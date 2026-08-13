Куба отбелязва 100 години от рождението на Фидел Кастро

Куба отбелязва днес 100 години от рождението на бившия кубински лидер Фидел Кастро, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
През тази седмица в страната се организират различни събития, посветени на Кастро. Сред тях са Международен панаир на книгата, изложби, концерти и събрания на делегати на леви организации.
В цяла Куба са поставени и визуални материали в памет на бившия лидер. Плакати с лика на Фидел Кастро бяха разпънати по фасадите на болници, а по улиците бяха поставени билбордове с негови лозунги, сред които „Отечество или Смърт“.
Стогодишнината от рождението на Кастро се отбелязва в момент, когато Куба е подложена на все по-голям икономически натиск. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи през януари пълна блокада на острова и въведе серия от санкции, насочени към оказване на натиск върху комунистическото правителство да предприеме политически и икономически промени.
Според предоставената информация тези мерки са задълбочили петгодишната икономическа криза в Куба, която вече е била породена от по-ранни американски санкции и неуспешната реформа на кубинската финансова система.
Последиците за населението са широкообхватни. Сред тях са продължителни спирания на електрозахранването, недостиг на гориво и лекарства, спад на индустриалната активност и туризма, отменени полети и ограничения в транспорта.
Засегнати са и ежедневните дейности в страната, като са намалени работното време и учебните часове.
Фидел Кастро управлява Куба в продължение на пет десетилетия - от 1959 до 2008 г. През 2008 г. той предава властта на своя брат Раул Кастро.
През десетилетията на управлението си Фидел Кастро се превръща в една от най-разпознаваемите политически фигури в Латинска Америка и в развиващия се свят. За част от тези общества той е символ на антиколониалната борба и революционните движения.
Политиката му обаче предизвиква и сериозна опозиция. Първоначално сред противниците му са богатите кубинци, много от които напускат страната и се установяват в САЩ. По-късно съпротивата се разширява и към хората, които се противопоставят на монопола на комунистическата партия върху политическата власт в Куба.
Стогодишнината от рождението му по този начин се отбелязва едновременно като възпоменание за една от най-влиятелните фигури в историята на Куба и на фона на сериозните икономически трудности, пред които страната е изправена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 койдазнай
Коментиран от #5, #6, #7, #8, #11
13:46 13.08.2026
4 Кривоверен алкаш
13:49 13.08.2026
5 Герги
До коментар #3 от "койдазнай":с едно изречение,защото имат социализъм...
13:50 13.08.2026
6 Един
До коментар #3 от "койдазнай":Щото са много свободни от империализъм....и щото са бедни и нямат пари за път.
13:52 13.08.2026
7 ФАКТ Е
До коментар #3 от "койдазнай":Комунистът Радев е национален предател! Слуга на Путин!
13:53 13.08.2026
8 Сила
До коментар #3 от "койдазнай":Защото ще има световен бум на проституцията и венерическите болести ....
СЗО и ООН забраняват ...🫣
14:03 13.08.2026
9 не може да бъде
Коментиран от #17
14:04 13.08.2026
10 Само питам
Коментиран от #12, #19
14:05 13.08.2026
11 не може да бъде
До коментар #3 от "койдазнай":Това е невярно твърдение -аз лично бях на летище Хавана през 1980 г -и видях как напускат Куба тези кубинци които желаят -правителството на Куба обяви че който иска може да напусне Куба както пожелае -много западни държави особено Испания бяха изпратили самолети .-беше популярна фразата - Que se vayan !/да си вървят/отиват !/Тогава напуснаха -доколкото си спомням около 150-200 хил .кубинци за няколко месеца и това беше!?А това че САЩ създават най-различни пречки за кубинците в т.ч и за пътувания е съвсем друга тема .а и голяма част от кубинците просто не могат да си позволят такова пътуване -това е горчивата истина!?
14:15 13.08.2026
12 Сила
До коментар #10 от "Само питам":СССР и СИВ наливаха милиарди там !!!
Руснаците ( СССР ) им даваха храна докато собствения им народ търпеше лишения и дефицит на основни стоки ..
Български инжинери им построиха два язовира ....
Кубинците са мързеливци и нехранимайковци , бяха галените деца на социализма , защото ги ползваха за плакат и плацдарм на соца в тази част на света ....
Но всички свърши с краха на СССР и СИВ и се видя , че са брутални мързеливци и некадърници !!!
А купон и фиеста не става на гладен стомах ....
14:18 13.08.2026
13 Венсеречэс
14:23 13.08.2026
14 Куба е
14:32 13.08.2026
15 Пиночет
14:42 13.08.2026
16 Кубинската трагедия
Коментиран от #18
14:55 13.08.2026
17 Европеец
До коментар #9 от "не може да бъде":Съгласен съм с коментара ти..... Фидел Кастро беше голям държавник.... Не знам някой да е бил рекорда му по времетраене на реч..... За жалост, ако Куба не беше трън в очите на краварите би била просперираща държава..... Откак Кастро свали Батиста и взе властта, Куба винаги е била под незаконни американски санкции и блокади...
15:12 13.08.2026
18 Сила
До коментар #16 от "Кубинската трагедия":В момента в Куба има купони за захар ...!!!???!!!
В КУБА НЯМА ЗАХАР !!!?!?!?
сигурен съм , че ако Кастро 50 години беше "управлявал" пустинята Сахара там нямаше да има пясък ....
15:17 13.08.2026
19 Само отговарям
До коментар #10 от "Само питам":Не помниш ли социалистическият концлагер НРБ? Не си ли бърсал задника си вместо с тоалетна хартия, с Работническо дело!
15:50 13.08.2026