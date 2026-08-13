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Куба отбелязва 100 години от рождението на Фидел Кастро

Куба отбелязва 100 години от рождението на Фидел Кастро

13 Август, 2026 13:36 739 19

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Страната организира изложби, концерти и международен панаир на книгата в памет на дългогодишния кубински лидер

Куба отбелязва 100 години от рождението на Фидел Кастро - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Куба отбелязва днес 100 години от рождението на бившия кубински лидер Фидел Кастро, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

През тази седмица в страната се организират различни събития, посветени на Кастро. Сред тях са Международен панаир на книгата, изложби, концерти и събрания на делегати на леви организации.

В цяла Куба са поставени и визуални материали в памет на бившия лидер. Плакати с лика на Фидел Кастро бяха разпънати по фасадите на болници, а по улиците бяха поставени билбордове с негови лозунги, сред които „Отечество или Смърт“.

Стогодишнината от рождението на Кастро се отбелязва в момент, когато Куба е подложена на все по-голям икономически натиск. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи през януари пълна блокада на острова и въведе серия от санкции, насочени към оказване на натиск върху комунистическото правителство да предприеме политически и икономически промени.

Според предоставената информация тези мерки са задълбочили петгодишната икономическа криза в Куба, която вече е била породена от по-ранни американски санкции и неуспешната реформа на кубинската финансова система.

Последиците за населението са широкообхватни. Сред тях са продължителни спирания на електрозахранването, недостиг на гориво и лекарства, спад на индустриалната активност и туризма, отменени полети и ограничения в транспорта.

Засегнати са и ежедневните дейности в страната, като са намалени работното време и учебните часове.

Фидел Кастро управлява Куба в продължение на пет десетилетия - от 1959 до 2008 г. През 2008 г. той предава властта на своя брат Раул Кастро.

През десетилетията на управлението си Фидел Кастро се превръща в една от най-разпознаваемите политически фигури в Латинска Америка и в развиващия се свят. За част от тези общества той е символ на антиколониалната борба и революционните движения.

Политиката му обаче предизвиква и сериозна опозиция. Първоначално сред противниците му са богатите кубинци, много от които напускат страната и се установяват в САЩ. По-късно съпротивата се разширява и към хората, които се противопоставят на монопола на комунистическата партия върху политическата власт в Куба.

Стогодишнината от рождението му по този начин се отбелязва едновременно като възпоменание за една от най-влиятелните фигури в историята на Куба и на фона на сериозните икономически трудности, пред които страната е изправена.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 койдазнай

    12 7 Отговор
    Абе някой знае ли, защо не позволяват на кубинците да пътуват свободно по света?!?

    Коментиран от #5, #6, #7, #8, #11

    13:46 13.08.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    11 12 Отговор
    Социализъм в най изроденият му вид,такъв е в Куба и се виждат последиците...липса на почти всичко...купонна система.Комунизма започва от 1960 и 1991 год.кранчето спира.СССР спира с милиардите помощи и нещата се озъбват..И вече 35 год.са на никъде...в буквалният смисъл...а можеше да стане остров мечта,ама с такива некъдърни комунистически ръководители....толкова.

    13:49 13.08.2026

  • 5 Герги

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    с едно изречение,защото имат социализъм...

    13:50 13.08.2026

  • 6 Един

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Щото са много свободни от империализъм....и щото са бедни и нямат пари за път.

    13:52 13.08.2026

  • 7 ФАКТ Е

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Комунистът Радев е национален предател! Слуга на Путин!

    13:53 13.08.2026

  • 8 Сила

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Защото ще има световен бум на проституцията и венерическите болести ....
    СЗО и ООН забраняват ...🫣

    14:03 13.08.2026

  • 9 не може да бъде

    6 5 Отговор
    Който е получил шанса да се запозна с Куба на Фидел Кастро с Куба на семейство Кастро Куба на Че Гевара значи е получил шанс за цялостно преосмисляне на живота и политиката !?Аз лично не разбрах както пише на плаката на снимката че историята е една революция но разбрах че Фидел Кастро е велик човек -и в политически и в личностен план!?Няма друг политик в света който е възглавил една държава буквално превърната в бардак/сметище от САЩ с население с пълна неграмотност около 70 % -да е направил толкова за хората!?Няма политик в света който доброволно се е отказал от изключително голямо лично богатство за да то даде на държавата ...не си спомням точно но сем.Кастро е владяло около 300 хил.дка захарна тръстика -давате ли си сметка какво е това!?Ако не бяха американците с тяхната блокада и вредителство което трае вече 60 г.Куба сега щеше да е една добра държава ...просто е недостойно и срамно това което правят американците вече 60 г!?Фидел Кастро не може да бъде описан с няколко изречения -мащабът му е огромен и личните му слабости /като нормален човек / не накърняват неговото величие!?

    Коментиран от #17

    14:04 13.08.2026

  • 10 Само питам

    7 5 Отговор
    Колко години би издържала България на пълно ембарго и блокада , като Куба ? А други , например Франция , Турция ...биха ли издържали и една година ? За Куба сега е 64та година !

    Коментиран от #12, #19

    14:05 13.08.2026

  • 11 не може да бъде

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Това е невярно твърдение -аз лично бях на летище Хавана през 1980 г -и видях как напускат Куба тези кубинци които желаят -правителството на Куба обяви че който иска може да напусне Куба както пожелае -много западни държави особено Испания бяха изпратили самолети .-беше популярна фразата - Que se vayan !/да си вървят/отиват !/Тогава напуснаха -доколкото си спомням около 150-200 хил .кубинци за няколко месеца и това беше!?А това че САЩ създават най-различни пречки за кубинците в т.ч и за пътувания е съвсем друга тема .а и голяма част от кубинците просто не могат да си позволят такова пътуване -това е горчивата истина!?

    14:15 13.08.2026

  • 12 Сила

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    СССР и СИВ наливаха милиарди там !!!
    Руснаците ( СССР ) им даваха храна докато собствения им народ търпеше лишения и дефицит на основни стоки ..
    Български инжинери им построиха два язовира ....
    Кубинците са мързеливци и нехранимайковци , бяха галените деца на социализма , защото ги ползваха за плакат и плацдарм на соца в тази част на света ....
    Но всички свърши с краха на СССР и СИВ и се видя , че са брутални мързеливци и некадърници !!!
    А купон и фиеста не става на гладен стомах ....

    14:18 13.08.2026

  • 13 Венсеречэс

    4 2 Отговор
    Още не си дават богатствата на империалистите

    14:23 13.08.2026

  • 14 Куба е

    6 3 Отговор
    Пример до какво води комунизЪма.

    14:32 13.08.2026

  • 15 Пиночет

    5 3 Отговор
    Кубе е ярък пример за това, който се хване с миризливите руски смотаняци и палячовци,стига до купонна система и разруха!

    14:42 13.08.2026

  • 16 Кубинската трагедия

    4 1 Отговор
    Тоиз умопобъркан брадат и нечистоплътен мерзавец, углавен престъпник и убиец,, 50 години изнасяше речи за "превъзходството на соицализма", които траеха понякога по 5 - 6 часа! Горките кубинци насила бяха принудени да стоят прави и го слушат! Той все им обещаваше "светлото бъдеще", както престъппата и кървава БКП и правешкиьт говедар Тодор Живков го обещаваха на нас! Все пак, Бог ни опази от чудовище като лудия Ксатро! 50 годиин мизерия, глад, нищета и корупция на "Острова на свободата"! Кубинците имаха право на 3 метра басма на година и по две филии хляб на ден! Това беше! Въпреки натоварените с провизии кораби от "Великия СССР", които ежедневно се разтоварваха по кубинските пристанища! А след разпада на "Великия СССР", трагедията е пълна!

    Коментиран от #18

    14:55 13.08.2026

  • 17 Европеец

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "не може да бъде":

    Съгласен съм с коментара ти..... Фидел Кастро беше голям държавник.... Не знам някой да е бил рекорда му по времетраене на реч..... За жалост, ако Куба не беше трън в очите на краварите би била просперираща държава..... Откак Кастро свали Батиста и взе властта, Куба винаги е била под незаконни американски санкции и блокади...

    15:12 13.08.2026

  • 18 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кубинската трагедия":

    В момента в Куба има купони за захар ...!!!???!!!
    В КУБА НЯМА ЗАХАР !!!?!?!?
    сигурен съм , че ако Кастро 50 години беше "управлявал" пустинята Сахара там нямаше да има пясък ....

    15:17 13.08.2026

  • 19 Само отговарям

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Не помниш ли социалистическият концлагер НРБ? Не си ли бърсал задника си вместо с тоалетна хартия, с Работническо дело!

    15:50 13.08.2026