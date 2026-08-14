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Външният дълг на Русия нарасна с 2,1 на сто от началото на годината до 313,3 млрд. долара
  Тема: Украйна

Външният дълг на Русия нарасна с 2,1 на сто от началото на годината до 313,3 млрд. долара

14 Август, 2026 21:25 1 111 99

  • русия-
  • рубла-
  • елвира набиулина-
  • владимир путин-
  • кремъл

Въпреки увеличението от началото на годината външният дълг остава по-нисък спрямо същия период на 2025 г.

Външният дълг на Русия нарасна с 2,1 на сто от началото на годината до 313,3 млрд. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Външният дълг на Русия се е увеличил с 6,5 млрд. долара от началото на 2026 г. и към 1 юли е достигнал 313,3 млрд. долара, сочат данни на Централната банка на Русия, цитирани от ТАСС, пише БТА.

Увеличението спрямо началото на годината е с 2,1 на сто, като най-съществено са нараснали външните задължения на банковата система и останалите сектори на икономиката, посочва руската централна банка.

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Въпреки увеличението от началото на годината външният дълг остава по-нисък спрямо същия период на 2025 г. Към 1 юли миналата година той е възлизал на 324,05 млрд. долара.

Така на годишна база външните задължения на Русия са намалели с около 10,8 млрд. долара, или приблизително 3,3 на сто.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РУСИЯ ИМА РЕСУРСИ

    39 14 Отговор
    А колко нарасна евро-българския дълг?

    Коментиран от #6, #31, #93, #96

    21:27 14.08.2026

  • 2 Около

    39 12 Отговор
    0,8% от външния дълг на САЩ

    21:29 14.08.2026

  • 3 Шорт

    23 9 Отговор
    В английската преса пише че руски самолет е свалил 4 укрйнски хвърчила. Не знам верно ли е? Или да?

    Коментиран от #12, #16

    21:29 14.08.2026

  • 4 А кажете

    28 11 Отговор
    на ЕС и държавите от ЕС? Че в последно време само кредити за спонсориране на Украйна теглят!

    21:30 14.08.2026

  • 5 Сатана Z

    13 42 Отговор
    Цял Китай Русия Северна корея Индия
    Африка още 200 деуги се бият Срещу Украйна

    И украйна ги смля


    Слава Украйна само ще викате всички Льохми и ще мълчите

    Коментиран от #21, #36, #45, #97

    21:31 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данчо

    23 10 Отговор
    За скъсаняците е огромна цифра!...За тях е месечният приход от енергоносители за износ!....Дебилска статия!

    21:31 14.08.2026

  • 8 арбалета 🎯

    17 7 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел ...

    21:31 14.08.2026

  • 9 Толи Заглавието

    20 6 Отговор
    И какво ни интересува, че Русия си е намалила дълга , Толи? За Българският нещо да кажеш?

    21:31 14.08.2026

  • 10 ФАКТ

    8 21 Отговор
    К за бавноразвиващия юилиционер Псулер и бункера му и токчетата му и ботокса му и памперса му

    21:32 14.08.2026

  • 11 Овчар

    21 8 Отговор
    На Русия и расте само територията ..!

    21:32 14.08.2026

  • 12 аз четох

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "Шорт":

    че руски Су, свалил две СУ на Украйна, новината е от днес, но е станало миналата седмица май

    21:32 14.08.2026

  • 13 Пич

    8 22 Отговор
    След тази новина дрьъътиия пaацyyyул клошар копей разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    Коментиран от #29, #99

    21:32 14.08.2026

  • 14 Сатана Z

    24 6 Отговор
    Русия харчи за СВО една 7% - 8% от своя брутен продукт за разлика от фалиралата Укрия ,която е на помощи.
    Русия 330 милиарда дълг ,а България 56 милиарда.

    21:32 14.08.2026

  • 15 Вашето мнение

    27 9 Отговор
    Гладкоизпилените мозъчета на жълтопаветната измет вероятно да се възпалили от възторг, без дори да се замислят, че тази цифра говори едно, а то е, че Русия практически няма дълг.

    Коментиран от #22, #26

    21:32 14.08.2026

  • 16 Радио Ереван

    5 14 Отговор

    До коментар #3 от "Шорт":

    Не е руски самолет да е свалиш хвърчила, а май ка ти милата си е свалила кюллтите на тираджия.

    21:33 14.08.2026

  • 17 смешкофци а пък тук поне 10 млрд €

    11 5 Отговор
    Външният дълг на Русия се е увеличил с 6,5 млрд. долара от началото на 2026 г

    21:33 14.08.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    23 7 Отговор
    Интересна работа... фалирала Русия има 17% дълг и той пада въпреки безпрецедентните санкции на "запада"... а на запада дълга, който вече е почти 100% (колективно и много над 100 за много от западните държави) продължава да расте?!

    Клуба дето влязохме вярно е на богатите! Всички са милионери... ама кредитни 😂😂😂

    Коментиран от #50

    21:33 14.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ

    15 7 Отговор
    Колко е дълга на Бандерия. Май няма да и стигнат всичките редкоземи.

    Коментиран от #28

    21:34 14.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не само това

    7 6 Отговор
    От 150 милиона преди няколко години до 143 милиона в момента -
    Основни демографски показателиОбщ брой: 143,4 милиона душиМясто в света: 9-тоГрадско население: около 68% до 75% в зависимост от методологиятаСредна възраст: 40,7 годиниТенденции и динамикаНалице е дългосрочен естествен спад на населението, при който броят на смъртните случаи надвишава броя на новородените. Това се дължи на убитите във войната в Украйна ,и дори положителният прираст в републиките Дагестан и Ингушетия не може да компенсира това.

    21:35 14.08.2026

  • 24 АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАГАНДА

    8 4 Отговор
    Приличат точно на бесни кучета. Загубили разум.

    21:36 14.08.2026

  • 25 Шорт

    8 5 Отговор
    Украйна Умре!

    21:36 14.08.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 10 Отговор

    До коментар #15 от "Вашето мнение":

    по принцип Митрофанова трябва да има интелигентен подчинен в твое лице , но дефакто има малоум на копейка , на която вместо да плаща , трябва да я ошамари и изгони за уронване на престижа

    21:37 14.08.2026

  • 27 Витанов

    5 7 Отговор
    Средна пенсия в Москва 200 € .
    Баба ми взема 4 пъти повече.

    21:37 14.08.2026

  • 28 Оня с парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ":

    Като ти го намаам в πъррдялника ще се сетиш.

    21:38 14.08.2026

  • 29 Точен сте

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    И това в държава с най огромните природни богатства и залежи като нефт и полезни изкопаеми -
    Минималната работна заплата в Русия е 27 093 рубли бруто (около 23 571 рубли нето след приспадане на 13% данък), което се равнява на под 250 евро. Средните възнаграждения варират значително в зависимост от региона, като по-високи нива се отчитат в големите градове като Москва и Санкт Петербург, но ръстът на доходите се забавя заради промените в икономиката.

    Коментиран от #32, #33, #35, #46, #48

    21:38 14.08.2026

  • 30 36 трилиона долара в външния дълг на САЩ

    10 4 Отговор
    Защо гледаме външния дълг на чуждите държави? България затъва в дългове. Радев изтегли нов дълг. Правнуците ще го плащат.

    Коментиран от #52

    21:38 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Смятайте как путя и олигарсите ми крадат

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "Точен сте":

    Че минималната заплата в България да е 2 пъти и половина по висока

    21:40 14.08.2026

  • 33 Няма край руската миzeрия

    9 6 Отговор

    До коментар #29 от "Точен сте":

    Няма.

    21:41 14.08.2026

  • 34 Червената аристокрация спомената от

    4 3 Отговор
    Ленин ще затрие русия
    Ухо ялис
    Бог високо цар далеко
    Русия кога ли ще стане 1 милиард руснаЧета

    21:41 14.08.2026

  • 35 Град Козлодуй

    12 8 Отговор

    До коментар #29 от "Точен сте":

    Но! Безплатно медицинско обслужване! Безплатно образование! Екологични продукти в магазина! И някой цени 3 пъти по ниски!

    Коментиран от #42, #51

    21:41 14.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дзак

    0 2 Отговор
    За да тегли дълг, Човек трябва да има сигурен приход!

    21:42 14.08.2026

  • 38 Икономист

    10 4 Отговор
    Нашият нарасна с 9% без да сме във война.. присмял се хърбел на щърбел 💩

    21:42 14.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И какъв е проблема щом

    4 2 Отговор
    Русия ще плаща външния си дълг в рубли ?

    21:44 14.08.2026

  • 41 Рускините са ялови и не раждат

    4 6 Отговор
    Нераждала утроба няма насита

    21:44 14.08.2026

  • 42 Икономист

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй":

    Средна продължителност на живота в русия-66 години.В България -76.

    21:47 14.08.2026

  • 43 Щильо

    6 3 Отговор
    За един приятел питам, как върви дълга на държавите от ЕД и по специално Германия и Франция. За Обединеното Кралство не питам....там е катастрофа финансово и демографски.

    21:47 14.08.2026

  • 44 Ъхъъъъ....

    9 6 Отговор
    Националният дълг на САЩ достигна рекордните 40 трилиона долара – дългът на Вашингтон се е увеличил с над 500 милиарда долара от 1 юли насам. Според Бюджетната служба на Конгреса, през 2027 г. той ще надхвърли 41,3 трилиона долара.

    21:47 14.08.2026

  • 45 О, Морес

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Пояснете,моля,как точно ги е "смляла", че според моите източници "а дано,ама надали".Много е опасно в живота да бъркаш желаното с действителното.И май крадеш ник-неймове!

    21:48 14.08.2026

  • 46 Ами

    6 5 Отговор

    До коментар #29 от "Точен сте":

    Минималната работна заплата в Русия е базата която
    се ползва за определяне на различни плащанията.
    В Русия никой не работи за такава заплата.
    Средната работна заплата в Русия варира между
    3 и 4 минимални работни заплати.

    21:48 14.08.2026

  • 47 Русия с общ дълг

    8 5 Отговор
    313,3 млрд. долара, а дългът на Вашингтон се е увеличил с над 500 милиарда долара от 1 юли насам.

    Коментиран от #57

    21:50 14.08.2026

  • 48 Обаче

    9 6 Отговор

    До коментар #29 от "Точен сте":

    забравяш да споменеш обаче че едва 5% са на минимална,около 50% от населението взима между 70к и 150к(720-1550 евро),това е са обикновените хора,за по висшите няма смисъл да коментирам,така че кое по точно им е зле, като заплатите са по високи от тези в Бг,а продуктите 3 че някои и повече пъти по евтини там?

    Коментиран от #55, #60

    21:51 14.08.2026

  • 49 В религията майка с дете е като Мадоната

    1 2 Отговор
    Жена без дете е Саломе дъщерята на Ирод антипа поискала главата на Йоан кръстител на тепсия

    21:51 14.08.2026

  • 50 О, Морес

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Кво да се прави-тежко наследство от колониалното минало-и дойде големият мързел и голямото лигавене.А пари-няма проблем, ще напечатаме!

    21:51 14.08.2026

  • 51 При 2.5 пъти по ниска минимална в раша

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй":

    Ето колко е хляба там -
    Средната цена на хляба в Русия е около 120 до 130 рубли (приблизително 2,20 – 2,40 лева) за килограм.
    ...
    Дори по скъп от България

    Коментиран от #58, #59

    21:53 14.08.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "36 трилиона долара в външния дълг на САЩ":

    Часовникът показва 39 111 111 111 111 $$$
    Докато пиша вече е още нагоре❗
    ⏰ Скоро ще звъни за 4×10¹³🫪
    4О ООО ООО ООО ООО $$$

    21:53 14.08.2026

  • 53 И Киев е Руски

    1 3 Отговор
    И на кой ще го плаща смешници

    Коментиран от #61

    21:54 14.08.2026

  • 54 А ЕЦБ пък

    4 1 Отговор
    Реално от 6 месеца е във технически фалит

    21:54 14.08.2026

  • 55 Обаче

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Обаче":

    Кои продукти са по-евтини?Освен рускините.

    Коментиран от #64

    21:54 14.08.2026

  • 56 ЗАКРИВАААЙ

    4 1 Отговор
    УЛУС МУХША (моксель) стана Втората С . Корея!!
    Хихихихихи

    21:54 14.08.2026

  • 57 Дълговете са за статистиката

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Русия с общ дълг":

    Имал дал

    21:55 14.08.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "При 2.5 пъти по ниска минимална в раша":

    Къде в България хлябът е 2.40.лв ( 1.2€)
    за КИЛОГРАМ❓

    Коментиран от #65, #66, #68

    21:55 14.08.2026

  • 59 да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #51 от "При 2.5 пъти по ниска минимална в раша":

    кога си купувал килограм хляб за 2.4, може би преди 10тина години,къде ви събират такива "умници"

    21:57 14.08.2026

  • 60 Ето средната заплата в раша

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Обаче":

    В България е 3400 лв. ( 1740 евро) -
    Средната брутна заплата в Русия е около 100 000 – 110 000 рубли. След приспадане на стандартния плосък данък върху общия доход от 13% (за доходи до 5 млн. рубли годишно), средната нетна (чиста) заплата е приблизително 87 000 – 95 000 рубли (около 900 – 980 щатски долара).

    Коментиран от #69, #79, #80

    21:57 14.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Група евро-данъкоплатци

    3 2 Отговор
    Ох значи не сме напразно ручали жабетата!
    Няма да тепаме тия от Брюксел защото победиха най-накрая.

    Но се питаме с колко е нарастнал външния дълг на Европа, САЩ и Украйна, за да сравним?

    21:59 14.08.2026

  • 63 Шкембе Войвода

    3 3 Отговор
    Айде, русофилите, трийте си коментарите, че опорките ви пак се счупиха! В Русия вече се обвиняват взаимно в екстремизъм по високите етажи на властта. Най-верният човек на Путин, Сергей Миронов, скочи срещу самата управляваща партия Единна Русия и ги нарече екстремисти, които ламтят само за топли депутатски местенца. Дори се съюзи с опозицията от Яблоко. Докато тук у нас някои още им се кланят и ги мислят за света вода ненапита, там в Москва гарвани гарвану око вадят и се колят за кокала. Циркът им е пълен, ама нашите копейки тук ще се направят, че нищо не са видели!

    22:00 14.08.2026

  • 64 Обаче

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Обаче":

    около 95% от продуктите са по евтини,да не говорим че са и по чисти,а за жените по евтини от българките са единствено може би украинките

    22:00 14.08.2026

  • 65 В Москва килограм домати чери

    3 5 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    800 рубли.Смятай.Ако можеш.Рускиня казва,че не е яла говеждо от 3 години.

    Коментиран от #84

    22:00 14.08.2026

  • 66 О, Морес

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То па един хляб.От укро-монсантовска вмирисана "казълджа"(долнопробна пшеница бел.на автора).
    Нашата екстра класа пшеница я изкупуват италианците и после ни я продават като "паста" по 6 евро за пакетче(2 порции).

    Коментиран от #70

    22:03 14.08.2026

  • 67 На европа ще и излезе скъпо евтините

    1 1 Отговор
    Българи с доходи Х/2

    22:04 14.08.2026

  • 68 Ту пой, ДА? ))))

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Телешко филе -- 1800 Рубля кг ! Ягоди - 400 гр...400 Р( 5 $).. Гъби 400 гр ..360 Рубля ( 4 $) и т.н
    ЗАКРИВАЙ

    Коментиран от #71, #75, #86

    22:05 14.08.2026

  • 69 Доста си заблуден

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ето средната заплата в раша":

    Не се пробвай да заблудиш и другите,средната месечна заплата в Русия минава 2000евро и то без бонусите,толкова ли си мислиш че са ограничени читателите на сайта?

    Коментиран от #72

    22:05 14.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 хахахахха

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ту пой, ДА? ))))":

    ей го още един фантазьор,не ви бива за дезинформация

    22:06 14.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Путин яде чеверме в чевермето София

    2 2 Отговор
    И сега пролива агнецка кръв
    Сега яде Патица по пекински в пекин и дронове ще затрият русия

    Коментиран от #76

    22:07 14.08.2026

  • 74 Шкембе Войвода

    1 3 Отговор
    Ей, русофили, бързо падайте на колене и вадете носните кърпи, че новият главнокомандващ на подводния плаж е тук! Видяхте ли великия геостратег с тази шапка пилотка на главата? Изглежда по-нелепо от всякога – все едно е готвач в соц закусвалня от 80-те години, пионер на лагер или анимационен моряк, който спешно си търси изгубения кораб и здравия разум! Сложил си флотската пилотка за подводничари, сигурно за да е в тон с Черноморския флот, който след срещата с украинските дронове вече успешно се преквалифицира в подводна археология и бере миди на дъното. Сигурно се подготвя психологически да командва остатъците от армията си от някоя барокамера. Човекът буквално прилича на карикатура от миналия век, интернет го скъса от подигравки и цял свят му се смее, ама нашите местни копейки тук сигурно ще кажат, че това е „таен космически шлем с аналоговнетна технология“. Циркът им е пълен, корабите им станаха на подводници, а шефът им се разхожда със сгънат вестник на главата – продължавайте да му се кланяте на тоя комедиант!

    22:07 14.08.2026

  • 75 Мдаа

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "Ту пой, ДА? ))))":

    Жителка на предградие на Москва казва,че когато много ѝ се прияде домат си купува 300гр.

    Коментиран от #87

    22:08 14.08.2026

  • 76 Руснаците трябва да ядът

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Путин яде чеверме в чевермето София":

    Плодове и зеленчуци големи да порастат да си заселят територията

    22:10 14.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 О, Морес

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Делю Хайдутин":

    Ама то и брашното е укро- Монсанто.От него по скоро става шпакловка за тавани.

    22:11 14.08.2026

  • 79 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ето средната заплата в раша":

    Малко си объркал нещата :)
    Средната брутна работна заплата в България е 1 407 евро.
    Като махнеш осигуровки и данъци пада под 1 000 евро.
    А 90 000 рубли са около 920 евро.
    Но в Русия всичко е по-евтино от България, ето защо
    живеещите в Русия имат по-голяма покупателната способност.
    И не само, в сравнение с живущите в България.
    Дори германците си признаха, че средният германец живее по-зле от средния руснак.

    Коментиран от #83

    22:12 14.08.2026

  • 80 Тва не е толкова важно пич

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ето средната заплата в раша":

    Средно в Русия цената на жилищно-комуналните услуги (ЖКУ) е около 5 500 – 7 000 рубли на месец за стандартен апартамент от около 50–60 квадратни метра. От какво се състои плащането?
    Отопление: Около 30% от общите разходи (най-големият разход през студения сезон).
    Поддръжка и ремонт на жилища: Около 20% (такси за наем на управляващото дружество).
    Водоснабдяване и канализация (топла и студена вода): Около 20%.
    Електричество: Около 12%.
    Други (основни ремонти, извозване на боклук, газ): Останалите 18%....... Сещаш ли се за какво ти говоря? Жилищно-комуналните услуги 5 500 – 7 000 рубли при брутна заплата да кажем от 105 000 рубли. ....

    22:13 14.08.2026

  • 81 Фактолог

    4 1 Отговор
    Русия има приблизително 30 пъти по-голямо население от България и пропорционално 10 пъти по-малък дълг.
    Ако беше пропорционален, трябваше да е един трилион и 200 милиарда, с той е само 300 милиарда. Това не и пречи 4 години да спуква от бой цялото НАТО под всякакви санкции.
    Коментарите са излишни!

    Коментиран от #82

    22:16 14.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "В Москва килограм домати чери":

    Къде в България хлябът е 2.40.лв ( 1.2€)
    за КИЛОГРАМ❓
    НАПИШИ , АКО МОЖЕШ‼️

    22:23 14.08.2026

  • 85 Ти да видиш

    2 2 Отговор
    За сведение бюджетният дефицит на задокеанския обор до момента е 450 милиарда долара.

    Дефицит!!!

    За колосалния дълг от десетки трилиони да не говорим.

    Да не говорим също, че почти няма западноевропейска държава с по-малък дълг от руския. Повечето са с по 2,3 и по 5 пъти нагоре.

    22:23 14.08.2026

  • 86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ту пой, ДА? ))))":

    О, много си ту пой, да ❗
    Къде в България хлябът е 2.40.лв ( 1.2€)
    за КИЛОГРАМ❓
    НАПИШИ , АКО МОЖЕШ‼️

    22:24 14.08.2026

  • 87 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Мдаа":

    😀😀😀😀
    Може ли да ми отрежете 300гр. от този домат😀😀😀😀

    22:28 14.08.2026

  • 88 Таня

    0 1 Отговор
    Не лъжете. Русия няма външен дълг.

    Коментиран от #90

    22:34 14.08.2026

  • 89 Я кажете

    1 1 Отговор
    с дълг/БВП съотношението как седят нещата и кой къде е и с колко.

    22:37 14.08.2026

  • 90 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Таня":

    Абс. Верно - Русия не само че няма външен дълг,а посочените Милиарди в Статията са Заеми на други даржави които е отпуснала!:)

    22:40 14.08.2026

  • 91 Симо

    2 1 Отговор
    На практика Русия НЯМА дългове!! Толкова им ОТКРАДНАХА "демократите"! Триста милиарда! Само не правете паралелна статия с противника, САЩ! Там нещата са трагични. Триста милиарда ги харчат за седмица. Общо наближават четиридесетте трилиона.

    22:52 14.08.2026

  • 92 Даскалов

    1 3 Отговор
    Преди санкциите Русия имаше най-големите валутни резерви в света 2.5 до 3 пъти спрямо своя годишен бюджет, но тези пари седяха при господарите. А
    Русия нито можеше да ги използва, нито да си спасява рублата.
    Ето колко е свободна Русия.
    При положение че три месеца резерви са достатъчни за покриване търговският си баланс, нека имат за шест месеца .
    А те си държаха парите там където има ги блокираха.

    22:53 14.08.2026

  • 93 Дори само блокираните/откраднати 300млрд

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "РУСИЯ ИМА РЕСУРСИ":

    евро са повече от дълга.

    22:59 14.08.2026

  • 94 Русия дълг няма

    4 2 Отговор
    Благодарение на ВВ Путин. Ако смятате, че парите които откраднахте, ще й ги пишете дълг, ще има да бягате с 2 00 съвсем скоро :))

    23:00 14.08.2026

  • 95 Ганю- простия

    1 0 Отговор
    Важното е че братушките живеят добре, нека да се пукат от изгнилата Европа.Даже от Северна Корея им завиждат.

    23:06 14.08.2026

  • 96 БВП около $2.5 трлн.

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "РУСИЯ ИМА РЕСУРСИ":

    Дълг $300 млрд Който иска да си ги смята. По- малко 0т 10%

    23:08 14.08.2026

  • 97 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Еииии красавец нали ти е ясно че струваш два лева! Аааа? 7,62-54!!!!

    23:09 14.08.2026

  • 98 Ганю- простия

    1 0 Отговор
    Класация по продължителност на живота, русия еоколо 100-до 115-о място в света.Нека да се пукат от яд фашистиъе.

    23:11 14.08.2026

  • 99 Пенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Това го напиша след порцията със ЛА на ли бе ?

    23:12 14.08.2026

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