
8 Росомаха
Коментиран от #17
12:18 13.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Т.е руснаците да се
До коментар #7 от "Ъъъъ":самоприключат. Всъщност точно това и става руснаците- и гейове и не гейове сами се самоунищожават, без значение от сексуалната ориентираност :)))
12:23 13.08.2026
11 Роко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ма верно ли? А натовците знаят ли?
12:24 13.08.2026
12 име
Коментиран от #14, #15
12:24 13.08.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Философ":Има логика в думите Ви Но Има едно голямо НО Русия направи всичко възможно да предотврати гражданската война Колективните десет години промиваха мозъците на украинците Накрая им сложиха шут за президент Според решенията от Потсдам Русия като правоприемник на СССР е в пълното си право да се бори с радикални групировки във своята окупационна зона Вие сами си вадете изводите ИИСУС ХРИСТОС беше смирен и праведен но влезе в Храма с бич Не с благи думи а с бич
Коментиран от #20, #34
12:26 13.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пич
До коментар #12 от "име":От къде те изкопаха?
Коментиран от #26
12:28 13.08.2026
16 Роко
До коментар #7 от "Ъъъъ":Ще приключат ако могат. А те са известни неможачи. Е освен в гей сферата не напразно на приемаха толкова закони за борба с ЛГБТ (естествено тези закони не засегнаха гей клубове в Масква и Питер все пак гейовете във властта трябва да се забавляват някъде)
12:29 13.08.2026
17 Най-трагичната държава в
До коментар #8 от "Росомаха":света е Северна Корея, най-строгата диктатура. Там е най-голямото робство. След нея се нареждат някои африкански диктатури и Русия, която се превръща в близнак на Северна Корея:)))
12:30 13.08.2026
18 Янко
12:31 13.08.2026
19 Росомаха
Коментиран от #21
12:32 13.08.2026
20 Философ
До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Понеже от много години следя Русия и винаги съм бил "проруски", което е естествено, защото съм роден в Онова време, знам, какво се говори, какво се мисли в Русия. И това, което знам и вие удобно пренебрегвате, но навсякъде се теражира, че войната е срещу Запада.
Путин смяташе, защото така го убеждаваха украинските му подлоги, че само да вкара войски в Украйна и украинците ще преминат на страната на Путин и след това заедно с тях ще продължат похода на Запад.
Както видяхме, съвсем друго се случи, така че, другарю, тая пропаганда детоя я пробутвате, дори от Русия не е я тиражират. Явно си е ваша местна самоизмислица.
Коментиран от #38
12:33 13.08.2026
21 Реалист
До коментар #19 от "Росомаха":Руснаците президент пък не са си избирали. Елцин го назначи и психопата узурпира властта с помощта на еврейската олигархия.
Коментиран от #45
12:34 13.08.2026
22 И правилно... време е
Коментиран от #25
12:36 13.08.2026
23 Укрофоб
Но - едно голямо НО - искам да видя смачканите физиономи на русоподлогите, когато руснаците загубят. Това ще е блаженен кеф!
Затова - подкрепям Украйна! Слава Украине!
12:37 13.08.2026
24 Росомаха
Лозунг, с който урките си избраха президент!
"Русия ще ни плати репарации от блокираните капитали"
Лозунг, с който сега урките отиват на смърт.
Коментиран от #27, #28, #32, #36
12:38 13.08.2026
25 Песков
До коментар #22 от "И правилно... време е":- Товариш, Путин, товариш Путин! Зеленски ви търси!
- Песков, подай ми телефона.
- Товариш, Путин, не.. Зеленски ви търси на вратата на бункера с танка.
Коментиран от #31, #33
12:39 13.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И Киев е Руски
12:41 13.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 за сега
До коментар #25 от "Песков":Киев гори ежедневно, а бандерите спят в метрото. В Москва хората си живеят живота.
Коментиран от #47
12:41 13.08.2026
32 Русофоб
До коментар #24 от "Росомаха":Това е една от поредните лъжи на БГ русо дe бил ите! Заради такива като теб, станах ру со фоб! Мразя лъ жци - мa нгa ли и ру сo р об и.
Коментиран от #46
12:42 13.08.2026
33 Еееех мечти....
До коментар #25 от "Песков":Наркомански халюцинации... и като се събудил пижамката му мокра!!!
12:43 13.08.2026
34 Роко
До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Къде мога да се запозная с документа с който Рассия става правоприемник на СССР? Единственото в което Рассия е правоприемник на СССР е дълговете му нищо повече (при разпада на СССР останалите републики се отказаха от раздела на имуществото на СССР с условието че Рассия ще плати дълговете). А да правиш паралел между Христос и руските нацисти е най - малкото проява на лош вкус е разбира се ако от РПЦ е нормално там са сатанисти за които главна реликва е фуражката на Хитлер
Коментиран от #43
12:43 13.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Роко
До коментар #24 от "Росомаха":Приятелю на какво си? Явно е нещо много силно и вредно така че го спри.
12:45 13.08.2026
37 На раковоболния укротрол
12:47 13.08.2026
38 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #20 от "Философ":Аз от дете съм закърмен с Дидро Дьома и Мопасан Завършил съм френска гимназия Симпатизирам на Фюрера и Мусолини но има едно голямо НО Германия се провалили Сега пак ще се провали Има нещо сбъркано в този модел Защо за пореден път Западът загуби войната Защо щатите клекнаха пред Иран А Велика Япония която ми е на сърце трепери от Северна Корея Отговор на въпросите търся Къде е грешен моделът
12:48 13.08.2026
39 Росомаха
12:49 13.08.2026
40 Военната помощ за Украйна намалява
12:49 13.08.2026
41 не може да бъде
12:50 13.08.2026
42 За това
12:56 13.08.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "Роко":Русия плати дълговете и сега си иска парите от републиките Нищо по нормално от това Украйна искаше от две крави да бозае но сега няма да бозае от нито една Вижте Чечня модерна просперираща територия Беларус вече ядрена сила Казахстан Туркменистан Имате ли представа колко напред са тези хора
12:56 13.08.2026
44 Росомаха
12:57 13.08.2026
45 В Русия има
До коментар #21 от "Реалист":диктатура и няма други кандидати за президент. Населението няма друг избор, освен да гласува за настоящия диктатор. Има някаква опозиция проформа, за заблуда уж има избори, но дефакто и самите руски граждани знаят, че диктатора е несменяем. Много тъжна картина. И в България е било така по времето на Т. Живков.
Коментиран от #48
12:57 13.08.2026
46 И Киев е Руски
До коментар #32 от "Русофоб":Не обиждай родителите Zi
12:58 13.08.2026
47 Европейците и американците
До коментар #31 от "за сега":си гледат живота, а руснаците се жертват като камикадзета на фронта, само и само Путин да е жив :)))
13:00 13.08.2026
48 Росомаха
До коментар #45 от "В Русия има":"по времето на Т. Живков"
За онова златно време можем само да си мечтаем. Никаква безработица, никакви бездомни, пълни ресторанти, народът яде луканки и пие гъмза. Всяко лято на море!
Коментиран от #49
13:02 13.08.2026
49 Голяма драма е било
До коментар #48 от "Росомаха":Истинско робство. Дефицит, икономии, затворени граници, дори са забранявали да се ходи на църква. Тъжна картина
13:09 13.08.2026