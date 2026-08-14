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Кораб от сенчестия флот замърсява Черно море край Бургас?
  Тема: Украйна

Кораб от сенчестия флот замърсява Черно море край Бургас?

14 Август, 2026 19:55, обновена 14 Август, 2026 21:16 1 212 48

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В позицията си до медиите от "Грийнпийс" твърдят, че танкерът "Кайрос" е и вероятният източник на замърсяването с мазут по плажовете по Южното Черноморие през юни

Кораб от сенчестия флот замърсява Черно море край Бургас? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Танкерът "Кайрос" вече месеци е край Бургас. Според "Грийнпийс" той е източник на десетки нефтени петна в Черно море. Никакви следи от замърсяване при последните проверки, казват от "Морска администрация". Какво се знае:

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Вече повече от осем месеца танкерът "Кайрос" се намира в близост до Бургаския залив, въпреки разпорежданията да бъде изведен от българските териториални води.

Корабът, който е част от руския сенчест флот и е под санкции на ЕС и Великобритания заради превоз на руски нефт, попадна във фокуса на институциите и неправителствения сектор включително заради подозрения, че е източник на нефтени замърсявания.

Тази седмица активисти на "Грийнпийс" изписаха посланието "Без газ и нефт" по него и предупредиха, че според анализ на сателитни кадри повредите в танкера са довели до десетки нефтени петна във водите на Черно море между април и юли.

ДВ изпрати въпроси до "Морска администрация", която е компетентната институция в случая. Оттам отговориха, че по време на проверка през декември са установени "незначителни следи от изтичане на остатъчни нефтопродукти", но проверките през август не откриват "никакви следи от замърсяване".

Какво се знае по случая?

В края на ноември 2025 г. танкерът е ударен от морски дронове край турския бряг. След това турски влекач на частна фирма го изоставя в български териториални води край Ахтопол. Следва евакуация и придвижване към Бургаския залив, където корабът пуска котва. И така остава там вече повече от осем месеца.

От изпълнителната агенция "Морска администрация" казват, че при една от първите проверки на кораба са установени следи от изтичане на остатъчни нефтопродукти, чието количество е било "минимално".

Изтичането е предизвикано от "отхлабване на уплътнител, поставен на мястото на компроментиран ляв борд на корпуса вследствие на удар от дрон на плавателния съд в турски води". Издадени са акт и предписание за отстраняване на неизправността. При извършени през август проверки не са открити нови замърсявания, а предписанието е било изпълнено, казват от "Морска администрация".

От "Грийнпийс" обаче разглеждат сателитни снимки, които според организацията пораждат съмнения, че "Кайрос" хронично замърсява Черно море с изтичащ нефтен продукт.

Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Оттам твърдят, че най-ранната следа на замърсяване е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли.

"Във водите на Черно море плават десетки танкери от руския сенчест флот като "Кайрос". Стари и опасни съдове, които пренасят замърсяващи горива, изхвърлят нефтени отпадъци и накрая дори остават захвърлени край брега, сякаш морето е бунищ", казва Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс" - България.

След акцията на екоорганизацията не последва промяна в позицията на институциите.

"Кайрос" и мазутът по Южното Черноморие: има ли връзка?

В позицията си до медиите от "Грийнпийс" твърдят, че танкерът "Кайрос" е и вероятният източник на замърсяването с мазут по плажовете по Южното Черноморие през юни.

От "Морска администрация" обаче опровергават това с аргумента, че "повърхностният филм, регистриран около "Кайрос", не би могъл да бъде причинител на замърсяване на крайбрежната и плажната ивица с катранени топчета". Основната причина е не танкерът, а "старо замърсяване с тежки нефтопродукти, разположено навътре в открито море, далеч от бреговата линия", казват от "Морска администрация".

Оттам припомнят, че аналогично замърсяване с мазутни топчета е било регистрирано и по Черноморието в Северна България, което няма как да е от танкера "Кайрос". Остава неясно кога танкерът от руския сенчест флот ще бъде изведен извън българските териториални води.

"По официална информация, предоставена от корабособственика, в момента са в ход съгласувателни процедури с компетентните турски държавни органи и пристанищни власти за последващото му отвеждане към специализирано турско пристанище за рециклиране", казват в отговорите си до ДВ от "Морска администрация".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    6 20 Отговор
    Нямам топки за война. Само за специална тридневна ахахах

    Коментиран от #38

    19:56 14.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 4 Отговор
    Турците ни го набутаха бе

    Коментиран от #43

    19:57 14.08.2026

  • 3 Вервайте на "Морска администрация"

    19 2 Отговор
    Всичко е много чисто!
    Гуйната са пречистени!

    19:58 14.08.2026

  • 4 Местните още чистят

    8 8 Отговор
    от другата страна на Черно море. Там няколко ръждиви руски корита изляха тонове мазут! Рибата измря.

    19:59 14.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    24 9 Отговор
    Грийнпийс да ходят да следят танкерите на Шел,ВР,Техасо,Шеврон и другите западни пирати които отровиха света със разлят нефт

    20:00 14.08.2026

  • 6 Страхотно!

    16 4 Отговор
    Мръсен руски танкер, поразен от безогледните украинци, а комшиите турци ни го пробутват на нас.

    20:00 14.08.2026

  • 7 И Киев е Руски

    15 6 Отговор
    Руският сенчест флот има нов гараж Одеса.Честито на на нацистка европа и на фюрера с потника

    20:00 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нямаше да е там

    22 7 Отговор
    ако терористична Украйна не беше извършила терористичен акт.

    Коментиран от #27

    20:01 14.08.2026

  • 10 И Киев е Руски

    5 5 Отговор
    Грета Т :искам да бъда обладана от чеченец

    Коментиран от #19

    20:03 14.08.2026

  • 11 Украйна да плаща сега

    16 4 Отговор
    А не морска администрация!

    20:03 14.08.2026

  • 12 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Отмузкият против е пълен с потопени танкери на държави от НАТО и техните васали но зелените терористи от Грийнпийс не пискат.Танкерът е в наши води по покана от служебния кабинет на Гюров ,който разреши на Турция да довлече пробито от Укрите корито в нашите води.

    20:03 14.08.2026

  • 13 Па да!

    16 4 Отговор
    Тези малоумнци от ДВ единствено са пропуснали да уточнят, че замърсява заради Украйна!!! Да не съм го бомбардирал аз?!

    Коментиран от #32

    20:03 14.08.2026

  • 14 Бгг

    11 5 Отговор
    Неуважаеми мисири и мисирки , не е ли виновен този който е ударил танкера, а именно Укрите за замърсяването ??? Те са извършили действието което води до разлив на нефт, искайте компенсация от ръководството на фашистка Укрия.

    20:04 14.08.2026

  • 15 СССР се завръща

    10 8 Отговор
    ЕС Учете Руски инак и супа няма да може да си поискате

    20:05 14.08.2026

  • 16 И Киев е Руски

    6 7 Отговор
    Червената армия отново ще могилизира кафявите якички

    20:06 14.08.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    11 5 Отговор
    Всички претенции към Киев!

    Танкерът беше атакуван от украинците....

    Коментиран от #29

    20:07 14.08.2026

  • 18 Няма проблем

    3 2 Отговор
    Веднага министърпредседателя да се разполеди

    20:07 14.08.2026

  • 19 Румен Решетников

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Аааа, това го каза Захарова!!!

    20:09 14.08.2026

  • 20 ?????

    15 3 Отговор
    Уф.
    Гринпийс и Дойче Велле що не ни разправят ква е причината?
    Па и Фактите пишат удобни заглавия - "Кораб от сенчестия флот замърсява Черно море край Бургас?"
    От заглавието излиза че причината за замърсяването е тва че корабът е от сенчестия флот, а не че го е ударил украински дрон и турците ни го домъкнаха в наши води.
    Кво да кажа за такива джурналисти?
    Мога да се изразя само нецензурно, но вие сами си знаете що за стока сте.

    Коментиран от #25

    20:10 14.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 чичо Кольо пие бира

    2 3 Отговор
    На монголските псета е .

    20:14 14.08.2026

  • 23 Мунчо

    0 3 Отговор
    Моля да не се ползва от опозицията за политически цели!

    20:15 14.08.2026

  • 24 име

    4 2 Отговор
    Националните предатели от ПростиПарчета, ДайБългария и ОПГ ГРОБ-ДПС си замълчаха като тки, вместо да се разправят с турците, дето ни тропнаха тоя танкер. И продължиха да наливат пари на киевската хунта, която го удари и не престава да прави опити да удря нашата газова инфраструктура.

    20:15 14.08.2026

  • 25 Брех

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    Ми що го е ударил украински дрон?Нали путлер ги завиваше с някакви мрежи,съркмета и оградни телове,а?

    Коментиран от #36

    20:17 14.08.2026

  • 26 Замърсен

    5 0 Отговор
    Кой удари танкера с дрон и кой го довлече в Български териториални води. Оплачете се на арменския поп, ама и това не може, защото зеления го арестува.

    20:18 14.08.2026

  • 27 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нямаше да е там":

    Слава ВСУ!

    20:18 14.08.2026

  • 28 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Фекалии за прогресивните българи🤣👍

    20:19 14.08.2026

  • 29 Добре,добре са го ударили

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 81":

    Много добре се е получило.

    20:20 14.08.2026

  • 30 Факти

    5 3 Отговор
    Излязоха безброй сателитни снимки от различни дати в които огромни разливи от тоя танкер отиват към нашето черноморие. Администрацията на Крадев всеки път отговаря - всичко е наред, замърсяване няма. Народе, защо даде пълно мнозинство на този слуга на Путин? На всичко отгоре сега стана ясно, че също така е слуга на Тръмп и Ердоган. Защо, бе, народе? Защо си толкова npocm? Сто пъти ти казах, че Крадев е по-зле дори от Разбойко и Дебелян. Военен, бивш член на БКП, 10 години ръси руски опорки, подари над 2 милиарда евро на Боташ и фалира Българгаз и ти му даде пълно мнозинство и цялата власт? Сериозно????

    20:22 14.08.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Тоя ли руски железен ръждив отпадък са води за кораб ?????

    20:24 14.08.2026

  • 32 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Па да!":

    Путин да е мислил...
    Кога нападна Украйна...

    Коментиран от #34, #37

    20:27 14.08.2026

  • 33 Сандо

    1 1 Отговор
    Докога ще ни сервирате тая прокиснала супа?Ще ви дърпат ушите защото постигате обратен ефект.

    20:28 14.08.2026

  • 34 Мислил Е!

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Затова съдра НАТО и Украйна от бой!

    20:32 14.08.2026

  • 35 Кой какво

    2 2 Отговор
    Това е целта, нашите идиоти ще го пазят,храна ще му дават,а той има задача да трови морето и да убива туризма,но зеленият чорап го пази

    20:36 14.08.2026

  • 36 абе, козяк

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Брех":

    Сега почнаха да ги "завива с някакви мрежи,съркмета и оградни телове,"

    20:38 14.08.2026

  • 37 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Е той Палячин го мисли тоя блицкриг от 20 години и накрая пак се издъни. Един клоун наркоман го направи за смях.

    20:43 14.08.2026

  • 38 кух ,

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    По-добре да нямаш топки , отколкото да нямаш нищо на ,,втория,, етаж !

    20:44 14.08.2026

  • 39 факт

    3 0 Отговор
    ама тоя го довлечоха турците и гръмнха укрите командвани от ингилизите

    20:44 14.08.2026

  • 40 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    И кой спря Гълфстрийм-ВР- удави в петрол Мексиканския залив векове напред...

    20:47 14.08.2026

  • 41 А50

    3 0 Отговор
    Грийнпийс да кажат за кафевите петна около сащките самолетоносачи в Индийския океан

    21:04 14.08.2026

  • 42 Хаха

    0 0 Отговор
    Щом Дойче веле го казва подминавам статията

    21:19 14.08.2026

  • 43 Прости сте, че сте го приели!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Оставка на виновниците, а пробитото корито да бъде завлечено до турски води!

    21:20 14.08.2026

  • 44 Кораб от сенчестия флот замърсява

    2 0 Отговор
    памперсите на пуделите джафкащи срещу Мечока

    докато фекалните тръби край елените и другаде чиста изворна вода в морето

    21:21 14.08.2026

  • 45 Радиоактивни отпадъци

    2 0 Отговор
    има най вероятно в кораба и за това толкова бързо турците ни го метнаха. Там ако влезеш да плуваш и излизаш зелен

    21:21 14.08.2026

  • 46 Косйо

    0 0 Отговор
    До евровизията да е изчезнал.

    21:24 14.08.2026

  • 47 ЕС на практика.по делата ги съдете!

    0 0 Отговор
    Дойче зелки що не казвате е кораба бе ударен от украински воден дрон на Босфора и турците го завлякоха до нашите граници и ни го захвърлиха. Украински тероризъм и турски непокизъм и българско бездействие.

    21:26 14.08.2026

  • 48 Грийнпийс

    0 0 Отговор
    като са толкова отворени, да съберат пари и да го изкарат от морето... Но пари дават само за ПР акции! А ДойчеЗелето отново представя ситуацията от нужната за пропаганда гледна точка. Време е да бъдат забранени в България, като руските телевизии!

    21:26 14.08.2026