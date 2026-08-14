Кораб от сенчестия флот замърсява Черно море край Бургас?

Танкерът "Кайрос" вече месеци е край Бургас. Според "Грийнпийс" той е източник на десетки нефтени петна в Черно море. Никакви следи от замърсяване при последните проверки, казват от "Морска администрация". Какво се знае:

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Вече повече от осем месеца танкерът "Кайрос" се намира в близост до Бургаския залив, въпреки разпорежданията да бъде изведен от българските териториални води.

Корабът, който е част от руския сенчест флот и е под санкции на ЕС и Великобритания заради превоз на руски нефт, попадна във фокуса на институциите и неправителствения сектор включително заради подозрения, че е източник на нефтени замърсявания.

Тази седмица активисти на "Грийнпийс" изписаха посланието "Без газ и нефт" по него и предупредиха, че според анализ на сателитни кадри повредите в танкера са довели до десетки нефтени петна във водите на Черно море между април и юли.

ДВ изпрати въпроси до "Морска администрация", която е компетентната институция в случая. Оттам отговориха, че по време на проверка през декември са установени "незначителни следи от изтичане на остатъчни нефтопродукти", но проверките през август не откриват "никакви следи от замърсяване".

Какво се знае по случая?

В края на ноември 2025 г. танкерът е ударен от морски дронове край турския бряг. След това турски влекач на частна фирма го изоставя в български териториални води край Ахтопол. Следва евакуация и придвижване към Бургаския залив, където корабът пуска котва. И така остава там вече повече от осем месеца.

От изпълнителната агенция "Морска администрация" казват, че при една от първите проверки на кораба са установени следи от изтичане на остатъчни нефтопродукти, чието количество е било "минимално".

Изтичането е предизвикано от "отхлабване на уплътнител, поставен на мястото на компроментиран ляв борд на корпуса вследствие на удар от дрон на плавателния съд в турски води". Издадени са акт и предписание за отстраняване на неизправността. При извършени през август проверки не са открити нови замърсявания, а предписанието е било изпълнено, казват от "Морска администрация".

От "Грийнпийс" обаче разглеждат сателитни снимки, които според организацията пораждат съмнения, че "Кайрос" хронично замърсява Черно море с изтичащ нефтен продукт.

Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Оттам твърдят, че най-ранната следа на замърсяване е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли.

"Във водите на Черно море плават десетки танкери от руския сенчест флот като "Кайрос". Стари и опасни съдове, които пренасят замърсяващи горива, изхвърлят нефтени отпадъци и накрая дори остават захвърлени край брега, сякаш морето е бунищ", казва Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс" - България.

След акцията на екоорганизацията не последва промяна в позицията на институциите.

"Кайрос" и мазутът по Южното Черноморие: има ли връзка?

В позицията си до медиите от "Грийнпийс" твърдят, че танкерът "Кайрос" е и вероятният източник на замърсяването с мазут по плажовете по Южното Черноморие през юни.

От "Морска администрация" обаче опровергават това с аргумента, че "повърхностният филм, регистриран около "Кайрос", не би могъл да бъде причинител на замърсяване на крайбрежната и плажната ивица с катранени топчета". Основната причина е не танкерът, а "старо замърсяване с тежки нефтопродукти, разположено навътре в открито море, далеч от бреговата линия", казват от "Морска администрация".

Оттам припомнят, че аналогично замърсяване с мазутни топчета е било регистрирано и по Черноморието в Северна България, което няма как да е от танкера "Кайрос". Остава неясно кога танкерът от руския сенчест флот ще бъде изведен извън българските териториални води.

"По официална информация, предоставена от корабособственика, в момента са в ход съгласувателни процедури с компетентните турски държавни органи и пристанищни власти за последващото му отвеждане към специализирано турско пристанище за рециклиране", казват в отговорите си до ДВ от "Морска администрация".