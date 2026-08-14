Външният дълг на Русия нарасна с 2,1 на сто от началото на годината до 313,3 млрд. долара

Външният дълг на Русия се е увеличил с 6,5 млрд. долара от началото на 2026 г. и към 1 юли е достигнал 313,3 млрд. долара, сочат данни на Централната банка на Русия, цитирани от ТАСС, пише БТА.
Увеличението спрямо началото на годината е с 2,1 на сто, като най-съществено са нараснали външните задължения на банковата система и останалите сектори на икономиката, посочва руската централна банка.
Въпреки увеличението от началото на годината външният дълг остава по-нисък спрямо същия период на 2025 г. Към 1 юли миналата година той е възлизал на 324,05 млрд. долара.
Така на годишна база външните задължения на Русия са намалели с около 10,8 млрд. долара, или приблизително 3,3 на сто.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РУСИЯ ИМА РЕСУРСИ
Коментиран от #6, #31, #93, #96
21:27 14.08.2026
2 Около
21:29 14.08.2026
3 Шорт
Коментиран от #12, #16
21:29 14.08.2026
4 А кажете
21:30 14.08.2026
5 Сатана Z
Африка още 200 деуги се бият Срещу Украйна
И украйна ги смля
Слава Украйна само ще викате всички Льохми и ще мълчите
Коментиран от #21, #36, #45, #97
21:31 14.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Данчо
21:31 14.08.2026
8 арбалета 🎯
21:31 14.08.2026
9 Толи Заглавието
21:31 14.08.2026
10 ФАКТ
21:32 14.08.2026
11 Овчар
21:32 14.08.2026
12 аз четох
До коментар #3 от "Шорт":че руски Су, свалил две СУ на Украйна, новината е от днес, но е станало миналата седмица май
21:32 14.08.2026
13 Пич
Коментиран от #29, #99
21:32 14.08.2026
14 Сатана Z
Русия 330 милиарда дълг ,а България 56 милиарда.
21:32 14.08.2026
15 Вашето мнение
Коментиран от #22, #26
21:32 14.08.2026
16 Радио Ереван
До коментар #3 от "Шорт":Не е руски самолет да е свалиш хвърчила, а май ка ти милата си е свалила кюллтите на тираджия.
21:33 14.08.2026
17 смешкофци а пък тук поне 10 млрд €
21:33 14.08.2026
18 ДрайвингПлежър
Клуба дето влязохме вярно е на богатите! Всички са милионери... ама кредитни 😂😂😂
Коментиран от #50
21:33 14.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ
Коментиран от #28
21:34 14.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не само това
Основни демографски показателиОбщ брой: 143,4 милиона душиМясто в света: 9-тоГрадско население: около 68% до 75% в зависимост от методологиятаСредна възраст: 40,7 годиниТенденции и динамикаНалице е дългосрочен естествен спад на населението, при който броят на смъртните случаи надвишава броя на новородените. Това се дължи на убитите във войната в Украйна ,и дори положителният прираст в републиките Дагестан и Ингушетия не може да компенсира това.
21:35 14.08.2026
24 АНГЛОСАКСОНСКАТА ПРОПАГАНДА
21:36 14.08.2026
25 Шорт
21:36 14.08.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Вашето мнение":по принцип Митрофанова трябва да има интелигентен подчинен в твое лице , но дефакто има малоум на копейка , на която вместо да плаща , трябва да я ошамари и изгони за уронване на престижа
21:37 14.08.2026
27 Витанов
Баба ми взема 4 пъти повече.
21:37 14.08.2026
28 Оня с парчето
До коментар #20 от "НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ":Като ти го намаам в πъррдялника ще се сетиш.
21:38 14.08.2026
29 Точен сте
До коментар #13 от "Пич":И това в държава с най огромните природни богатства и залежи като нефт и полезни изкопаеми -
Минималната работна заплата в Русия е 27 093 рубли бруто (около 23 571 рубли нето след приспадане на 13% данък), което се равнява на под 250 евро. Средните възнаграждения варират значително в зависимост от региона, като по-високи нива се отчитат в големите градове като Москва и Санкт Петербург, но ръстът на доходите се забавя заради промените в икономиката.
Коментиран от #32, #33, #35, #46, #48
21:38 14.08.2026
30 36 трилиона долара в външния дълг на САЩ
Коментиран от #52
21:38 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Смятайте как путя и олигарсите ми крадат
До коментар #29 от "Точен сте":Че минималната заплата в България да е 2 пъти и половина по висока
21:40 14.08.2026
33 Няма край руската миzeрия
До коментар #29 от "Точен сте":Няма.
21:41 14.08.2026
34 Червената аристокрация спомената от
Ухо ялис
Бог високо цар далеко
Русия кога ли ще стане 1 милиард руснаЧета
21:41 14.08.2026
35 Град Козлодуй
До коментар #29 от "Точен сте":Но! Безплатно медицинско обслужване! Безплатно образование! Екологични продукти в магазина! И някой цени 3 пъти по ниски!
Коментиран от #42, #51
21:41 14.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дзак
21:42 14.08.2026
38 Икономист
21:42 14.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И какъв е проблема щом
21:44 14.08.2026
41 Рускините са ялови и не раждат
21:44 14.08.2026
42 Икономист
До коментар #35 от "Град Козлодуй":Средна продължителност на живота в русия-66 години.В България -76.
21:47 14.08.2026
43 Щильо
21:47 14.08.2026
44 Ъхъъъъ....
21:47 14.08.2026
45 О, Морес
До коментар #5 от "Сатана Z":Пояснете,моля,как точно ги е "смляла", че според моите източници "а дано,ама надали".Много е опасно в живота да бъркаш желаното с действителното.И май крадеш ник-неймове!
21:48 14.08.2026
46 Ами
До коментар #29 от "Точен сте":Минималната работна заплата в Русия е базата която
се ползва за определяне на различни плащанията.
В Русия никой не работи за такава заплата.
Средната работна заплата в Русия варира между
3 и 4 минимални работни заплати.
21:48 14.08.2026
47 Русия с общ дълг
Коментиран от #57
21:50 14.08.2026
48 Обаче
До коментар #29 от "Точен сте":забравяш да споменеш обаче че едва 5% са на минимална,около 50% от населението взима между 70к и 150к(720-1550 евро),това е са обикновените хора,за по висшите няма смисъл да коментирам,така че кое по точно им е зле, като заплатите са по високи от тези в Бг,а продуктите 3 че някои и повече пъти по евтини там?
Коментиран от #55, #60
21:51 14.08.2026
49 В религията майка с дете е като Мадоната
21:51 14.08.2026
50 О, Морес
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Кво да се прави-тежко наследство от колониалното минало-и дойде големият мързел и голямото лигавене.А пари-няма проблем, ще напечатаме!
21:51 14.08.2026
51 При 2.5 пъти по ниска минимална в раша
До коментар #35 от "Град Козлодуй":Ето колко е хляба там -
Средната цена на хляба в Русия е около 120 до 130 рубли (приблизително 2,20 – 2,40 лева) за килограм.
...
Дори по скъп от България
Коментиран от #58, #59
21:53 14.08.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "36 трилиона долара в външния дълг на САЩ":Часовникът показва 39 111 111 111 111 $$$
Докато пиша вече е още нагоре❗
⏰ Скоро ще звъни за 4×10¹³
4О ООО ООО ООО ООО $$$
21:53 14.08.2026
53 И Киев е Руски
Коментиран от #61
21:54 14.08.2026
54 А ЕЦБ пък
21:54 14.08.2026
55 Обаче
До коментар #48 от "Обаче":Кои продукти са по-евтини?Освен рускините.
Коментиран от #64
21:54 14.08.2026
56 ЗАКРИВАААЙ
Хихихихихи
21:54 14.08.2026
57 Дълговете са за статистиката
До коментар #47 от "Русия с общ дълг":Имал дал
21:55 14.08.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "При 2.5 пъти по ниска минимална в раша":Къде в България хлябът е 2.40.лв ( 1.2€)
за КИЛОГРАМ❓
Коментиран от #65, #66, #68
21:55 14.08.2026
59 да питам
До коментар #51 от "При 2.5 пъти по ниска минимална в раша":кога си купувал килограм хляб за 2.4, може би преди 10тина години,къде ви събират такива "умници"
21:57 14.08.2026
60 Ето средната заплата в раша
До коментар #48 от "Обаче":В България е 3400 лв. ( 1740 евро) -
Средната брутна заплата в Русия е около 100 000 – 110 000 рубли. След приспадане на стандартния плосък данък върху общия доход от 13% (за доходи до 5 млн. рубли годишно), средната нетна (чиста) заплата е приблизително 87 000 – 95 000 рубли (около 900 – 980 щатски долара).
Коментиран от #69, #79, #80
21:57 14.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Група евро-данъкоплатци
Няма да тепаме тия от Брюксел защото победиха най-накрая.
Но се питаме с колко е нарастнал външния дълг на Европа, САЩ и Украйна, за да сравним?
21:59 14.08.2026
63 Шкембе Войвода
22:00 14.08.2026
64 Обаче
До коментар #55 от "Обаче":около 95% от продуктите са по евтини,да не говорим че са и по чисти,а за жените по евтини от българките са единствено може би украинките
22:00 14.08.2026
65 В Москва килограм домати чери
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":800 рубли.Смятай.Ако можеш.Рускиня казва,че не е яла говеждо от 3 години.
Коментиран от #84
22:00 14.08.2026
66 О, Морес
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То па един хляб.От укро-монсантовска вмирисана "казълджа"(долнопробна пшеница бел.на автора).
Нашата екстра класа пшеница я изкупуват италианците и после ни я продават като "паста" по 6 евро за пакетче(2 порции).
Коментиран от #70
22:03 14.08.2026
67 На европа ще и излезе скъпо евтините
22:04 14.08.2026
68 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Телешко филе -- 1800 Рубля кг ! Ягоди - 400 гр...400 Р( 5 $).. Гъби 400 гр ..360 Рубля ( 4 $) и т.н
ЗАКРИВАЙ
Коментиран от #71, #75, #86
22:05 14.08.2026
69 Доста си заблуден
До коментар #60 от "Ето средната заплата в раша":Не се пробвай да заблудиш и другите,средната месечна заплата в Русия минава 2000евро и то без бонусите,толкова ли си мислиш че са ограничени читателите на сайта?
Коментиран от #72
22:05 14.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 хахахахха
До коментар #68 от "Ту пой, ДА? ))))":ей го още един фантазьор,не ви бива за дезинформация
22:06 14.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Путин яде чеверме в чевермето София
Сега яде Патица по пекински в пекин и дронове ще затрият русия
Коментиран от #76
22:07 14.08.2026
74 Шкембе Войвода
22:07 14.08.2026
75 Мдаа
До коментар #68 от "Ту пой, ДА? ))))":Жителка на предградие на Москва казва,че когато много ѝ се прияде домат си купува 300гр.
Коментиран от #87
22:08 14.08.2026
76 Руснаците трябва да ядът
До коментар #73 от "Путин яде чеверме в чевермето София":Плодове и зеленчуци големи да порастат да си заселят територията
22:10 14.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 О, Морес
До коментар #70 от "Делю Хайдутин":Ама то и брашното е укро- Монсанто.От него по скоро става шпакловка за тавани.
22:11 14.08.2026
79 Ами
До коментар #60 от "Ето средната заплата в раша":Малко си объркал нещата :)
Средната брутна работна заплата в България е 1 407 евро.
Като махнеш осигуровки и данъци пада под 1 000 евро.
А 90 000 рубли са около 920 евро.
Но в Русия всичко е по-евтино от България, ето защо
живеещите в Русия имат по-голяма покупателната способност.
И не само, в сравнение с живущите в България.
Дори германците си признаха, че средният германец живее по-зле от средния руснак.
Коментиран от #83
22:12 14.08.2026
80 Тва не е толкова важно пич
До коментар #60 от "Ето средната заплата в раша":Средно в Русия цената на жилищно-комуналните услуги (ЖКУ) е около 5 500 – 7 000 рубли на месец за стандартен апартамент от около 50–60 квадратни метра. От какво се състои плащането?
Отопление: Около 30% от общите разходи (най-големият разход през студения сезон).
Поддръжка и ремонт на жилища: Около 20% (такси за наем на управляващото дружество).
Водоснабдяване и канализация (топла и студена вода): Около 20%.
Електричество: Около 12%.
Други (основни ремонти, извозване на боклук, газ): Останалите 18%....... Сещаш ли се за какво ти говоря? Жилищно-комуналните услуги 5 500 – 7 000 рубли при брутна заплата да кажем от 105 000 рубли. ....
22:13 14.08.2026
81 Фактолог
Ако беше пропорционален, трябваше да е един трилион и 200 милиарда, с той е само 300 милиарда. Това не и пречи 4 години да спуква от бой цялото НАТО под всякакви санкции.
Коментарите са излишни!
Коментиран от #82
22:16 14.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #65 от "В Москва килограм домати чери":Къде в България хлябът е 2.40.лв ( 1.2€)
за КИЛОГРАМ❓
НАПИШИ , АКО МОЖЕШ‼️
22:23 14.08.2026
85 Ти да видиш
Дефицит!!!
За колосалния дълг от десетки трилиони да не говорим.
Да не говорим също, че почти няма западноевропейска държава с по-малък дълг от руския. Повечето са с по 2,3 и по 5 пъти нагоре.
22:23 14.08.2026
86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #68 от "Ту пой, ДА? ))))":О, много си ту пой, да ❗
Къде в България хлябът е 2.40.лв ( 1.2€)
за КИЛОГРАМ❓
НАПИШИ , АКО МОЖЕШ‼️
22:24 14.08.2026
87 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #75 от "Мдаа":😀😀😀😀
Може ли да ми отрежете 300гр. от този домат😀😀😀😀
22:28 14.08.2026
88 Таня
Коментиран от #90
22:34 14.08.2026
89 Я кажете
22:37 14.08.2026
90 оня с коня
До коментар #88 от "Таня":Абс. Верно - Русия не само че няма външен дълг,а посочените Милиарди в Статията са Заеми на други даржави които е отпуснала!:)
22:40 14.08.2026
91 Симо
22:52 14.08.2026
92 Даскалов
Русия нито можеше да ги използва, нито да си спасява рублата.
Ето колко е свободна Русия.
При положение че три месеца резерви са достатъчни за покриване търговският си баланс, нека имат за шест месеца .
А те си държаха парите там където има ги блокираха.
22:53 14.08.2026
93 Дори само блокираните/откраднати 300млрд
До коментар #1 от "РУСИЯ ИМА РЕСУРСИ":евро са повече от дълга.
22:59 14.08.2026
94 Русия дълг няма
23:00 14.08.2026
95 Ганю- простия
23:06 14.08.2026
96 БВП около $2.5 трлн.
До коментар #1 от "РУСИЯ ИМА РЕСУРСИ":Дълг $300 млрд Който иска да си ги смята. По- малко 0т 10%
23:08 14.08.2026
97 Оня
До коментар #5 от "Сатана Z":Еииии красавец нали ти е ясно че струваш два лева! Аааа? 7,62-54!!!!
23:09 14.08.2026
98 Ганю- простия
23:11 14.08.2026
99 Пенчо
До коментар #13 от "Пич":Това го напиша след порцията със ЛА на ли бе ?
23:12 14.08.2026