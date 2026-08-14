Външният дълг на Русия нарасна с 2,1 на сто от началото на годината до 313,3 млрд. долара

Външният дълг на Русия се е увеличил с 6,5 млрд. долара от началото на 2026 г. и към 1 юли е достигнал 313,3 млрд. долара, сочат данни на Централната банка на Русия, цитирани от ТАСС, пише БТА.

Увеличението спрямо началото на годината е с 2,1 на сто, като най-съществено са нараснали външните задължения на банковата система и останалите сектори на икономиката, посочва руската централна банка.

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Въпреки увеличението от началото на годината външният дълг остава по-нисък спрямо същия период на 2025 г. Към 1 юли миналата година той е възлизал на 324,05 млрд. долара.

Така на годишна база външните задължения на Русия са намалели с около 10,8 млрд. долара, или приблизително 3,3 на сто.