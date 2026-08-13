Куба отбелязва 100 години от рождението на Фидел Кастро

Куба отбелязва днес 100 години от рождението на бившия кубински лидер Фидел Кастро, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

През тази седмица в страната се организират различни събития, посветени на Кастро. Сред тях са Международен панаир на книгата, изложби, концерти и събрания на делегати на леви организации.

В цяла Куба са поставени и визуални материали в памет на бившия лидер. Плакати с лика на Фидел Кастро бяха разпънати по фасадите на болници, а по улиците бяха поставени билбордове с негови лозунги, сред които „Отечество или Смърт“.

Стогодишнината от рождението на Кастро се отбелязва в момент, когато Куба е подложена на все по-голям икономически натиск. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи през януари пълна блокада на острова и въведе серия от санкции, насочени към оказване на натиск върху комунистическото правителство да предприеме политически и икономически промени.

Според предоставената информация тези мерки са задълбочили петгодишната икономическа криза в Куба, която вече е била породена от по-ранни американски санкции и неуспешната реформа на кубинската финансова система.

Последиците за населението са широкообхватни. Сред тях са продължителни спирания на електрозахранването, недостиг на гориво и лекарства, спад на индустриалната активност и туризма, отменени полети и ограничения в транспорта.

Засегнати са и ежедневните дейности в страната, като са намалени работното време и учебните часове.

Фидел Кастро управлява Куба в продължение на пет десетилетия - от 1959 до 2008 г. През 2008 г. той предава властта на своя брат Раул Кастро.

През десетилетията на управлението си Фидел Кастро се превръща в една от най-разпознаваемите политически фигури в Латинска Америка и в развиващия се свят. За част от тези общества той е символ на антиколониалната борба и революционните движения.

Политиката му обаче предизвиква и сериозна опозиция. Първоначално сред противниците му са богатите кубинци, много от които напускат страната и се установяват в САЩ. По-късно съпротивата се разширява и към хората, които се противопоставят на монопола на комунистическата партия върху политическата власт в Куба.

Стогодишнината от рождението му по този начин се отбелязва едновременно като възпоменание за една от най-влиятелните фигури в историята на Куба и на фона на сериозните икономически трудности, пред които страната е изправена.