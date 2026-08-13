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Военната помощ за Украйна намалява в дългосрочен план
  Тема: Украйна

Военната помощ за Украйна намалява в дългосрочен план

13 Август, 2026 12:09 1 045 49

  • украйна-
  • оръжия-
  • военна помощ-
  • европа-
  • сащ-
  • русия-
  • кил

Въпреки че САЩ не допринасят повече за прякото финансиране на военните способности на Киев, техните оръжия продължават да играят ключова роля

Военната помощ за Украйна намалява в дългосрочен план - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Благодарение на новия заем, военната помощ за Украйна е достигнала най-високото си равнище от прекратяването на американското финансиране, но в дългосрочен план тя ще продължава да намалява, сочи проучване на Института за световна икономика в германския град Кил, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Военната помощ за Киев достигна 7,2 милиарда евро през юни, най-високото равнище от април 2024 г., когато Украйна получи 9,04 млрд. евро, преди САЩ да преустановят финансирането си през февруари 2025 г.

Това е третото най-голямо увеличение на военната помощ от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. според данните на Института за световна икономика в Кил, който следи обещаната и доставена военна, финансова и хуманитарна помощ на Киев от началото на конфликта, отбелязва АФП.

Увеличението се дължи основно на новия заем за подкрепа на Украйна, с който средствата за военна помощ, отделени от европейските институции през май и юни, достигнаха 4,3 млрд. евро.

Европейският съюз одобри заем от общо 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г., за да може Украйна да продължи да финансира войната си срещу Русия и да осигури функционирането на държавните си институции.

"Бързото отпускане на заема изпрати положителен сигнал към украинската страна", коментира Таро Нишикава, представител на института в Кил.

Освен този заем на ЕС Германия отпусна 700 милиона евро, Дания 600 милиона, а Нидерландия 500 милиона за подкрепа на украинската армия.

Въпреки това нивата на финансиране в дългосрочен план остават по-ниски отколкото бяха, преди американският президент Доналд Тръмп да прекрати помощта за Киев.

Така например преди февруари 2025 г. държавите отделяха средно 3,46 млрд. евро военна помощ за Киев, но оттогава тя е спаднала на 2,94 млрд. евро.

Въпреки че САЩ не допринасят повече за прякото финансиране на военните способности на Киев, техните оръжия продължават да играят ключова роля, тъй като Европа се превъоръжава все повече благодарение на предприятията от американския отбранителен сектор и получава доставки от американския военен резерв.

"САЩ остават основният доставчик на системите за противовъздушна отбрана, като например "Пейтриът", за които Европа разполага на този етап само с ограничени алтернативи", подчерта Федерико Мелаче, анализатор от института в Кил.

"Основният въпрос в дългосрочен план ще бъде дали Европа може да разработи надеждни заместители на главните американски отбранителни системи и дали би могла постепенно да намали зависимостта си от САЩ", допълва той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 5 Отговор
    НАТО свърши ракетите.

    Коментиран от #11

    12:10 13.08.2026

  • 2 Шубидуби

    32 4 Отговор
    Ша ля ля ля ля...3еля пак се наигра!

    12:10 13.08.2026

  • 3 Нено

    25 5 Отговор
    СаЩ си изразходиха ресурсите по дребните и вредни еврийчетъ

    12:11 13.08.2026

  • 4 Пич

    29 6 Отговор
    Само нашите тъпи Урсулиански лизачи нищо не са разбрали!!!
    Надее, Кемпер, Севлиевскии, Агоов...... как сте, муцки......?!

    12:13 13.08.2026

  • 5 Философ

    5 24 Отговор
    Когато се бориш с едно Зло дълго време:

    - Първо започваш да мислиш като Злото
    - Второ започваш да действаш като Злото
    - Трето се превръщаш в Злото

    Руснаците от 80 години се борят с нацизма и се превърнаха самите в нацисти!

    Коментиран от #9, #13

    12:13 13.08.2026

  • 6 Най-добрият вариант е

    6 24 Отговор
    Украйна сама да си произвежда оръжията. Тя вече го и прави, с изключение на ПВО системите и ракетите за тях. Освен че ще може да се защитава, това е и много доходен бизнес. Ще има много клиенти.

    12:16 13.08.2026

  • 7 Ъъъъ

    23 6 Отговор
    Стига с тия дългосрочни планове, да ги приключват руснаците и гейовете да мирясат!

    Коментиран от #10, #16

    12:18 13.08.2026

  • 8 Росомаха

    27 5 Отговор
    Украйна е най-бедната и пропаднала страна в света, на пълна европейска издръжка. С пропилените от САЩ и ЕС в Украйна пари, можеше да се изкорени безработицата и бедността в Запада.

    Коментиран от #17

    12:18 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Т.е руснаците да се

    3 13 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъ":

    самоприключат. Всъщност точно това и става руснаците- и гейове и не гейове сами се самоунищожават, без значение от сексуалната ориентираност :)))

    12:23 13.08.2026

  • 11 Роко

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ма верно ли? А натовците знаят ли?

    12:24 13.08.2026

  • 12 име

    11 4 Отговор
    Ами, така ще е, соpocнята не иска да работи, да плаща данъци и да осигури нуждата от златни тоалетни на киевската хунта. Няма и смелост да отиде на фронта да ни покаже как се мачкат ушанки. Могат само да църкат в интернет. С такива приятели на бондерите врагове не им трябват.

    Коментиран от #14, #15

    12:24 13.08.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Философ":

    Има логика в думите Ви Но Има едно голямо НО Русия направи всичко възможно да предотврати гражданската война Колективните десет години промиваха мозъците на украинците Накрая им сложиха шут за президент Според решенията от Потсдам Русия като правоприемник на СССР е в пълното си право да се бори с радикални групировки във своята окупационна зона Вие сами си вадете изводите ИИСУС ХРИСТОС беше смирен и праведен но влезе в Храма с бич Не с благи думи а с бич

    Коментиран от #20, #34

    12:26 13.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    От къде те изкопаха?

    Коментиран от #26

    12:28 13.08.2026

  • 16 Роко

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъ":

    Ще приключат ако могат. А те са известни неможачи. Е освен в гей сферата не напразно на приемаха толкова закони за борба с ЛГБТ (естествено тези закони не засегнаха гей клубове в Масква и Питер все пак гейовете във властта трябва да се забавляват някъде)

    12:29 13.08.2026

  • 17 Най-трагичната държава в

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "Росомаха":

    света е Северна Корея, най-строгата диктатура. Там е най-голямото робство. След нея се нареждат някои африкански диктатури и Русия, която се превръща в близнак на Северна Корея:)))

    12:30 13.08.2026

  • 18 Янко

    13 2 Отговор
    С тези пари живота на хората в света щеше да бъде чудесен.

    12:31 13.08.2026

  • 19 Росомаха

    11 2 Отговор
    Урките си избраха нерез за президент и започнаха гражданска война в Донбас, "да стоят децата в мазетата". След него си избраха психопат наркоман, който искаше да си пие "кава" в Крим, а прогони и изтреби 30 милиона. Сега спят в метрото и ривът.

    Коментиран от #21

    12:32 13.08.2026

  • 20 Философ

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Понеже от много години следя Русия и винаги съм бил "проруски", което е естествено, защото съм роден в Онова време, знам, какво се говори, какво се мисли в Русия. И това, което знам и вие удобно пренебрегвате, но навсякъде се теражира, че войната е срещу Запада.
    Путин смяташе, защото така го убеждаваха украинските му подлоги, че само да вкара войски в Украйна и украинците ще преминат на страната на Путин и след това заедно с тях ще продължат похода на Запад.

    Както видяхме, съвсем друго се случи, така че, другарю, тая пропаганда детоя я пробутвате, дори от Русия не е я тиражират. Явно си е ваша местна самоизмислица.

    Коментиран от #38

    12:33 13.08.2026

  • 21 Реалист

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Росомаха":

    Руснаците президент пък не са си избирали. Елцин го назначи и психопата узурпира властта с помощта на еврейската олигархия.

    Коментиран от #45

    12:34 13.08.2026

  • 22 И правилно... време е

    8 2 Отговор
    Зелю да фаща вокзала и право в Москва да подпише капитулацията и да мирне света!!!

    Коментиран от #25

    12:36 13.08.2026

  • 23 Укрофоб

    2 11 Отговор
    Не харесвам украинците. Не ми пука и за Украйна. Същият хомосоветикус отпадъкус като руснаците са.
    Но - едно голямо НО - искам да видя смачканите физиономи на русоподлогите, когато руснаците загубят. Това ще е блаженен кеф!

    Затова - подкрепям Украйна! Слава Украине!

    12:37 13.08.2026

  • 24 Росомаха

    9 2 Отговор
    "Нашите деца ще ходят на училище, а техните ще стоят в мазетата"
    Лозунг, с който урките си избраха президент!
    "Русия ще ни плати репарации от блокираните капитали"
    Лозунг, с който сега урките отиват на смърт.

    Коментиран от #27, #28, #32, #36

    12:38 13.08.2026

  • 25 Песков

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "И правилно... време е":

    - Товариш, Путин, товариш Путин! Зеленски ви търси!
    - Песков, подай ми телефона.
    - Товариш, Путин, не.. Зеленски ви търси на вратата на бункера с танка.

    Коментиран от #31, #33

    12:39 13.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Това е лошо има още около милион живи бандери.Дайте им патриотите

    12:41 13.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 за сега

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Песков":

    Киев гори ежедневно, а бандерите спят в метрото. В Москва хората си живеят живота.

    Коментиран от #47

    12:41 13.08.2026

  • 32 Русофоб

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Росомаха":

    Това е една от поредните лъжи на БГ русо дe бил ите! Заради такива като теб, станах ру со фоб! Мразя лъ жци - мa нгa ли и ру сo р об и.

    Коментиран от #46

    12:42 13.08.2026

  • 33 Еееех мечти....

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Песков":

    Наркомански халюцинации... и като се събудил пижамката му мокра!!!

    12:43 13.08.2026

  • 34 Роко

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Къде мога да се запозная с документа с който Рассия става правоприемник на СССР? Единственото в което Рассия е правоприемник на СССР е дълговете му нищо повече (при разпада на СССР останалите републики се отказаха от раздела на имуществото на СССР с условието че Рассия ще плати дълговете). А да правиш паралел между Христос и руските нацисти е най - малкото проява на лош вкус е разбира се ако от РПЦ е нормално там са сатанисти за които главна реликва е фуражката на Хитлер

    Коментиран от #43

    12:43 13.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Роко

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Росомаха":

    Приятелю на какво си? Явно е нещо много силно и вредно така че го спри.

    12:45 13.08.2026

  • 37 На раковоболния укротрол

    2 0 Отговор
    Двойно ще му съкратите дните с тези статии.

    12:47 13.08.2026

  • 38 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Философ":

    Аз от дете съм закърмен с Дидро Дьома и Мопасан Завършил съм френска гимназия Симпатизирам на Фюрера и Мусолини но има едно голямо НО Германия се провалили Сега пак ще се провали Има нещо сбъркано в този модел Защо за пореден път Западът загуби войната Защо щатите клекнаха пред Иран А Велика Япония която ми е на сърце трепери от Северна Корея Отговор на въпросите търся Къде е грешен моделът

    12:48 13.08.2026

  • 39 Росомаха

    3 2 Отговор
    Слава Богу, че ще намалее колосалното пилеене на парите, спестени от нашите майки и бащи. Сега чрез инфлацията ги изчездват от нашите сметки и ипотеки и ги пропиляват в Украйна.

    12:49 13.08.2026

  • 40 Военната помощ за Украйна намалява

    4 0 Отговор
    в дългосрочен план. Укротрола болен от скоротечен рак с разсейки колко ще откара с такива новини?

    12:49 13.08.2026

  • 41 не може да бъде

    4 2 Отговор
    Считам че е необходимо да се обърне специално внимание на това каква помощ се оказва от колективният Запад .-това са преди всичко оръжия!Истинската помощ ще я видим след като свърши войната -и имам подозрение че украинците ще бъдат много разочаровани -ще им се наложи годи ни много години да живея ограничения и лишения -не ми се иска да кажа -в мизерия!?Това което Съветската власт е построила и осигурила на УСССР никога няма да може да се достигне -даже и частично- и възстанови жизненият стандарт който са имали украинците вече никога няма да го имат!?Ако за някои е утешение че са нанесли на Русия щети и са убили много руснаци...бих искал да им кажа че това е твърде примитивно и жалко!?А Русия ще се възстанови -единственият въпрос е само колко по-силна ще бъде след възстановяването !? А Европа -не мога да кажа нищо но не виждам никаква причина за оптимизъм ...както при Украйна !?

    12:50 13.08.2026

  • 42 За това

    4 2 Отговор
    Ли исринската ппсланичка в България, олеся е катастрофирала в камион и не са и направени проби за опиати иналкохол. От мъка

    12:56 13.08.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Роко":

    Русия плати дълговете и сега си иска парите от републиките Нищо по нормално от това Украйна искаше от две крави да бозае но сега няма да бозае от нито една Вижте Чечня модерна просперираща територия Беларус вече ядрена сила Казахстан Туркменистан Имате ли представа колко напред са тези хора

    12:56 13.08.2026

  • 44 Росомаха

    2 2 Отговор
    Русия воюва с Украйна по остатъчен принцип. Не използва своите редовни войскови сили, а контрактници. Не използва своите стратегически сили. Не обявява мобилизация. Украйна и Европа напротив. Впрегнаха се в разорителна и дълготрайна война.

    12:57 13.08.2026

  • 45 В Русия има

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Реалист":

    диктатура и няма други кандидати за президент. Населението няма друг избор, освен да гласува за настоящия диктатор. Има някаква опозиция проформа, за заблуда уж има избори, но дефакто и самите руски граждани знаят, че диктатора е несменяем. Много тъжна картина. И в България е било така по времето на Т. Живков.

    Коментиран от #48

    12:57 13.08.2026

  • 46 И Киев е Руски

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Русофоб":

    Не обиждай родителите Zi

    12:58 13.08.2026

  • 47 Европейците и американците

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "за сега":

    си гледат живота, а руснаците се жертват като камикадзета на фронта, само и само Путин да е жив :)))

    13:00 13.08.2026

  • 48 Росомаха

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "В Русия има":

    "по времето на Т. Живков"

    За онова златно време можем само да си мечтаем. Никаква безработица, никакви бездомни, пълни ресторанти, народът яде луканки и пие гъмза. Всяко лято на море!

    Коментиран от #49

    13:02 13.08.2026

  • 49 Голяма драма е било

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Росомаха":

    Истинско робство. Дефицит, икономии, затворени граници, дори са забранявали да се ходи на църква. Тъжна картина

    13:09 13.08.2026

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