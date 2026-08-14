Кораб от сенчестия флот замърсява Черно море край Бургас?

Танкерът "Кайрос" вече месеци е край Бургас. Според "Грийнпийс" той е източник на десетки нефтени петна в Черно море. Никакви следи от замърсяване при последните проверки, казват от "Морска администрация". Какво се знае:
Вече повече от осем месеца танкерът "Кайрос" се намира в близост до Бургаския залив, въпреки разпорежданията да бъде изведен от българските териториални води.
Корабът, който е част от руския сенчест флот и е под санкции на ЕС и Великобритания заради превоз на руски нефт, попадна във фокуса на институциите и неправителствения сектор включително заради подозрения, че е източник на нефтени замърсявания.
Тази седмица активисти на "Грийнпийс" изписаха посланието "Без газ и нефт" по него и предупредиха, че според анализ на сателитни кадри повредите в танкера са довели до десетки нефтени петна във водите на Черно море между април и юли.
ДВ изпрати въпроси до "Морска администрация", която е компетентната институция в случая. Оттам отговориха, че по време на проверка през декември са установени "незначителни следи от изтичане на остатъчни нефтопродукти", но проверките през август не откриват "никакви следи от замърсяване".
Какво се знае по случая?
В края на ноември 2025 г. танкерът е ударен от морски дронове край турския бряг. След това турски влекач на частна фирма го изоставя в български териториални води край Ахтопол. Следва евакуация и придвижване към Бургаския залив, където корабът пуска котва. И така остава там вече повече от осем месеца.
От изпълнителната агенция "Морска администрация" казват, че при една от първите проверки на кораба са установени следи от изтичане на остатъчни нефтопродукти, чието количество е било "минимално".
Изтичането е предизвикано от "отхлабване на уплътнител, поставен на мястото на компроментиран ляв борд на корпуса вследствие на удар от дрон на плавателния съд в турски води". Издадени са акт и предписание за отстраняване на неизправността. При извършени през август проверки не са открити нови замърсявания, а предписанието е било изпълнено, казват от "Морска администрация".
От "Грийнпийс" обаче разглеждат сателитни снимки, които според организацията пораждат съмнения, че "Кайрос" хронично замърсява Черно море с изтичащ нефтен продукт.
Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Оттам твърдят, че най-ранната следа на замърсяване е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли.
"Във водите на Черно море плават десетки танкери от руския сенчест флот като "Кайрос". Стари и опасни съдове, които пренасят замърсяващи горива, изхвърлят нефтени отпадъци и накрая дори остават захвърлени край брега, сякаш морето е бунищ", казва Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс" - България.
След акцията на екоорганизацията не последва промяна в позицията на институциите.
"Кайрос" и мазутът по Южното Черноморие: има ли връзка?
В позицията си до медиите от "Грийнпийс" твърдят, че танкерът "Кайрос" е и вероятният източник на замърсяването с мазут по плажовете по Южното Черноморие през юни.
От "Морска администрация" обаче опровергават това с аргумента, че "повърхностният филм, регистриран около "Кайрос", не би могъл да бъде причинител на замърсяване на крайбрежната и плажната ивица с катранени топчета". Основната причина е не танкерът, а "старо замърсяване с тежки нефтопродукти, разположено навътре в открито море, далеч от бреговата линия", казват от "Морска администрация".
Оттам припомнят, че аналогично замърсяване с мазутни топчета е било регистрирано и по Черноморието в Северна България, което няма как да е от танкера "Кайрос". Остава неясно кога танкерът от руския сенчест флот ще бъде изведен извън българските териториални води.
"По официална информация, предоставена от корабособственика, в момента са в ход съгласувателни процедури с компетентните турски държавни органи и пристанищни власти за последващото му отвеждане към специализирано турско пристанище за рециклиране", казват в отговорите си до ДВ от "Морска администрация".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
Коментиран от #38
19:56 14.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #43
19:57 14.08.2026
3 Вервайте на "Морска администрация"
Гуйната са пречистени!
19:58 14.08.2026
4 Местните още чистят
19:59 14.08.2026
5 Тик-Ток
20:00 14.08.2026
6 Страхотно!
20:00 14.08.2026
7 И Киев е Руски
20:00 14.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нямаше да е там
Коментиран от #27
20:01 14.08.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #19
20:03 14.08.2026
11 Украйна да плаща сега
20:03 14.08.2026
12 Сатана Z
20:03 14.08.2026
13 Па да!
Коментиран от #32
20:03 14.08.2026
14 Бгг
20:04 14.08.2026
15 СССР се завръща
20:05 14.08.2026
16 И Киев е Руски
20:06 14.08.2026
17 az СВО Победа 81
Танкерът беше атакуван от украинците....
Коментиран от #29
20:07 14.08.2026
18 Няма проблем
20:07 14.08.2026
19 Румен Решетников
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Аааа, това го каза Захарова!!!
20:09 14.08.2026
20 ?????
Гринпийс и Дойче Велле що не ни разправят ква е причината?
Па и Фактите пишат удобни заглавия - "Кораб от сенчестия флот замърсява Черно море край Бургас?"
От заглавието излиза че причината за замърсяването е тва че корабът е от сенчестия флот, а не че го е ударил украински дрон и турците ни го домъкнаха в наши води.
Кво да кажа за такива джурналисти?
Мога да се изразя само нецензурно, но вие сами си знаете що за стока сте.
Коментиран от #25
20:10 14.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 чичо Кольо пие бира
20:14 14.08.2026
23 Мунчо
20:15 14.08.2026
24 име
20:15 14.08.2026
25 Брех
До коментар #20 от "?????":Ми що го е ударил украински дрон?Нали путлер ги завиваше с някакви мрежи,съркмета и оградни телове,а?
Коментиран от #36
20:17 14.08.2026
26 Замърсен
20:18 14.08.2026
27 Ами
До коментар #9 от "Нямаше да е там":Слава ВСУ!
20:18 14.08.2026
28 Мими Кучева🐕
20:19 14.08.2026
29 Добре,добре са го ударили
До коментар #17 от "az СВО Победа 81":Много добре се е получило.
20:20 14.08.2026
30 Факти
20:22 14.08.2026
31 ГОЛЕМ СМЕХ
20:24 14.08.2026
32 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
До коментар #13 от "Па да!":Путин да е мислил...
Кога нападна Украйна...
Коментиран от #34, #37
20:27 14.08.2026
33 Сандо
20:28 14.08.2026
34 Мислил Е!
До коментар #32 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":Затова съдра НАТО и Украйна от бой!
20:32 14.08.2026
35 Кой какво
20:36 14.08.2026
36 абе, козяк
До коментар #25 от "Брех":Сега почнаха да ги "завива с някакви мрежи,съркмета и оградни телове,"
20:38 14.08.2026
37 Факти
До коментар #32 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":Е той Палячин го мисли тоя блицкриг от 20 години и накрая пак се издъни. Един клоун наркоман го направи за смях.
20:43 14.08.2026
38 кух ,
До коментар #1 от "Путин многоходовия":По-добре да нямаш топки , отколкото да нямаш нищо на ,,втория,, етаж !
20:44 14.08.2026
39 факт
20:44 14.08.2026
40 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
20:47 14.08.2026
41 А50
21:04 14.08.2026
42 Хаха
21:19 14.08.2026
43 Прости сте, че сте го приели!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Оставка на виновниците, а пробитото корито да бъде завлечено до турски води!
21:20 14.08.2026
44 Кораб от сенчестия флот замърсява
докато фекалните тръби край елените и другаде чиста изворна вода в морето
21:21 14.08.2026
45 Радиоактивни отпадъци
21:21 14.08.2026
46 Косйо
21:24 14.08.2026
47 ЕС на практика.по делата ги съдете!
21:26 14.08.2026
48 Грийнпийс
21:26 14.08.2026